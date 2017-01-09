Игрок года ФИФА. Роналду – «The Best»

В музее Криштиану еще один приз, обошел Месси и Гризманна в голосовании фанатов, экспертов, тренеров и капитанов сборных. «Соккер.ру» рассказывает о призах ФИФА.

1991 год. ФИФА бросает вызов «France Football»

Первый год в нашей хронологии. В 1991-м году в ФИФА решили, что миру футбола не хватает еще одной престижной личной награды. Где они были, когда «France Football» вручал «Золотой мяч» только представителям европейских сборных, когда Пеле или Марадона пролетали мимо признания? Странно, что идея пришла поздно, зато забавно стало сравнивать победителей. Ведь в 1991-м году «Золотой мяч» отдали Папену из «Марселя», а в рейтинге ФИФА он был вторым, выиграл Маттеус.

1992 год. Прощальная гастроль Марко

Марко ван Бастен в двадцать восемь лет завершил карьеру футболиста из-за травмы, но в двадцать семь еще играл и после 29 голов за «Милан», после победы в чемпионате Италии и участии на Евро-92 именно ему вручили награду ФИФА. При этом «Золотой мяч» тоже достался голландцу – первое подобное решение, хотя далеко не всегда в ФИФА соглашались, у них была своя логика при выборе.

1993 год. Баджо потеснил Ромарио

Третий раз подряд в ФИФА отдали награду, которая была призвана уравнять шансы европейцев и южноамериканцев, парню из Европы. Но уж больно хорош был Роберто Баджо, еще не обозванный «обмочившимся кроликом». Итальянский нападающий «Ювентуса» опередил Ромарио из «Барселоны». А на третьем месте финишировал Бергкамп – тогда еще представитель «Интера». В списке «Золотого мяча» Ромарио быть не мог, поэтому там третьим стал Кантона.

1994 год. Приз ФИФА справедливее

«Золотой мяч» пережил маленький кризис, когда его отдали Стоичкову. Болгария в США нормально выступила, форвард много забивал. Для нападающего «Барселоны» «Золотой мяч» не стал сюрпризом, вот только «France Football» не мог наградить Ромарио – чемпиона мира. Тогда и задумались о новых правилах, ведь приз ФИФА выглядел солиднее, тройка Ромарио, Стоичков и Баджо смотрелась лучше, чем та, где не было бразильца, но оказался умница Мальдини.

1995 год. «France Football» меняет правила

Берлускони знает, как дела делаются. Смог повлиять на изменения правил голосования. Теперь «Золотой мяч» мог получить не только европеец, а любой, кто играет за европейский клуб. И сразу победил форвард «Милана» Джорж Веа. При этом либериец опередил Клинсманна на 36 баллов – небольшой отрыв. А у ФИФА на втором месте оказался Мальдини, которого поставили выше Клинсманна. Один год, один победитель, но разные герои – интересно.

1996 год. Первый успех Феномена

Это сейчас Роналдо – толстячок, которого Оэун подкалывает по поводу лишнего веса. А двадцать один год тому назад он был самым юным обладателем звания «Игрок года ФИФА». Причем «Золотой мяч» проиграл в один балл чемпиону Европы Заммеру из «Боруссии». Дортмунд получил победителя, но многие негодовали – один балл разницы! Причем Заммера даже не было в тройке ФИФА, отметили Веа и Ширера.

1997 год. Роналдо побеждает всюду

Первый игрок в истории, который дважды был награжден ФИФА. Также двадцать лет тому назад впервые увидели четырех награжденных, поскольку Деннис Бергкамп и Зинедин Зидан набрали одинаковое количество баллов, поделив третье место. На втором оказался Роберто Карлос из «Реала», а в списке «France Football» засветился Миятович – другой будущий победитель ЛЧ. Хотя Роналдо всех растоптал в двух опросах, Зидан от него отстал без вариантов.

1998 год. Зидан потеснил Роналдо

В этот раз француз опередил бразильца на полторы сотни баллов в опросе на «Золотой мяч». Его голы в ворота сборной Бразилии в финале чемпионата мира во Франции сделали Зинедина национальным и мировым героем. Было понятно, что у Шукера или Роналдо шансов нет. Бразилец оказался третьим в списке на «Золотой мяч», а приз ФИФА достался тому же Зидану, хотя в этом голосовании Роналдо выше Шукера.

1999 год. Ривалдо забирает оба приза

В четвертый раз в истории приз лучшему игроку мира получает бразилец. Ривалдо продолжил традиции Ромарио и Роналдо – бывших нападающих «Барселоны». Опередил Бекхэма и Батистуту в голосовании ФИФА, а также Бекхэма и Шевченко – в голосовании «France Football». Интересно, что победа «Баварии» на «Камп Ноу» на результаты голосования не повлияла.

2000 год. Спор между Зиданом и Фигу

«France Football» впечатлил Луиш Фигу, который не выиграл в 2000-м году чемпионат Европы, но запомнился. Хавбек «Реала» опередил Зидана на шестнадцать баллов в итоге. А Андрей Шевченко снова пришел третьим у журналистов, хотя не участвовал в Евро. Тогда как в ФИФА посчитали, что победа Зидана важнее. Успех Франции на Евро оценили в звание «Игрок года». А Ривалдо в этой тройке потеснил Шевченко.

Esse foto é do ano 2000, uma honra ter ficado entre os 3 melhores do mundo daquele ano ao lado de dois grandes craques. FIFA BEST PLAYER 2000 : 1º Zidane 2º Figo 3º Rivaldo Фото опубликовано Rivaldo Ferreira (@rivaldooficial) Дек 10 2016 в 6:52 PST

2001 год. Обе награды раздают наугад

Год, когда оба приза отправились разным людям. Есть подозрение, дважды допустили ошибку. Майкл Оуэн остается одним из самых спорных победителей – выиграл при живых Рауле и Кане. Причем набрал много голосов. Но Майкла не было в тройке ФИФА, где лучшим назвали Фигу. Бекхэма отравили по какой-то загадочной причине на второе место, а Рауль пришел третьим. Кан взял ЛЧ в серии пенальти, но его забыли.

2002 год. Новая победа старого Роналдо

Оливер Кан сыграл в Южной Корее и Японии здорово, но Роналдо вернулся и поставил два приза на полку с наградами. Тут споров не может быть, на ЧМ-2002 у бразильца только прическа была плохой – та самая челка с бритой головой, а так сыграл результативно и мощно. Кан, Роберто Карлос и Зидан оказались призерами разных версий, но вряд ли могли выиграть. В 2002-м году Роналдо стал первым, кто брал приз ФИФА трижды.

2003 год. Зидан повторил достижение Ронни

Француз тоже выиграл в третий раз. Хотя «Золотой мяч» ему не отдали. ФИФА щедрее к французам, чем французский журнал? Впрочем, Павел Недвед, Тьерри Анри и Паоло Мальдини в 2003-м году тоже неплохо играли, за них голосовали в Европе. А в мире Зидана поставили выше Анри и Роналдо. Пожалуй, в том году просто не могли определиться и зря прокатили Тьерри – был божественно хорош, пусть «Арсенал» и ничего не выиграл в Европе.

2004 год. Роналдиньо затмил Шевченко

Поскольку Евро выиграли греки, то португальца Деку стыдливо сделали вторым игроком в голосовании на «Золотой мяч», а Шевченко оказался первым. Приз ФИФА же отдали Роналдиньо – атакующий хавбек «Барселоны» опередил Андрея, который в тройке ФИФА оказался ниже Тьерри Анри. Странный год и непредсказуемые решения, хотя все номинанты достойные.

2005 год. Роналдиньо удваивает счет

Чемпион Испании Роналдиньо выиграл приз в год без определяющих турниров для сборных. Бразилец уверенно опередил двух англичан Лэмпарда и Джеррарда в голосовании «France Football». Также обогнал Лэмпарда и напарника по «Барселоне» Это'О в рейтинге от ФИФА. Показательно, что победа «Ливерпуля» в Стамбуле не привела к победе Стивена в опросах. Роналдиньо тогда считался главным футболистом мира.

Há exatos 11 anos eu conquistava a bola de ouro. Lembrança boa de um momento muito feliz da minha carreira!!! Фото опубликовано Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinhooficial) Ноя 28 2016 в 9:06 PST

2006 год. Неожиданный успех защитника

Сборная Италии выиграла чемпионат мира в Германии, в ФИФА и в «France Football» отметили представителя лучшей национальной команды планеты. Причем выбрали не Буффона – хотя почти не пропускал, не стал героем серии пенальти в финале, а Каннаваро. Немного неожиданное решение, причем в списке ФИФА дальше шли Зидан и Роналдиньо, а в рейтинге «France Football» - Буффон и Анри. В Цюрихе ставили на имена, в Париже прокатили ветерана Зидана.

2007 год. Чемпион мира дошел до вершины

Друг Шевченко и чемпион мира 2002-го года за пять лет окреп, выиграл в финале Лиги чемпионов – отыгрались у «Ливерпуля». Именно Кака стал последним, кто опередил Месси и Роналду в подобных опросах. Было это десять лет тому назад, причем забавно, что в ФИФА Месси стал вторым, а Криштиану – третьим. У «France Football» они расположились в обратном порядке, хотя разница небольшая и перевес победителя Кака впечатляющий.

2008 год. Стартовая победа Криштиану

Роналду в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед» впервые выиграл «Золотой мяч». И одновременно получил награду лучшему игроку мира от ФИФА девять лет тому назад. Получилась эта победа очень уверенной – португалец играл на Евро-2008, а Месси по определению не мог. Зато в том году не посмотрели на победу Испании – Торрес был лишь третьим и заметно отстал от Лионеля и Криштиану.

2009 год. Первый приз для Месси

Так получается, что у Месси лишь один «Золотой мяч» от «France Football» и журналистов. Ведь остальные награды ему вручали уже в ФИФА при новой системе голосования. Хотя первый приз аргентинец получил при таком же уверенном перевесе, как у Роналду за год до этого. Лионель оставил далеко позади Криштиану и Хави, причем в этот раз тройки ФИФА и «France Football» совпали. Поэтому журнал решил взять деньги Блаттера и передать право на «Золотой мяч» швейцарцам.

2010-2016 годы. Или Месси, или Роналду

Шесть раз вручали объединенную награду. Четыре раза награждали Месси и дважды - Роналду. Эти призы позволили говорить о дискредитации «Золотого мяча». В ФИФА слепо отдавали награду самым известным ребятам, игнорируя спортивный принцип. Хави, Иньесту, Рибери, Снейдера, Нойера забыли, не замечали чемпионаты Европы и мира. Одним словом, тут нечего сказать – гегемония двух игроков.

Если бы «Золотой мяч» вручали мы…

2016 год. Роналду – первый в новой эре

Сегодня прошла первая церемония, которая не обошлась без скандала. Игроки «Барселоны» разозлили Инфантино, не прибыли на гала-концерт. Зато Роналду вручили новый приз, который прямо продолжает традиции старой награды ФИФА. Решили, что не стоит переплачивать «France Football», если понятно, что тройки совпадут? У журналистов получилось, что Роналду – первый, Месси – второй, Гризманн – третий. У ФИФА, где голосовали тренеры, капитаны сборных, эксперты и фанаты футбола, тот же победитель и те же люди в тройке.

Зато есть другие номинации, о которых можно вспомнить. Клаудио Раньери – тренер года, что ожидаемо. Поздравляем, народ очень любит победу «Лестера» и считает ее большой сенсацией. Лучший гол забил Мохд Фаиз Субри – удивительный штрафной, даже если видели – насладитесь еще раз:

«Атлетико Насьональ», которые решили отдать победу в Копа Судамерикана погибшим ребятам из «Шапекоэнсе» получили приз «Честная игра», за дуэт фанатов «Ливерпуля» и «Боруссии» из Дортмунда фанаты двух этих клубов получили приз лучшим болельщикам. Хороший выбор, ведь классно исполнили знаменитую песню в честь погибших на «Хилсборо».

Также футболисты-профессионалы выбрали сборную года. Здесь хотя бы крайние защитники есть, но не влез в атаке Гризманн. Бедный Антуан, приехал на церемонию, но даже на сцене постоять с Роналду и остальными прибывшими не получилось.

Результаты не назвать неожиданными. Победителя мы все знали загодя. Но теперь интересно, какой приз переживет разрыв между ФИФА и «France Football»? Пока «Золотой мяч» вызывает бурную реакцию по старой памяти. Но если в ФИФА будут адекватно выбирать, полагаясь на вкусы четырех разных категорий голосующих, то может получиться грамотно. История показывает, что далеко не всегда победитель был одним на две категории. Впредь будет так же, но пока или Месси, или Роналду – эра продолжается. Поздравляем Криштиану и ждем новых героев.