Неудачник, ставший королём

Клаудио Раньери – лучший тренер 2016 года! «Соккер.ру» поздравляет итальянца, вспоминая его тернистый путь к чудесному триумфу с «Лестером» и личному признанию.

Успехи и неудачи

«Вигор Ламециа» и «Путеолана» были первыми клубами в тренерской карьере, но мы начнем рассматривать историю итальянского тренера с 1988 года и поступления на службу в «Кальяри», команду из серии C1.

«Кальяри» (1988 – 1991; 31.94% побед). У руля островитян молодой тренер заявил о себе на всю Италию. Раньери сходу выиграл Лигу Про (Серию C1), на следующий сезон занял третье место в Серии B, что означало переход в элиту, там дон Клаудио закрепил «Кальяри» (14-е место, последнее спасительное) и ушел на повышение в «Наполи».

«Наполи» (1991 – 1993; 38.36%). В 1991-м «Наполи» лишился Марадоны и пригласил перспективного наставника на тренерский мостик. Четвертое место и попадание в Кубок УЕФА было признано удовлетворительным результатом, однако следующая кампания вышла неудачно: «Наполи» проиграл уже во втором раунде евротурнира и рухнул на 11-ю строчку в Серии A.

«Фиорентина» (1993 – 1997; 42.03%). Раньери принял «Фиорентину» в Серии B, сходу вернул в элиту, сделав из «фиалок» крепкого середнячка с амбициями. В 1996-м пришли первые трофеи в тренерской карьере дона Клаудио – Кубок и Суперкубок Италии. В сезоне 1996/1997 «Виола» под руководством Раньери добирается до полуфинала Кубка Кубков, где уступает будущем победителю турнира – «Барселоне».

«Валенсия» (1997 – 1999; 54.02%). Несмотря на успехи во Флоренции, Раньери на пару месяцев остался без клуба. Но в «Валенсии» после трех поражений на старте чемпионата уволили Хорхе Вальдано и пригласили итальянца, который сумел навести порядок. В своем втором и последнем сезоне у руля «Лос Чес» итальянец завоевал Кубок Короля и добыл путевку в Лигу чемпионов. «Валенсия», фундамент которой заложил Клаудио, в двух следующих сезонах под руководством Эктора Купера доходила до финала ЛЧ.

«Атлетико» (1999 – 2000; 40%). В Мадриде же Клаудио подготовил вылет «Атлетико» в Сегунду. Итальянец был уволен в марте, «матрасники» занимали предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, с которого так и не сумели сдвинуться.

«Челси» (2000 – 2004; 54.04%). После двух шестых мест и поражений в Кубке УЕФА от израильского и норвежского клубов «Челси» занимает четвертую строчку в АПЛ. Полуфинал Лиги чемпионов и второе место в чемпионате – таковы последние результаты Раньери у руля «синих». Абрамовичу хочется большего, и Клаудио уступает удобное кресло Жозе Моуриньо, который сделает лондонцев чемпионами.

«Валенсия» (2004 – 2005; 45.94%). Второе пришествие в «Валенсию» оборачивается провалом, хотя сначала итальянец выиграл Суперкубок УЕФА – наследие Бенитеса. Сам Раньери уволен в феврале, когда действующий чемпион под его руководством лишается шансов на защиту титула.

«Парма» (2007; 38.88%). После двухлетнего перерыва в работе Раньери по ходу сезона возглавляет «Парму», которая идет в зоне вылета. Завершают чемпионат «крестоносцы» на комфортной позиции в середине таблице, а тренер получает интересное предложение.

«Ювентус» (2007 – 2009; 50.53%). «Ювентус», только что вернувшийся из ссылки в Серию B, сходу занимает третью строчку в элитном дивизионе и возвращается в Лигу чемпионов – это успех Раньери. В следующей кампании «Старая Синьора» выигрывает группу ЛЧ у мадридского «Реала», но в первом же раунде плей-офф уступает «Челси», а в Серии A борется за место в тройке, но не претендует на Скудетто. В итоге, за пару недель до окончания чемпионата Клаудио отстранен от должности, а «Юве» финиширует вторым.

«Рома» (2009 – 2011; 56.81%). «Рома» вела борьбу с «Интером» за чемпионство до последнего тура, но свой шанс «волки» упустили в конце апреля, проиграв дома «Сампдории». Моуриньо снова оказался удачливее Раньери, но день мести настанет, и она будет жестокой. Драма состоялась в феврале 2011 года. Несмотря на слабые результаты в чемпионате и домашнее поражение от «Шахтера» в первом матче 1/8 финала ЛЧ, «алленаторе» заявил, что не собирается покидать свой пост. А на следующий день «Рома» проиграла «Дженоа» 3:4, ведя по ходу матча со счетом 3:0, и Раньери подал в отставку.

«Интер» (2011 – 2012; 48.57%). Добрался Раньери и до «Интера». Возглавил «нерадзурри» в сентябре после неудачного старта Гасперини, однако, несмотря на ремиссию, излечить миланцев окончательно не сумел, и в марте вылетел с работы.

«Монако» (2012 – 2014; 59.30%). У руля «Монако» Раньери добился максимального в своей тренерской карьере процента побед, хотя нужно понимать, что итальянец принял монегасков в Лиге 2, где его команда имела солидное превосходство над противниками. Было завоевано повышение в классе, а в элитном дивизионе «Монако» стал главным конкурентом ПСЖ, но отнять титул у парижан было нереально. Тем не менее, виноватым был назначен Раньери, отправленный в отставку в статусе вице-чемпиона Франции.

Сборная Греции (2014; 0%). Первый опыт работы со сборной обернулся жутчайшим провалом. В четырех матчах под руководством Раньери греки набрали одно очко, сыграв вничью с финнами, зато проиграли Румынии, Северной Ирландии и даже Фарерским Островам. После этого казалось, что репутация Клаудио подмочена окончательно и бесповоротно, поэтому скептические выражения в его адрес летом 2015-го, после назначения тренером «Лестера», казались вполне справедливыми.

Гари Линекер: «Лестер» назначил Раньери? Они это серьезно? Обескураживающее решение!»

Харри Реднапп: «Клаудио – хороший парень, но я не понимаю, как он получил эту работу. Сумасшедшее везение. Поразительно, что Раньери возвращается в АПЛ после того, что сделал со сборной Греции».

Дитмар Хаманн: «Не могу поверить, что „Лестер“ назначил Раньери. Безумие!»

Марк Боснич: «Не думаю, что Раньери подходит „Лестеру“. Он не тот, кто умеет настраивать футболистов на борьбу за выживание».

Английские журналисты: «Как он умудряется получать такие приглашения? Странно, очень странно брать на работу Клаудио Раньери, когда Сэм Эллардайс сидит без работы».

«Лестер» (2015 – наше время; 47.88% побед) – чемпион Англии 2015/2016.

Еще стоит вспомнить козырное высказывание Жозе Моуриньо о Клаудио Раньери, который по ходу прошлого сезона «уволил» португальца из «Челси». «Особенный» однажды высокомерно заметил: «Я не виноват, что Раньери считают неудачником». Но Клаудио действительно не уважали, такой уж сложился у него имидж. Даже прозвища «алленаторе» говорят об отношении к нему. В Италии его прозвали «Ломтиком», причем перед этим словом желательно вставить какое-нибудь не несущее смысла междометие. Это отсылка к тому, что отец тренера был мясником, и посетители его лавки зачастую начинали разговор со слов: «Ммм… ломтик окорока, будьте добры». В Англии все еще хуже: «Ходячий мертвец», «Клоунио» и «Тинкерман» (человек без определенного мнения, «флюгер»). И вот, в прошлом сезоне Клаудио Раньери впервые выиграл чемпионский титул, а его тренерский вклад в сказку «Лестера» оценили выше, чем достижения Зинедина Зидана у руля «Реала» (победитель Лиги чемпионов) и Фернанду Сантуша со сборной Португалии (чемпион Европы).

Клаудио Раньери – тренер года по версии ФИФА

«Какой прекрасный вечер! Уже просто присутствовать на этом мероприятии вместе со всеми этими легендами большая честь, а теперь мне вручают награду. Просто безумие. Огромное спасибо за то, что голосовали за меня. Также хочу поблагодарить мою семью, жену, агентов, футболистов. Без игроков тренеру тяжело что-то выиграть. И конечно, спасибо болельщикам. То, что случилось в прошлом сезоне в Англии, — это нечто просто потрясающее, удивительное. Футбольный бог сказал, что „Лестер“ обязан победить, только так! Дани Алвес сказал, что в 30 лет он научился чему-то новому… А мне 65 лет, и все для меня только начинается».

Кладио Раньери