Зимние антитрансферы Испании: Кассано, Хунтелар и другие

Продолжаем разбираться в зимней деятельности представителей ведущих лиг на трансферном рынке. Сегодня в объективе «Соккер.ру» Ла Лига и худшие сделки испанских клубов.

Вратарь

Хави Руис (Испания)

Трансфер: в 2008 году из ФК «Адра» в «Эспаньол»

Редкий клуб рискует подписывать вратаря зимой, а испанские клубы традиционно распределяют турниры между своими стражами ворот, чтобы иметь двух голкиперов в тонусе. И все-таки иногда возникают форс-мажорные ситуации. В январе 2008-го «Эспаньол» решил пригласить в команду опытного воспитанника «Барселоны», так как Карлос Камени отправился на Кубок Африканских Наций, а Иньяки Лафуэнте получил травму. В итоге, «попугаев» выручил Кико Касилья, до этого выступавший за команду «Б», а Хави Руис честно отсидел 2.5 года контракта до самого конца, не сыграв за «Эспаньол» ни одного официального матча.

Защитники

Жюльен Фобер (Франция)

Трансфер: в 2009 году из «Вест Хэма» в «Реал» на правах аренды (1.5 миллиона евро за полгода)

Не слишком великий ущерб в финансовом плане для «Реала», но такие переходы не хороши для репутации мировых грандов. До сих пор остается загадкой, зачем француз понадобился «Королевскому клубу», в котором он выглядел как сельский парень на светском приеме в императорском дворце – настолько очевидной была разница в классе между Фобером и его временными партнерами. У «Мадрида» даже было право выкупа Жюльена за 6 миллионов евро, но летом президентские выборы выиграл Перес и запустил «Галактикос 2.0» с трансферами Криштиану Роналду, Кака и Хаби Алонсо.

Филипп Сендерос (Швейцария)

Трансфер: в 2014 году из «Фулхэма» в «Валенсию»

Бывают такие футболисты, чей послужной список впечатляет, но если начать копать глубже, то выясняется, что речь о великих счастливчиках. В 2008-м Адриано Галлиани уверял, что Сендерос не трансферная ошибка «Милана», Арсен Венгер предоставил швейцарцу уйму шансов и терпел ошибки, а три года назад Филипп прибыл на помощь «Валенсии» в январе. Принял участие в восьми встречах, а уже летом был отправлен с миром обратно на Туманный Альбион.

Егор Филипенко (Беларусь)

Трансфер: в 2015 году из БАТЭ в «Малагу»

Основной защитник сборной Беларуси и участник Лиги чемпионов в составе БАТЭ ехал в Испанию на пике карьеры, чтобы выйти на новый уровень, но в итоге растворился в не самой сильной «Малаге»: 11 матчей за полтора года – таков итог выступлений Егора Всеволодовича в испанском клубе. Следующим пристанищем белоруса стал «Маккаби» из Тель-Авива.

Фабио Рошембак (Бразилия)

Трансфер: в 2001 году из« Интернасьонала» в «Барселону» за 9 миллионов евро

В Европу Рошембак приехал выступать на позиции центрального полузащитника, но начинал он слева в обороне, как его кумир Роберто Карлос, и иногда появлялся в этой зоне. Бразилец резво стартовал в составе «сине-гранатовых», но постепенно деградировал, съездил в двухлетнюю аренду в «Спортинг», после чего был продан «Мидлсбро» за 1.5 миллиона евро.

Полузащитники

Томас Гравесен (Дания)

Трансфер: в 2005 году из «Эвертона» в «Реал» за 3.5 миллиона евро

Еще один удивительный трансфер «Реала» эпохи правления Рамона Кальдерона. Гравесен был хорош в Англии, где ценят умение качественно отрывать ноги соперникам, но в Испании, да еще в составе мадридского «Реала», датчанин выглядел инородным телом. Тем более, Томас принялся калечить не только чужих, но и своих на тренировках. Лысый хавбек по прозвищу «Гробокопатель» провел сезон в основе «сливочных», но после этого был отправлен ближайшим рейсом в Глазго, где уже без особого удовольствия пытался играть за «Селтик».

Джой Гудьонссон (Исландия)

Трансфер: в 2005 году из «Ваалвейка» в «Бетис» за 5.6 миллионов евро

Исландец, от которого ждали много большего в его карьере. Особенно в «Бетисе», который в начале века заплатил приличные деньги за 20-летнего парня. Джой не прижился в Испании, сыграв только дюжину встреч за андалусский клуб. Впоследствии Гудьонссон поиграл в Англии и временами даже был неплох, но не в АПЛ, а в Чемпионшипе.

Джеованни (Бразилия)

Трансфер: в 2001 году из «Крузейро» в «Барселону» за 21 миллион евро

Не стоит путать этого Джеованни Дейберсона с Джованни Силвой, который выступал за «Барселону» в конце 90-х. Чемпион мира и Южной Америки среди юношей сводил с ума европейские клубы, и каталонцы оказались самыми щедрыми, выложив за «нового Ривалдо» кругленькую сумму. Бразилец не сумел адаптироваться в команде, на футбольном поле действовал сам по себе. В итоге, через пару лет ушел в «Бенфику» почти бесплатно.

Нападающие

Антонио Кассано (Италия)

Трансфер: в 2006 году из «Ромы» в «Реал» за 5.5 миллионов евро

Талантливый форвард достался «Реалу» по низкой цене, но вместе с Антонио в Мадрид переехала скандальная аура, окружавшая Кассано. Антонио в тот период своей карьеры хотел хулиганить, изводить тренеров и отрываться в ночных клубах. В «Реале» итальянец не задержался, а о его эффективности говорят 4 забитых мяча за полтора года.

Макси Лопес (Аргентина)

Трансфер: в 2005 году из «Ривер Плейт» в «Барселону» за 6.5 миллионов евро

«Барселона» приобрела молодого форварда в качестве замены получившему травму Хенрику Ларссону, но аргентинец своим шансом не воспользовался. Два гола в двух десятках матчей – серьезный аргумент, чтобы расстаться с нападающим, который впоследствии разве что мог хвастать статусом экс-футболиста «Барсы». Занимался этим, например, в ФК «Москва», куда перешел за 2 миллиона евро.

Клас-Ян Хунтелар (Нидерланды)

Трансфер: в 2009 году из «Аякса» в «Реал» за 27 миллионов евро

Хунтелар настолько впечатлил «Королевский клуб» своей результативностью в Эредивизие, что «сливочные» не стали дожидаться лета и подписали Класа-Яна в январе. Естественно, голландец снизил темп, но 8 голов 20 встречах – это не провал. В действительно ему просто не дали времени адаптироваться в новом клубе и чемпионате, а летом в «Реале» сменилась власть, и Хунтелар отправился в «Милан» за 15 миллионов евро. За полгода мадридцы беспечно потеряли 12 миллионов евро и хорошего футболиста, который мог раскрыться.