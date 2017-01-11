Форматом единым. Как разыгрывать ЧМ с 48 сборными?

ФИФА предложила схему проведения Мундиаля с 48-ю участниками, но раз до ближайшего такого турнира почти 10 лет, «Соккер.ру» предлагает поэкспериментировать с форматами.

1. Предложение ФИФА: 16 групп по 3 команды, плей-офф с 1/16 финала.

На первый взгляд, действительно самая оптимальная схема. Каковы преимущества? Во-первых, так как в каждой группе по три команды, и две из них продолжают борьбу в плей-офф, то не останется проходных матчей, каждый результат будет иметь значение. Занятое место будет влиять на жеребьевку плей-офф – дополнительная мотивация. Минус же такой групповой стадии в том, что для нечетного числа команд сложно составить «гладкий» календарь: у иных сборных между матчами могут образоваться паузы в 10-12 дней. И впоследствии это кому-то даст преимущество в плей-офф, а другим командам – нанесет ущерб. Проблематично составить расписание так, чтобы все остались довольны, ведь стройностью турнира тоже нельзя жертвовать. Кстати, количество встреч на групповом этапе не изменится по сравнению с нынешним форматом – те же 48 поединков.

Максимальное количество матчей для одной команды: 7 (в формате-32 – 7)

Общее количество матчей чемпионата мира: 80 (в формате-32 – 64)

Инфантино держит слово – максимальная нагрузка на футболистов не возрастает, самый длинный турнирный путь не увеличится, зато ФИФА за счет расширения числа участников на 50 % получает дополнительные 16 матчей. Не идеальная, но в предложенных условиях действительно оптимальная схема проведения турнира, учитывая отсутствие проходных матчей и сохранение максимальной цепочки из 7-ми поединков для команд, добравшихся до полуфинала. Ложка дегтя – расписание. На групповом этапе невозможно сохранить равномерную динамику для всех команд.

2. «Перевертыш»: два раунда плей-офф, две группы по шесть команд и финал.

Экспериментируем и ни в чем себе не отказываем! Допустим, сначала пройдут два раунда плей-офф: 48 сократится до 24, 24 – до 12. По идее, через двойное «сито» должны пробиться только сильнейшие, случайным «пассажирам» путь заказан. И вот тут-то стартует групповой раунд: две группы по полдюжины команд по круговой системе определят финалистов. Каждый матч на этой стадии станет событием, а в финале сойдутся победители групп. Между занявшими вторые строчки состоится битва за третье место.

Максимальное количество матчей для одной команды: 8

Общее количество матчей чемпионата мира: 68

Малый прирост общего числа матчей, да и три четверти команд слишком быстро попрощаются с Мундиалем – в ФИФА такую систему точно не одобрят, но помечтать о мощных элитных разборках в рамках чемпионата мира не вредно.

3. Предварительный плей-офф для 32 команд, затем проведение по текущей схеме.

Для этого формата нужно ввести более внятную систему подсчета рейтинга ФИФА, чтобы на основании этой классификации 16 сильнейших сборных планеты получили билет в групповой этап чемпионата мира. Остальные 32 команды, разбившись на пары (опять же, согласно рейтингу), выявляют сильнейших в 16-ти парах. В итоге, с 1/16 финала запускается используемая нынешняя схема проведения Мундиаля с восемью квартетами и играми на вылет с 1/8 финала.

Максимальное количество матчей для одной команды: 8

Общее количество матчей чемпионата мира: 80

Те же 80 матчей в сумме, но если сборная, пробившаяся в основную сетку через предварительный плей-офф, доберется до полуфинала, то проведет 8 матчей на чемпионате мира. Плюсы: внятный календарь, сохранение уровня группового раунда. Минусы: команды, вылетевшие в предварительном раунде, останутся вроде как на обочине Мундиаля, к тому же, «разминочные» матчи на вылет не обязательно привлекут внимание масс. Когда Инфантино анонсировал свою идею, он предлагал нечто подобное, но сейчас ФИФА не примет такой формат: нужно, чтобы все 48 команд изначально были вовлечены в соревнование, а один матч – это слишком мало. Так что «золотое правило» гласит, что Мундиаль должен начинаться с группового этапа.

4. Групповой этап: 12 групп по 4 команды. Победители квартетов и 4 лучших команды, занявшие вторые места, выходят в плей-офф, стартующий с 1/8 финала.

Если поделить команды на привычные группы по 4, то получается совсем «криво». Во-первых, отбор лучших сборных по дополнительным показателям – это мероприятие, которого хотелось бы избежать. Могут попасться разные по силе соперники, уже не раз на крупных турнирах случились перекосы из-за такой системы. Кроме того, общий уровень чемпионата снизится, следовательно, «проходных» с турнирной точки зрения матчей или просто встреч с неинтересной афишей будет немало.

Максимальное количество матчей для одной команды: 7

Общее количество матчей чемпионата мира: 88

8 дополнительных матчей по сравнению со схемами проведения, о которых выше, но каково будет качество этих матчей? Скорее всего, большинство зрителей начнут вплотную интересоваться таким Мундиалем со стадии плей-офф.

5. Групповой этап: 8 групп по 6 команд. Победители секстетов выходят в четвертьфинал.

Несколько безумная идея, которая делает групповой турнир длинным и не особенно интересным, зато со стадии четвертьфиналов на ЧМ останется настоящая элита, ведь на дистанции из пяти матчей определится действительно сильнейшие сборные. Если поделить участников на 8 групп, то в каждой окажется по 2-3 серьезных команды, которые поведут борьбу за лидерство. Плюс кроется в максимальной вовлеченности всех сборных в турнирные сети, то есть даже условная Папуа – Новая Гвинея проведет на Мундиале пять матчей. Минус: многие сборные слишком рано лишатся шансов на продолжение борьбы и станут «балластом».

Максимальное количество матчей для одной команды: 8

Общее количество матчей чемпионата мира: 128

8 матчей – допустимо для одной команды, тем более на групповой стадии у фаворитов будет повод и возможности для ротации составов, а вот 128 встреч на турнир – это очень много. Из них 120 приходятся на групповую стадию. Если представить, что турнир в секстетах будет длиться 20 дней, то получится по 6 матчей в день. Очевидно, целиком такой чемпионат мира не посмотришь, да и стадионов придется задействовать два десятка как минимум. Хотя, групповую стадию можно проводить не централизованно, как Евро-2020.