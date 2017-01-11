Лучшие в Африке: Это’О, Дрогба, Окоча и братья Туре

«Соккер.ру» продолжает подготовку к надвигающемуся Кубку Африканских Наций. «Команда мечты» главного турнира Черного континента способна вскружить голову – такие звезды!

Вратарь

Эссам Эль-Хадари (Египет; 147 матчей)

Победитель КАН: 1998, 2006, 2008, 2010

Чудо-вратарь, настоящий ветеран и играющий символ египетского футбола. Четырехкратный обладатель Кубка Африканских Наций все еще имеет возможность выиграть пятый континентальный трофей, ведь он выступит на турнире в Габоне. 15 января, в день открытия Кубка Африки, Эссаму исполнится 44 года, а он по-прежнему в основе «Фараонов», за которых провел 147 встреч с 1996-го года. Поразительно, но в четырех финалах КАН Эль-Хадари не пропустил ни единого мяча, а его бенефисом стала схватка с Кот-д’Ивуаром в 2006-м: 0:0 в основное время и отраженные удары Дидье Дрогба и Бакари Коне в послематчевой серии пенальти.

Защитники

Самуэль Куффур (Гана; 59 матчей и 3 гола)

Победа на КАН – не обязательный атрибут, к примеру, Куффур ни разу не выигрывал континентальный титул со сборной Ганы, но не отметить класс и мастерство многократного участника Кубков Африки невозможно. Самуэль – один из сильнейших защитников в истории Черного континента. Этот парень провел дюжину лет в «Баварии»и на протяжении нескольких сезонов был основным игроком, многие ли африканские защитники способны на такое?

Ригоберт Сонг (Камерун; 137 матчей и 5 голов)

Победитель КАН: 2000, 2002

Серьезные защитники из Африки уже перестали быть экзотикой? Во всяком случае, ситуация улучшилась, а еще совсем недавно мощные темнокожие ребята производили впечатление фактурой и физическими данными, но не тактической выучкой. Сонг построил успешную карьеру в Европе и о своей сборной не забывал: 17 лет и под полторы сотни матчей – все для Камеруна! Ригоберт наравне с Ахмедом Хассаном является главным гвардейцем Кубка Африки – 8 участий в финальных турнирах, дважды камерунцы с Сонгом в составе становились чемпионами.

Коло Туре (Кот-д’Ивуар; 120 матчей и 7 голов)

Победитель КАН: 2015

Кот-д’Ивуару и Коло Туре долго не везло: в 2006 и 2012 «Слоны» были фаворитами Кубков Африки, доходили до финалов, оставляли свои ворота в неприкосновенности по ходу основного и дополнительного времени, но проигрывали в сериях пенальти. Египет и Замбия оказывались удачливее. И все-таки Коло взял заслуженный трофей на 15-м году выступлений за сборную, причем удача, наконец-то, улыбнулась Кот-д’Ивуару в затяжной и остросюжетной «лотерее», увенчавшей финальную схватку с Ганой. Туре на высоком уровне провел победный турнир, а в решающую минуту не промазал с «точки».

Жереми Нжитап (Камерун; 118 матчей и 13 голов)

Победитель КАН: 2000, 2002

Об уровне этого камерунского защитника и полузащитника говорит его клубная карьера: Жереми поиграл за мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Нжитап отыграл 14 лет за свою национальную сборную, приняв участие в 118 матчах и забив 13 голов. Он участник семи финальных турниров Кубка Африки, в двух из которых первенствовали «Неукротимые львы».

Полузащитники

Яя Туре (Кот-д’Ивуар; 102 матча и 19 голов)

Победитель КАН: 2015

Яя начал играть за сборную на четыре года позже, чем брат, но основные вехи он застал: два поражения в финалах и долгожданный триумф. На протяжении четырех лет подряд (с 2011 по 2014) Туре завоевывал титул лучшего футболиста Африки, так что без него эту команду избранных участников Кубков Африканских Наций представить невозможно.

Мохаммед Абутрика (Египет; 100 матчей и 38 голов)

Победитель КАН: 2006, 2008

«Абутрика — икона. То, что он завершает карьеру, — это большая потеря для египетского футбола. Он является примером для подражания как на поле, так и вне его. Таких, как он, египетский футбол может не увидеть в ближайшие 20—30 лет», - такие слова адресовал Мохаммеду один из руководителей «Аль-Ахли» Халед Мортаги. И многие египтяне подпишутся под этой пламенной речью. За сборную Абутрика провел ровно 100 матчей и забил 38 голов. В финалах 2006 и 2008 годов «Фараоны» праздновали чемпионство после ударов Абутрики: в первом случае это был решающий пенальти в ворота Кот-д’Ивуара, а во втором – единственный в матче с Камеруном гол на 77-й минуте.

За кого болеть на Кубке Африки?

Джей-Джей Окоча (Нигерия; 75 матчей и 14 голов)

Победитель КАН: 1994

Полузащитник с уникальной техникой на протяжении тринадцати лет выступал за сборную Нигерии, он является обладателем пяти комплектов наград Кубка Африканских Наций. Да, «золото» выиграл всего однажды – на своем первом турнире в 1994-м году, зато потом брал «серебро» и трижды «бронзу». Джей-Джея называют лучшим футболистом Африки, который никогда выигрывал соответствующую награду континентального значения. Недаром Пеле включил Окочу в список ФИФА 100.

Ахмед Хасан (Египет; 184 матчей и 23 гола)

Победитель КАН: 1998, 2006, 2008, 2010

Еще один египетский «долгожитель» с четырьмя Кубками Африки в активе. Хасан, как и Ригобер Сонг, принимал участие в восьми розыгрышах турнира, в половине из них выходил триумфатором. Дважды – в 2006 и 2010, Ахмед признавался MVP турнира. Ко всему прочему, египтянин является мировым рекордсменом по количеству матчей за национальную сборную.

Нападающие

Самуэль Это’О (Камерун; 118 матчей и 56 голов)

Победитель КАН: 2000, 2002; Лучший бомбардир в истории турнира (18 голов)

Лучший бомбардир в истории Кубка Африки приводил Камерун к победам на турнирах 2000 и 2002 годов, а еще разок брал «серебро». Во многом именно блестящие выступления Это’О помогали «Неукротимым львам» забираться на вершину. Если бы впоследствии не было бесконечных противоречий, конфликтов, споров из-за премиальных и прочей грязи, то достижения Самуэля и сборной Камеруна могли получиться еще более внушительными.

Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар; 104 матча и 65 голов)

Это огромная несправедливость, что у Дрогба нет титула победителя Кубка Африки. Вождь ушел из сборной после чемпионата мира 2014 года, и долгожданная победа была одержана уже без него. В любом случае, Дидье – великий, и для своей сборной сделал больше, чем иные многократные обладатели КАН. На счету ивуарийца два поражения в финале, то есть два «серебра», но он сам – «Золотой Слон».

Краткий справочник Кубка Африки-2017