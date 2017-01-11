Юрген Клопп. Вокруг личности

Клопп – человек выдающейся харизмы. «Соккер.ру» вспоминает перчёные реплики Юргена, чей цитатник стал бы бестселлером. Правила жизни и меткие выражения – вашему вниманию.

Об оправданных ожиданиях: «У меня две старшие сестры, но папа всегда хотел сына. Он бы продолжил стараться, даже если бы я родился девочкой. Но, знаете ли, я начал оправдывать ожидания с самого рождения».

О подарках на Рождество: «Меня не баловали подарками на Рождество, когда я был ребенком. Но разок Санта решил меня порадовать: принес классный велосипед, как я хотел, только нес он неосторожно и погнул переднее колесо в „восьмерку“ на лестничной клетке».

О футбольном таланте: «Мне очень, очень долго приходилось иметь дело с плохим футболом – я в него играл. Во мне сочетался талант уровня регионального чемпионата и голова, подходящая для Бундеслиги. Так и получился средний игрок для второго дивизиона».

Об одном дне из игровой карьеры: «Когда я играл за „Майнц“, в плохие дни на стадион приходило, наверное, около 800 болельщиков. Суббота, дождь, несколько сотен скучающих людей на трибунах. Да если бы мы умерли на поле, никто бы и не заметил. И не пришел на похороны».

О спортивном костюме: «Знаете, почему я не подошел „Гамбургу“? Два парня пришли ко мне домой, и им не понравилось, как я выгляжу. Спортивный костюм и все такое. Извинились. Они же искали солидного тренера».

О том, как заполнить стадион: «Если в Дортмунде на „Сигнал Идуна Парк“ каждые две недели приходят 80000 и видят скучный футбол, то скоро нам придется искать новый стадион».

О том, с чего начинается день: «Я встаю с утра, завариваю кофе и сажусь пересматривать стопку видеоматериалов метровой высоты. Большое счастье за завтраком заметить какого-нибудь способного парнишку. Ну, например, из Эквадора. Такое бывало. К сожалению, качество видео не всегда достаточно хорошее, чтобы можно было разглядеть еще и номер на футболке».

О методах мотивации: «Однажды во время предсезонки я вывез своих футболистов к шведскому озеру, где не было даже электричества. Мы даже провизию не брали, сами добывали еду. Я хотел доказать игрокам, что они могут все. Вроде бы получилось, хотя мой помощник считал меня идиотом. А еще как-то я читал книгу о мотивации, там было про советскую пловчиху, которой внушали, что за ней гонится акула. Она действительно плыла быстрее, но через 50 метров просто выпрыгивала из бассейна. Так медаль не выиграешь. Мотивация важна, но с ней важно не переборщить».

О главном достоинстве: «Мое главное достоинство и сильная сторона – это здравый смысл».

О «Баварии»: «„Бавария“ мне напоминает Китай с его индустрией. Они все подсматривают у других, а затем умело копируют. При этом используют больше денег и других футболистов. Это работает».

О Йоахиме Леве: «Мне нравится Йоахим Лев. У него такой же шампунь и дезодорант, как и у меня».

О работе: «Я знаю свои возможности и свой болевой предел, поэтому стараюсь распределить свою энергию. Но вообще, если человек имеет желание работать, то будет делать это 24 часа в сутки. Даже во сне».

О содержимом штанов: «Моя команда никогда не выходит на поле с полными штанами. Я специально проверял».

О победе над «Реалом»: «Когда мы разгромили „Реал“ 4:1, я сказал парням: „Мы, как Робин Гуд, грабим богатых“.

О „Боруссии“ и „Баварии“: „У „Боруссии“ в руках лук и стрелы. Если хорошенько прицелиться и аккуратно спустить тетиву – враг будет повержен. Правда, у „Баварии“ в руках базука, поэтому им попасть в яблочко куда проще“.

О „Барселоне“: „Нет смысла показывать моим игрокам видео с игрой „Барсы“ - мы не пытаемся копировать их стиль. Но я часто показываю фотки, где каталонцы так страстно празднуют свой 5868-й гол, будто никогда прежде не забивали. Вот эту мысль я хочу донести до команды: такое чувство нужно сохранять в себе до самой смерти“.

О Чаке Норрисе: «Чак Норрис неплохо смотрелся бы в опорной зоне „Боруссии“.

О Месси, АПЛ и Ла Лиге: „Самое большое отличие между АПЛ и другими национальными чемпионатами – в уровне соперничества, в Англии очень сложно. В Испании „Барселона“ может сыграть половину матчей резервной командой. Или бывают матчи, где Лионель Месси пробежал 4.3 километра, но забил пять мячей. Это позволяет восстановить силы. В Англии такой возможности нет, ни в одном матче“.

Об „Арсенале“: „Команда Венгера – это оркестр. Весьма изящно. Но это тихая музычка, я предпочитаю хэви-метал“.

О командном духе: „Я никогда не возьму в команду какого-нибудь засранца только из-за того, что он умеет здорово пинать мяч“.

О невозможном: „Если вы хотите изображать меня в качестве Иисуса, но уже на следующий день заявить: „Нет, он не умеет ходить по воде“, то у нас проблема. Я не умею ходить по воде, я ныряю“.

О будущем: „Однажды настанет день, когда я для себя решу, что с меня хватит. Я бы сказал, что крайне, крайне маловероятно, что я буду тренировать в 60“.

О недавней ничьей с „Плимутом“: „Я не знаю, сколько людей живет в Плимуте, но казалось, что весь город сегодня был в штрафной площади своей команды“.

В последнее время Юрген Клопп не так часто разражается перлами, но это объяснимо: в Германии он раздавал интервью и общался с прессой на своем родном языке, а с английским пока управляется не настолько хорошо. Но харизму и плутоватый нрав никуда не денешь: Клопп – один из интереснейших футбольных персонажей современности, герр Юрген мыслит и говорит нешаблонно, за что его любят.