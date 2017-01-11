Каков реальный уровень «Зенита»?

Подсчет набранных очков «Спартака» по системе XG или ожидаемых голов вызвал немало споров. «Соккер.ру» отвечает на возникшие вопросы и предлагает пройтись по «Зениту».

Не все читатели разобрались в подсчетах и оценили их эффективность, поэтому в скептических мнениях не было недостатка.

papic337: Все эти системы от лукавого. Они сродни системам игры в рулетку.

Нет никакой «рулетки» и «лукавого», хотя нужно уметь пользоваться системой и грамотно «читать» результаты. В действительности, на системе «ожиданий» построены программные продукты, используемые тренерами-аналитиками в ведущих клубах. Конечно, это только часть комплекса, картину в целом можно увидеть, сопоставив результаты нескольких аналитических систем, в фундаменте которых разные принципы. Но только тренеры старой советской закалки признают единственные цифры, характеризующие игру – счет на табло, у специалистов, шагающих в ногу со временем, другие задачи. Как минимум, они хотят видеть игру своей команды «в разрезе», чтобы корректировать уязвимости – для этого существуют усредненные позиции, карты передач, различные узкоспециализированные программы, подсчитывающие, например, скольких соперников футболист отрезает своими передачами. А XG нужно, чтобы понимать, на какой мощности работает команда: сколько создает моментов, как их реализует, откуда бьет чаще и так далее. Это инструмент финального анализа, собственно, как и счет на табло, только показывающий то, что скрыто.

Samael: Система подсчета некорректна в принципе. Можно «кержаковить» по 40 ударов за матч, а можно разыграть до верного и бить с пяти метров. И одно дело удар Батистуты, другое – Березуцкого.

«Ожидаемые голы» в интерпретации Майкла Кэйли представляют собой достаточно обстоятельный механизм, у него удары делятся на восемь категорий опасности в зависимости от типа и точки нанесения. Следовательно, им присвоены разные коэффициенты. Взятая для примера система примитивна – да, получается, что в ней каждый выстрел оценен одинаково, и с пяти метров, и с сорока. Но ведь нет команд, бьющих только в упор, и других – стреляющих исключительно из-за дуги в 30 метров. На большой дистанции средняя опасность ударов уравновешивается. Замечание пользователя Samael справедливо в отношении системы с грубыми настройками, но это и так неоднократно подчеркивалось в тексте.

Дракон1988: По каждой команде в верхней таблице хотелось бы посмотреть так же.

Правдин Семён: Продолжайте и про других.

Ангел неБесГрешен: Принцип подсчёта примитивный, но неплохо было бы посчитать хотя бы первую пятёрку команд.

Сколько «лишних» очков у «Спартака»?

Так как нескольких читателей все же удалось увлечь, «прогоним» через XG «Зенит». Напоминаю, что «Спартак» вместо реальных 40 баллов, которые у «красно-белых» в таблице, набрал 34. Оценка основывается на количестве ударов, которые умножаются на коэффициент 0.091, полученный как результат отношения забитых голов в РФПЛ (279) к количеству нанесенных ударов (3051). Подробнее здесь.

1 тур. «Зенит» - «Локомотив» - 0:0 (1 очко)

XG (удары по воротам): 1.638 (18) – 0.364 (4) = 2:0 (3 очка)

18 против 4 – это серьезное преимущество по ударам. «Зенит» должен был начинать сезон с победы над «Локомотивом», который бледно смотрелся на «Петровском».

2 тур. «Уфа» - «Зенит» - 0:0 (1 очко)

XG (удары по воротам): 0.91 (10) – 1.001 (11) = 1:1 (1 очко)

«Справедливый» результат в Уфе.

3 тур. «Зенит» - «Ростов» - 3:2 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.092 (12) – 0.546 (6) = 1:1 (1 очко)

Интересный случай, ведь «Зенит» нанес в два раза больше ударов по воротам, но расчет предполагает большую разницу в созданных шансах, чтобы победа стала «ожидаемой». Да и разве «Ростов» редко добивается положительного результата, играя выраженным вторым номером?

4 тур. «Зенит» - ЦСКА - 1:1 (1 очко)

XG (удары по воротам): 1.456 (16) – 1.092 (12) = 1:1 (1 очко)

5 тур. «Зенит» - «Амкар» - 3:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.547 (17) – 0.091 (1) = 2:0 (3 очка)

6 тур. «Арсенал» - «Зенит» - 0:5 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.092 (12) – 1.547 (17) = 1:2 (3 очка)

Это достаточно высокая реализация – 5 голов после 17 ударов по воротам, поэтому итоговый разрыв по XG столь невысок. Впрочем, не смотрите на получившийся «счёт», обращаем внимание исключительно на исход.

7 тур. «Зенит» - «Рубин» - 4:1 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.001 (11) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)

Это, безусловно, странный результат, тем более «Рубин» большую часть своих ударов нанес в концовке матча, когда «Зенит» уже досрочно победил. Ну, и система несовершенна, однако, как говорят футболисты: все в равных условиях.

8 тур. «Анжи» - «Зенит» - 2:2 (1 очко)

XG (удары по воротам): 0.91 (10) – 1.729 (19) = 1:2 (3 очка)

Где-то теряешь, а где-то находишь. В Каспийске у «Зенита» были все шансы, чтобы победить.

9 тур. «Зенит» - «Спартак» - 4:2 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.001 (11) – 1.729 (19) = 1:2 (0 очков)

Этот результат отмечали вчера: «Спартак» создал больше шансов на «Петровском».

10 тур. «Урал» - «Зенит» - 0:2 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.001 (11) – 1.092 (12) = 1:1 (1 очко)

11 тур. «Зенит» - «Оренбург» - 1:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.001 (11) – 0.455 (5) = 1:0 (3 очка)

12 тур. «Зенит» - «Томь» - 1:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.092 (12) – 0.91 (10) = 1:1 (1 очко)

Занятная параллель, ведь у «Спартака» на этом же отрезке – с 10 по 12 туры, были выигранные матчи у «Ростова», «Урала» и ЦСКА, которые XG посчитал ничейными. Похожая картина у «Зенита»: питерцы не были на голову сильнее своих конкурентов, но набрали по три очка.

13 тур. «Терек» - «Зенит» - 2:1 (0 очков)

XG (удары по воротам): 1.092 (12) – 1.365 (15) = 1:1 (1 очко)

«Отменяем» поражение в Грозном. Вот здесь «Зениту» не повезло.

14 тур. «Зенит» - «Крылья Советов» - 3:1 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.274 (14) – 1.911 (21) = 1:2 (0 очков)

А вот это, судя по всему, настоящий «отскок». Да и если вспоминать фрагменты матча, приходят на ум прекрасные моменты волжан, оставшиеся без реализации.

15 тур. «Краснодар» - «Зенит» - 2:1 (0 очков)

XG (удары по воротам): 1.183 (13) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)

Ничья – закономерный исход встречи в Краснодаре, получившей пламенную развязку.

16 тур. «Зенит» - «Уфа» - 2:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.547 (17) – 1.001 (11) = 2:1 (3 очка)

17 тур. «Ростов» - «Зенит» - 0:0 (1 очко)

XG (удары по воротам): 0.364 (4) – 0.819 (9) = 0:1 (3 очка)

Итог: в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров «Зенит» имеет на своем счету 35 очков. Сколько же предлагает выдать питерцам XG? 29 баллов – таков результат команды Мирчи Луческу, то есть снижение приблизительно такое же, как и у «Спартака». «Красно-белые» по сравнению с реальной таблицей потеряли те же 6 баллов. Первый вывод: лидеры сезона иногда набирают очки даже вопреки реальным обстоятельствам. Собственно, это касается вообще лидеров, не конкретных «Спартака» и «Зенита». Представляете прошлогоднюю картину ожиданий «Лестера» или «Ростова»? В нашем случае все не настолько утрировано, но имеет место определенная прибавка. Второй вывод: расстояние между «Спартаком» и «Зенитом» сохранилось в табличных пределах. В реальной табели это 40 и 35 очков, согласно XG – 34 и 29.