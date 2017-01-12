Отчет УЕФА. РФПЛ – лига богатых стариков?

«Соккер.ру» представляет самые интересные цифры и факты из финансового отчета УЕФА – говорим о месте российской лиги в системе футбола.

Финансовый отчет УЕФА, который раскрывает цифры не только по Европе, а иногда даже по всему миру – всегда полезное чтиво. Тем более, прямо касается российского футбола и позволяет сравнивать, что всегда важно в спорте, где результат определяет счет на табло. Окунемся в мир цифр и приведем их к общему знаменателю. Что отчет УЕФА говорит о российском футболе?

В российских клубах переплачивают

Важно разделить вопрос о переплате на две части. Одна – соответствие игры и зарплат. Понятно, что в Серии А или Примере многим высокооплачиваемым футболистам клубов РФПЛ пришлось бы тяжело пробиться в основу, особенно ведущих клубов. Не говоря о получении таких контрактов, как в России. Другими словами, играют средне, что отражено в различных рейтингах и в результатах международных матчей. Но есть другая сторона этого вопроса – общие траты в самых богатых лигах.

РФПЛ – шестая лига в мире в зоне УЕФА по средней и суммарной зарплате. Выше Турции, вдвое щедрее Голландии или Португалии. Но средняя зарплата на команду – 35.2 млн. евро в год, что почти в два раза меньше, чем в Италии. И на сто миллионов на команду меньше, чем в АПЛ. Думаете, в клубе «Халл Сити» уровень игры выше, чем в «Зените» и «Спартаке»? Нет, но «тиграм» тоже платят неприлично много. И на трансферы они тратят немало. Всюду к футболистам относятся со щедростью. В Казахстане теперь суммарно тратят свыше 100 миллионов евро.

С другой стороны, если в Серии А знают, зачем им платить футболистам 1.3 миллиарда в год – чтобы создавать ТВ-продукт и продавать зрелище, которое нужно людям по всему миру, то в РФПЛ вопрос соответствия острее. За финансовый год шестнадцать клубов тратят на зарплаты игроков 563 миллиона евро, что равно примерно 35.6 миллиардам рублей. Не стадион «Крестовский», но соразмерная сумма. Это еще не учтены премиальные и различные бонусы, которых всегда немало. Проще говоря, три года оплаты труда футболистам в России – два «Крестовских».

Кто-то вспомнит Остапа Бендера, хотя российские футболисты знают всего один сравнительно честный способ отъема денег у населения – им добровольно платят за паспорта. Но важно подчеркнуть, что по отчету УЕФА только в Казахстане быстрее растут траты на футболистов. Если в АПЛ зарплаты в целом поднялись на 8 % за отчетный период, то в РФПЛ – сразу на 31 %. Другими словами, клубы пошли на компенсации из-за смены курса рубля. Почти на треть увеличили траты, но стали играть намного качественнее? Ответ вы знаете без цифр и фактов – видите на поле.

Вообще, не лишним будет поиграть с этой цифрой. 35.6 миллиардов рублей это много? Для сравнения – расходная часть годового бюджета города Саранска на 2017-й год – 4.8 миллиарда рублей. Бюджет Нижнего Новгорода – 27.11 миллиардов рублей. Это два города с населением в 0.3 и 1.2 миллиона человек, в этих городах пройдет чемпионат мира. И в сумме у них на потребности полтора миллиона россиян меньше выделенных денег, чем у 16 футбольных клубов. Есть повод задуматься об оптимизации в РФПЛ, правда ведь? 563 миллиона евро в год – большие деньги для России. Можно за год построить новый неузнаваемый Саранск.

Старение – одна из главных проблем

Старение и моральное, и физическое. Вопрос возраста в футболе актуален. Если раньше игрок в двадцать два года считался молодым, то теперь в таком возрасте можно выиграть «Золотой мяч». В четырнадцать ты нужен не только Венгеру. Двадцатилетний парень, который играет как Алли, давно не уникум и не новый Пеле, просто еще один акселерат. В таких условиях выгоднее тем, кто обновляет составы ведущих клубов и не ставит строго на стариков. Сейчас все переживают по поводу Китая, но их миллионная экспансия непродуманная.

Не только тренер «Гента» с удивлением отметил, что уровень тамошней лиги, если убрать легионеров – третий дивизион приличного чемпионата. Ведь вся мощь держится на покупных звездах, вроде Халка. И в России быть беде, если убрать ветеранов – как легионеров, так и россиян. Василий Березуцкий нужен ЦСКА, Навас – «Ростову», Рыжиков – «Рубину», хотя вратарей хватает. При этом стратегический просчет уже допущен. Надо было вкладывать деньги не в завышенные зарплаты – прямое следствие лимита, а в академии и системы скаутинга, искать талантов во всем мире.

48 % из числа самых перспективных футболистов играют в четырех лигах – Англии, Германии, Италии и Испании. В Европе – 82 % ценных кадров, как говорится в отчете УЕФА. Это значит, что в РФПЛ могли бы поохотиться за своим Дибалой, если бы пересмотрели систему. Купили за десятку, продали за 100 – вот вам деньги на полтора года жизни «Ростова». Но поскольку ставка на лимит – получилась лига ветеранов, самый возрастной высший дивизион Европы. Первая строчка значит, что впереди траты на обновление составов и отсутствует преемственность поколений. В среднем 27.1 лет – высокая цифра, на уровне с Мексикой. Не удивительно, что «Тоттенхэм», у которого средний возраст 24.73 года, без особого труда перебегал чемпионов армейцев в Лиге чемпионов.

В мире только три лиги, где ветеранов больше – Китай, Филиппины и Таиланд. Крутая компания! РФПЛ, так получилось – европейский аналог китайской Суперлиги. Конечно же, отставание Англии, Испании и Италии именно по возрасту небольшое, там средний показатель 26.9 лет. Но у них больше клубов, а на каждого Буффона ищут Доннарумму. В Европе есть сильные клубы, где средний возраст высокий. Например, «Манчестер Сити» 28-летний по среднему показателю. Но «горожане» хоть завтра накупят молодых, а ЦСКА обновить состав будет ой как непросто. Впрочем, армейцы сейчас не самый старые, есть сразу пять клубов, где средний возраст выше 28 лет.

Внизу турнирных таблиц вы всегда можете найти статистику по возрасту в разных лигах. Например, по РФПЛ, или по АПЛ.

РФПЛ на удивление нерентабельная

Смотрите, как получается. По суммарному доходу РФПЛ – шестая лига Европы, по стоимости игроков – седьмая лига мира. Отчет УЕФА насчитал футболистов на 895 миллионов евро, что лишь на пятьдесят миллионов меньше, чем стоимость контрактов игроков из Турции. И больше, чем стоимость бразильцев. Конечно, тут условные цифры и проверяли уже прошедший финансовый год, нельзя верить, что российские игроки дороже бразильских талантов, но список показательный. Отставая от топ-5, РФПЛ опережает многих.

Но при этом прибыли нет, лига в минусе. Например, в АПЛ, где стоимость игроков 4.4 миллиарда евро, бессовестно переплачивают часто средним футболистам. Но переоценивают тамошних ногомячистов сознательно. И понимают, что АПЛ может себе позволить выбрасывать два миллиарда в год на зарплаты – просто потому, что зарабатывают больше. В таблице УЕФА можно найти интересные цифры. АПЛ получит за продажу прав на трансляции в этом сезоне 3.339 миллиарда евро, через год – 3.515, а еще через сезон – 3.691 млрд. евро.

Турция, которая идет на шестом месте, может рассчитывать сейчас на 293 миллиона, но через год – на 484. А в 2019-м клубы и каналы получат свыше полумиллиарда. Прядкин говорил, что в России для заработка 200 миллионов долларов на ТВ нужно 13.5 миллионов подписчиков платных каналов. Такого количества людей попросту нет, то есть клубы не могут получать деньги на развитие по правилам ведущих лиг. И 76 % своих доходов отдают футболистам на зарплату. Впрочем, тут еще дело в неумении тратить. В российском футболе даже те, у кого были сказочные деньги – вроде «Анжи», могут закончить неудачей.

Дороже «Крестовского». Удивительная история «Анжи»

Еще одна важная сторона – неумение вовремя расставаться с игроками. Трансферная система однобокая. На днях генеральный директор «Краснодара» Владимир Леонидович Хашиг высказался по поводу ухода Смолова: «Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу. Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги». В этом правильном утверждении – Смолов нужен «Краснодару» и лига должна расти, заключается одна из проблем. Ведь стоимость игроков РФПЛ – фикция, как и миф, что каждый имеет дар внутренней мотивации.

Смолов за пару лет в «Краснодаре» может не прибавить ни на гол, а если бы все нацеливались на ведущие лиги и понимали, что надо каждый год прибавлять, то Думбия – игрок года в России, не был бы в числе худших подписаний «Ньюкасла» в истории. И Широков дома не сидел по своему же совету. Да и Халк с Витселем в Китае, если кто забыл. Переход на новый – еще более высокий, чем РФПЛ, уровень, всегда важен. Лига законсервированная и это плохо. Если бы умели подготовить Дзагоева, Кокорина и Смолова к продаже суммарно за 100 миллионов евро, то подумайте, скольких молодых приличных российских игроков можно подготовить за эти деньги? Точно не троих, больше. Нельзя жить настоящим в мире предпринимательства, а футбол – бизнес, не только игра.

Что будет дальше?

Отчет УЕФА, хотя там цифры и графики, задает правильные вопросы. Но после их рассмотрения важно задуматься над ответами. Лимит загнал в угол, слов больше, чем дел от РФПЛ и РФС, инфраструктура будет, но даже новые арены не всегда заполняются. В России нельзя заработать столько, как в других лигах, за счет телевиденья – народ небогатый и платить не будет. Но можно за счет ЧМ-18 поднять волну интереса к футболу и взять числом поклонников.

Важно заняться пропагандой футбола в хорошем смысле и понятно, что такие методы срабатывали. Даже в Азии или США, где футболом раньше не интересовались, удавалось привлечь внимание. Но пока про РФПЛ надо понимать несколько вещей. Система непродуманная, а лига при этом одна из сильнейших в мире. По качеству футбола именно так. Можно плеваться, не соглашаться, но попробуйте найти много чемпионатов, где играют сильнее. Разумеется, отставание от элиты большое, но его и не нужно отыгрывать, чтобы навести порядок.

А если посмотрите обычные матчи чемпионов Казахстана, Китая или даже некоторые поединки из Голландии – увидите, что «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» при поддержке оставшейся дюжины работают качественнее. «Ростов» может обыграть «Аякс» и не проиграть ПСВ. «Уфа» организованнее, чем середняк Ере. Это и статистика подсказывает, и впечатления доказывают. Поэтому важно не упустить момент, когда держаться за подаренные бюджетами деньги не получится. В УЕФА похвастались, что удалось сократить убытки клубов на 81 %, но финансовых гарантий в РФПЛ нет. Тут убыточные проекты будут всегда, а заявление «Зенита», что они выживут даже без генерального спонсора, не сильно греют в Томске или Махачкале.

Если не дождемся волевых системных решений, скоро за зарплатами футболисты станут ходить в суд. Ведь, как говорит русская пословица обещать - не значит жениться. И хотя пока футбольные невесты в год получают подарков на 36 миллиардов рублей только в РФПЛ, а клубы элиты распоряжаются суммарным бюджетом в 50-52 миллиарда рублей, система может рухнуть. Может рухнуть, поскольку по версии УЕФА совокупный доход клубов РФПЛ – 46 миллиардов рублей. Это невероятно щедрая оценка, но недостаточная для выхода на прибыль, особенно с учетом, что значительная часть этой цифры – на счету «Зенита» и «Спартака».

Причем клубы с великой историей по финансовой незащищенности часто равны маленькому ФК «Орел», разваливаются за секунду. Будучи в десятке по многим финансовым параметрам, часто даже в шестерке, российский футбол бездарно распоряжался деньгами, когда они были. Тренеры и игроки еще ничего, хотя их как раз ругают чаще всего. Но точно нет тех, кто умеет продавать футбол как товар и вместо перечисления причин низких доходов придумывать методы их увеличения, что отчет УЕФА любезно подчеркивает.