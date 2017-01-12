Под другим флагом

Совсем скоро стартует Кубок Африканских наций. В преддверии турнира блогер «Соккер.ру» Max Vargas предлагает свою символическую сборную футболистов КАН, выбравших другие национальные команды.

Вратарь

Стив Манданда

Гражданство: Франция

Кого мог бы представлять на турнире: ДР Конго

Один из лучших голкиперов Франции Стив Манданда вполне мог бы стать сильнейшим голкипером африканского континента. В отличие от своих родных братьев Парфе и Руффи, «Il fenomeno» сделал свой выбор в пользу трёхцветных, а не «леопардов». Сидя за спиной Уго Льориса Манданда-старший всегда на подхвате у Дидье Дешама, и его место второго голкипера в сборной непоколебимо.

Защитники

Давид Алаба

Гражданство: Австрия

Кого мог бы представлять на турнире: Нигерию

Дебютировав в 17-летнем возрасте за «вундертим», Алаба так и не дал начаться драме под названием Австрия-Нигерия. Показывая из сезона в сезон надёжную игру в обороне, защитник «Баварии» мог бы стать жемчужиной Кубка Африки, но, к сожалению, а может, к счастью, на полях Габона мы его в скором времени не увидим.

Джером Боатенг

Гражданство: Германия

Кого мог бы представлять на турнире: Гану

В отличие от своего единокровного брата Кевина-Принса Боатенга, Джером ждал своего шанса играть именно за «маншафт», а не за «чёрных звёзд». Отклоняя из раза в раз предложения Федерации футбола Ганы играть за историческую родину, футболист дождался своего дня и, дебютировав в 2009 году в игре против сборной России, стал ключевым игроком в команде Лёва.

Адиль Рами

Гражданство: Франция

Кого мог бы представлять на турнире: Марокко

Чемпион Франции 2011 года в составе «Лилля» не только мог бы стать напарником Мехди Бенатиа в сборной Марокко, но и составить одну из сильнейших центральных пар защитников на африканском континенте. Но, тем не менее, Адиль ещё в 2008 году отклонил предложение марокканской федерации, заявив о том, что он предпочтёт «представлять Марокко во французской сборной». О своём выборе футболист явно не жалеет, ведь регулярные вызовы в состав «трёхцветных» для Адиля это норма.

Полузащитники

Бенжамин Хенрикс

Гражданство: Германия

Кого мог бы представлять на турнире: Гану

Один из самых прогрессирующих игроков Бундеслиги в составе леверкузенского «Байера» до того впечатлил главного тренера «маншафт» Йоахима Лёва, что тот его вызвал под знамёна «орлов». Дебютным матчем за немецкую сборную стала игра отборочного турнира против сборной Сан-Марино. Ганцам только остаётся кусать локти, что такой талант проскочил мимо них.

Хотя сам молодой талант никогда не рассматривал варианта представлять историческую родину своей матери.

Н'Голо Канте

Гражданство: Франция

Кого мог бы представлять на турнире: Мали

Полузащитника лондонского «Челси» не знает, наверное, только ленивый. Ведь после впечатляющего сезона за «Лестер» биографию миниатюрного полузащитника собирали по крупицам. Канте мог бы вполне играть за сборную Мали, как это в своё время сделал Фредерик Кануте, но, получив вызов в стан «орлов» в 2015 году на Кубок Африки, отказался. Сославшись на то, что он хочет закрепиться в составе «Кана», а также тем, что ещё не до конца определился со своим выбором. Удачная игра за «лис» до того впечатлила Дидье Дешама, что он в итоге вызвал Н'Голо сначала на товарищеские матчи перед Евро 2016, а потом и вовсе включил его в окончательный список 23 игроков, представлявших «трёхцветных» на домашнем турнире.

Поль Погба

Гражданство: Франция

Кого мог бы представлять на турнире: Гвинею

«Осьминог» не только оказался самым талантливым в семье, но и самым дорогим футболистом мира. Играя за все молодёжные сборные Франции, Поль даже и мыслях не держал выступать за «слонов нации». Дебютировав ещё в 2013 году за «трёхцветных», Погба окончательно стал игроков основного состава у Дешама.

Серж Гнабри

Гражданство: Германия

Кого мог бы представлять на турнире: Кот-д’Ивуар

Ещё один молодой немецкий сборник после ухода из лондонского «Арсенала» засверкал новыми красками в Бундеслиге в составе «Вердера». Гнабри в 18 лет позвали в сборную Кот-д'Ивуара. Но сам футболист не горел желанием играть за «слонов» «Я выступал за команды Германии всех возрастов, поэтому даже не думал, и сразу сказал нет. Моя цель – играть за „бундестим“», — сказал Серж после приглашения в африканскую сборную. А мог бы стать напарником Вилфрида Заха, колебавшимся между Англией и Кот-д’Ивуаром.

Нападающие

Бриль Эмболо

Гражданство: Швейцария

Кого мог бы представлять на турнире: Камерун

Молодой и суперталантливый нападающий «Шальке» уже в 17 лет столкнулся тем, что на него давили сразу две сборные. Рождённый в Камеруне, Эмболо в маленьком возрасте перебрался в страну часов. Имея право выступать за африканскую сборную, Бриль выбрал вариант с командой Петковича.

«После тщательного рассмотрения, я пришёл к выводу, что я хочу играть в будущем за ту страну, где я провёл своё детство. Это решение в пользу Швейцарии. Обе ассоциации очень хотели, чтобы я представлял именно их, и за это я им благодарен. Я надеюсь, что вы уважаете моё решение и принимаете его», — сказал Эмболо после нелёгкого решения в конце 2014 года.

Виссан Бен-Йеддер

Гражданство: Франция

Кого мог бы представлять на турнире: Тунис

Один из самых недооценённых футболистов Лиги1 после впечатляющего сезона в «Тулузе» решил перебраться в «Севилью». Если по началу Хорхе Сампаоли больше использовал на острие своего соотечественника Лусиано Вьетто, то в последнее время Виссан посадил аргентинца в запас и по делу. Хет-трик в ворота «Реала Сосьедад» в минувший уикенд, видимо, окончательно убедил чилийского специалиста, что именно француз сейчас первый номер в команде, а не Вьетто.

Бен-Йеддер ещё в 2014 году признался, что его приоритет - сборная Франции, а представлять команду Туниса в его планы не входит.

«Это будет сборная Франции и больше ничего. Даже если меня не будут вызывать в сборную, я буду продолжать работать, как я делаю сегодня, и я надеюсь, что когда-нибудь придёт моё время. Я буду ждать этого».

Набиль Фекир

Гражданство: Франция

Кого мог бы представлять на турнире: Алжир

Один из самых ярких игроков Лиги 1 мог бы украсить Кубок Африки своей отменной игрой и неординарными действиями в атаке. Эпопея с Набилем Фекиром одно время набирала такие обороты, что сам игрок отказался даже давать интервью. Имея право играть за сборную Алжира, футболист всё-таки сделал выбор в пользу сборной Франции, где конкуренция за место в основном составе просто бешеная.

«Я подтверждаю, что Франция - это мой выбор. Я встретился с Дидье Дешамом, который оказался очень убедительным. Он сказал мне, что рассчитывает на меня. Я хочу участвовать в Евро-2016. Я француз алжирского происхождения, и горжусь этим. Однако я чувствовал, что в моих же интересах выбрать Францию. Мой отец хотел видеть меня в сборной Алжира. Но играть мне. И выступать я буду за Францию, этого не изменить! Я очень привязан к ней. Я принял решение, и оно является окончательным», - сказал Фекир перед тяжелой травмой, полученной им в преддверии Евро.

Альтернативная сборная



В. Ивон Мвого (Швейцария-Камерун), з. Антонио Рюдигер (Германия- Сьерра-Леоне), Дедрик Бойата (Бельгия- ДР Конго), Анджело Огбонна (Италия-Нигерия), пз. Теодор Гебре Селассие (Чехия-Эфиопия), Мусса Дембеле (Бельгия-Мали), Вильям Карвалью (Португалия-Ангола), Усман Дембеле (Франция-Мали), н. Юссуф Поульсен (Дания-Танзания), Ромелу Лукаку (Бельгия-ДР. Конго), Анвар Эль-Гази (Голландия- Марокко)