«Реал» ищет своего Месси

Великий футбольный философ Сакки рекомендует «Реалу» Дибалу, Зинедин не в восторге от Обамеянга, и «Соккер.ру» не сомневается – на Дибалу могут сделать ставку.

Зидану не нужен Обамеянг?

Говорят, Зинедин заблокировал покупку форварда «Боруссии». Пьер-Эмерик слишком хорошо подходит по стилю, но не совсем подходит по роли, о чем чуть позже. А здесь надо напомнить, что в случае приобретения контракта Обамеянга в другой клуб надо отправлять близкого друга Зидана. А ведь Бензема – сын алжирских родителей из племени кабилов. Во Франции их менее 700 тысяч человек. Немало, но населения там почти 67 миллионов, то есть этнически близких лионцу Кариму не очень много, особенно среди футбольных знаменитостей. Но в Мадриде такой человек нашелся. Марселец Зидан тоже с кабильскими корнями. То есть они мало того, что друзья, так еще и «двойные соотечественники». По дедушкам - из Алжира, и по родителям - из Франции. И за своего земляка Зидан заступался уже не раз. Более того, испанские журналисты даже подкалывают тренера вопросами, не продвигает ли Карима сильнее, чем других?

Зинедин Зидан о друге: «У Бензема нет никаких привилегий, он один из лучших и доказывает это. Конечно, ему не всегда удается играть на высочайшем уровне, но если я вижу, что футболист испытывает трудности, то даю возможность сыграть и проявить себя. Когда у игрока все замечательно, его как раз можно заменить».

В переводе на русский это значит: «Да, Карим мой друг и я его поддерживаю, и чем он хуже играет – тем сильнее нуждается в моей поддержке». Так что парижанин Обамеянг, который по случайному совпадению и неумению играть в результативный футбол в юном возрасте не закрепился в большом клубе – «Милан» его продал, поскольку не знал, как раскрыть его таланты, в этой истории переходит дорогу другу главного тренера «Реала». И хотя Бензема никто в случае плохой игры место в основе не гарантирует, Перес может послушать Зинедина и отказаться от кандидатуры Обамеянга. Тем более, очевидно, что «Боруссия» не горит желанием расставаться с габонцем за копейки. А «Реалу» нужен игрок в центр атаки только в случае слабой игры Бензема и отсутствия прогресса у Мораты – а ведь Альваро может на годик-другой притвориться Морьентесом. Вот только «Реалу» не хватает нового Рауля, пусть старые Бэйл и Роналду на борту. Кто же им может стать?

Покупка Дибалы – идея фикс?

В «Реале» главный босс – Флорентино Перес, а ему не чужды навязчивые идеи. Если испанец вбил себе что-то в голову, то его не переубедить. Такой он человек, так о нем отзываются все, от партнеров по бизнесу до футбольных знакомых. И когда Перес прав, он идет до конца, и когда не прав. Заметьте, как спокойно стали относится в «Реале» к клиентам Жорже Мендеша. Ди Мария, Пепе, Коэнтрау, Фалькао, Ренату Санчеш, Андре Гомеш – бывшие, переведенные на вторые роли и не состоявшиеся игроки «Мадрида» объединяются именно фамилией агента. Почему «Реал» поменял вектор трансферной политики и игнорирует клиентов одного человека?

А потому, что Пересу в разговоре бросили опасную фразу: «Если еще один игрок Мендеша окажется в компании с Роналду, то Жорже можно делать президентом „Реала“». Флорентино сразу нашел другие рынки и других футболистов, и сам повторил это изречение, чтобы подчеркнуть, кто в доме хозяин. Теперь бывший спортивный директор и друг Переса – великий итальянский футбольный философ Арриго Сакки, в личной беседе мог обронить фразу: «Флорентино, тебе на будущее обязательно нужен в команде свой Месси. Роналду играет четкую роль в клубе, его уже не переиначить, а нельзя всегда действовать в одном ключе, соперники изучат. Значит, тебе в атаку нужен новый Месси – Пауло Дибала».

Новый Дель Пьеро или Месси?

Пауло может подойти «Реалу» лучше, чем Обамеянг, поскольку не будет наступать на пятки голевому маньяку Роналду. Сможет уступить право на удар, и Зидан это понимает. И когда говорим о трансферах, футболистов нужно слушать в последнюю очередь. Обамеянг может «идти» в «Реал» годами, а прийти в «Манчестер Юнайтед», например. Погба выбирал между этими же клубами. И хотя уверяет, что послушал собственное сердце, знаем, что это «сердце» находится в районе растянутого желудка Мино Райолы. В Англии агенту отстегнули больше, он сделал все, чтобы Зидан отказался от покупки Поля этим летом, а Моуриньо получил нужного ему игрока. Поэтому заявление Дибалы, что между «Реалом» и «Барселоной» выбирает «Ювентус» и хочет стать новым Дель Пьеро, не стоит переоценивать. Хотя Пауло молодец, что не унижает туринский клуб и ведет себя корректно.

Пауло Дибала о будущем: «Хотел бы пойти по стопам Алессандро Дель Пьеро. Я очень рад играть в „Ювентусе“, и мой агент прибудет в Турин в течение следующих нескольких дней, чтобы обсудить продление контракта с клубом. Мне всего 23 года, и мне нужно улучшить свою игру во многих областях, таких как моя физическая готовность и удар с правой ноги».

Вот только продление контракта не исключает уход в будущем. И среди претендентов не только испанцы. Говорят, что в МЮ тоже подумали: «А чем ставка на Дибалу менее перспективная, чем ставка на Гризманна?» Моуриньо сказал, что зимой накопят силы, а летом МЮ разорвет рынок в клочья. Понятно, что Жозе ждет развязку в борьбе за четвертку или путевку в ЛЧ через победу в ЛЕ. И правильно делает. Но при этом португальцу тоже нужны футболисты из коротенького списка могут в будущем претендовать на «Золотой мяч». В АПЛ есть бельгийцы Азар и Де Брюйне, в Серии А – Дибала, в Примере – Неймар и Гризманн, но круг тесный. И если МЮ может забрать после Погба еще и Дибалу, они обдумают такой вариант. Чем упростят «Ювентусу» переговоры с «Реалом» и «Барселоной». В любом случае, удержать Дибалу в Серии А будет сложно, поскольку мечты о судьбе Дель Пьеро уместны, если «бьянконери» выигрывают Лигу чемпионов. Сам Алекс едва не ушел, когда «Барселона» и МЮ предложили контракты в 1998-м году.

Дибала может стать заменой Иньесте?

Не лишним будет оценить и вероятность перехода Пауло в «Барселону», причем не на позицию в атаку. Ведь Неймар и Месси никуда не уходят, как и Суарес, значит, в первой тройке атаки новому человеку просто нет места. Не верите на слово – посмотрите, сколько минут в Примере сыграл Алькасер. Пако был претендентом на место в основе сборной Испании в будущем, а теперь у него 269 минут в Ла Лиге и ни одного результативного действия. И поскольку Пауло точно не атакующий полузащитник, а именно нападающий – хотя и двоякий, умеющий играть из глубины, то в «Барселоне» ему нет места, а новым Иньестой ему будет сложно стать. Но поскольку парень достаточно молодой, его позицию можно корректировать. Тем более, в этом сезоне не блещет результативностью, что объясняется сменой роли, наличием Игуаина в составе, и отсутствием невероятной дисциплины – Пауло не всегда собран, Аллегри его за это ругает порой.

Но при этом нападающий жутко талантливый, и точно в списках ведущих клубов АПЛ и Ла Лиги. Конечно, интересуясь польским аргентинцем, каталонцы в первую очередь дразнят «Реал», а не пытаются обязательно потратить большие деньги. «Барселоне» всегда приятно просто заставить Переса переплатить. И параллельно каталонцы показывают Лионелю, что если станет брыкаться, обсуждая новый контракт, то на примете у клуба найдется «новый Месси». Дибала не повторит путь Лионеля, это невозможно сделать, но публично заявлено, что «Барселона» по правилам УЕФА не может себе позволить «китайский» оклад для Месси. Но не факт, что «Барселоне» нужен второй Лионель. Быть может, им стоит повернуть в сторону Коутиньо или Алли? Молодые, техничные, оба представляют себя именно в зоне Иньесты, хотя и должны подтянуть культуру паса.

Почему «Реалу» важно думать о будущем?

Сегодня мадридский клуб играет ответный поединок с «Севильей» в Кубке Короля, и это опасный матч для рекордной серии без поражения. Сампаоли зол после поражения 0:3, футболисты из Андалусии высказывались по поводу судейства, а счет расслабляет команду Зидана. С учетом, что Роналду и Модричу позволят отдохнуть, возможны новые эксперименты с составом. И хотя в первой игре они тоже были, сейчас главный вопрос по «Реалу» может получить ответ. Ведь он завязан на серии: что с ними случится после первого поражения? И куда двигаться дальше? Дибала хочет быть «треквартистой» - то есть плеймейкером по-итальянски, а в «Реале» Зидана такой позиции нет. И люди, которые могут так играть – Хамес и Иско, часто на лавке. При этом очевидно, что третий человек в атаке «Реала» может появиться.

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Бензема ведь не является нападающим класса Суареса. И Мората не форвард, который обязательно соберет решающие голы, когда Роналду и Бэйл будут не в состоянии это сделать. «Реал» не может вечно спасать Серхио Рамос. Поэтому и разговоры про Обамеянга правильные, и слухи о Дибале ложатся на потребности клуба. «Реалу» важно найти новичка, который позволил бы команде развиваться, не терять время и темп. И Пауло перспективен, поскольку на четыре года моложе Пьера-Эмерика и не заставит Роналду ревновать к результативности африканца. Но тут дело не в страхе обидеть португальца. Клубу из Мадрида, который тридцать два года ждал «ушастого», а потом еще двенадцать лет – «десиму», не нужно объяснять, как важно не переоценивать собственное сиюминутное величие. Сейчас команда Зидана непобедимая. Но чтобы она была успешной через два-три года, нужны покупки самых талантливых футболистов мира. Дибала – сложная ставка, поскольку не подходит нынешним схемам и надо искать другие. Но тем увлекательнее будет, если летом «Ювентус» получит чуть больше 100 миллионов евро и поставит еще один мировой рекорд.