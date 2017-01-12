​Без Роналду. Блестящие мастера штрафных

Месси догнал Кумана по голам со штрафных, а Роналду поставил в прошлом году антирекорд Евро и ЧМ. «Соккер.ру» ищет Лионелю более удачную компанию.

Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

Роналду здесь нет, поскольку не только перестал забивать со стандартов, но и Бэйлу с Хамесом не позволял развить талант. Португалец свои голы со штрафных забил, имея более чем шесть сотен попыток. И точность хромает. Например, на Евро-2016 установил рекорд по количеству промахов на крупных турнирах для сборных. 34 удара и ноль голов. Дальше идут Хаджи – 27, и Куман – 22 попытки без голов. Месси благодаря третьему подряд голу со штрафного догнал именно Рональда, теперь у них по 26 шикарных ударов за «Барселону». У Лионеля тоже так себе процент реализации, но зато аргентинец, в отличие от Роналду, здесь и сейчас успешен в умении отправить мяч прямым ударом со стандарта в ворота. Лионель бьет просто, но со вкусом, иногда красиво получается, не случайно 32 штрафных собрал за карьеру.

Димитри Пайет («Вест Хэм»/Франция)

Благодаря ударам в составе «Вест Хэма» сформировался миф, что Пайет – великий мастер штрафных. На самом деле даже Златан, хотя швед бьет время от времени на силу, и получается неплохо, не является таким уж большим мастером. Просто Ибрагимович долго играет, часто бил и собрал за долгую карьеру свои два десятка мячей. Но эффектность и эффективность важнее качества. И открытый в «Вест Хэме» талант Пайета должен быть отмечен. Статистика говорит о восьми ударах вообще за карьеру и о шести в составе «Вест Хэма». Но Билич сегодня заявил, что Пайе хочет покинуть «молотобойцев», так что, вероятно, теперь он будет бить штрафные в другом месте. Может, снова в «Марселе»?

Даниэль Парехо («Валенсия»/Испания)

Капитан «Валенсии» уступит Месси по общему количеству голов со штрафных за последнее время в Испании, но уступит незначительно. Более того, Парехо результативнее Роналду – если берем последние сезоны. А именно таких мастеров с эффективным ударом ищем. Если брать процент голов от общего количества ударов, то испанец очевидно эффективнее португальца и аргентинца. Полузащитнику достается меньше верных моментов и хороших позиций для удара. Но Дани справляется – у Парехо хорошее чувство расстояния. Причем он может пробить как на силу, так и на технику. Отличный мастер, причем забивал из разных позиций, толковый правша в нашем списке.

Франческо Лоди («Удинезе»/Италия)

Этого ветерана Серии А, который где только ни играл – «Эмполи», «Удинезе», «Катанья», «Дженоа», нельзя включать в число футболистов, которые что-то значат на мировом уровне. Но если мы говорим о реальных мастерах ударов со штрафных в современном футболе, то без Лоди не обойтись, поскольку достаточно эффективен. Не так много штрафных можно заработать, играя за его команды, но Франческо очень изобретательный футболист, когда надо пробить по лежачему мячу. И страдал от его мастерства не только Буффон, причем Лоди вкладывает душу в штрафные, сразу видно.

Даниэль Васс («Сельта»/Дания)

В этом списке первый, но не последний датчанин. Васс не самый известный в мире игрок, но за «Сельту» выступает, а команда толковая, боевитая. Да и за «Эвиан» во Франции забивал со стандартов. Конечно, в Испании развернуться не успел пока, но правша опытный, играет в основе, забил уже в Лиге Европы даже, не только в Примере в новом сезоне. И в сумме за карьеру собрал десяток штрафных, что является отличным показателем по нынешним временам. Менее популярными стали штрафные, все делают ставку на подачи и голы с разыгранных стандартов. Но Васс неплохо работает, может украсить любой матч. Еще и везучий, вратарям чуть-чуть не хватает, чтобы спасти.

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Виллиан («Челси»/Бразилия)

У бывшего полузащитника «Шахтера» и «Анжи» хорошо поставленный удар со стандартов, поскольку он много раз тренировал штрафные – оставался после занятий команды, оттачивал технику, упорно трудился. Виллиан не может похвастаться количеством голов со штрафных, у него их не так много. Зато по качеству все мячи хорошие, есть даже шедевры. Впрочем, тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Кидает мячи в девятки с легкостью, которую одобрил бы даже Роналдиньо. Коллекция пока небольшая, но если Конте позволит – вырастет.

Гильфи Сигурдссон («Суонси»/Исландия)

У результативного исландца, представляющего «Суонси», не все голы со штрафных, конечно же, но в список самых удачливых и сильных мастеров дальних ударов его можно смело отнести. Тут тебе и просто «пушки страшные», и прекрасные удары именно со штрафных. Одним словом, на любой вкус, хотя не на вкус «Вест Хэма» или «Арсенала», страдавшим от мастерства исландца, которому плохая погода, похоже, даже помогает. Чуть дождик капнет – Гильфи готов пробить издали.

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»/Дания)

В АПЛ все со штрафными было так плохо под конец прошлого сезона, что оказалось – за последние четыре сезона больше всего голов со штрафных забили Кристиан Эриксен и… Хуан Мата. Узнав это, Дэвид Бекхэм решит вернуться в футбол – у него 15 таких ударов в рамках АПЛ. У Эриксена за всю карьеру в «Аяксе», сборной Дании и в «Тоттенхэме» меньше штрафных в цель, но Кристиан идет к вершине в этом компоненте. Если говорить о точности передач со штрафных и филигранности самих ударов – возможно, и вправду гений в этом виде искусства, просто до конца пока не раскрытый.

Златко Юнузович («Вердер»/Австрия)

Мастер из Бундеслиги, а там ценят хорошие удары со штрафных – Салихович или Гайс подтвердят. Но все-таки Юнузович должен быть на особом счету, у него очень точный, легкий по исполнению, то есть без видимого усилия для полузащитника «Вердера», и сложный для вратаря удар. Кроме того, чем хорош Златко – невероятно эмоционально реагирует на штрафные, и становится еще веселее смотреть. Впрочем, иногда точные удары Юнузовича выручали «Вердер», так что был повод порадоваться. Хотя в этом сезоне у австрийца голы пачками точно не идут. Команда играет хуже, чем Златко работает со стандартами.

Хакан Чалханоглу («Байер»/Турция)

А вот это уже мастер, причем с завидным талантом. Очень хорошо крутит правой, свою чертовую дюжину подвигов собрал, причем почти каждый удар – особенный, заметный. Полузащитник турецкой сборной в составе национальной команды исторической родины (родился в Германии) пока со штрафного отличился лишь раз, зато за «Гамбург» у юного парня есть умопомрачительные удары. И в составе «Байера» даже ускорился. Хакан в итоге может стать великим мастером штрафных, ведь он молодой, а его удары – невероятно коварные. Уже немало собрал, но лучшие выстрелы, будем надеяться – впереди.

Миралем Пьянич («Ювентус»/Босния и Герцеговина)

В «Ювентусе» бы не отказались, чтобы Пьянич заиграл, как Пирло, и штрафными баловал частенько. Миралем в числе самых сильных исполнителей стандартов в мире. В этом списке он будет первым по эффективности, то есть по среднему количеству ударов, необходимых для одного забитого мяча. Скоро до двадцатого гола со стандартов доберется. Не Пирло, конечно же, у Андреа рекорд Серии А – 28 шикарных штрафных, но Миралем тоже хорош. Кроме того, у Пьянича в коллекции важный комплимент на тему. Жуниньо назвал его лучшим мастером штрафных в мире. Вы же будете спорить в этом вопросе с Пернамбукано?

Очень не хочется, чтобы искусство, которое активно развивали Роналдиньо, Дель Пьеро, Куман, Хаджи, Михайлович, Жуниньо, Сени, Бекхэм и Пирло умерло. Поэтому важно, чтобы появлялись мастера прямых ударов со штрафных, ведь в последнее время их было маловато. Зато Месси решил возобновить моду, следующий его точный выстрел со стандарта в составе «Барселоны» станет рекордным. Хотя в плане штрафных все равны, не случайно лучшим голом 2016-го года стал вот этот удар парня из Малайзии именно со штрафного. Но кого вы считаете сильнейшим мастером ударов со штрафных здесь и сейчас в Европе?