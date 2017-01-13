​«Реал» и другие непобедимые

В удивительное время живем – «Реал» Зидана не проиграл сорок раз подряд, побит рекорд «Барселоны», но впереди достижения «Ювентуса» и «Милана». Вспоминает легенд!

40 матчей без поражений - много или мало?

Ответ очевиден, когда говорим именно обо всех турнирах, а не только о чемпионате. Ведь тогда можно проиграть в другом кубке, отдохнуть, настроиться. Сорок матчей подряд - 281 день труда, новый рекорд Испании, побито достижение «Барселоны». И понятно, что раз «Реалу» не первый раз пришлось спасаться на последних минутах, то такие серии на подобном уровне – событие нерядовое. Против «Севильи» счет был 3:1 в пользу соперника. Но дальше включился Рамос, реализовавший «паненкой» пенальти в ворота родного клуба, и Бензема на 93-й минуте матча. Классика – рекорд поставлен на последних секундах матча. И не впервой…

Рекордный «Реал». Никогда не сдавайся

Дальше будем говорить о ведущих лигах. Но чтобы стало понятно, насколько Зидан хорошо зашел на капитанский мостик «Реала», можно напомнить о других похожих рекордах. «Селтик» не проигрывал 62 матча подряд… сто лет тому назад, в 1917-м году прервалась та самая длительная в истории серия. Шестьдесят поединков в тридцатых не уступал бельгийский «Юнион», сейчас никому не известный. «Сантос» Пеле (54 матча без поражений), «Бенфику» Эйсебиу (48 матчей), загребское «Динамо» (45 поединков в 2014-15) и «Аякс» ван Гала (42 матча в середине девяностых) вы знаете. Но важнейшие непобежденные - в самых сложных лигах. Рекорды «Аль-Ахли» (Египет), «Линкольна» (Гибралтар) или «Брисбен Роар» (Австралия) впечатляют… Но они против «Севильи» не играли.

Великие непобедимые команды

«Манчестер Юнайтед» Фергюсона (1998-99, 33 поединка)

С конца 1998-го года команда Алекса Фергюсона не проигрывала в различных турнирах. Уступили «Мидлсбро», а потом началось рождественское чудо. Причем символизм невероятный, ведь на второй день после Рождества стартовали – 26 декабря, а обыграли «Ноттингем Форест», что забавно, учитывая наличие этого клуба в списке. Тех героев вы знаете – Шмейхель-отец, Невилл, Ирвин, Бекхэм, Батт, Энди Коул, Дуйат Йорк, Стам, Скоулз, Гиггз, Рой Кин – их капитан. Финал на «Камп Ноу» против «Баварии» - часть той невероятной серии, а прервалась она 1 августа 1999-го года, когда «Арсенал» обыграл МЮ в Суперкубке Англии со счетом 2:1. Для «Манчестер Юнайтед» отрезок Фергюсона без поражений во всех турнирах до сих пор – клубный рекорд, который фанатам приятно вспоминать.

«Реал» Мадрид Бенхаккера (1988-89, 34 поединка)

Сейчас голландский тренер Бенхаккер – почтенный ветеран футбольного труда, но в конце восьмидесятых дон Лео получил приглашение президента мадридского гранда. И возглавил второй свой «Реал», ведь раньше работал с «Сарагосой». С великим снайпером из Мексики Уго Санчесом побеждать было просто и весело, Бернд Шустер тоже помогал, хотя тогда «Реал» был очень испанским – Буйо, Санчис, Камачо, Мичел и Бутрагеньо тоже стали участниками той серии. В Ла Лиге вообще было 25 побед и 9 ничьих, а в первом полуфинале Кубка чемпионов сыграли дома 1:1 с «Миланом». Но к ответной игре серия прервалась – «Сельта» обыграла «Реал» на «Балаидос», что привело к унижению на «Сан-Сиро». «Россонери» разорвали «Реал» 5:0. Вот что бывает, когда серии неожиданно прерываются.

«Милан» Сакки и Капелло (1991-92, 36 поединков)

Единственный раз серию создали два тренера. Арриго Сакки, который и громил «Реал» Бенхаккера, ушел в сборную Италии, а Фабио Капелло заступил на пост наставника «Милана». Чтобы сразу попасть в историю. Чем-то похоже на проделки Зидана, поскольку тот «Милан» был силен. Хотя и получил дисквалификацию от УЕФА после технического поражения от «Марселя» - не вышли на поле, когда погас свет на стадионе. Зато какие легенды тогда сражались за «Милан». Мальдини, Барези, Тассотти, Альбертини, Анчелотти, Донадони, Гуллит, Райкаард и ван Бастен – понятно, почему не проигрывали так долго. В первом сезоне Капелло не уступил ни разу в Серии А, оставив позади «Ювентус». А потом еще 23 поединка нового сезона шли без поражений. Но мы говорим о серии во всех турнирах, и тут вмешивается «Ювентус» со своей победой 1:0 в полуфинале Кубка Италии. Забил тот самый Сальваторе Скиллачи – лучший игрок ЧМ-90.

«Барселона» Энрике (2015-16, 39 матчей)

Этот рекорд, который спровоцировало поражение от «Севильи» в октябре 2015-го года, поставили на ваших глазах. Луис Энрике не собрал серию побед, пока убеждал Месси уступить Суаресу место в центре атаки, но когда успешно создали латиноамериканское трио с Неймаром – смогли настроиться на очень длительную, до вчерашнего дня рекордную для Испании серию без поражений. Шесть месяцев, 122 забитых мяча (то есть в среднем по три гола за вечер), 32 победы и 7 ничьих в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании. А потом была встреча с новым тренером «Реала» Зиданом, который грамотно выстроил оборону. В Эль Класико гол Криштиану Роналду, который провел матч незаметно, прервал серию на 39 поединке. После этого «Барселона» вылетела от «Атлетико» из ЛЧ, то есть поражение морально подкосило. Причем игровые проблемы есть до сих пор, если Иньеста или Месси не в ударе.

«Ноттингем Форест» Клафа (1978, 40 матчей)

Брайан Клаф, когда его назначили главным тренером этого английского клуба, первым делом взял ведро с водой и швабру. И хорошенько помыл новый офис, который совсем не был похож на новый, или хотя бы чистый. Но в условиях, когда за «Ноттингем Форест» не играли ведущие звезды того времени, в условиях, когда хватало конкурентов в Англии, удалось создать легендарную команду. Позже дважды подряд выиграют Кубок чемпионов – прародителя Лиги чемпионов. И на протяжении одного 1978-го года умудрились не проиграть сорок матчей подряд. «Ноттингем Форест», который только вышел в высший дивизион, стал чемпионом Англии, не уступая в 26 встречах чемпионата, и с марта по декабрь – до встречи с конкурентом «Ливерпулем» в гостях, не проигрывал вообще. Сейчас сложно представить, что новичок АПЛ выиграет титул, а затем еврокубок. Впрочем, «Лестер» был последним, стал первым, а теперь в Лиге чемпионов. Хотя нет, это было бы слишком сказочно!

«Реал» Зидана (2016-17, 40 матчей)

Представляете, что чувствовал Зинедин после матча против «Вольфсбурга»? Проиграли 0:2, казалось, что на победе в Лиге чемпионов можно ставить крест – один гол немцев на выезде значил бы вылет. Но разгромили «Эйбар», разгромили «Вольфсбург» в ответном поединке и пошла серия, которая длится с 9 апреля прошлого года до сих пор. «Севилья» пыталась обыграть «Мадрид» вчера, но не сумела даже после того, как фактически вылетела из Кубка Испании, проиграв первый матч 0:3. А «Реал» пока никуда и ниоткуда не вылетал – могут стать чемпионами Испании, не проигрывали «Барселоне», удержались от неудачи в ЛЧ, хотя выступили осенью не очень удачно. Впрочем, клубный рекорд «Реала» побит еще на 35-м матче. А теперь осталось понять, кто их остановит?

«Милан» Капелло (1992-93, 42 поединка)

«Реалу» надо попробовать побить рекорд бывшего тренера. Капелло только успел закончить одну впечатляющую серию – начал вторую. Фабио в начале девяностых был большим тренером, подхватил шикарный состав «Милана», о котором говорили выше, и до марта 1993-го года не проигрывали. Но потом нарвались на «Парму» в Серии А, Фаустино Асприлья красивым ударом со штрафного остановил легенд из «Милана». Впрочем, если у вас серия из 58 матчей без поражений в чемпионате и из 42 поединков во всех турнирах, то странно жаловаться. Тот «Милан» вернулся в Европу, хотя позже и проиграл «Марселю» финал Кубка чемпионов. Но впереди Капелло ждал матч с «Барселоной» в 1994-м году – Кройфа разбили 4:0. Серии сериями, но и без них можно прикоснуться к величию.

«Ювентус» Конте (2011-12, 43 матча)

Зидану надо не проиграть «Севилье» в чемпионате Испании в воскресенье, потом «Малаге», «Реал Сосьедаду» и «Сельте» - один соперник хуже другого, чтобы побить европейский рекорд ведущих лиг от Антонио Конте. В этом сезоне итальянский специалист едва не добрался до английского рекорда по победам подряд в АПЛ с «Челси», но остановился на тринадцатом матче. А в «Ювентусе» его никто не мог поймать 43 матча подряд. Это главный рекорд европейских ведущих лиг, самая длительная серия в истории. Причем «Ювентус» начал с седьмого места в чемпионате – это, к слову, повод придраться к этому рекорду, ведь в Лиге чемпионов играть не пришлось. Но даже с учетом этого обстоятельства получаем возрождение великого клуба, пусть в конце этого пути «Наполи» обыграл их смешанный состав в финале Кубка Италии благодаря голам Кавани и Гамшика. Но зато Серию А выиграли впервые после возвращения из второго дивизиона – Конте знает толк в сериях во всех смыслах.

Как видите, для топовых лиг такие достижения – вещь уникальная, редкая. Если за всю историю европейских чемпионатов было так мало рекордных пробежек, то получается, что наше футбольное время – уникальное. Кто-то цинично отметит, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» просто нахватали главных звезд и доминируют в своих лигах, но тут ведь все турниры и соперники сложнейшие. Возможно, подобные рекорды следующему поколению футболистов будут недоступны. Придется ждать столько лет, как после серий «Милана» или «Манчестер Юнайтед» в девяностых. Поэтому хвалим Зидана и его подопечных – в «Реале» команда с характером. И коллектив, который попал в историю испанского футбола.