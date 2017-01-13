Новый «Лестер», которому не повезёт

На футбольной карте не только скандалы и интриги от грандов. Например, после первого круга во Франции ПСЖ уступает клубу, о котором «Соккер.ру» есть что рассказать.

Классический андердог

У «Ниццы» было четвертое место в прошлом сезоне, Пюэль хорошо поработал, что позволило повстречать «Краснодар» в Лиге Европы. У французского клуба есть история – в пятидесятых годах четыре раза выигрывали чемпионат Франции, а в Кубке чемпионов вылетали обычно от «Реала» - тогдашнего гегемона в Европе. Но затем наступили и продолжались непростые десятилетия, были провалы и проколы. Никто до старта этого сезона не смог бы поверить, что «Ницца» нового тренера Фавра – того самого, ушедшего из «Боруссии» и уехавшего из Менхенгладбаха после неудачи, сопоставимой с неудачей Раньери в сборной Греции, сможет лидировать в чемпионате, где есть ПСЖ. Просто сравните бюджеты. В Париже – 400 миллионов евро, в Ницце – 42 миллиона, почти в десять раз разница. То есть в Лиге 1 первой идет команда, у которой денег примерно столько же, как было в последние годы у «Терека» в России.

Но даже после прохождения половины пути именно Фавр – первый тренер Франции. «Ницца» проиграла лишь один матч в один мяч, у них лучшая защита чемпионата. Тогда как у Унаи Эмери, который пока плохо понял ПСЖ – четыре поражения в чемпионате. Испанцу, как знаем по «Спартаку», вообще непросто работается за рубежом. Даже с учетом нового опыта международных побед с «Севильей» легче не стало, и Кавани не сильно помогает, хотя старается. А вот швейцарец Фавр, игравший в восьмидесятых годах за «Тулузу», спокойно относится к тому, что надо менять страны и подстраиваться под новый менталитет. Люсьен опытный, но не считает себя старым тренером – хотя ему в ноябре стукнет шестьдесят, а в этом возрасте Гвардиола планирует завершить карьеру. Швейцарец, как видим, оказался готовым к новому вызову, «Ницца» выстроена от ворот до ворот.

«Лестер», вывернутый наизнанку

Вы сможете найти тайну в глазах «орлят», поскольку «Ницца» по игре – середняк, который нашел уверенность и улучшил тактический рисунок игры. Не в том смысле, что всегда сидит в защите, раньше только проигрывал или не может найти путь к чужим воротам, как раз с этим нет проблем. А в том, что по игровым показателям им сложно тягаться не только с ПСЖ и «Монако», но и с «Лионом». «Олимпик» лучше всех в Лиге 1 нацелен на чужие ворота, а «Ницца» идет всего на десятом месте. То есть их шансы редкие, но достаточно качественные – атаки подготовленные, выбирают выверенные моменты для ударов. Никого не напоминает? Да, это немного похоже на «Лестер», но тактически «Ницца» сильно отличается от чемпиона Англии. Хотя одно сходство есть – позволяют бить по своим воротам, вратарю не дают скучать.

Зато Фавр предпочитает контролировать игру первым номером при первой же возможности, он в Германии всем уши прожужжал на тему яркого футбола. Только ПСЖ, где игроки более высокого уровня, контролирует мяч чаще. Но южане тоже хороши – Фавр добился средней точности передач в 87.7%, что не просто впечатляет, а выносит мозг каждому, кто знаком с этим параметром. Все, что выше 87% для целой команды является доказательством мирового уровня культуры паса. Аккуратность, достойная комплиментов. Кроме того, «Ницца» преимущественно играет низом – у них самый низкий показатель выигранных верховых дуэлей во всей лиге. То есть это французский «Лестер» наоборот. Тактика не «4-4-2», а вариативная. Схемы от «3-5-2» до «4-2-3-1» или «4-3-3», причем агрессивные, завязанные на борьбе в центре поля. И на том, что каждый из пяти ударов в створ за матч очень опасен для соперников.

Теперь Златан – в Ницце

Конечно же, Марио Балотелли не самый важный игрок «Ниццы». Более того, даже не в первой пятерке ключевых и самых стабильных футболистов. И он не заменил Бен Арфа по роли на поле. Но при этом наличие итальянского нападающего, знакомого всему миру – хотя далеко не всегда с лучшей стороны, привлекает внимание к коллективу и клубу. Что в современном океане стремительного движения информации всегда важно. Балотелли, как говорят во Франции, мог приехать в команду по решению Райолы и руководства, а Фавра скорее поставили в известность. Люсьен не самый жесткий тренер, поэтому принял мастера художественного одевания и будущего обладателя «Золотого мяча» в состав. И при Фавре итальянский нападающий на время даже забыл, что бестолковый.

Марио забил в Лиге 1 восемь мячей, это не лучший командный показатель – у Плеа десять ударов, и далеко не главный в чемпионате – у Кавани восемнадцать мячей. Но тут важно вспомнить человека, который мешал Эдинсону забивать половину голов ПСЖ. Златан Ибрагимович теперь в роли Наполеона, который вместо похода на Москву решил завоевать Британию. И шведу, по его словам, удалось это сделать за три месяца. Балотелли не покорил Францию, но при этом именно он – новый Златан. Даже Фалькао с его возвращением не может претендовать на роль баламута с голами, о котором часто говорят. Все другие, а Марио – такой, как нужно для сказочного пути «Ниццы». Хотя непонятно, хватит ли терпения. Прошлый год Балотелли завершил красной карточкой, уже второй в Лиге 1. А еще у него шесть предупреждений в разных турнирах, Фавру сложно держать итальянца в узде. Но тем интереснее на все это смотреть!

Молодые, злые и изобретательные

В прошлом сезоне «Ницца» была самой молодой командой Лиги 1 – к концу сезона перевалили за 24 года на брата, но стартовали с 23 лет с копейками. Сейчас они немножко уступают «Тулузе», но тоже могут считать себя неприлично молодым коллективом. Вратарю Кардинале – 22 года, во Франции иногда обзывают его будущим голкипером сборной. Основному защитнику Перейре – двадцать три, и с такой игрой португалец надолго не задержится в «Ницце». Рядом с ветераном Данте можно увидеть юного Сарра и еще одного бразильца Дальберта. Вальтер, Сери и Сиприен – сплошь молодые люди в центре поля, которые понимают, что успехи «Ниццы» - шанс проявить себя позже в больших клубах. И Козьелло с Эйссериком - тоже в этом списке, талантов полно и все интересные.

Впрочем, даже Беланда или Балотелли – не старые игроки, хотя всем прекрасно известные. Им по двадцать шесть, можно выходить на пик формы. Правда, эти двое – те еще хулиганы, но после Бен Арфа в «Ницце» привыкли с такими футболистами работать. И приятно, что появляются такие ребята, как Алассан Плеа – толковый форвард растет в юном коллективе, где всего двое тянут на статут «дедушки» - Бодмер и Данте, ведь раньше играли за «Лион» и «Баварию» и старше тридцати. Они никому из покупателей не интересны, а вот за остальных ребят, даже за третьего по возрасту Байссе (28 лет) придется повоевать ближайшим летом с покупателями. Многим «орлята» нужны, хотя руководство клуба не горит желанием зарабатывать, теряя боеспособность. Тем более, нужны победы, чтобы увеличить посещаемость новой арены клуба.

И здесь китайцы не прошли стороной

У «Лестера» спонсор из Азии, но они не одни такие. С лета 80% акций «Ниццы» принадлежат китайско-американскому консорциуму, в котором оба владельца с китайскими фамилиями, американцы идут ниже. Причем новые спонсоры оставили президенту Жан-Пьеру Риверу 20% акций и оставили его руководителем минимум на три года. Именно Жан-Пьер на протяжении года доставал ушедшего в отпуск Фавра, названивая в Швейцаию, чтобы тот согласился возглавить не шибко известную «Ниццу». Так что Пюэля заменили идеально, а вот сумма китайских вливаний не позволяет говорить о «денежном мешке». Клуб не может себе позволить крутое усиление зимой. Когда появляются новости о покупках за 20-30 миллионов, то президент Ривер обычно говорит – такие траты вне их финансовых возможностей.

Они и Балотелли по скидке взяли, как свободного агента, какие уж тут звезды первой величины? Не каждый раз китайцы готовы вкладывать сотни миллионов в европейские проекты. Более того, не каждый китайский миллионер настолько богат, чтобы превратить любой клуб в новый ПСЖ. Поэтому в «Ницце» довольны, что есть гарантии, но должны усиливаться с умом. Старенький Данте стал важным подписанием, и ни один трансфер пока не перебил приглашение главного тренера. Фавр – главный новичок, Люсьен пришел, когда понял, что подписывается на проект с китайскими инвестициями. Работает он удачно и ударно, а поскольку «Ницце» в определенных матчах везло избежать потери очков, то можно провести параллель со «Спартаком» - Фавр как Каррера, поймал волну.

Станет ли «Ницца» чемпионом Франции?

Во Франции «осенний чемпион», вроде «Ниццы», не так уж часто побеждает весной. Всего восемь раз из последних пятнадцати, причем «Лион» спокойно отыгрывал даже пять пунктов, «Марсель» в 2010 году наверстал упущенное – целых восемь очков отбили. Даже ПСЖ разок стал чемпионом, уступив первое место к экватору. С другой стороны, пять пунктов от парижан – какой-никакой задел, как показывает история. А вот «Монако» - невероятно опасный соперник, поскольку он всего в двух очках и вряд ли потеряет форму, имея на примете плей-офф ЛЧ. По одному из расчетов футбольных аналитиков и ПСЖ, и «Монако» опередят «Ниццу» в итоге, хотя команда Фавра может финишировать третьей, если верить системе моделирования результатов.

Понятно, почему «орлята» не фавориты – слишком сильные соперники. И не кажется, что играют с запасом и после вероятной серии неудач быстро вернутся к победам. Но они не так просты, как кажутся. «Ницца» представилась многим в России средним коллективом после того, как «Краснодар» по ним прошелся катком и выиграл 5:2. Но этот матч лишь подчеркнул отношение к Лиге Европы и класс самых «быков». По игровым показателям именно команда Шалимова нередко выделяется в РФПЛ так, как «Ницца» выделяется результатами на табло во Франции. Им не нужно быть святее папы парижского – ПСЖ фаворит, а у второго гранда «Монако» сейчас самая дикая атака Европы. Но все это никак не мешает Фавру и его подопечным подчеркнуть важность командного духа, веры в свой талант и коллективизма. В этом сезоне может не быть нового «Лестера», но «Лейпциг» или «Ницца» - приятные новые герои на карте старой футбольной Европы.