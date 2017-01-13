​Коста против Ибрагимовича. Кто круче?

Златан – лучший игрок декабря в АПЛ, хотя пока не опередил по голам лучшего футболиста ноября Диего. «Соккер.ру» предлагает вам выбрать фаворита.

Кто станет лучшим бомбардиром АПЛ?

Собственно, для чего и нужно это сравнение – чтобы выяснить, кто окажется в итоге самым результативным в не последней лиге мира. До начала сезона фаворитом у мастеров прогнозов был Агуэро, дальше шли Кейн и Ибрагимович. Варди и Коста располагались следом, причем коэффициенты разнились сильно. 9.0 против 17.0 в пользу Златана, ведь не забывайте, что в прошлом году Коста был не так хорош. За чемпионат забил меньше мячей в АПЛ, чем на данный момент – 12 против 14.

Теперь все иначе. Диего придумал пятьдесят голов за «Челси», потратив на пятнадцать матчей меньше, чем легендарный Дрогба для покорения той же отметки - понятно, что испанец идеально подходит под игровую модель. Вот только МЮ заполучил Златана как свободного агента, а тот взял и забил 18 голов, что на три меньше, чем в рекордном для Диего сезоне в Англии. Понятно, что Диего и Златан точно среди главных фаворитов в гонке бомбардиров. Осталось понять, кто из двоих выиграет в итоге.

Голевые параметры

Диего Коста («Челси», 28 лет)

Матчей (минут) в АПЛ: 19 (1681).

Голы: 14; Результативные передачи: 5.

Златан Ибрагимович (МЮ, 35 лет)

Матчей (минут) в АПЛ: 19 (1710).

Голы: 13; Результативные передачи: 3.

Игрок ноября против игрока декабря – понятно, что оба в отличной форме. Но при этом Ибрагимович в начале ноября прервал свою серию без голов, которая насчитывала 607 минут. Забил двенадцать мячей с начала ноября во всех турнирах, а Диего Коста за тот же период отличился шесть раз. Вот и получается, что ударный старт позволяет Диего опережать шведа на один гол, но шикарные ноябрь и декабрь подчеркивают класс Златана.

Результативных передач в последнее время тоже стало больше, Ибрагимович понял, что от него требует Моуриньо и что нужно защитникам клубов АПЛ, чтобы пропускать шведа к своим воротам. В 35-ть лет стать игроком месяца в такой лиге непросто, надо сыграть невероятно сильно. Вот только, где Косте надо себя пересилить и приподняться над собственным уровнем – там Златан просто входит в привычный ритм. Ведь в МЮ приехал хоть и очень старый, но нападающий мирового уровня, что доказано голами.

Результат: ничья, каждый получает по баллу. Пусть количественно у Косты показатели пока лучше, но разница в один гол и в две передачи. Ибрагимович, если он в хорошей форме, такой отрыв способен отыграть.

Репутация и статус

Диего Коста и Златан Ибрагимович друг друга стоят. Оба хулиганили на поле, хотя по-разному. Бразильский испанец – один из самых грязных не только форвардов, но и футболистов мира. Поскольку на его счету немало провокаций, проступков, то крайне сложно поверить, что Диего может случайно наступить на соперника или случайно ввязаться в очередную перепалку. Тогда как Ибрагимович хамит честнее, если можно так сказать. Златан часто сбивает соперников в силовой борьбе, он нередко играет опасно – показывает свою растяжку.

Для шведа не проблема отреагировать на провокацию или даже самому поступить подловато. Но Златан скорее может мячом бросить перед носом у арбитра, чем грубо сбить, как это любит сделать Диего Коста. То есть они оба поступали неадекватно, но Златан чаще держался, как завоеватель Англии – так он себя прозвал на днях. Очевидно, что Ибрагимовича любят сильнее, у Диего Косты буквально есть ненавистники в Англии и Испании. А Златан – легенда шведского футбола, лучший бомбардир сборной в истории. Статусы разные.

Результат: победа Златана. Не случайно его футболки активно разбирают и цитируют во всем мире очередные афоризмы. У шведа двоякая репутация, но и Косты попросту плохая – его уважают за игру, но не за поведение.

Игровые показатели

Кроме непосредственно голов и передач, которые завершились голами, есть и другие показатели, упрощающие жизнь фанатам, которым интересен не только счет матча. Например, по карточкам у них ничья – по 5 желтых. Швед лучше нацелен на ворота, он выгрызает для себя по 4.5 удара за матч (что является отличным показателем, у Смолова, например – 5 ударов в среднем), а Диего Коста имеет только 3.1 попытку в среднем за поединок. То есть испанец эффективнее, но не сильно, поскольку надо понимать, что «Челси» может просто лучше распоряжаться моментами, то есть шансы Косты проще реализовать или довести до ума атаку, ведь речь о лидере с серией из тринадцати побед подряд.

Если берем культуру паса, то Ибрагимович точнее. Но, опять же, перевес небольшой. По игре в обороне у них равенство – оба неплохи, если помнить, насколько высоко работают на поле. В плане создания моментов для напарников Златан лучше, но разница в несколько передач под удар. Диего Коста чаще теряет мяч, хотя не стоит удивляться, что Ибрагимович техничнее, это очевидно. Швед чаще принимает участие в игре, отдает даже длинные передачи порой, а Коста ждет мяч на передовой. У Златана, кроме ударов и созданных моментов, немало классных промежуточных действий, которые не позволят Косте выиграть.

Результат: ничья, друг друга стоят. Нет параметров, по которым Ибрагимович и Коста отличаются разительно, поэтому снова получают по одному пункту на брата.

Важность для команды

Многогранный параметр, но понятный. Надо смотреть не только на поле – у Златана 42 % голов МЮ в АПЛ, а у Косты – 33 % мячей «Челси», но и оценивать влияние игрока на коллектив, полагаясь на слова напарников и тренеров. Сегодня Ибрагимович получил приз «Игрок декабря», но награду для тренера в третий и рекордный раз подряд отдали Антонио Конте. Вот что успешный наставник говорит о нападающем: «Коста – настоящий воин. Это хорошо для команды, ведь важно иметь много воинов во время сражений. Диего играет со страстью, выкладывается. Это великолепно для него, для клуба, для меня, для фанатов – да для всех, ведь играет замечательно». Коста – важный, с этим не поспоришь.

А как же Ибрагимович? После того, как сыгрался с партнерами, а сам МЮ начал напоминать футбольную команду, а не список фамилий, Златан еще сильнее влияет и на поле, и за его пределами. У «Челси» есть формальные и неформальные лидеры, но Коста в списке не на первом месте. Ибрагимович – наоборот, официальный вожак МЮ, причем играет на топовом уровне в возрасте, когда многие заканчивали карьеру. Жозе пошутил, что без Златана заметно улучшился чемпионат Франции, ведь там теперь снова есть интрига. Но шутки шутками, а Моуриньо первый трофей в МЮ принес именно гол Ибрагимовича в Суперкубке Англии. То есть новичок не просто важен, он отвечает за разницу в счете.

Результат: снова ничья, поскольку голы и передачи Ибрагимовича приносят МЮ очки так же, как голы и передачи Диего Косты спасают «Челси». Разница маленькая, отдавать победу одному, а не выдавать по баллу каждому, несправедливо.

Общий счет

Диего Коста 3:4 Златан Ибрагимович

По всем игровым параметрам – чистейшая ничья со счетом 3:3. Даже удивительно, редко встретишь настолько похожие показатели. Но все-таки репутации давит на Косту, и надо учитывать, что может в будущем сорваться, схлопотать дисквалификацию, как Варди. И отстать от конкурентов в гонке снайперов. А Златан у Моуриньо вряд ли будет позволять себе старые фокусы. Кроме того, есть определенная разница. Без Диего не хочется представлять «Челси» - хотя на его месте мог быть Лукаку, например. Но без Златана скоро МЮ Моуриньо представить вообще будет крайне сложно. Для нападающих ведущих английских клубов должно быть позорным, что приходит пенсионер в статусе свободного агента, отказав Китаю и США, и наводит шороху в богатейшей лиге мира.

Ибрагимович слишком легко собирает голы в составе даже не чемпиона страны, а шестой команды в турнирной таблице. И даже тот факт, что Коста на данный момент близок к повторению своего результата за целый прошлый сезон не позволяет забыть, что у Златана в прошлом сезоне было 50 мячей за ПСЖ. Тогда как идеальный результат Диего – 36 голов за сезон. Коста – очень сильный центральный нападающий, но Ибрагимович – супербомбардир. Умеет не только говорить, что доказывал много раз в разных по характеру и сложности лигах. То есть по классу, если говорить глобально, здесь есть победитель. Пока Диего Коста долго и упорно шел к результативным сезонам и признанию в «Атлетико», Ибрагимович играл на мировом уровне.

Мнение читателей «Соккер.ру»

Слишком плотные результаты, нужны присяжные заседатели для окончательного вердикта. Тем более, что сталкивать лбами именно этих двоих интересно, невзирая на наличие других претендентов, вроде Санчеса, Лукаку или Агуэро. И если с тем, что Златан за пределами поля круче, чем Диего Коста, наверное, согласится большинство – в организме Ибрагимовича тестостерона на целый китайский клуб, то по игре сказать сложнее.

Златан настолько свободно себя чувствует в МЮ, что его уверенность передается другим. Даже Погба рядом с Ибрагимовичем как львенок рядом со львом. Коста не лидер «Челси» в ментальной плоскости, но он идеальное оружие для Конте. Титул лучшего бомбардира сезона в Англии могут разыграть два шикарных нападающих. Профессионалы в сфере прогнозов отдают безоговорочную победу Косте, Златан идет вторым. Вы с ними согласны, или готовы назвать другого победителя?