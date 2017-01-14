Самедов и другие «блудные сыновья»

Александр Самедов вот-вот вернется в «Спартак» после 13-летнего перерыва. «Соккер.ру» разыскивает других воспитанников российских клубов, возвращавшихся к родным пенатам.

Александр Самедов: в «Спартак» спустя 13 лет (1996 – 2005 и с 2017)

В промежутке: «Локомотив», «Москва», «Динамо» и снова «Локомотив»

Символично, что в молодости Самедов заиграл в «Спартаке» под руководством итальянского тренера – Невио Скалы. Александр Старков молодому вингеру не так доверял, а подписание Владимира Быстрова в 2005-м дало Александру внятный сигнал: «Пора уходить!». Кстати, Быстров и Самедов – одногодки, но если Владимир выше котировался в молодости, то его коллега расцвел в зрелом возрасте, поэтому в 32 года призван Массимо Каррерой для усиления лидирующего в РФПЛ «Спартака». Снова итальянский тренер, снова родной клуб и уникальная возможность выиграть, наконец, чемпионат России и снять с себя «проклятие Лиги чемпионов».

Владимир Быстров: в «Зенит» спустя 4 года (1997 – 2005 и 2009 – 2014)

В промежутке: «Спартак»

Так как ужеупомянули Быстрова, подчеркиваем, что он тоже из гильдии возвращенцев. Владимир провел хорошие годы в «Спартаке», но бросил москвичей в середине сезона-2009, когда «красно-белые» под руководством Валерия Карпина участвовали в чемпионской гонке. Тот переход вызвал огромный резонанс: спартаковцы утратили всякое уважение к футболисту, а зенитовцы встретили воспитанника в штыки. Спустя время Быстров примирился с «Виражом», но мощной игрой радовал недолго. А там и Халк подъехал.

Кирилл и Дмитрий Комбаровы: в «Спартак» спустя 9 лет (1993 – 2001 и с 2010 – Дмитрий до сих пор, Кирилл до 2016 года)

В промежутке: «Динамо» (Москва)

14-летних Комбаровых посчитали бесперспективными в «Спартаке», где они занимались с шести лет. Братья ушли в «Динамо», чтобы заиграть на уровне РФПЛ, добиться прогресса и заставить «красно-белых» в 2010-м году выложить за их переход около 10 миллионов долларов. Дмитрий остается одним из ведущих футболистов «Спартака», сыграв больше 200 матчей, а вот Кирилл, который в молодости котировался выше, уже покинул клуб.

Александр Кержаков: в «Зенит» спустя 3 года (1993 – 2006 и с 2010)

В промежутке: «Севилья», «Динамо» (Москва)

Личный «счетчик» Кержакова в «Зените» приближается к отметке в 20 лет, но у Александра не беспрерывный стаж, ведь он уезжал в «Севилью» за кубками, а вернулся в Россию в состав московского «Динамо», откуда только спустя два года перебрался в родной «Зенит». Кержакову уже 34 года, играет он нечасто, но по-прежнему на службе у «сине-бело-голубых» и даже забил парочку голов в текущем сезоне.

Роман Широков: в ЦСКА спустя 15 лет (1989 – 2001 и 2016)

В промежутке: «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истра», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак»

Возможно, самая удивительная история, ведь Широков занимался в школе ЦСКА с восьми лет, но недисциплинированный юноша так и не смог дебютировать в составе армейцев, а потом его жизнь и карьера развивались хаотичным образом, пока Роман не проявил себя в Химках и не получил приглашение в «Зенит». Здесь начинается история титулованного спортсмена, дважды лучшего футболиста России и лидера национальной сборной. Потом Широков поиграл за «Краснодар» и «Спартак», а прошлой зимой вернулся в ЦСКА, чтобы стать чемпионом и, как оказалось, завершить карьеру в родном клубе.

Андрей Аршавин: в «Зенит» спустя 4 года (1988 – 2009, 2012 и 2013 – 2015)

В промежутке: «Арсенал» (Лондон)

Проведя двадцать лет на службе у «Зенита», самый яркий футболист России начала XXI века перебрался в лондонский «Арсенал», где на протяжении двух с половиной лет играл эффектно и эффективно, а когда начались проблемы – поехал в командировку в родной клуб и помог «Зениту» стать чемпионом. Еще спустя сезон Аршавин подписал с питерцами полноценный контракт, но во второе пришествие был в большей степени символом, на футбольном поле зачастую решали другие люди, зато на прощание еще разок выиграл титул в РФПЛ.

Руслан Мухаметшин: в «Рубин» спустя 5 лет (1993, 2005 – 2008 и 2013 – 2015)

В промежутке: «Чистополь», «СОЮЗ-Газпром», «Мордовия»

Это особенная история, потому что Мухаметшина справедливо будет назвать воспитанником казанского спорта в широком смысле. Руслан с 6 лет серьезно занимался баскетболом, хотя и в футбольной секции «Рубина» появлялся, но эпизодически. Зато с 2005 по 2008 серьезно играл за дубль казанцев – можно сказать, это было запоздалым воспитанием. Поэтому, когда в августе 2013-го Мухаметшин перешел в «Рубин», это был не просто трансфер, а возвращение уроженца Казани к родным пенатам.

Евгений Помазан: в «Кубань» спустя 9 лет (1997 – 2007, 2014 – 2015 и с 2016)

В промежутке: ЦСКА, «Урал», «Спартак-Нальчик», «Анжи»

Победительюношеского чемпионата Европы 2006 года и лучший игрок того турнира был воспитан «Кубанью», но после успехов в составе дружины Игоря Колыванова получил приглашение из ЦСКА, так и не успев поиграть за краснодарский клуб. За армейцев Евгений, впрочем, тоже не играл, ведь в конкурентах был Игорь Акинфеев. Переход в ЦСКА сбил талантливого голкипера с пути, в дальнейшем были аренды и переход в «Анжи». В «Кубань» Помазан приезжал в командировку в сезоне 2014-2015, чтобы подстраховать Александра Беленова, а летом 2016 года он подписал полноценный контракт с родным клубом, который оказался в ФНЛ.

Михаил Кержаков: в «Зенит» спустя 5 лет (1995 – 2010 и с 2015)

В промежутке: «Волга» (Ульяновск), «Волгарь-Газпром», «Алания», «Волга» (Нижний Новгород), «Анжи»

Сходу младший брат Александра не смог закрепиться в «Зените», однако уже в зрелом возрасте Михаил обратил на себя внимание питерцев и летом 2015-го подписал четырехлетний контракт с родным клубом. Впервые братья Кержаковы сыграли за «Зенит» вместе. У Михаила даже был шанс захватить первый номер в свете неубедительной игры Лодыгина, но Юрий присаживался на скамейку лишь эпизодически, а теперь у «сине-бело-голубых» новая вратарская надежда – Андрей Лунев.