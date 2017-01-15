Кто выиграет Кубок Африканских Наций?

Время бить в барабаны и дуть в вувузелы – стартовал Кубок Африканских Наций! «Соккер.ру» по привычке хулиганит, разыгрывая виртуальную версию турнира.

Не знаю, как было в вашем детстве, а мне почему-то всегда хотелось опередить футбольные события, которые почему-то развивались слишком медленно, а ждать было невмоготу: провести жеребьевку Лиги чемпионов с помощью нескольких шапок и листков бумаги, разыграть собственный чемпионат мира на развороте тетради с ценными футбольными записями и так далее. Надеюсь встретить хотя бы парочку единомышленников, ведь сегодня на повестке дня та самая детская забава: попробуем «разыграть» Кубок Африканских Наций шаг за шагом и выявить победителя. Через три недели будет любопытно сравнить с реальными результатами турнира – представляете, если чья-то версия сработает со стопроцентным попаданием?! Поэтому не стесняйтесь делиться собственными версиями в комментариях.

Группа A: Габон, Буркина-Фасо, Камерун, Гвинея-Бисау

Габон. Гордые хозяева турнира с главной звездой Кубка Африканских Наций в составе. От Пьера-Эмерика Обамеянга ждем забитых голов, а его команда должна бороться за выход из группы, хотя упущенную победу над Гвинеей-Бисау не назовешь большой удачей.

Буркина-Фасо. У «Жеребцов» есть Шарль Каборе, парочка заметных Траоре и ничья против Камеруна. Крепкая команда с крепкими амбициями.

Камерун. Исторически мощная сила, но «Неукротимые львы» сейчас обходятся без звезд первой величины, их постоянно раздирают противоречия. В частности, на КАН-2017 отказались ехать семь футболистов сборной Камеруна, в том числе Жоэль Матип из «Ливерпуля». Выход в четвертьфинал в таких обстоятельствах – уже нормальное достижение.

Гвинея-Бисау. Героическая ничья с Габоном – готовый повод для гордости. Гвинея-Бисау может повлиять на расклад в группе, но сама дальше не пойдет.

Итог: A1 – Буркина-Фасо, A2 – Камерун. Обамеянг будет тащить «Пантер», но ноша эта нелегка. Предположим, несколько сенсационное первое место Буркина-Фасо, вторую строчку Камеруна и сход хозяев уже после группового турнира.

Группа B: Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве

Алжир. Мощная мощь во главе с парочкой из «Лестера» - Марезом и Слимани. Команда уровня полуфинала, как минимум.

Тунис. Еще одна команда из Северной Африки, но не такая звездная. Кубок Африканских Наций – весьма непредсказуемый турнир, но индивидуальное мастерство никто не отменял, а «Орлы» угодили в группу с двумя из трех самых серьезных по составу команд на турнире.

Сенегал. Разыграют с Алжиром первую строчку. Опять-таки, фаворитов ждет встреча в последнем туре, к которому они должны решить задачу по выходу из группы и схлестнуться за лидерство.

Зимбабве. Если привезут с собой парочку крокодилов, которыми богаты реки Замбези и Лимпопо, и будут выпускать их в стартовом составе – то серьезно повысят свои шансы на выход из группы.

Итог: B1 – Сенегал, B2 – Алжир. Почти нет сомнения в выходе обеих этих сборных из группы, а вот в каком порядке – здесь, конечно же, пальцем в небо. Мне лично кажется, что Сенегал на правах одного из фаворитов КАН-2017 должен сходу брать быков за рога, а лисиц – за хвост.

Группа С: Кот-д’Ивуар, ДР Конго, Марокко, Того

Кот-д’Ивуар. Букмекеры верят в победу «Слонов» на Кубке Африканских Наций. Оно и понятно, эта сборная сильна, пусть сейчас и не может похвастаться звездами масштаба Дидье Дрогба и Яя Туре. Хотя, оно, может быть, и к лучшему. Группу сборная Кот-д’Ивуара выигрывать должна, а дальше – всякое может случиться.

ДР Конго. Звезд с неба не хватает, но дружина крепкая с отличными форвардами в составе – Мбокани и Бакамбу.

Марокко. Достойный соперник ДР Конго в борьбе за вторую строчку. Очень разные, но равноценные, как кажется, по возможностям команды. В квалификации КАН марокканская оборона во главе с Бенатия пропустила только один гол в шести матчах.

Того. Низкий поклон за то, что покажут миру Адебайора. Эммануэль примет участие в чемпионате Африки, хотя уже полгода сидит без клуба. Сложно серьезно относиться к такой команде.

Итог: C1 – Кот-д’Ивуар, С2 – Марокко. В борьбе ДР Конго и Марокко поставлю на более дисциплинированных «Атласских львов», хотя играть этим сборным уже в первом туре, что добавляет неожиданности.

Группа D: Гана, Мали, Египет, Уганда

Гана. Четырехкратные чемпионы Африки располагают ресурсами и желанием для новых подвигов. «Черные звезды» почти всегда светят ярко, в Габоне они не собираются тускнеть.

Египет. Эктор Купер не согласен на меньшее, чем второе место на Кубке Африке. Такой максимализм у него со времен «Валенсии», дважды подряд проигрывавшей в финалах Лиги чемпионов.

Мали. За «Орлами» нужен глаз да глаз – могут преподнести сюрприз фаворитам.

Уганда. «Только ногами не бейте, пожалуйста». Последнее место в квартете.

Итог: D1 – Египет, D2 – Гана. И все-таки Мали не станет сенсацией. А Египет еще и Гану опередит по итогам заключительно тура, в котором предстоит сойтись лицом к лицу.

Четвертьфиналы

A1 – B2: Буркина-Фасо–Алжир. «Жеребцы», ваша остановка. Алжир сыграет мускулами, устранит угрозу и войдет в четверку сильнейших.

D1 – C2: Египет – Марокко. Занятное противостояние, в котором «Фараоны» Эктора Купера постараются пробить защитную стену марокканцев. И добьются успеха – ставим на Египет!

B1 – A2: Сенегал–Камерун. Слишком серьезный соперник для камерунцев, сенегальцы окажутся сильнее, а где-то удачливее «Неукротимых львов».

C1 – D2: Кот-д’Ивуар – Гана. Повторение финала прошлогоднего розыгрыша уже на стадии 1/4-й. «Слоны» на этот раз справятся без дополнительного времени и серии пенальти.

Полуфиналы

Алжир – Египет. Марез, Слимани и сотоварищи превзойдут Салаха и его банду. Алжир выйдет в финал Кубка Африканских Наций.

Сенегал - Кот-д’Ивуар. А это противостояние достойно именоваться «досрочным финалом». Действующий обладатель сложит свой титул и будет довольствовать «бронзой», выиграв матч за третье место у «Фараонов».

Финал

Алжир – Сенегал. Нередко так бывало на крупных турнирах, что судьба распоряжалась провести еще одну встречу между соперниками по группе. Почему бы Алжиру и Сенегалу не пойти по тому же пути? Встреча будет напряженной, возможно, исход решит один мяч, но не исключен вариант с овертаймом и серией пенальти. И все-таки в этой виртуальной вселенной не мытьем, так катаньем Сенегал станет чемпионом. А у вас какие предположения?