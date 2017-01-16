От 14 до 40. Самые дорогие трансферы по возрасту

Многие назовут самого дорогого футболиста планеты и даже сумму. А во сколько лет Погба установил рекорд? «Соккер.ру» разыскал самых дорогих игроков в каждом возрасте!

14 лет. Шейи Оджо (Англия)

Трансфер: в 2011 году из «Милтон Кинс Донс» в «Ливерпуль» за 2.5 миллиона евро

Другой воспитанник «МК Донс», который на год старше, зажигает в «Тоттенхэме» и играет в основе сборной Англии, а Оджо, которому 19 лет, пока не спешит оправдывать свой статус самого дорогого футболиста в мире среди 14-летних, хотя весной провел несколько матчей в АПЛ и отметился тремя результативными передачами.

15 лет. Фран Мерида (Испания)

Трансфер: в 2005 году из «Барселоны» в «Арсенал» за 3.2 миллиона евро

В юности полузащитник обещал вырасти в нового Хави или Иньесту, в 15 лет родители Франа решили, что ему будет лучше развиваться за пределами академии «Барселоны». «Арсенал» выиграл борьбу за таланта и заплатил 3.2 миллиона евро в качестве компенсации каталонцам, так как Мерида нарушил предварительное соглашение с «Барсой». В итоге, Фран не заиграл в Англии, без особого успеха пробовал свои силы в «Атлетико», потом пошел по миру, побывав даже в Бразилии. Сейчас 26-летний хавбек выступает за худшую команду Примеры – «Осасуну», которая приобрела его у «Уэски» прошедшим летом за 500 тысяч евро.

16 лет. Тео Уолкотт (Англия)

Трансфер: в 2006 году из «Саутгемптона» в «Арсенал» за 10.5 миллионов евро

И снова «канониры», провернувшие трансфер восходящей звезды. Здесь все вышло куда удачнее. На днях Тео отметит 11-ю годовщину своего пребывания в «Арсенале», за это время он провел 364 матча и забил 96 голов.

17 лет. Алешандре Пато (Бразилия)

Трансфер: в 2007 году из «Интернасьонала» в «Милан» за 22 миллиона евро

У Пато была бурная юность: 150 матчей за «россонери» и 63 забитых гола, громкие пророчества великой карьеры. Затем наступил спад и бегство на родину. Сейчас всего лишь 27-летний форвард вновь пытается заиграть в Европе: летом «Вильярреал» приобрел Алешандре у «Коринтианса» всего лишь за 3 миллиона евро, а до этого бразилец был в аренде в «Челси».

18 лет. Люк Шоу (Англия)

Трансфер: в 2014 году из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед» за 37.5 миллионов евро

Дорогущий трансфер левого защитника может оправдать себя только через несколько лет, если Люк окончательно справится с последствиями тяжелейшей травмы и продолжит прогрессировать. Пока у него «всё сложно».

19 лет. Антони Марсьяль (Франция)

Трансфер: в 2015 году из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро

«Красные дьяволы» готовы переплачивать не только за молодых англичан, например, переход Марсьяля за 50 миллионов евро тоже шокировал. Что ж, здесь такая же история, как и у Шоу: пока слишком рано судить о полученной отдаче. По идее, лучшие сезоны Антони впереди.

20 лет. Рахим Стерлинг (Англия)

Трансфер: в 2015 году из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» за 62.5 миллиона евро

Либо английские таланты самые талантливые таланты в мире, либо на Туманном Альбионе переоценивают своих футболистов и щедро переплачивают. Смотрите-ка, снова трансфер клуба АПЛ и опять англичанин. Рахим – сильный игрок, но сможет ли он когда-нибудь стоить дороже, чем в 20 лет?

21 год. Неймар (Бразилия)

Трансфер: в 2013 году из «Сантоса» в «Барселону» за 88.2 миллионов евро

Оценочная стоимость Неймара на сегодняшний день – 100 миллионов евро, а «клаусула» в контракте с «Барселоной» - 220 миллионов евро. Бразилец сполна оправдывает ожидания и вложения.

22 года. Джон Стоунз (Англия)

Трансфер: в 2016 году из «Эвертона» в «Манчестер Сити» за 55.6 миллионов евро

Английский защитник, прошедшим летом сменивший «Эвертон» на «Манчестер Сити» - самый дорогой среди 22-летних. Остается только заиграть «на все деньги».

23 года. Поль Погба (Франция)

Трансфер: в 2016 году из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро

Вот и ответ на вопрос в начале статьи: самому дорогому игроку планеты на момент рекордного перехода было 23 года. Таков возраст пиковой трансферной стоимости.

24 года. Гарет Бэйл (Уэльс)

Трансфер: в 2013 году из «Тоттенхэма» в «Реал» за 101 миллион евро

Оба самых дорогостоящих игрока в истории «Мадрида» переехали на «Сантьяго Бернабеу» в 24-летнем возрасте. Криштиану Роналду за 94 миллиона евро, а Гарет Бэйл – за 101 миллион. Каждый из них владел мировым трансферным рекордом до Поля Погба.

25 лет. Оскар (Бразилия)

Трансфер: в 2017 году из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за 60 миллион евро

Самый дорогой 25-летний футболист в мире с начала этого года принадлежит клубу из Поднебесной. Бразилец Оскар отличился.

26 лет. Анхель Ди Мария (Аргентина)

Трансфер: в 2014 году из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов евро

Аргентинец в статусе действующего победителя Лиги чемпионов и одного из лидеров «Реала» Анчелотти перебрался на «Олд Траффорд», где Луи ван Гал не сумел найти ему достойного применения. Через год Анхель был продан в ПСЖ за 63 миллиона евро.

27 лет. Луис Суарес (Уругвай)

Трансфер: в 2014 году из «Ливерпуля» в «Барселону» за 81.72 миллионов евро

Анхель Ди Мария не только самый дорогой среди 26-летних, но и занимает вторую строчку вслед за Луисом Суаресом среди футболистов 27 лет от роду. Уругваец определенно пришелся ко двору «Барселоне» и за 2.5 года успел наколотить за каталонцев сотню голов, сделав это быстрее, чем кто-либо другой в сине-гранатовой футболке.

28 лет. Гонсало Игуаин (Аргентина)

Трансфер: в 2016 году из «Наполи» в «Ювентус» за 90 миллионов евро

Переход Игуаина из «Наполи» в «Ювентус» - четвертый по дороговизне в истории мирового футбола. И ведь аргентинец уже не мальчик, что, впрочем, не мешает ему регулярно забивать за новую команду, несмотря на многочисленные проклятия неаполитанцев.

29 лет. Зинедин Зидан (Франция)

Трансфер: в 2001 году из «Ювентуса» в «Реал» за 73.5 миллионов евро

Зидан совершил главный переход в своей карьеры в зрелом возрасте, что не помешало ему поставить мировой трансферный рекорд и удерживать его на протяжении восьми лет, пока Криштиану Роналду, которого Зизу теперь тренирует в Мадриде, не соизволил переехать на «Сантьяго Бернабеу».

30 лет. Самуэль Это’О (Камерун)

Трансфер: в 2011 году из «Интера» в «Анжи» за 27 миллионов евро

Российский клуб и африканский нападающий тоже вошли в историю благодаря резонансному переходу эпохи щедрого «Анжи». Любопытно, что это максимальная сумма, которую платили за Это’О в его карьере, причем возникала она дважды: за семь лет до трансфера в «Анжи» «Барселона» выкупила контракт 23-летнего Самуэля у «Мальорки» за те же 27 миллионов евро.

31 год. Габриэль Батистута (Аргентина)

Трансфер: в 2000 году из «Фиорентины» в «Рому» за 32.5 миллиона евро

Примечательно, что самый дорогой 31-летний футболист дороже «чемпиона» среди 30-летних. Но здесь ведь речь идет о Батистуте, да и «Рома» не пожалела о дорогостоящей покупке, ведь «Король Лев» помог «джаллоросси» завоевать Скудетто.

32 года. Карлос Тевес (Аргентина)

Трансфер: в 2017 году из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа» за 10.5 миллионов евро

Еще один аргентинский нападающий и еще один свеженький китайский трансфер. Клуб из Шанхая не только сделал Тевеса самым высокооплачиваемым футболистом планеты, но и самым дорогим игроком среди 32-летних.

33 года. Клаудио Браво (Чили)

Трансфер: в 2016 году из «Барселоны» в «Манчестер Сити» за 18 миллионов евро

Наконец-то, на сцене появился вратарь, что логично: игровой век стражей ворот дольше, чем у полевых футболистов, а 33 года для иных голкиперов – время расцвета. Правда, нет уверенности, что это относится к Клаудио Браво, который не слишком комфортно чувствует себя в Англии.

34 года. Лилиан Тюрам (Франция)

Трансфер: в 2006 году из «Ювентуса» в «Барселону» за 5 миллионов евро

На закате карьеры чемпион мира и Европы перебрался из разжалованного из Серии A «Ювентуса» в «Барселону», где через два года и полсотни с лишним матчей завершил славную карьеру.

35 лет. Зе Роберто (Бразилия)

Трансфер: в 2009 году из «Баварии» в «Гамбург» за 4 миллиона евро

«Гамбург» не пожалел на неутомимого бразильца четырех миллионов евро и остался доволен сотрудничеством, а Зе Роберто, который как будто в другой жизни играл за «Реал» и «Баварию», до сих пор не повесил бутсы на гвоздь. В декабре 42-летний хавбек продлил контракт с «Палмейрасом».

36 лет. Дэвид Джеймс (Англия)

Трансфер: в 2006 году из «Манчестер Сити» в «Портсмут» за 1.7 миллиона евро

Долгоиграющий английский вратарь в 90-е годы прошлого века защищал цвета «Ливерпуля», а в 36 лет перебрался в «Портсмут» на позицию первого номера. Два года спустя Джеймс выиграл с «Помпи» главный трофей в своей карьере – Кубок Англии. Дэвид играл за английские клубы почти до 43 лет, а потом еще доигрывал в Исландии и Индии.

37 лет. Брэд Фридель (США)

Трансфер: в 2008 году из «Блэкберна» в «Астон Виллу» за 2.5 миллиона евро

Достойная сумма для 37-летнего футболиста, а ведь Фридель после «Астон Виллы» еще оказался в «Тоттенхэме», за который отыграл под 70 встреч в возрасте от 40 до 44 лет.

38 лет. Марко Симеунович (Словения)

Трансфер: в 2006 году из АЕЛ (Лимасолл) в «Интерблок» за 900 тысяч евро

Неожиданно в дело вступают словенцы! После четырех лет на Кипре экс-вратарь сборной Словении захотел домой. «Интерблок» из Любляны расщедрился почти на миллион евро, а Марко Симеунович провел прощальный сезон и повесил перчатки на гвоздь.

39 лет. Крейг Брюстер (Шотландия)

Трансфер: в 2006 году из «Инвернесса» в «Данди Юнайтед» за 400 тысяч евро

Самое смешное в том, что до 39 лет малоизвестный в наших краях шотландский нападающий путешествовал между клубами исключительно на правах свободного агента. А тут «Данди» решил выложить за своего воспитанника 400 тысяч евро, однако Крейг не оценил широкого жеста: сыграл пять матчей и не отличился ни разу. Но футбол не бросил, бегал за шотландские клубы до 44 лет.

40 лет. Богдан Стеля (Румыния)

Трансфер: в 2008 году из «Унири» в «Брашов» за 100 тысяч евро

И, наконец, самый дорогой футболист планеты среди 40-летних. Колоритный экс-вратарь сборной Румынии времен расцвета на старости лет сменил «Унирю» на «Брашов», обойдясь последнему в 100 тысяч евро.