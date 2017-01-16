10 детей знаменитых отцов

Сын Клюйверта дебютировал за «Аякс», Джованни Симеоне забивает за «Дженоа», в «Реале» семейный подряд Зиданов. «Соккер.ру» спрашивает у них: как насчет отцовской славы?

Каспер Шмейхель и Денис Черышев – тоже сыновья известных в прошлом футболистов, но они уже сложившиеся игроки, а нам сейчас интересны те ребята, чье будущее покрыто мраком. Поэтому возрастное ограничение здешних отпрысков звезд прошлого – 21 год.

Джо ван дер Сар («Аякс»; Нидерланды) – 18 лет, вратарь

Каспер Шмейхель, сын другого прославленного вратаря МЮ, вырос большой и даже выиграл сенсационное чемпионство с «Лестером», но датчанину уже 30 лет, а вот у отпрыска Эдвина еще вся карьера впереди. В 2013 году Джо перешел из «Нордвийка» в академию «Аякса», сейчас выступает за команду U19. Эдвин, занимающий пост генерального директора «Аякса», о перспективах сына предпочитает не распространяться, ведь давление с таким знаменитым родителем и без того огромно.

Кристиан Мальдини («Реджана»; Италия) – 20 лет, центральный защитник

Представитель семейства, которое владеет эксклюзивными правами на третий номер в «Милане». Старший сын Паоло и внук Чезаре примерял капитанскую повязку в Примавере «россонери», но прошедшим летом он перебрался в «Реджану», откуда уехал в аренду на Мальту. Не самый впечатляющий поворот карьеры для 20-летнего парня, после такого сложно представить возвращение в «Милан» и футболку с цифрой «3» на спине. Радует, что есть еще один шанс продлить славу Мальдини на третье поколение – у Паоло есть младший сын Даниэль 2001 года рождения, который получает футбольное образование в академии «Милана».

Найл Киоун («Рединг»; Англия/Ирландия) – 21 год, центральный защитник

Сын легендарного защитника «Арсенала» Мартина Киоуна, на чьем счету свыше 400 матчей за «канониров», пробует пробить себе путь наверх из Чемпионшипа на «семейной» позиции центрального защитника. Дебютировал за «Рединг», где заканчивал карьеру отец, еще пару лет назад, но дальше этого дело пока не идет, хотя соглашение с клубом из пригорода Лондона будет действовать до лета 2018. Возможно, стоит сделать шаг назад, чтобы совершить прыжок вперед? Кстати, если Мартин выступал за сборную Англии, то его сын склоняется к Ирландии. Во всяком случае, откликнулся на вызов и провел один матч в составе молодежки «Зеленой Армии».

Джастин Клюйверт («Аякс»; Нидерланды) – 17 лет, вингер

15 января 2017 года сын Патрика Клюйверта дебютировал за «Аякс» в Эредивизие, заменив на 39-й минуте поединка со «Зволле» Амина Юнеса. В отличие от отца, занимавшего позицию центрального нападающего, Джастин комфортнее чувствует себя на флангах атаки. Кое в чем он уже переплюнул знаменитого родителя, впервые сыграв за «Аякс» в более юном возрасте.

Тимоти Веа (ПСЖ; США/Либерия) – 16 лет, нападающий

Пока Джастин резвится в Амстердаме, его отец Патрик на правах спортивного директора ПСЖ отслеживает прогресс Тимоти Веа, сына обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа. Судя по результативности на юношеском уровне, у этого парня большое будущее: Тимоти однажды оформил пента-трик в составе парижан, забивал три мяча в ворота «Лудогорца» в Юношеской Лиге чемпионов. Если все пойдет по плану, в течение года-двух Веа-младший должен заявить о себе на взрослом уровне.

Ривалдиньо («Интернасьонал»; Бразилия) – 21 год, нападающий

Ривалдо поиграл со своим сыном в одной команде – «Можи Мирин», но потом парень взялся строить собственную карьеру. Сезон 2015-2016 он провел в португальской «Боавиште», где почти не играл, зато проявил себя в клубе «15 ноября» и получил предложение от «Интернасьонала», который впервые в истории вылетел из элитного дивизиона и теперь должен проложить путь наверх. Это шанс и для Ривалдиньо прогрессировать вместе с командой: у парня определенно есть техника, но складывается впечатление, что отцовского трудолюбия и терпения ему недостает. Наверное, это бич всего поколения.

Энцо Зидан Фернандес («Реал»; Франция/Испания) – 21 год, атакующий полузащитник

Обращает на себя внимание, в первую очередь, принадлежностью к мадридскому «Реалу», который тренирует его отец. Благодаря Зинедину, недавно дебютировал за «Королевский клуб» в официальном матче. И даже сходу забил «Леонесе» в Кубке Короля. Правда, сильно смущает, что пока даже перебраться из «Кастильи» в основной состав не может, а ведь уже в марте Энцо стукнет 22 года – не юнец какой-нибудь. Очевидно, ему стоит попытать счастье за пределами Мадрида.

Янис Хаджи («Фиорентина»; Румыния/Турция) – 18 лет, атакующий полузащитник/вингер

Янис получил возможность начать взрослую карьеру в румынском клубе «Вииторул» под руководством своего отца, знаменитого Георге Хаджи по прозвищу «Карпатский Марадона». Юноша проявил себя настолько здорово, что привлек внимание европейских клубов, среди которых набольшую настойчивость проявила «Фиорентина». Прошедшим летом «фиалки» заплатили за 17-летнего на тот момент Яниса 2 миллиона евро. В октябрьской встрече против «Кальяри» румын дебютировал в Серии A.

Джованни Симеоне («Дженоа»; Аргентина/Испания) – 21 год, нападающий

Если Янис провел только один матч в чемпионате Италии, то сын Диего Симеоне играет в основном составе «Дженоа» и регулярно забивает: 7 голов в 18-ти матчах. В августе Джованни достался «грифонам» за 3 миллиона евро, а сейчас его оценочная стоимость достигла 8 млн. У «Чолито» наиболее ощутимые карьерные успехи в этой компании детей знаменитостей.

Хорхе Гонсалес Санс («Фордхэм» Нью-Йорк; Испания), 16 лет

Внешне, а если верить очевидцам, то и по манере игры Хорхе очень похож на папашу Рауля, из действующих футболистов парень равняется на своего кумира – Альваро Морату. Сложно судить о его перспективах, ведь сын легенды «Мадрида» еще юн и занимается «соккером» в Нью-Йорке, однако «Марка» утверждает, что Хорхе является одним из лучших бомбардиров студенческой лиги своего возраста. Другой сын Рауля – 13-летний Уго, обучается футбольному мастерству в академии «Нью-Йорк Сити».