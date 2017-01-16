На кого равняться Луису Адриано?

Переход Луиса Адриано в «Спартак» заставил «Соккер.ру» вспомнить нападающих москвичей в новом веке: с одних бразильцу стоит брать пример, а горький опыт других учитывать.

1. Роман Павлюченко (Россия)

Пришел: в 2003 из «Ротора» за 700 тысяч евро; Ушел: в 2008 в «Тоттенхэм» за 17.4 млн. евро.

Матчей: 188; голов: 89; средняя результативность: 0.47.

Определенно, Павлюченко – отличный ориентир. Он является самым успешным форвардом «Спартака» новейшего времени, причем в его истории все идеально: покупка за «копейки», прогресс в составе «красно-белых» и многочисленные голы, а потом сорванный куш на продаже в «Тоттенхэм». Роман входит в десятку лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю, а средний показатель результативности на солидном уровне. Если Луису Адриано удастся сыграть с такой же эффективностью – условно говоря, забить 47 голов в 100 матчах, то бразильца в Москве на руках будут носить.

2. Эммануэль Эменике (Нигерия)

Пришел: в 2011 из «Фенербахче» за 10 млн. евро; Ушел: в 2013 в «Фенербахче» за 13 млн. евро.

Матчей: 51; голов: 24; средняя результативность: 0.47.

Форвард, который приехал в «Спартак» погостить на два года из «Фенербахче», оставил о себе добрую память. Забивал не только регулярно, но и не терялся в больших матчах, что водилось за Веллитоном. Свой отрезок в составе «красно-белых» Эммануэль Эменике отыграл на уровне эффективности того же бразильца и Романа Павлюченко, а это серьезно. Зимой ходили слухи о возвращении нигерийца в «Спартак», но Массимо Каррера изначально хотел заполучить Луиса Адриано, что ему и удалось.

Чем запомнился Эменике в «Спартаке»?

3. Веллитон (Бразилия)

Пришел: в 2007 из «Гояса» за 7 млн. евро; Ушел: в 2014 в «Мерсин Идманюрду» за 1 млн. евро.

Матчей: 132; голов: 61; средняя результативность: 0.46.

Если взять только два года – 2009 и 2010, то в них средняя результативность Веллитона составляла 0.66 гола за игру. В те годы бразилец был отличным нападающим, дважды лучшим снайпером РФПЛ. Вообще, во взаимоотношениях с ним «Спартак» допустил только одну ошибку, зато роковую: нужно было продавать Веллитона в Европу после его второго ударного сезона. И сами бы денег подзаработали (были предложения в районе 15 миллионов евро), и, глядишь, форварду карьеру сберегли бы, ведь, задержавшись в России, бразилец потерял мотивацию и пошел вразнос.

4. Юра Мовсисян (Армения)

Пришел: в 2013 из «Краснодара» за 7.5 млн. евро; Ушел: в 2016 в «Реал Солт-Лейк» за 3 млн. евро.

Матчей: 66; голов: 27; средняя результативность: 0.41.

Какой многообещающий старт и какое горькое разочарование в конце. Юра Мовсисян в дебютном матче за «Спартак» оформил хет-трик в ворота «Терека», потом выдал еще один сильный сезон, а вот дальше – мрачный мрак. Три года армянина в «Спартаке» можно разделить на две части. Первые полтора года – 38 матчей, 22 забитых мяча (0.58); Вторые полтора года – 23 матча, 5 забитых мячей (0.22). Очевидно, Юра просто потерял мотивацию и не хотел играть за «красно-белых», ведь в США голевое чутье к нему вернулось. Применительно к Луису Адриано: если выдаст такие полтора года, неважно, что будет дальше – хоть Китай!

5. Зе Луиш (Кабо-Верде)

Пришел: в 2015 из «Браги» за 6.5 млн. евро

Матчей: 40; голов: 15; средняя результативность: 0.38.

Конкурент Луиса Адриано за место в основе «Спартака» или же его будущий напарник – это вопрос к Каррере. Как видим, несмотря на критику по ходу прошлого сезона, у Зе Луиша приличное соотношение сыгранных матчей и голов, хотя ему есть, куда расти, особенно, если вспомнить количество нереализованных моментов. Как бы то ни было, речь о сильном форварде, который еще и на командную игру имеет большое влияние, так как постоянно участвует в борьбе и хитро действует в подыгрыше.

6. Михайло Пьянович (Сербия)

Пришел: в 2003 из «Црвены Звезды» за 800 тысяч евро; Ушел: в 2007 в «Ростов» за 300 тысяч евро.

Матчей: 61; голов: 17; средняя результативность: 0.28.

Форвард, который обошелся в десять раз дешевле, чем Кавенаги, о котором чуть ниже, а пользы принес не меньше, чем дорогущий аргентинец. По большому счету, Пьянович не демонстрировал выдающейся игры, но со своей ролью в команде справлялся на «отлично». И даже перевыполнял план время от времени.

7. Фернандо Кавенаги (Аргентина)

Пришел: в 2004 из «Ривер Плейт» за 8.6 млн. евро; Ушел: в 2007 в «Бордо» за 9 млн. евро.

Матчей: 63; голов: 17; средняя результативность: 0.27.

В 2004-м «Спартак» подписал восходящую звезду аргентинского футбола, однако стать топ-форвардом в чемпионате России Кавенаги не удалось. Здесь и адаптация сыграла свою роль, и отношение старожилов команды, которые никак не могли смириться с огромной зарплатой нового партнера. В итоге получилось, как получилось, хорошо еще, что удалось продать в «Бордо» за приличные деньги.

8. Ари (Бразилия)

Пришел: в 2010 из «АЗ Алкмаар» за 3 млн. евро; Ушел: в 2013 в «Краснодар» за 400 тысяч евро.

Матчей: 113; голов: 29; средняя результативность: 0.26.

Приглашался как дублер Веллитона, но пришелся ко двору и стал регулярно появляться в основном составе. Не всегда играл в центре нападения, немало матчей провел на правом фланге атаки. Возможно, и дальше продолжал бы защищать цвета «Спартака», но произошла размолвка из-за нового контракта, и бразилец отправился в «Краснодар», выступая за который, не раз огорчил бывший клуб.

9. Артем Дзюба (Россия)

Пришел: воспитанник клуба; Ушел: в 2015 в «Зенит» бесплатно.

Матчей: 166; голов: 38; средняя результативность: 0.23.

Дзюба начинал в «Спартаке» совсем молодым, долгое время был на подхвате, а при Валерии Карпине ездил по арендам, терял место в основном составе и играл в позиции «под нападающим». В общем, достаточно объективных причин, чтобы объяснить не самые впечатляющие показатели. Для сравнения можно привести статистику времен «Зенита», где Артем наколотил 31 гол в 64 матчах (0.48 в среднем).

10. Лукас Барриос (Парагвай)

Пришел: в 2013 из «Гуанчжоу Эвергранд» за 3 млн. евро; Ушел: в 2015 в «Палмейрас» за 2.9 млн. евро.

Матчей: 20; голов: 2; средняя результативность: 0.1.

С кого точно не стоит брать пример, так это с Лукаса Барриоса, хотя именно с ним чаще всего сравнивают Луиса Адриано. Нападающий с именем, но в состоянии «сбитого летчика». Правда, парагваец приехал уже из Китая, а бразильца «Спартак» забрал из «Милана» - существенная разница. 2 гола в 20 матчах – катастрофа для двукратного чемпиона Бундеслиги в составе дортмундской «Боруссии».

Бонус. Луис Адриано в «Шахтере»

Пришел: в 2007 из «Интернасьонала» за 3 млн. евро; Ушел: в 2015 в «Милан» за 8 млн. евро.

Матчей: 266; голов: 128; средняя результативность: 0.48.

Не будем рассматривать времена «Милана», потому что Луис Адриано играл мало, часто выходил на замены – в общем, не пошло у него в Италии. Но есть статистика времен выступлений в «Шахтере». Между прочим, бразилец является лучшим бомбардиром «горняков» за всю историю. По среднему показателю выходит, что Луис Адриано хоть немного, но опережает даже лучших нападающих «Спартака» в новом веке. Если он сможет хотя бы на пару лет вернуть такой уровень, то станет серьезным помощником для Массимо Карреры и «красно-белых».