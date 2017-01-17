Лучшее из поражений Гвардиолы

Хосеп вряд ли выиграет текущий чемпионат Англии. Но приехал в Манчестер не за этим. «Соккер.ру» объясняет, почему разгром от «ирисок» - на приговор, а освобождение.

Гвардиола никогда не проигрывал так крупно в национальных лигах, 4:0 – его личный антирекорд. Хотя о деятельности Хосепа в «Манчестер Сити» нужно говорить прямо сейчас и без этого яркого штриха. Идет новая волна на тему «бездаря». Испанца считают тренером, который не способен побеждать в Англии, где нет «Дармштадта» и «Осасуны». Короткая память у людей, ведь вспомните старт сезона, тогда тоже не побеждал? Можно доказать, что все приговоры по Гвардиоле преждевременны. А новость, что ему выделят 285 миллионов евро на усиление состава, может как раз отражать истинное положение дел и отношение шейхов к новому тренеру. В «Манчестер Сити» сделали ставку на создание обновленной команды, и новому наставнику дадут время, если давали право на реванш Пеллегрини. Также будут и повлияют новички, вроде Коке, ван Дейка или даже Санчеса. Но даже сейчас можно доказать, Гвардиола не слабый. И провалил пока лишь матчи с топовыми клубами в АПЛ, да и то – не все.

Умение гнуть свою линию

Хосепа не включили в топ-10 самых значимых тренеров в истории после образования УЕФА, и это правильно. Там Фергюсон, Эррера, Клаф, Дель Боске, Лобановский, Михелс – легенды. Только Моуриньо из современных специалистов. Логично, ведь португалец подстроился под разные клубы, выигрывал с «Порту» и «Интером», тем и ценен. А Гвардиола еще только учится подобному искусству хамелеона. Поражение от «Эвертона» очень важное и полезное. Не все провалы полезные, но «ириски» помогут Хосепу избавиться от последних иллюзий. Легкий старт одурманил, но теперь все в порядке, «горожане» будут пахать, как следует. Ведь Гвардиола – идеолог. Капелло ошибается, когда заявляет, что Хосепа обыгрывают, поскольку к его стилю легко подготовится. Неправда, «Бавария» и МС проигрывала, когда были не готовы сами. Кроме того, эти команды играли по-разному. То есть причина поражения всегда на стороне Гвардиолы, но не в однообразности.

Фабио из разряда великих тренеров, которые слишком долго работали уже после того, как потеряли вдохновение, но желали улучшить свою коллекцию живописи. Поэтому итальянец судит Гвардиолу по себе – раз я не развиваюсь давненько, то и другие не могут. Конечно, очень плохо для Хосепа, что он стал огрызаться и превращается в Моуриньо времен неудач «Реала» и «Челси». Но Гвардиола всегда был немного не от мира сего, поэтому его надо оценивать по факту. Тем более, у тренера не так много времени для подготовки к плей-офф Лиги чемпионов. «Монако» - шикарная команда, но «Манчестер Сити» после урока от «Эвертона» может измениться. Гвардиола понимает, что ставки растут. Он не спекся, а грубо ошибся. Испанец уже понял, что «тики-таку» и контроль мяча тянут далеко не все. Многие в такой системе игры обязательно допустят роковую ошибку. И поэтому выходим на вторую причину, почему Гвардиола не закончился как тренер «Манчестер Сити».

Виноваты персоналии

Кто видел игру против «Эвертона», тот знает, какие моменты «горожане» первым делом не сумели реализовать. И как удивительно «чудили» защитники и вратарь. Но Браво – ценная ошибка. Харт, к слову, умеет привозить так же, в Англии вообще дела обстоят не так, как в Каталонии. В «Барселоне» вратарь может быть приличным, как Вальдес, тер Штеген или сам Браво, но не великим, и это нормально. Но в АПЛ нужны лучшие. Клаудио просто не понял Гвардиолу и английский футбол. Кроме того, Хосепа часто феноменально подставляют. Редко у голкипера сэйвов и пропущенных голов примерно одинаковое количество, это непостижимо для команды подобного уровня. При этом «Манчестер Сити» может играть и не так ужасно, как в Ливерпуле. Прямая вина Гвардиолы, что он плохо объясняет свои сложные задачи, но когда не могут вынести мяч – дело не в тренере. В обороне «горожан» очень мало людей, которых хочется оставить на новый сезон.

Дорогой и сильный состав тоже должен делить ответственность. Когда «Барселона» никакая, то многие понимают – скоро разозлятся, покажут индивидуально сильный футбол. «Манчестер Сити» не безнадежен, но у них не заметить привычки соответствовать уровню вложений. Зато средняя температура по больнице хорошая. Вместе с соседями могут отдавать самые точные передачи в Англии. Могут контролировать мяч и часто угрожать чужим воротам. Но если привозят себе дикие голы и из 114 ударов в створ реализовано 35 %, причем есть дивные моменты уровня «оборона „Спартака“, то винить можно не только вратаря. Защита Гвардиолы в лучших проявлениях всегда ставила на примитив. Пуйоль и Пике – простые парни, видели мяч – выносили. Появился в „Барселоне“ эстет Чигринский с дальними передачами – сгорел. Оборона МС паникует, поскольку их просят играть тактически сложно. Высоко, широко, с открытыми флангами. И три защитника - не выход, ведь каждый готов допустить грубую ошибку. Их обыгрывали, как детей.

Желание учиться в АПЛ

Хосеп заявил: „Не собираюсь менять Англию, не хочу этого делать. Конечно, Англия изменит меня. Я для этого сюда и приехал“. И в этом разница с прошлыми приключениями. В первый год в „Баварии“ Гвардиолы был как осел, который стоит на рельсах. Не понимает скотина, что погибнет, но стоит упрямо. А поезд уже готов выехать из тоннеля. Но немцы сбили спесь, облили пивом, развеселили. Объяснили, что „Бавария“ важнее. Что надо, если хочешь Лама в центре, учитывать пожелания игроков и не только брать, но и отдавать. Позже Гвардиола лучше понимал немецкий футбол. И хотя он меньше Клоппа поменял подход работы в Бундеслиге, нельзя заявлять, что в „Баварии“ Хосеп провалился. Просто не добрался до самой вершины.

Англичан даже не собирается ломать – там и ломать нечего. Но до Гвардиолы пока не дошло, что в современном мире АПЛ опять правит дисциплина, интенсивность и качественный подбор. Хосеп даже выдал на удивление странную фразу: „Я не тренер по отбору мяча, поэтому не тренирую этот компонент“. Конечно, это бред, поскольку выше „Барселоны“ в лучшие времена никто не забирал мяч. Но испанец сам себе объяснил этой оговоркой – в Англии размеренность, волнообразный футбол и отбор количеством без скорости не проходят. И хотя у Гвардиолы есть идеи, пока они не срабатывали. И хотя ученик не очень везучий, он явно не безнадежный, поскольку у Хосепа больше побед, чем у „Манчестер Сити“. Это команда не уровня достижений тренера, а не наоборот.

Задача – выиграть ЛЧ

Испанец обречен на поражения как итог своего пути. Это интуитивно понимают десятки тысяч тех, кто обзывают Гвардиолу на разных языках, его очень часто величают слабым тренером. Но обреченность на поражения придет после побед, ведь успехи были и будут. Но все, кто так быстро взлетает, вроде Моуриньо, с каждой новой командой становятся на шаг дальше от нечеловеческого футбольного везения. И глобальная проблема Гвардиолы в футболе стала понятной довольно давно. Хосеп - фигура трагическая. У него нет чувства юмора, чтобы его любили, он необычный, а необычных выделяют и бьют обычно. Будучи титулованным человеком, испанец никогда не был беззаботным, счастливым тренером. Из „Барселоны“ ушел, поскольку морально устал. И возвращаться не спешит, даже в качестве директора. Каталонцы его выели изнутри, там непростой клуб. Гвардиола в „Баварии“ начал с непонимания. А завершил решающим поражением в Лиге чемпионов от очередного испанского соперника.

Теперь Левандовски заявляет, что физически и тактически с Анчелотти немецкая команда стала лучше. „Манчестер Сити“ впервые за семь лет после двадцать первого тура на пятом месте. Но есть турнир, в котором „горожане“ не проиграли. Они не похожи на фаворита ЛЧ, но этот кубок магический. Тут пятый легко может стать первым. Многие уцепились в слова тренера, что Гвардиола будет работать до шестидесяти и удивились. Это потому, что забыли – Хосепу завтра исполнится всего сорок шесть. У него еще пятнадцать-двадцать лет, чтобы выдумать нечто новое. А пока его явно подводят угловатые решения игроков „Манчестер Сити“. Гвардиола виноват, как любой наставник, но это не случай, когда тренер бездарно сливает команду. Наоборот, ответная победа над „Барселоной“ показывает – Хосеп как раз козырь, сильная сторона „горожан“. В это трудно поверить прямо сейчас, но в футболе окончательные выводы в январе не делают. Зато просто поверить, поскольку это видно, что футболисты „Манчестер Сити“ не готовы к требованиям Гвардиолы. И чем быстрее испанец поймет, что в обороне надо играть иначе – тем быстрее „горожане“ смогут не пропускать после каждого второго удара в створ.