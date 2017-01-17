Месси останется, и это ошибка

«Соккер.ру» согласен с Хави – Лионель не уедет в Англию. Но «Барселону» принудят пойти на уступки, и новый контракт с футболистом – бомба с часовым механизмом.

Лионелю придется переплатить

История с контрактом Месси – одна из главных в сезоне. Одна из главных и самых некрасивых. Хотя универсальная, всюду применима. И правильный вопрос задали сегодня по Глушакову. Если Луис Адриано – худший игрок и главный резервист «Милана», разочарование Серии А, получит в «Спартаке» больше многих новых напарников, то почему Денис не вправе просить об увеличении оклада? Необоснованная разница вызывает непонимание. Недавно требование Бэйла платить ему еще больше вызвало конфликты в «Реале». Рамос и компания не поняли, по какому праву валлийца выделяют. С Месси похожая история. Хочет много денег, а клуб не может их дать.

Официальная позиция каталонцев: «Мы работаем над тем, чтобы продлить контракт с Месси. Но „Барселона“ не может тратить больше 70 процентов средств на заработную плату». Каталонцы не так давно вылезли из заметных долгов. Теперь наберут новых кредитов, попробуют обойти правила УЕФА и оставить у себя Месси. Можно согласиться с Хави – Лионель не спешит уезжать. Но его царский контракт приведет к тому, что все новички «Барселоны» и действующие звезды следующие соглашения будут подписывать так, как Неймар и Месси. Они не против, чтобы Лионель получал намного больше, нет, но сами используют ту же тактику переговоров. Один раз «Барселона» переплатит, второй переплатит, а потом всем будет отстегивать. И это в клубе понимают. Лионель четко установил себе цену. Отступать после налоговых скандалов его представители не станут.

Месси – в центре поклонения

Важная часть проблемы. Вокруг фигуры Месси сформировалась немалая группа людей, которые не могут адекватно реагировать на все, что связано с их кумиром. «Барселоне» приходится считаться с тем, что для части поклонников они никто, а Месси – центр Вселенной. Это похоже на культ, но даже в самом клубе некоторые им поражены. И проблему усугубляет то, что Месси чуждо чувство самоиронии или лихое благородство. Говорят, что Лионель недоволен тем, что его бывшего тренера из дубля Гратакоса уволили за высказывание о нападающем. Но разве аргентинец выступил официально или попросил вернуть человеку его должность? Откуда мы вообще знаем, что это решение не с подачи Месси, а по приказу Альберта Солера приняли?

Увольнение старичка-тренера после культурных слов о Лионеле – диагноз слепому поклонению. «Барселона» слепила идола, о котором нельзя ничего сказать. Клуб настолько боится Лионеля, его личных капризов и отца-агента, что убрали человека, который на самом деле не сказал ничего, что мешает вести переговоры. Наоборот, директор «Барселоны» и бывший тренер, который отметил Месси в академии, вовремя поставил Лионеля на место. Как вправе ставить ученика опытный учитель. Судите сами, вот вам слова пожившего Гратакоса: «Месси очень важен для „Барселоны“, но побеждает команда. Без партнеров по клубу Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других он не был бы так хорош».

За что тут увольнять? Лионель не в одиночку выигрывает для «Барселоны» трофеи. И по сборной Аргентины знаем, как ему непросто бывает без привычных друзей. Кроме того, Гратакос подчеркивает таланты Месси в том же интервью. То есть это культурная критика и несогласие с некрасивыми переговорами по контракту. Но в «Барселоне» не считают, что свобода слова важна. Поступили неумно, ведь теперь уволенный директор может и в суд подавать. В его словах нет оскорбления, а ответная реакция была истеричной и недостойной большого футбольного клуба.

Лионель влияет на тренеров

Так сложилось, что чем аргентинец скромнее – тем каталонский клуб успешнее. Если бы в «Барселоне» умели ставить Месси на место, то они бы слова Гратакоса большими буквами вывели в заголовок на официальном сайте. Лионель - важный, но клуб – еще важнее. И тренеры имеют право на мнение. Гвардиола когда-то, если будет честным с самим собой, расскажет нам немало веселых историй о Месси. О капризном парне, как любой гений. Хосеп плюнул на возможность продолжить работу с «Барселоной», поскольку устал от коллектива, где Лионеля носили на руках, и от боссов, которые потакали во всем звездам. Также легко догадаться, что Мартино попал в Каталонию не без благословения нападающего. Об этом открыто говорили многие аргентинские источники.

Также достоянием общественности стал конфликт Луиса Энрике с Месси. Наставник предложил поставить Суареса в центр, а Лионеля отодвинуть вглубь и на фланг. Испанец выиграл тот спор, аргентинец принял аргументы Энрике и «Барселона» выиграла ЛЧ. Но в этом сезоне Месси на фоне поражений сборной Аргентины и побед Роналду снова пошел за голами. Теперь Лионель не очень хорошо слышит наставника, и отсюда могут начаться проблемы. «Реал» еще не выиграл чемпионат Испании, но «Барселоне» будет непросто в ЛЧ, где вылет до финала будет означать уход Луиса Энрике, потерю еще одной драгоценной попытки. А их осталось немного. И недовольный Месси тренерам точно не опора и не помощник, он махает руками, спорит с судьями и нервничает, когда проигрывает.

Месси обыграл всю Испанию

Смешно, когда читаешь: «Лионель должен перейти в АПЛ, чтобы доказать…» Что доказать? Давно ничего не должен доказывать. Тем более Златан, который очень хватит Лионеля и считает его феноменальным, в тридцать пять лет вместо аргентинца показал, что голы в АПЛ – выполнимая задача. Друг Месси по имени Серхио – самый результативный форвард английского высшего дивизиона последних лет. Но Агуэро явно слабее, чем Лионель. Месси никому не задолжал переход в «Манчестер Сити», но при этом в Испании забивал всем командам высшего дивизиона, и это попросту скучно. Возможно, самому Месси выгодно уйти по игровым причинам.

Во-первых, есть подозрения, что каждое новое возвращение на пик формы будет даваться каталонцам все с большим трудом. Время убивает все великие коллективы рано или поздно. Во-вторых, сам Месси все выиграл в Испании, и поскольку он из тех, кто обожает трофеи и готов уйти из сборной после поражения в финале, может развиваться только в условиях вызова. Не давления, а именно вызова. Также важно, что переговоры с «Барселоной» после скандалов с налогами портят Месси репутацию. Вернее, испортили. В Англии можно начать с чистого листа, в суд британцы не потащат. Кроме того, Месси сложно искать мотивацию в Испании, он уже перешел на какие-то квесты – серии штрафных и тому подобное. Выиграл все, куда дальше идти?

Уход устроит многих

В финансовом плане переход устроит игрока и клуб. В игровом – Неймара, который не откажется вести команду вместе с Суаресом. Да, новый контракт Лионеля не помешает его продать в будущем. Но соглашение в финансовом плане выгоднее вообще не подписывать. Ведь «Барселоне» нужно ради такого шага прогнуться, пожертвовать другими игроками, готовыми прыгнуть с моста ради тренера. Подпишут новые бумаги, и что дальше? Месси – невероятный футболист, но разве каталонцы имеют право ломать клубную систему ради него? И даже если сломают, ничего такой ход не гарантирует. А «горожанам» явно не хватает гения, который забьет из ничего и спасет после ошибок собственной защиты. И клуб из Англии может то, что недоступно «Барселоне». Забросать деньгами. Ведь у них свои методы обхода финансовых правил УЕФА. Каталонцы, получив компенсацию, смогут перевернуть золотую страницу до того, как история Месси превратится в историю старения и медленного сползания гения с пьедестала. Ведь великим тоже надо уметь уходить красиво.

И жаль, что мы вряд ли увидим Лионеля в Англии. Не хватит желания менять клуб. Будет переживать насчет величия – бояться проиграть. Перед нами домашний человек, и причин для продления соглашения много. Но своей нерешительностью Месси скорее подставит «Барселону», чем запрограммирует на новые великие победы. Слишком важный, чтобы за него не бороться, но переговоры получились мерзкими. Месси явно обозначил, что фактор денег на первом месте. А разговоры о требовании усиливать состав смотрятся как реклама по выставлению Лионеля тем, кем он не является. Аргентинец не мыслит как тренер, не надо приписывать ему то, чего нет. У Лионеля за всю карьеру даже одной афористичной фразы в стиле Златана нет. Замкнутый парень, который говорит, что худшее в работе футболиста – давать интервью. Худшее, поскольку Месси не умеет сказать, он – человек мяча.

Даже испугался недавно ответить на вопрос о контракте. Запретил на одном из мероприятий общение. А «Манчестер Сити» никогда не запрещал себе мечтать о Месси, дайте только повод. Повод имеется, причем сделка именно в 2017-м стала бы идеальной. Подготовили бы аргентинца к ЧМ-18 за счет нового вызова. Да и возраст позволяет удачно сыграть в АПЛ у Гвардиолы. Лига, где доходы постоянно растут, нуждается в таком человеке. Игроки месяца Коста и Ибрагимович – интересные хулиганы, но Лионель легко стал бы центром вселенной АПЛ. Если Месси окажется в Англии, то за его игрой будет следить весь мир. Если останется в «Барселоне» - ничего не изменится. И через пару лет в Каталонии могут пожалеть, что не взяли деньги шейхов. Великие клубы должны принимать смелые решения с прицелом на будущее, а продление контракта после обоюдных претензий к таким не относится.