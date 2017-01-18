Весенняя защита «Спартака»

Компания «Массимо и сыновья» не лишилась опытного Боккетти, и «Соккер.ру» говорит об обороне «Спартака». Как лидер чемпионата сыграет в защите весной?

Почему остался Боккетти?

Интересный вопрос и хронологически первый, поскольку итальянец вчера вечером подписал новый контракт со «Спартаком». Хотя Сальваторе не скрывал, что в тридцать лет не прочь сменит клуб. Вряд ли он наиграл в первой части сезона на переезд в подходящую ему итальянскую команду – пропускал матчи, не может сказать, что прибавляет последние годы. Зато при Каррере Боккетти вернулся на ту вершину, на которую его подтаскивал Бердыев в «Рубине».

Стал командным винтиком. И раз его главная проблема не в мастерстве, а в потере концентрации в отдельных эпизодах – не забывайте, как забивал тот самый АЕК у себя дома, то переход на роль части механизма – лишь плюс. С другой стороны, без итальянца в основе «Спартаку» бывало худо, как в Самаре. Ведь Боккетти не паникер. Думал о Турции, его звал «Галатасарай», но туркам «Спартак» предложил выкупить контракт за 3.5 миллиона евро. Тут явно повлиял Каррера – москвичи завысили цену за игрока, которому оставалось полгода до статуса свободного агента.

Другой бы на месте Боккетти расстроился, что его планы рушат, но у Сальваторе жена россиянка. Екатерина Боккетти могла посмотреть новости из Турции, а дальше классическая формула: «Мы посовещались, и я решила». Даже если все было не так прямо, Боккетти принял верное для себя решение. В РФПЛ в тридцать лет можно идти по стопам Сесара Наваса. Испанцу тридцать шесть лет, а играл шикарно. Класс есть класс, итальянец по уровню в «Спартаке» среди защитников идет первым. А поскольку еще, по слухам, согласился на понижение оклада – новый контракт можно назвать успехом для клуба и Родионова.

Почему не будет «5-3-2»?

«Спартак» не всегда готов играть в три центральных, это очевидно. Причем причину неготовности легко понять. Бонуччи, Барцальи и Кьеллини мало того, что знают друг друга вечность, так еще и мастера, каких поискать. Феномен Конте в «Челси» как раз и заключается в создании защиты из пяти человек, не сыгранных между собой. «Спартаку» надо осторожно подходить к плотной игре в защите. Когда Аленичев пропускал решающий гол от АЕКа, то четкая линия из пяти человек стала причиной, почему у Тричковски не было офсайда. Каррера присутствовал тогда, видел, что тульский «Арсенал» можно и в три защитника обыграть. И важность Ещенко понял против «Крыльев Советов», играя «5-3-2».

Но после единственной ничьей «Спартака» в чемпионате в Казани было принято решение вернуть простенькую четверку защитников. Исключение было одно – для Бердыева и «Ростова». Но после поражений от «Уфы» и «Зенита», то есть приняли меры, перестраховались. Теперь пришел Джикия, Таски на данный момент – игрок «Спартака». Но количество защитников вовсе не значит возвращение к «итальянской схеме». Слишком рискованно, требует исключительной сыгранности. Каррера будет смотреть по результатам сборов, но ему незачем против того же «Зенита» играть «пять в линию». Наоборот, надо развивать наступательный потенциал. Постоянно выигрывать 1:0 сложно, у «Спартака» есть «лишние» очки.

Сколько «лишних очков» у «Спартака»?

В чем особенность игры Кутепова?

Илья оказался ведущим защитником в линии, о нем нужно говорить отдельно. Первый помощник Карреры на поле, поскольку принимает руководящие решения. Реброву нормально не быть капитаном, вратарь не против даже молча сыграть. А Кутепов, хотя не является защитником-лидером – что заметно по его игре у чужих ворот, например, может быть центральной точкой в тактических схемах. По отдельным параметрам Илья показал феноменальную игру. Но когда нет опытных напарников, Кутепову приходится в одиночку принимать слишком сложные решения. Позиционная подстраховка – штука, которая Илье покоряется легко. А вот спасения за счет резкости и дикого стартового рывка – не его. Именно поэтому иногда злые люди говорят, что Кутепов – медлительный защитник.

Защитник для сборной России

И чем хорош приход Джикии, который успешно сыграет в центре, левого центрального при пяти защитниках или просто флангового оборонца – его подвижность позволит Кутепову, если российская пара защитников сформируется на сборах, реже поступать так, как против «Уфы», «Зенита» или «Крыльев Советов». В каждом из этих поединков напарники вынуждали Кутепова отступать от того, что у него стало получаться. От грамотной игры, основанной на выборе позиции. Поклонники и недоброжелатели «Спартака» могут даже запомнить полезное правило. Если Кутепова сам «Спартак» заставляет часто покидать привычную позицию и резко перестраиваться – ждите неприятностей. А если Илья сам выбирает точку, где встретит мяч – будет отбор.

Сколько сочетаний было?

Во времена Аленичева у «Спартака», игравшего на отбой, была нехорошая привычка – тасование состава защиты не потому, что так вынуждают обстоятельства, а из-за желания найти оптимальное сочетание. То есть ставили полевые испытания, делали «Спартаку» пересадку мозга в прямом эфире на стадионах России. А счастливый для фанатов парадокс обороны Карреры в первой части сезона – почти все связки сработали. То есть переходили от Таски к Боккетти рядом с Кутеповым, бросали Маурисио на фланг и ставили в центр, вспоминали Макеева и ставили его слева, но в основном показатели были хорошими и игра правильной. «Спартак» пропустил тринадцать голов, но при этом восемь – в двух матчах.

Получается, в оставшихся пятнадцати поединках Ребров лишь пять раз вынимал мяч из сетки собственных ворот, это один гол за три матча в среднем. Показатель лидера приличной лиги. Но при этом можно насчитать не так много кадровых перестановок, как раньше. Кутепов, Комбаров и Ещенко играли всегда, когда могли. Боккетти пропустил концовку первой части, но сыграл одиннадцать матчей здорово. По средней оценке его можно поставить сразу за Зе Луишем и Промесом и даже выше Фернандо. Слева разок играл Макеев, справа один раз – Кутепов, и половину матча Зобнин. В центре было четыре человека, что для команды, пару раз сыгравшей в три защитника – пустяковое количество. Вывод напрашивается сам. Аленичев справа использовал четырех человек, в центре – шестерку защитников, было два вратаря, только слева знал, кто сыграет. Каррера сократил обойму, но повысил качество игры всей линии.

Кто же будет играть в основе?

Пройдемся по главным изменениям. Решение оставить Боккетти на три года. Непростое возвращение Таски на историческую родину. Подписания двух игроков из «Амкара» Селихова и Джикии. Желание Маурисио остаться – бразилец говорит, что «Лацио» и «Спартак» ведут переговоры о полноценном трансфере. Отсутствие новостей о желании Макеева уйти в команду, где будет играть чаще. Все новости из раздела «защита» связаны с тем, что у «Спартака» будет немало вариантов на подмену и один основной. Причем важно понимать, что даже позицию правого латераля на случай непредвиденных обстоятельств хитро прикрыли. Теперь Зобнину не надо пытаться заменить Ещенко в случае форс-мажора.

Ведь Самедов может сыграть по всей бровке. Это будет экспериментом, но хотя бы привязанным к навыкам воспитанника, который вернулся в клуб и выдает интервью с комплиментами тренеру. «Спартак» вернулся к осмысленности в защите. И раз очевидно, что оборона – существенный козырь, именно итальянский подход и умение всех работать на команду – не забывайте в контексте темы о важности Фернандо и о роли Глушакова, позволяет заявить, что если в «Спартак» и приедет новый защитник, то он должен быть сильнее Боккетти и Кутепова, причем заметно. Таких кандидатур из числа доступных немного. Вернее, их вовсе нет, поскольку нет смысла переплачивать за защитника-иностранца, если подписали новый контракт с Сальваторе.

Каррера теперь спокойно может сохранить осеннюю линию. Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти и Комбаров будут подготовлены к продолжению чемпионской гонки. Зато важно отметить наличие полного резерва. Селихов, Самедов, Маурисио, Макеев и Джикия – читаемая подмена в обороне по позициям. Такой январский вывод улучшает настроение Каррере, который сделал две важные вещи, а никто и не заметил особо. Во-первых, жена тренера переедет в Москву лишь в этом году, то есть Массимо хитро пожил на базе «Спартака» - умнейший ход, изучил весь коллектив изнутри. Во-вторых, Титов не случайно жаловался, что карт-бланш только у Карреры – Массимо выбил у синьора Федуна право принятия решений. То есть фактически итальянец делает то, что стало причиной отказа от Бердыева – он перенял отдельные функции спортивного директора. «Спартак» такой «Спартак».

В результате Боккетти согласился на снижение оклада. Ромуло уехал в Бразилию. Маурисио ждет выкуп контракта. Появились Самедов, Джикия и Селихов. Глобальные потребности защитной линии удовлетворили. Разве что высмотрят или правого защитника, или универсального хавбека до конца трансферного окна. Но тут самое важное, что тренер принимает решения. Каррера собирает свою команду тихо, спокойно, для многих даже незаметно. И это правильный подход, поскольку профессиональный. Профессионализм давно не ночевал на базе «Спартака», ведь если бы чаще посещал команду и клуб, этот сезон не стал первым за десятилетия, когда готовы к серьезной драке за первое место, имея преимущество в таблице. И добыли очки благодаря удачной игре защиты, ведь атака не самая результативная. Зато защита понятная, весной должны сыграть еще строже, спокойнее и четче.