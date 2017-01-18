Аршавин и легенды, не игравшие на ЧМ

Чемпионат мира в России откроет двери для новых футболистов-дебютантов, но не только Аршавину не судилось сыграть на мундиале. «Соккер.ру» представляет сборную легенд.

Вратарь

Брюс Гроббелар (Зимбабве)

За сборную: 32 матча.

Яшин, Бэнкс, Дзофф, Майер, Самора, Шмейхель, Чилаверт и Шилтон играли на чемпионатах мира, как и самые известные вратари нового века. Но на выбор есть ливерпульские голкиперы. Например, англичанин Клеменс из «Ливерпуля» и валлиец Саутолл из «Эвертона». Оба не играли на ЧМ, причем первый по причине травмы. Но лучше взять третьего, «африканца», который никак не мог сыграть на подобном турнире. Гроббелар – великий клоун, крепкий солдат, буквально убивавший врагов на страшной войне, и победитель Кубка чемпионов, со своей маленькой сборной точно не смог бы пробиться в восьмидесятых на крупный турнир для сборных. Поэтому попадает в эту компанию. Вернее, прилетает на крыльях ночи, такого шутника еще поискать:

Защитники

Жуан Домингуш Пинту (Португалия)

За сборную: 70 матчей, 1 гол.

Бобби Робсон считал, что у этого парня два сердца и четыре ноги. Капитан и победитель Кубка чемпионов в составе «Порту», Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка, участник семидесяти матчей сборной Португалии, бронзовый призер чемпионата Европы, семикратный чемпион страны. Солидный послужной список у Жуана, легенда «драконов», всю жизнь провел в одном клубе, всегда отказывался от предложений. Сейчас сложно представить, что видный игрок «Порту» остается на много лет, но тогда подобное было возможно. Причем, как позже с Моуриньо, португальцы выиграли турнир, который вам известен как Лига чемпионов. Но на ЧМ Пинту не сыграл…

Сами Хююпя (Финляндия)

За сборную: 105 матчей, 5 голов.

Человек из списка «сто плюс» - футболистов, которые сыграли более сотни матчей за национальную команду, оказался вне крупных турниров, поскольку у финнов бывали приличные мастера в составе, но собрать мощную полную компанию пока не получается. Литманен появлялся, Еременко мог бы куда лучше помогать, учитывая уровень и тонкость игры. Но пока другие думали, как относиться к матчам за сборную Финляндии, Сами приезжал и пахал. Защитник «Ливерпуля» сделал все, что мог, но ему в итоге не повезло. Его родная страна не Дания и не Швеция – это футбольные державы, их легендам намного проще.

Билл Фоулкс (Англия)

За сборную: 1 матч.

Имя-тест для фанатов «Манчестер Юнайтед» на знание великой истории клуба. Ведь Билл – четвертый в списке по количеству сыгранных матчей после Скоулза, сэра Бобби Чарльтона и Гиггза. Фоулкс провел 688 поединков за МЮ, играл в центре обороны. Но сборную Англии представил лишь раз – преступно мало для капитана «красных дьяволов». Даже Гари Паллистеру или Стиву Брюсу, которые тоже не играли на ЧМ, надо посторониться, когда говорим о Билле и делаем выбор. Фоулкс выжил во время крушения самолета в Мюнхене, помогал спасти коллег, но не смог в итоге вместе с Бобби Чальтоном выиграть ЧМ-66, хотя активно выходил на поле и после мундиаля.

Полузащитники

Джордж Бест (Северная Ирландия)

За сборную: 37 матчей, 9 мячей.

Если бы в мире не существовало алкоголя и женщин, Джордж бы их выдумал. Пропил две печени – свою и пересаженную, до этого сделал «Манчестер Юнайтед» первой командой Европы впервые в их истории. Но родился в Северной Ирландии и, сыграв 37 матчей за свою родную страну, не имел шанса попасть на чемпионат мира, хотя мечтал об этом. Причем разок Бесту помешала сборная СССР – по пути в Мексику в 1970. Пришлось великому Джорджу, одному из представителей МЮ в списке, довольствоваться тем, что имел – славой, деньгами и модельным рядом имени пятого участника «Битлз». В буквальном смысле модельным рядом, с ногами и глазами.

Бернд Шустер (Германия)

За сборную: 21 матч, 4 гола.

Представителя ФРГ в этом составе ждешь еще меньше, чем итальянца или бразильца. Особенно атакующего полузащитника, который играл и побеждал в финале Евро-1980, был вторым в опросе на «Золотой мяч» в том же году, выступал за «Реал», «Барселону» и «Атлетико». Таких игроков в истории футбола немного. А еще меньше тех, что бросает сборную в 24 года – скандалы, жена и «Барселона» повлияли. Шустер не вернулся, на ЧМ-86 против Марадоны не рубился. После завершения карьеры футболиста работал тренером, преимущественно в Испании. Захаживал в донецкий «Шахтер» - смотрелся хуже, чем потом Луческу. Тренировал немного «Реал» - повторить чемпионский опыт игрока удалось, но его работа не убедила весь мир. «Белокурый Ангел» на поле смотрелся лучше, чем на бровке.

Райан Гиггз (Уэльс)

За сборную: 64 матча, 12 голов.

В представлениях не нуждается. На старости лет валлиец выходил в центре поля, пусть будут в этом составе с Шустером как Кроос и Модрич - созидатели в полузащите. О шансах Гиггза на крупный турнир в прямом эфире сказал российский защитник Евсеев, но цитировать его, конечно же, не будем. Тем более, Гиггз за свою многолетнюю игру заслужил не такую реакцию на свою игру, хотя и хулиганил за пределами поля. Он должен был поиграть на крупном турнире для сборных, но не смог затащить Уэльс туда, куда прошел, например, легендарный форвард «Лидса» и «Ювентуса» Джон Чарльз – играл на ЧМ в 1958-м году, встречался с Бразилией юного Пеле. Впрочем, у Гиггза хватало великих соперников в ЛЧ, а теперь он тренер и ищет себе команду в «трясине».

Андрей Аршавин (Россия)

За сборную: 74 матча, 17 голов.

Если кому-то наличие Аршавина в такой сборной покажется странным, то учтите несколько фактов. Андрей сыграл 74 поединка за Россию – много для игрока атаки. Успешно и результативно выступал за «Зенит» и «Арсенал», играл в еврокубковом финале и побеждал в нем. То есть если смотреть на него с точки зрения именитости и не приплетать ваше личное отношение к перепадам формы и знаменитым «нашим проблемам», то получаете достойного участника подобной команды. Испанское издание «Маrca» включила его в десятку тех, кто не добрался до ЧМ. И хотя они по давней южной привычке забыли парочку больших имен, Аршавин подходит полностью – на мундиаль-2018 приедет из Казахстана лишь как зритель.

Нападающие

Эрик Кантона (Франция)

За сборную: 45 матчей, 20 мячей.

Редко встретишь футболиста такого уровня – из тройки при определении игрока года, который пропускал бы подобные турниры. Есть еще финский нападающий Литманен, который многое выиграл с «Аяксом», но Кантона еще круче. Футболист «Лидса» и МЮ, король Манчестера, который недавно публично передал титул главного «тролля» британских журналистов Златану, стал в итоге хорошим художником и актером. Но, называя тренеров «мешками с навозом» или ударяя фанатов ногой в грудь, сложно оказаться в большой заявке национальной команды такого уровня. Редкий капитан сборной Франции, который не ездил на ЧМ. Но, как и Бест – великая «семерка» МЮ, легенда из легенд.

We didn't get the result that we wanted but I think we can be proud the way we played, still a lot to fight for. Thanks to Éric Cantona for visiting us #legend #Cantona 🔴 Фото опубликовано Ander Herrera (@anderherrera) Май 1 2016 в 11:07 PDT

Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Колумбия, Испания)

За сборные Аргентины - 6 матчей (6 голов), Колумбии – 4 поединка, Испании – 31 матч, 23 гола.

Звезда уровня Криштиану Роналду никогда в жизни не выходил на поле в финальных частях мундиалей. Причем у Ди Стефано было несколько возможностей – представлял Аргентину, Колумбию и Испанию. Хотя колумбийцы в то время были исключены из ФИФА, так что играл Альфредо за вторую по счету сборную лишь в товарищеских матчах. А вот за Испанию провел несколько десятков удачных поединков и мог выиграть первый в истории Евро. Но по политическим причинам испанцы отказались сразиться с СССР, дальше пошли будущие чемпионы. Еще Ди Стефано должен был выступить на ЧМ-62, даже попал в заявку, но требовательный тренер Эррера перестарался – травма спины помешала «Белой стреле» «Реала» выйти на поле.

Джордж Веа (Либерия)

За сборную: 60 матчей, 22 мяча.

Легенда «Милана», успешный нападающий «Монако» и ПСЖ, первый и последний африканский футболист с «Золотым мячом», который вытесняет на скамейку славных Раша и Кубалу. Даже Нордаля выставляет в почетный запас, хотя швед за «Милан» забил больше, разумеется. Но Джордж тоже был силен в свое время, быстрый и результативный форвард, который ссорился со сборной, но пару раз возвращался. И хотя Веа сейчас смешно проигрывает выборы в родной Либерии – не верят местному Кличко люди, а экс-футболист не хочет останавливаться на уровне мэра или губернатора, его игровая карьера сложилась удачно. На клубном уровне. В сборной есть незаживающая рана – на ЧМ не попал, а хотелось бы.

Легендарный резерв

Замена тоже солидная. Болгарин Бербатов, белорус Глеб, венгерский нападающий «Барселоны» Кубала, финн Литманен, норвежец Риисе, француз Жюли, босниец Салихамиджич, англичанин Ле Тиссье, француз Жинола, ганец Абеди Пеле, армянин Мхитарян, хотя ему еще надо поднажать в будущем. Энди Коул не добрался до ЧМ – «Манчестер Юнайтед» словно проклятие наложил на многих футболистов, «красные дьяволы» не всех отпускают в сборные на ЧМ.

Еще англичанин Дункан Эдвардс и отец Сандро Маццоллы - итальянец Валентино, так и не сыграли на крупном турнире, оба погибли в авиакастрофах. Легендарный для «Спартака», но не настолько известный в мире, как Андрей Аршавин, Федор Федорович Черенков не принимал участие в мундиалях, хотя провел немало поединков за сборную СССР. Впрочем, круг подлинных легенд, которым крупно не повезло пропустить мундиаль, не очень большой, есть еще несколько имен, но уже не таких значимых. Поэтому всех нужно вспоминать и даже в каком-то смысле сочувствовать.

Тем более, новое время подбрасывает новые имена. Аршавин назад время не повернет, а вот Бэйлу после успеха на Евро-2016 надо постараться и попасть с валлийцами на чемпионат мира в Россию. Тогда сможет уйти из списка вечного ожидания, где Раш, Гиггз и другие валлийские легенды. Зато выходим на еще один возможный плюс от увеличения количества участников ЧМ – легенд, которые не примут участие в большом празднике футбола, должно стать еще меньше.