Почему сломался «Реал»?

«Реал» резко сменил пластинку: после рекордной серии из 40 матчей без поражений - два фиаско, чего не случалось с мадридцами с ноября 2015-го. «Соккер.ру» ищет причины.

Эйфория

Если команда, которая не проигрывала на протяжении четырех десятков встреч подряд, после этого проигрывает в двух подряд поединках, то в 9 из 10 случаев дело в психологии. Футболисты «Реала» и Зидан вместе с ними, кажется, перешли грань уверенности, шагнув в коварные объятья самоуверенности. «Сливочные» решили, что могут делать почти все, что заблагорассудится, а положительные результаты от них все равно никуда не денутся. Понятно, что к поражениям от «Севильи» и «Сельты» привел целый комплекс причин, но его сердцевиной является самоуспокоенность, нежелание делать выводы из первого фиаско и футбольное высокомерие, часто приводящее к печальным последствиям. В футболе, как и в жизни, позитивные события имеют свойство складываться в белые полосы, а неудачи липнут к неудачам, стоит лишь зазеваться. «Реал» утратил ориентиры, забыв о горечи поражений, за что и поплатился уже дважды.

Комплимент соперникам

Было бы несправедливо и оскорбительно для «Севильи» с «Сельтой» искать причины только внутри «Реала». Не все крутится вокруг грандов и их настроений, есть и другая, не менее интересная и значимая жизнь. Беспроигрышная серия команды Зидана могла бы продолжаться до сих пор, если бы календарь Примеры выделил в соперники по 18-му туру «Малагу», а жеребьевка Кубка Короля подарила бы «Алькоркон», с которым у «сливочных» старые счеты. Но «Мадрид» сыграл с «Севильей» и «Сельтой» - командами, чьи шансы испортить королевскую обедню, изначально были сравнительно высоки. Подопечные аргентинских наставников Сампаоли и Бериссо, к их чести, не упустили возможности вернуть Зидана и его парней с небес на землю. Другие команды могли и не справиться со сложной миссией, но «Севилья» и «Сельта» показали свой класс, настрой и непризнание авторитетов.

Зидан заигрался с ротацией?

Так и подмывает сказать, что ротация – это багаж Бенитеса, который в «нулевых» был законодателем этого инструмента управления футбольной командой. Безусловно, большим клубам не обойтись без распределения сил на дистанции сезона, но Зидан то ли хочет сказать новое слово в вопросе применения ротации, то ли просто слишком увлекся. Зизу как будто действительно поставил цель доказать, что для него все футболисты равны, настолько он тщательно размазывает масло состава по хлебному ломтю календаря. Ущерба от такой ротации без приоритетов, по крайней мере, на текущем отрезке сезона, больше, чем пользы. По идее, главная задача постоянных изменений в составе заключается в том, чтобы обойти стороной усталость, однако в начале года, после зимней паузы, отдохнувшим лидерам команды нужна постоянная игровая практика для набора формы и обретения игрового тонуса. Это – во-первых. Во-вторых, разные сочетания футболистов не могут играть одинаково сильно, неспроста многие тренеры, в том числе один из учителей Зидана, Карло Анчелотти, стремятся к стабильности стартовой обоймы. И, в-третьих, огульная ротация без четкой расстановки игровых приоритетов часто приводит к совсем уж странным сочетаниям: например, в матче против «Сельты» тройку нападения составили Роналду, Асенсио и Лукас Васкес, при этом номинальный центрфорвард Мората вступил в игру только во втором тайме.

Индивидуальные недоработки

Частное – часть общего, но все-таки бросается в глаза, что пропущенные «Реалом» голы какие-то слишком уж «личные», то есть при желании всегда можно найти виновника. Рамос забивает в свои ворота, Данило проваливает встречу против «Сельты» (огромная проблема на позиции правого защитника, ведь Карвахаль выбыл на месяц), Лукас Васкес зачем-то пускается в обводку на своей половине поля и дарит галисийцам победный гол. И так далее. Наверное, это говорит об уровне готовности и концентрации всей команды, ведь в кого ни ткни пальцем – почти каждый играет ниже своих возможностей. Такие же результативные ошибки допускают Роналду и Бензема, только у чужих ворот. Карим бьет в небеса из убойной позиции, а определить слабую форму Криштиану очень легко: когда португалец в порядке – он всегда на ногах и готов забивать, в противном случае, часто оказывается на газоне от малейших контактов, выпрашивая опасные для себя стандарты.

Отсутствие Бэйла

Как тут не вспомнить об отсутствии самого индивидуально сильного атакующего игрока и настоящего атлета Бэйла. В больших командах не бывает одного лидера, вот и в «Реале» были важные матчи, которые вытаскивал Роналду, забивал победные мячи Бензема, а сейчас очередь Гарета «тащить» команду, но валлиец пропускает свой ход из-за травмы. Из всех футболистов «Мадрида» Бэйл сейчас выглядит наиболее опасным индивидуально типом, который может сделать результат, даже не обращая внимания на командную игру. Такого игрока «сливочным» и Зидану сейчас очень не хватает.

«Реал» без Бэйла ждёт провал?

Слишком много экспериментов?

Логическое продолжение абзаца о ротации, ведь Зидан усложняет своим подопечным жизнь не только постоянными кадровыми перестановками, он и в тактической плоскости наводит движения. В Севилье «Реал» сыграл с тремя центральными защитниками, против «Сельты» уже была схема 4-3-3 без ярко выраженного центрфорварда, да и во время беспроигрышной серии было немало не слишком удачных опытов, глаза на которые удавалось закрывать хорошими результатами. Безусловно, тактическая гибкость – это отлично, но во всем нужно знать меру. «Реал» может оказаться заложником постоянных тактических и кадровых перемен, Зидан создает интересную, но слишком зыбкую структуру. Хотя, это говорит прагматизм: возможно, споткнувшись в двух отдельных матчах, «Мадрид» приблизился к решению глобальных задач? Если Зинедин сможет выигрывать трофеи, используя 25 футболистов и калейдоскопом меняя полдесятка тактических схем, то за французом будет новое слово в футболе и не останется ничего иного, как признать его тренерский гений.