Форвард для ЦСКА

Приоритетная задача ЦСКА на зиму – приобретение «большого» нападающего. «Соккер.ру» обозначает параметры и делится информацией об игроках, чьи фамилии мелькают в прессе.

Почему ЦСКА ищет форварда?

1. Страндберг ушёл, Траоре в подвешенном состоянии. По итогам первой части сезона линия атаки ЦСКА оставила удручающее впечатление, даже несмотря на то, что Траоре сумел отличиться 6 раз в 21 матче. Ни Ласина, ни Карлос не смогли стать неотъемлемой частью команды, определяющей стиль в нападении, стать грозной ударной силой. С молодым шведским форвардом армейцы уже расстались, отправив Страндберга в Бельгию, ивуариец пока не ушел, хотя его агент Селюк анонсировал большой спрос на Траоре в Европе.

2. Ганчаренко меняет схему игры. Весеннюю часть сезона ЦСКА начнет без Леонида Слуцкого, который давно не устраивал в команде тактических революций, зато его преемник на предсезонных сборах наигрывает схему 3-5-2. Новая система игры заставляет охотиться за габаритным нападающим, ведь подразумевается игра на длинных передачах, забросы на центрфорварда. Армейцам нужен именно наконечник копья при условии, что нападающих второго темпа хватает – вернувшийся Витиньо, Ионов, Чалов.

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко: «Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учетом того, что к нам возвращается Витиньо, а Страндберг и Траоре наверняка уйдут, как минимум, нам нужен еще один нападающий. Учитывая, что речь идет о 13 турах, этого может быть достаточно. Чалов? Время Феди еще придет. Оставшуюся часть сезона, скорее всего, ему надо будет выходить на замену. Количество игрового времени зависит от того, кто придет к нам в зону атаки. Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведет единоборства. В общем, делает все то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведем несколько вариантов».

Глава селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский: «Будут ли у ЦСКА трансферы этой зимой? Работаем в этом направлении. Основное усиление нам требуется в атаке, это ни для кого не секрет. Зимой вообще непросто вести селекцию, а взять качественного форварда непросто втройне. Особенно если учесть, что мы не привыкли переплачивать. Какого нападающего ищет ЦСКА? Хорошего. Качественного. Это самое главное. Существуют определенные модельные характеристики, мы обсуждали их с главным тренером. Виктор Михайлович высказал свои пожелания, они полностью совпадают с клубной стратегией. У ЦСКА всегда были очень хорошие и эффективные нападающие. Надеемся закрыть этот вопрос как можно быстрее».

ЦСКА зависит от Траоре

ЦСКА хотел бы избавиться от Траоре зимой, но для этого нужно либо заплатить неустойку, чтобы разорвать контракт, либо надеяться, что Ласину приютит какой-то другой клуб. Учитывая, в каком жестком режиме экономии живут армейцы, можно предположить, что нового форварда в команде не будет, если ивуариец останется до конца сезона. Виктора Михайловича просто попросят работать с тем, что есть. Во всяком случае, пока именно Траоре присоединился к ЦСКА на сборе в Испании, а не форвард-новичок.

Модельные характеристики

Виктор Ганчаренко обозначил требуемые параметры, ЦСКА нужен нападающий-столб.

1. Высокий и мощный.

2. Гражданство не имеет значения.

3. Стоимость. ЦСКА не привык переплачивать, а сейчас клуб ограничен в финансах, поэтому разыскивается малоизвестный нападающий, рассматриваются варианты из нетоповых лиг, скаутские отсчеты просматриваются как никогда тщательно. Конкретную сумму знают только в клубе, который не привык выносить свою деятельность на всеобщее обозрение, но можно предположить, что максимум армейцев – 3 миллиона евро.

4. Возраст. Вряд ли это имеет принципиальное значение, просто опытные форварды стоят дороже, а вариант «молодой и африканский» менее затратный. Можно попасть и пальцем в небо, но риск – дело благородное.

Шорт-лист

1. Майкл Олунга («Юргорден»; Кения. 22 года. 190 сантиметров, 84 килограмма). На сегодняшний день самый вероятный кандидат на усиление линии атаки «красно-синих». Год назад кениец записал видеообращение к Арсену Венгеру – очень хотел оказаться в «Арсенале», был согласен даже на молодежный состав. В Лондоне послание африканца проигнорировали, зато пригласили в Швецию, где Майкл в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром «Юргордена», забив 12 голов в 27 матчах. Огромный нападающий отличается подвижностью, гибкостью и работоспособностью – то, что нужно ЦСКА. Боссы шведского клуба готовы начать торги с 4 миллионов евро, армейцы наверняка смогут сбить эту сумму, распределить ее по бонусным пунктам. Главная проблема в том, что Олунгой интересуется в Китае: «Гуйчжоу Жэньхэ» готовит контракт, от которого у нападающего снесет голову. Вот что по этому поводу думает авторитетный шведский журналист Даниэль Кристофферссон: «Олунга — хороший нападающий. Большой, сильный, умеет цепляться за мяч и хорошо действующий в завершающих стадиях атак. Однако он должен уделить серьезное внимание пониманию игры, тактике. Я знаю, что ЦСКА сделал предложение „Юргордену“ о покупке Олунги, но в нём заинтересованы и несколько китайских клубов. Думаю, он переедет в Китай из-за лучших финансовых условий».

2. Жерар Гоу («Кайрат»; Кот-д’Ивуар. 22 года. 184 сантиметров, 80 килограмм). Гоу уже выступал в России, но в составе «Краснодара» он не запомнился, зато в чемпионате Казахстана стал лучшим бомбардиром, а в прошедшем году неоднократно забивал с передач Андрея Аршавина. 85 матчей, 63 гола и 18 результативных передач – таковы показатели Жерара в Казахстане. Известно, что у африканца заканчивается контракт в конце 2017 года, что может поспособствовать его переходу этой зимой, так как «Кайрат» сможет рассчитывать на достойную компенсацию в размере 2-3 миллионов евро.

3. Аарон Оланаре («Гуанчжоу Фули»; Нигерия. 22 года. 189 сантиметров, 89 килограмм). ЦСКА следил за восстановлением нападающего, который вторую часть прошлого сезона провел в составе москвичей и получил тяжелую травму в финале Кубка России. Судя по всему, армейцы, что называется, «имеют в виду» Аарона и не хотят выпускать его из поля зрения (через год он может стать свободным агентом), но точно не рассматривают его в качестве кандидата №1.

4. Сидики Маига («Реал Бамако»; Мали. 18 лет. 175 сантиметров, 70 килограмм). Этот парень комфортно чувствует себя на любой позиции в атаке – справа, слева или по центру. Сидики обратил на себя внимание на Кубке Африканских Наций для 17-летних, где стал победителем в составе сборной Мали. Сделка была бы в духе ЦСКА – молодой талантливый футболист, который может принести пользу и подорожать, однако вряд ли Маига может решить конкретную задачу.

5. Орландо Беррио («Атлетико Насьональ»; Колумбия. 25 лет. 185 сантиметров, 75 килограмм). Был слух об интересе к действующему обладателю Кубка Либертадорес. Впрочем, есть мнение, что дальше слуха дело не пойдет. Во-первых, Орландо в своем клубе обычно играет на позиции правого крайнего нападающего, пусть порой и появляется в центре. Во-вторых, президент «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос считает, что трансферная стоимость Беррио составляет порядка 6-7 миллионов евро.

6. Ибраима Бальде («Реймс»; Сенегал. 28 лет. 190 сантиметров, 85 килограмм). Во-первых, хороший знакомый Виктора Ганчаренко по работе в «Кубани». Во-вторых, сам ЦСКА вел этого нападающего полтора-два года назад, но тогда до сделки не дошло. В-третьих, контракт с «Реймсом» у сенегальца истекает в конце нынешнего сезона. Можно попытать счастье.

7. Андреа Петанья («Аталанта»; Италия. 21 год. 188 сантиметров, 85 килограмм). Наверное, у «Спартака» с Массимо Каррерой были бы шансы заполучить итальянца в РФПЛ, а вот для ЦСКА это крайне нетипичный вариант. К тому же, у воспитанника «Милана» долгосрочный контракт с «Аталантой», которая никуда не собирается отпускать Андреа. Нереальный переход, да и слух, скорее всего, чья-то выдумка.