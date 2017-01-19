Рейтинг тренерской репутации

​Набирает популярность проект, который понравился Унаи Эмери. «Соккер.ру» разбирается в системе подсчета репутации элитных тренеров и называет первую двадцатку.

Группа испанских журналистов, основавших coachreputationranking.com, настаивает на том, что главный тренер для клубов, чье имя – мировой футбольный бренд, ключевая фигура. Не только в плане достижения результатов, но и в других аспектах. Элитный тренер должен обладать идентичностью, узнаваемостью, мужеством, ведь зачастую его репутация – это репутация клуба, который он представляет. Собственно, к этому должны стремиться все наставники, не только «элита», тренеры давно стали публичными личностями и вести себя должны соответствующим образом. Рейтинг составляется на основании десяти следующих параметров.

1. Карьера. Все, что касается достижений на тренерской стезе: командные титулы, индивидуальные трофеи, продолжительность контрактов с клубами, процент побед.

2. Руководство. Уровень влияния на футболистов, отношения с командой, персоналом, руководством клуба. Соответствие достижений поставленным задачам.

3. Активность в соцсетях. Количество аккаунтов, подписчиков, сообщений; содержательность.

4. Социальная ответственность перед спортом. Участие не ради выгоды в акциях, кампаниях, мастер-классах, встречах и прочих программах, направленных на популяризацию своего клуба в частности и футбола в целом.

5. Сообщения (интервью, пресс-конференции). Умение подать себя, донести свою точку зрения, быть интересным для аудитории, добиваться определенных реакций с помощью своих «месседжей», влияя на общественное мнение.

6. Отношения со СМИ. Вплоть до количества языков, на скольких можно взять интервью.

7. Невербальная коммуникация. Внешний вид тренера, а также его умение располагать к себе с помощью жестов, взглядов, выражения лица и так далее. Одним словом, нужно быть симпатичным.

8. Вебсайт. Официальный личный сайт – неотъемлемый аксессуар большого тренера.

9. Спонсоры. Востребован ли наставник за пределами тренерской комнаты, и сколько ему платят за использование образа и имиджа?

10. Брендированный контент. Книги, статьи, публикации, введение инноваций в футболе. Здесь же – количество полезного контента, раскрывающего отношения в команде или с фанатами.

Максимальное значение каждого параметра – 10 баллов, то есть в целом можно набрать сотню. Естественно, система подсчета репутации работает только в строго ограниченных временных рамках, потому что практически все параметры изменчивы, как и тренерская судьба. Кто же на вершине здесь и сейчас?

Топ-20 тренеров с самой высокой репутацией

20 место. Жорже Жезуш («Спортинг»; Португалия) = 41.2 из 100

62-летний специалист обходится без личного веб-сайта и страничек в социальных сетях, практически «динозавр» по нынешним меркам. Жорже входит в двадцатку исключительно благодаря упорной и многолетней тренерской работе, но он сторонится медийности, следовательно, не вызывает коммерческого интереса у потенциальных спонсоров.

19 место. Клаудио Раньери («Лестер»; Италия) = 41.4 из 100

Картина примерно та же, но Раньери серьезно подтянулся в рейтинге: благодаря успеху с «Лестером» итальянца стали узнавать, признавать и приглашать на различные мероприятия.

18 место. Томас Тухель («Боруссия Дортмунд»; Германия) = 41.5 из 100

У молодого немца все впереди, хотя пока он полностью сконцентрирован на футболе, а для выхода на топ-уровень нельзя быть затворником. Впрочем, Тухелю пока абсолютно неинтересно продвигать свой образ, раз не спешит заводить вебсайт и странички в соцсетях. Понятно, что их не обязательно вести самому – есть компании, которые этим занимаются профессионально.

17 место. Лучано Спаллетти («Рома»; Италия) = 43.9 из 100

Экс-наставник «Зенита» тоже здесь, и хотя у него провал по нескольким позициям, зато карьера и руководством оцениваются достаточно высоко.

16 место. Винченцо Монтелла («Милан»; Италия) = 46.2 из 100

Обратили внимание на количество итальянских специалистов? Тренерская школа Апеннин по-прежнему сильна.

15 место. Арсен Венгер («Арсенал»; Франция) = 46.9 из 100

Если бы мсье Арсен продвигал себя в Интернете, то определенно забрался бы в первую десятку.

14 место. Люсьен Фавр («Ницца»; Швейцария) = 47.1 из 100

Швейцарец, успешно работавший с гладбахской «Боруссией», снова обращает на себя внимание после того, как вывел «Ниццу» в лидеры Лиги 1 и сумел реабилитировать карьеру Марио Балотелли.

13 место. Леонарду Жардим («Монако»; Португалия) = 49.5 из 100

«Монако» снова сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, плюс, Леонардо Жардим работает в таком любопытном месте, где трудно не быть знаменитостью, пусть он и не гонится за славой.

12 место. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»; Аргентина) = 51.6 из 100

Прогресс «Тоттенхэма» под руководством Почеттино – это факт. Маурисио уже вошел в число самых главных воротил тренерского цеха, и даже немного странно, что «шпоры», зная предприимчивость их руководства, никак не спекулируют на фигуре Почеттино.

11 место. Рональд Куман («Эвертон»; Нидерланды) = 63.6 из 100

Хороший тренер и интересный собеседник, которому хватит харизмы, если его вдруг позовет «Барселона». Самый интересный из голландских тренеров здесь и сейчас.

10 место. Луис Энрике («Барселона»; Испания) = 64.4 из 100

Между прочим, Луис Энрике совсем рядом со своим возможным преемником. Наставник каталонцев открывает десятку, и у него, в отличие от тех, кто ниже в рейтинге, есть официальный вебсайт.

9 место. Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»; Португалия) = 70.6 из 100

Моуриньо на 9 баллов интерес спонсорам, а вот его карьера оценивается всего лишь на семерку. Не сумел выиграть Лигу чемпионов с «Реалом» и прервать гегемонию «Барселоны», был уволен из «Челси». Возможно, в МЮ Жозе поправит свою репутацию?

8 место. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия) = 71.9 из 100

У Юргена пять из десяти параметров на девятку: карьера, отношения со СМИ, сообщения, спонсоры и управление. Отсутствие личной активности в Интернете, по мнению создателей ресурса, тормозит Клоппа, который может взлететь до самых небес со своим тренерским талантом и человеческими качествами.

7 место. Унаи Эмери (ПСЖ; Испания) = 73.1 из 100

Всесторонне развитый специалист: 7 параметров на 7 баллов, еще три на 8. Унаи – настоящий фанатик, причем не только за закрытыми дверями, он открыт для публики. Эмери часто делится на своем вебсайте и в социальных сетях тактическими изысканиями, проводит аналитические разборы, помогает читателям вникать в нюансы игры и подготовки, а также передает приветы Дзюбе. Что-то одно в последнем предложении – неправда.

6 место. Массимилиано Аллегри («Ювентус»; Италия) = 73.6 из 100

Тихой сапой Аллегри создал бренд из своего имени: Массимилиано не просто тренер «Ювентуса», он самостоятельная фигура, интересная серьезным клубам и как наставник, и как личность, способная стать проводником имиджа и настроений.

5 место. Диего Симеоне («Атлетико»; Аргентина) = 74.1 из 100

Дважды финалист Лиги чемпионов открывает пятерку самых востребованных тренеров планеты. Эль Чоло востребован во всех направлениях: он без труда найдет новую работу, спонсоры выстраиваются в очередь, а журналисты и болельщики ловят каждое его слово.

4 место. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания) = 74.6 из 100

Если Гвардиола не поставит «Манчестер Сити» на победные рельсы, то может потерять несколько пунктов и оказаться по соседству со своим извечным противником Моуриньо.

3 место. Карло Анчелотти («Бавария»; Италия) = 74.6 из 100

Наставник с безупречной репутацией, потому что, где бы Карло ни работал, он всегда умудрялся выигрывать титулы и избегать конфликтов.

2 место. Зинедин Зидан («Реал»; Франция) = 78.1 из 100

Еще пару лет назад Зидан помогал Анчелотти в «Реале», а сейчас действующий обладатель Кубка чемпионов обогнал своего учителя. Безусловно, Зинедину помогает задел, созданный им во время игровой карьеры: Зизу – идол миллионов, поэтому моментальные успехи на тренерском поприще вырастили его репутацию, словно на дрожжах.

1 место. Антонио Конте («Челси»; Италия) = 79.1 из 100

Интересно, что обладателей трех первых мест связывает «Ювентус». На рубеже веков Карло Анчелотти тренировал Зидана и Конте в «Старой Синьоре». У Антонио идеальная карьера и грамотное управление коллективом, лидер чемпионата Англии претендует на то, чтобы стать главным тренером сезона.