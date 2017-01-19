Топ-10 подорожавших игроков в мире

Кто прибавил больше всего к своей оценочной стоимости? Есть ли в десятке звезды первой величины? «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чей прогресс вылился в миллионы.

10 место. Эрик Байи («Вильярреал»/МЮ; Кот-д’Ивуар; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 25 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +19 миллионов евро (316.7 %)

Африканский защитник добился ощутимого прогресса в «Вильярреале», а инициировал его быстрый рост в цене переход в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы, безусловно, переплатили за Эрика (38 миллионов евро), но таков сейчас рынок и возможности английских клубов. Впрочем, Байи может сполна оправдать затраты, если надолго задержится на «Олд Траффорд» и поможет Жозе Моуриньо завоевывать трофеи.

9 место. Рияд Марез («Лестер»; Алжир; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 30 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +19 миллионов евро (172.7 %)

Снова африканец, причем Марез никуда не переходил, хотя многие клубы почли бы за честь принять в свой состав лучшего игрока прошлого розыгрыша АПЛ. Рияд вырос вместе со сказочным «Лестером», стал главной движущей силой в атаке команды Клаудио Раньери наравне с Джейми Варди.

8 место. Лерой Сане («Шальке»/«Манчестер Сити»; Германия; 21 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 30 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +22 миллиона евро (275%)

Примеры Байи и Сане показывают, как богатые клубы АПЛ «взрывают» трансферный рынок. На самом деле, это такой себе «европейский Китай», потому что англичане стабильно и многократно переплачивают за игроков, искусственно поднимая их ориентировочную стоимость. Лерой Сане после перехода в «Манчестер Сити» оценивается в 30 миллионов, но ведь его трансфер стоил «горожанам» все 50. Остается лишь прийти к мнению, что стоимость футболиста – это субстанция неустойчивая. Часто ценник выставляется в зависимости от ответа на вопрос: «А кто интересуется?»

7 место. Н’Голо Канте («Лестер»/«Челси»; Франция; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 30 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +23 миллиона евро (328.6%)

Не приходится придираться к прогрессу Канте. Неутомимый французский хавбек был тем самым моторчиком «Лестера», без которого вряд ли случилось бы чудо, а летом перешел в другую команду, претендующую на титул. «Челси» под руководством Антонио Конте играет великолепно, а Н’Голо снова при деле, он одна из важнейших точек опор конструкции, выстроенной «алленаторе».

6 место. Сауль Ньигес («Атлетико»; Испания; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 35 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +25 миллионов евро (250%)

Многообещающий полузащитник совершил прорыв под руководством Диего Симеоне в прошедшем году. Мало того, что стал игроком основного состава «Атлетико», так еще забил ряд важных мячей и помог своей команде добраться до финала Лиги чемпионов. Если бы не удивительное решение Висенте Дель Боске не брать Сауля на чемпионат Европы, его подорожание могло быть еще более ощутимым.

5 место. Поль Погба («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»; Франция; 23 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 80 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +25 миллионов евро (45.5%)

Это особенная история. Конечно же, объект самого дорого трансфера в истории футбола (105 миллионов евро) неизбежно должен был подорожать. А теперь вспомним, как Поль играл в футбол в 2016 году? Вышел ли он на новый уровень, совершил ли прорыв? На мой взгляд, все как раз наоборот, и прибавка почти в половину стоимости – это чисто коммерческая история, опирающаяся на щедрость МЮ.

4 место. Жоау Мариу («Спортинг»/«Интер»; Португалия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 35 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +27 миллионов евро (337.5%)

Полузащитник громко заявил о себе на чемпионате Европы, который выиграл в составе сборной Португалии. Само это обстоятельство обрекло его на подорожание, а потом случился еще громкий переход в «Интер» за 40 миллионов евро. Прошедший год, вне всяких сомнений, стал прорывом для Жоау Мариу.

3 место. Гонсало Игуаин («Наполи»/«Ювентус»; Аргентина; 29 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 75 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +28 миллионов евро (59.6%)

Настоящий подвиг Пипиты. Обратите внимание, что в десятке самых подорожавших футболистов, кроме него, нет никого старше 25 лет, что логично. Игуаин же сумел «потолстеть» на 28 миллионов евро в 29 лет вследствие потрясающей игры за «Наполи» в прошлом сезоне и трансфера в «Ювентус», который бабахнул летом.

2 место. Ренату Санчеш («Бенфика»/«Бавария»; Португалия; 19 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 30 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +29.2 миллионов евро (3650%)

Еще год назад никто, кроме специалистов, не знал, кто такой Ренату Санчеш. Этот парень с прической а-ля «Чужой» ураганом ворвался в футбольную элиту, успев через полгода после дебюта на взрослом уровне и чемпионат Европы выиграть, и в «Баварию» перейти. Отсюда и фантастическая цифра в 3650% - невероятная прибавка, вот кто вырос как на дрожжах!

1 место. Антуан Гризманн («Атлетико»; Франция; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 80 миллионов евро

Прирост за 2016 год: +30 миллионов евро (60%)

Возможно, следующий самый дорогой футболист планеты, если «Манчестер Юнайтед» проявит настойчивость и доведет сделку по Гризманну до логического завершения. Антуан хорош тем, что прибавляет от сезона к сезону, что явно отражается на показателях результативности. Гризманн проиграл финал Лиги чемпионов «Реалу» и уступил португальцам в решающей схватке домашнего Евро, пусть и стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром континентального слета.

Топ-10 подорожавших игроков РФПЛ

Топ-10 подешевевших игроков РФПЛ

Игроки, добившиеся самого мощного прогресса (%)

1. Килиан Мбаппе («Монако»; Франция; 18 лет): 19900% (c 50 тысяч до 10 миллионов евро)

2. Оливер Берк («Ноттингем Форрест»/«РБ Лейпциг»; Шотландия; 19 лет): 9900% (со 100 тысяч до 10 миллионов евро)

3. Усман Дембеле («Ренн»/«Боруссия Д»; Франция; 19 лет): 7100% (с 250 тысяч до 18 млн. евро)

4. Ренату Санчеш («Бенфика»/«Бавария»; Португалия; 19 лет): 3650% (с 800 тысяч до 30 млн. евро)

5. Преснел Кимпембе (ПСЖ; Франция; 19 лет): 3100% (с 250 тысяч до 8 млн. евро)