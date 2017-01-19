«Чур меня, чур»

«Если кажется – надобно креститься». Знакомая же фраза? Вот и мне вдруг показалось, померещилось на одну секунду. Не иначе, думаю, нечистый морок наводит. Как не вспомнить эту мудрость народную именно в эти дни. В дни, когда к Иоанну Крестителю пришел Иисус Христос, а тот молвил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял Иисус крещение от Иоанна.

Так исполним же всякую правду? Увы, не получится, а очень бы хотелось.

Я давно привык, что всякую новость, даже если это сонное перешептывание бабушек на скамейке, случайно попавшее на страницы газет, следует перепроверять с бОльшим усердием, даже если при том разговоре ты присутствовал лично.

Запестрили новостью ресурсы, и разнес их тот самый белый голубь. И говорилось в них, как новоиспеченный футбольный мессия Марко явил миру очередной, 401-й пример относительно честного отъёма денег, точнее, заработка Международной федерации в условиях временного отсутствия взяток. Был я на их официальном сайте, но там не явил мне Всевышний упоминаний этой реформаторской вести. Оказалось, что Марко ван Бастен проповедовал прозрение миру в своих откровениях немецкой газете «Sport Bild» и информационному агентству «Рейтер».

Подумал, сначала подмазали странам третьего футбольного мира, увеличив количество стран участников, а теперь взялись за главное, за футбол.

«Святой» Марко давал интервью, где проповедовал собравшимся свою теорию спасения и воскрешения мирового футбола.

«Общался я со многими игроками и тренерами, и явилось мне чудо», – рассказывал Марко. «Нам нужно продвигать качественные, а не количественные изменения в футболе, мы должны защитить игроков от перегрузок, потому что сейчас они играют слишком много». Потом он предложил заменить пенальти на футбольные буллиты и окончательно добил журналистов идеей отменить надоевшие офсайды, так как «без них у команд будет больше возможностей забить гол», а если еще разделить игры на четверти, тогда «у тренеров будет три возможности пообщаться с футболистами». Далее Марко понесло, он вместо желтых карточек предложил наказывать футболистов за фолы удалением с поля на определенное количество минут. «Футболисты этого очень боятся. Играть вдесятером против 11 соперников не так-то просто. Не говоря уже об игре вдевятером или ввосьмером», — сказал голландец. Также ван Бастен хотел бы, чтобы команды не имели возможности тянуть время в последние десять минут матча. Для этого он предложил, начиная с 80-й минуты запретить держать мяч в статичном положении более десяти секунд, что не позволит наставникам проводить долгие тактические замены и задерживать пробитие штрафных.

И, знаете, что главное? Я не верю ни единому его слову. От начала и до последней рекламной фразы.

Вот этой: «Болельщики хотят видеть зрелище, голы и борьбу двух команд».

Марко ван Бастен, великолепный в прошлом футболист с огромным опытом и даже тренер. Он не может не понимать очевидных протечек в своем устремлении к реорганизации существующего футбольного процесса. Разве только мне понятно, что никакая отмена положения вне игры не станет причиной обилия голов? Вы как себе это представляете? Я следующим образом: тренер футбольной команды, пребывая в здравом уме, не станет оставлять за спиной защитников быстрых форвардов, которые способны были убежать даже при наличии офсайда, а уж при отсутствия оного – тем более. Посему начнут оставлять рядом с ним защитников, даже если команда атакует. Обороняющаяся команда просто сконцентрируется в штрафной площадке. Вы искренне верите, что дальние удары принесут обилие забитых мячей? И так можно рассуждать по каждому пункту нововведений. Какие, уж простите, страхи испытывает команда оставшаяся вдесятером, и что даст эта баскетбольная стратегия?

Придется смыть в унитаз все наработки, все конспекты, все тактические схемы и, в конечном итоге, весь веками существующий футбол.

Что мне показалось, пока не перекрестился. Назначение великого, авторитетного футболиста - прекрасная возможность по средствам его ротовой полости продвигать абсурдные нововведения. Кто услышит и поддержит бессвязный лепет новенького Джанни Инфантино? Другое дело - Ван Бастен. Работа, дали задание - голландец выполняет. Лично я не против конструктивных, безболезненных, не идущих вразрез с идеей самой игры вразумительных перемен. Никто же не против введения мяча с центра поля обязательно первым ударом вперед, все восприняли с пониманием запрет игры руками вратаря после передачи защитника своей команды. Разве навредит игре чип, определяющий взятие ворот соперника, и уж тем более введение видеоповторов?

Но я помню и то, что древние славяне прибегали к языческим силам, говорили: «Чур меня, чур». То есть призывали языческого божка Чура защитить их от напастей.

Выбирайте себе защитника от напастей и креститесь или чурайтесь!

Но самый надёжный защитник от морока - здравый смысл!

Кто примет решение внедрений этих нововведений, и кому это на пользу, судите сами.