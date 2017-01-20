Кому улыбнётся весна в РФПЛ?

«Спартак» начнет весеннюю часть сезона с форой в пять очков от «Зенита», ЦСКА отстает от лидера на 8 баллов. «Соккер.ру» выводит чемпионские графики претендентов на титул.

Сколько очков требуется для завоевания титула?

В качестве ориентиров берем четыре последних розыгрыша чемпионата России, которые проводились по системе «осень-весна». На данном этапе нас интересует финальное количество набранных очков чемпионами.

2012/2013: ЦСКА – 64 очка

2013/2014: ЦСКА – 64 очка

2014/2015: «Зенит» – 67 очков

2015/2016: ЦСКА – 65 очка

64 очка – минимальный очковый чемпионский багаж и гарантия титула в предыдущих сезонах. В трех случаях за последние четыре года, когда ЦСКА становился чемпионом, финишировавшая второй команда набирала 62 очка и дважды по 63. «Зенит» опередил ближайшего преследователя на 7 баллов.

Где были чемпионы после 17-ти туров?

В текущем чемпионате сыграно 17 туров, ситуация в первой пятерке команд следующая:

1. «Спартак» - 40 очков

2. «Зенит» - 35 очков

3. ЦСКА – 32 очка

4. «Терек» - 28 очков

5. «Краснодар» - 28 очков

Посмотрим, как чувствовали себя чемпионы последних лет на аналогичной турнирной отсечке.

2012/2013 (после 17-ти туров): ЦСКА – 1 место, 40 очков

2013/2014 (после 17-ти туров): ЦСКА – 4 место, 33 очка

2014/2015 (после 17-ти туров): «Зенит» – 1 место, 41 очко

2015/2016 (после 17-ти туров): ЦСКА – 1 место, 37 очков

У ЦСКА сейчас всего лишь на один балл меньше, чем три года назад, когда армейцы сумели выскочить из-за чужих спин и взять титул. Правда, тогда после 17-го тура «красно-синие» отставали от лидеров на 3 очка, а сейчас «Спартак» им «везёт» все 8 баллов.

Чемпионские графики

Считаем среднее количество очков за игру, набранных ЦСКА и «Зенитом» в чемпионские сезоны.

2012/2013: ЦСКА – 64 очка (2.13 баллов)

2013/2014: ЦСКА – 64 очка (2.13 баллов)

2014/2015: «Зенит» – 67 очков (2.23 балла)

2015/2016: ЦСКА – 65 очка (2.17 балла)

А теперь посмотрим, кто из клубов РФПЛ в текущей кампании идет по чемпионскому графику.

«Спартак» - 40 очков (2.35 баллов)

«Зенит» - 35 очков (2.07 баллов)

ЦСКА – 32 очка (1.88 баллов)

«Терек» - 28 очков (1.65)

«Краснодар» - 28 очков (1.65)

«Терек» и «Краснодар» слишком далеко, армейцам нужно маленькое чудо, чтобы вернуться в чемпионскую гонку, а «Зениту» не хватает одного табличного балла до чемпионских параметров ЦСКА сезонов 2012/2013 и 2013/2014. «Спартак» провел осеннюю часть сезона по «сверхчемпионскому» графику, ведь 2.35 балла в среднем за игру – это весьма солидно. Если допустить, что команда Массимо Карреры сохранит взятый темп весной, то придет к финишу с багажом в 70-71 балл, а это де-факто чемпионство. Де-юре «Зенит» или ЦСКА могут оказаться выше, если кому-то из них удастся выиграть во всех 13-ти оставшихся турах. Но «красно-белые» традиционно слабо выступают весной, что дает шанс конкурентам, которые умеют прибавлять после зимней паузы

«Спартак» весной

2012/2013: 11 матчей, 19 очков (1.72 балла в среднем за игру)

2013/2014: 11 матчей, 11 очков (1 балл)

2014/2015: 13 матчей, 15 очков (1.15 балла)

2015/2016: 12 матчей, 20 очков (1.67 балла)

«Зенит» весной

2012/2013: 11 матчей, 24 очка (2.18 балла в среднем за игру)

2013/2014: 11 матчей, 23 очка (2.09 балла)

2014/2015: 13 матчей, 26 очков (2 балла)

2015/2016: 12 матчей, 29 очков (2.41 балла)

ЦСКА весной

2012/2013: 11 матчей, 21 очко (1.91 балла в среднем за игру)

2013/2014: 11 матчей, 30 очков (2.72 балла)

2014/2015: 13 матчей, 26 очков (2 балла)

2015/2016: 12 матчей, 28 очков (2.33 балла)

Неприглядная картина для «красно-белых», ведь в четырех чемпионатах весной «Спартак» ни разу не приблизился к графику 2 очка в среднем за игру, в то время как для ЦСКА и «Зенита» - это норма. Лишь однажды армейцы позволили себе скатиться к 1.91 баллу, но этого хватило для завоевания итогового чемпионства, к тому же, даже худший показатель конкурента сильнее лучшего весеннего результата «Спартака».

В каком темпе должны двигаться соискатели титула?

«Спартак». Если спартаковцы под руководством Массимо Карреры не сломают еще одну традицию и не превзойдут планку в 2 завоеванных очка в среднем за матч, то их ждет большое разочарование на финише сезона или даже раньше. Со своим лучшим результатом последних лет (1.72) «Спартак» наберет 62 очка, чего, возможно, хватит для попадания в Лигу чемпионов, но не для первого места. Текущие 2.35 – это очень мощно, «красно-былые» должны стремиться хотя бы к чемпионским весенним параметрам ЦСКА и «Зенита» (2.13 – 2.23). Минимальной планки хватит для приобретения 28 баллов, и сумма из 68 с 99.9-процентной вероятностью станет чемпионской. Москвичей устроит такой весенний график:

13 матчей (по графику 2.13): 8 побед, 4 ничьих, 1 поражение. Или 9 побед, 1 ничья, 3 поражения

«Зенит». Питерцам нужно брать выше, чтобы отыграть пятиочковое отставание, и у них есть яркий ориентир в виде прошлогодней весны, когда «Зенит» набрал в среднем 2.41 балл за игру. Если повторить тот результат, то получится 31 очко за 13 туров и 66 баллов в сумме. Этого может хватить для титула, ведь «Спартак» не обязательно выступит безупречно, к тому же, есть еще очная встреча в Москве – ключевой поединок в разрезе чемпионской борьбы. Примерный план «Зенита»:

13 матчей (по графику 2.41): 10 побед, 1 ничья, 2 поражения. Или 9 побед, 4 ничьих, 0 поражений

ЦСКА. Армейцам, как уже сказано, нужно небольшое чудо. Но у них уже есть подобный опыт: в сезоне 2013/2014 ЦСКА весной выдал удивительную серию, собрав 30 очков в 11-ти поединках (2.72 в среднем). Если повторить тот подвиг, то можно набрать в оставшихся 13-ти матчах 35 очков и финишировать с чемпионским багажом в 67 баллов. При таком спурте есть немало шансов оставить позади и «Спартак», и «Зенит». Но задача, конечно, архисложная:

13 матчей (по графику 2.72): 11 побед, 2 ничьи, 0 поражений или 12 побед, 0 ничьих, 1 поражение

Важны результаты очных встреч внутри этой тройки, хотя задел «Спартака» позволяет снять вопросы о чемпионстве «на дистанции», даже если конкуренты окажутся сильнее лицом к лицу, а вот ЦСКА и «Зениту» нужно обыгрывать команду Карреры и штамповать очки в бешеном темпе. Кто же совершит решающий рывок за титулом весной?