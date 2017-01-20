Паоло Мальдини от «А» до «Я»

Сегодня годовщина дебюта Паоло Мальдини за «Милан». «Соккер.ру» восхищается великим защитником, который на протяжении четверти века выступал за «россонери».

Адриана. Паоло счастлив в браке с 1994 года, когда Адриана Фосса, бывшая венесуэльская модель, стала его законной супругой. Познакомились на дискотеке в Милане еще до дебюта Мальдини за главную команду, были совсем юными, при этом состояли в отношениях, но ради того, чтобы быть вместе, расстались с теми, кого называли возлюбленными до знаковой встречи.

Барези. Легенда не меньшего масштаба для «Милана», чем сам Мальдини. Барези, отыгравший за «красно-черных» 20 сезонов, был кумиром Паоло в юности и ментором на заре его карьеры. Именно от Франко Паоло получил капитанскую повязку в «Милане», а в 1994 году Мальдини был признан лучшим футболистом планеты по версии World Soccer и посвятил эту личную победу Франко Барези.

Величайший из великих. Мальдини играл против многих звездных футболистов, но на уровень выше всех остальных ставит Диего Армандо Марадону: «Мне довелось поиграть против Платини, Зико, Кареки, Маттеуса, Роналдо, ван Бастена… Но лучший из моих противников носил имя Диего Армандо Марадона. Аргентинец был настоящим кошмаром для всех защитников. Он – номер один, все остальные – позади!»

Гвардиола. В 2009-м году Паоло Мальдини объявил о завершении карьеры, а в финале Лиги чемпионов того года сошлись «Барселона» и МЮ. После победы со счетом 2:0 в Риме Хосеп Гвардиола начал свою пресс-конференцию со слов: «Я посвящаю эту победу итальянскому футболу и Паоло Мальдини. Тобой восхищается вся Европа!» Позже Пеп предлагал Мальдини место в своем тренерском штабе, однако Паоло не заинтересовался.

Дети. Сыновья Паоло пошли по стопам отца. Правда, 20-летнего Кристиана Мальдини, который прошлым летом покинул «Милан», нелегкая футбольная судьба занесла на Мальту, а вот 15-летний Даниэль по-прежнему в системе «россонери».

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Еда. Паоло без ума от маминой кухни, а вот жена-модель не испытывает большой тяги к кулинарии. Мальдини однажды признался, что ненавидит пиво, зато может съесть целиком острую пиццу с кока-колой.

Жизнь. Все течет, все меняется. Паоло – счастливый семьянин и успешный бизнесмен, но одно не дает ему покоя – состояние родного клуба. «Мой „Милан“ уничтожили. То, что мы видим сегодня – лишь тень былой команды».

Защита мечты. Мальдини был частью великолепной обороны «Милана» времен Арриго Сакки, команды, которую называют лучшей за всю историю клуба. Тассотти, Костакурта, Барези, Мальдини – просто песня!

«Интер». Мальдини не удивишь миланскими дерби – он является рекордсменом по количеству участий в Дерби делла Мадоннина (56 матчей). И все же у Паоло есть любимая страничка в этом противостоянии: 11 мая 2001 года «Милан» выиграл в гостевом матче со счетом 6:0. Но не только и даже не столько счет делает тот матч особенным для Паоло, дело в том, что командой со скамейки руководил его отец Чезаре.

Кристиан Вьери. Познакомились известные футболисты задолго до описываемого эпизода, но крепко сдружились после того, как Кристиан сломал Паоло нос в миланском дерби. Это стало началом большой дружбы и бизнес-сотрудничества. Мальдини и Вьери запустили свою линию одежды, а также открыли несколько ресторанов в Столице моды.

Луиза Мария. Мама Паоло – героиня, достаточно того, что родила шестерых детей и каждого воспитала. Будущую звезду «Милана» учила в детстве не распускать нюни «из-за какого-то футбола» и постоянно напоминала, что самое главное – вырасти мужиком.

«Милан». Уроженец Милана, легенда и символ одноименного клуба, Паоло провел 902 официальных матча в составе «россонери», забив 33 мяча. Мальдини завоевал в составе «Милана» 26 трофеев, в том числе 7 раз выигрывал Скудетто и 5 раз Лигу чемпионов.

Номер. Футболка Паоло с третьим номером извлечена из оборота в «Милане», точно так же, как номер шестой, закрепленный за Франко Барези. Мальдини и клуб договорились, что «тройку» сможет получить один из его сыновей, если пробьется в главную команду «Милана».

Отец. Мальдини-старший стал легендой «Милана» еще в середине XX века, хотя сын, над которым издевались в начале карьеры из-за «правильной» фамилии, вдвое побил папашу по количеству сыгранных матчей и в пять раз по числу титулов с «россонери». Но ведь Чезаре еще тренировал «Милан», к тому же, именно он воспитал славного сына! В апреле прошлого года основателя футбольной династии не стало.

Перес Флорентино. Основатель «Галактикос» Перес не был бы самим собой, если бы не попытался заманить на «Сантьяго Бернабеу» Мальдини. Легендарный защитник вспоминает один эпизод, когда Флорентино пришел к нему в отель после матча Лиги чемпионов и долго уговаривал перейти в «Реал», предлагая сногсшибательные условия. Паоло вежливо выслушал президента «Королевского клуба» и так же вежливо отказал.

Разочарование. Главное футбольное разочарование в карьере Мальдини – поражение в стамбульском финале Лиги чемпионов, когда «Милан» вел 3:0 в матче с «Ливерпулем», но умудрился упустить преимущество. «После этого матча я не спал три месяца. Когда мы вернулись из Стамбула, молодые тифози оскорбляли нас по-черному, едва до драки не доходило», - резюмирует Паоло.

«Скуадра Адзурра». Впервые сыграл за сборную в 19 лет – ничья 1:1 против Югославии. Завершил международную карьеру 14 лет спустя, после чемпионата мира в Японии и Южной Корее. На счету Паоло 126 матчей (третий результат в истории после Буффона и Каннаваро) и 7 забитых мячей в составе «Скуадры Адзурры».

Тифози. Несмотря на преданность «Милану» и безупречную карьеру, отношения с тифози «россонери» у Мальдини не сложились. Во многом потому, что он всегда говорил правду, не заискивал перед фанатами и указывал на их неправоту. Все это вылилось в очень некрасивую историю прощания с легендой, после которой лично я нахожу изрядную долю справедливости в том, что «Милан» вскоре после расставания с Паоло впал в разруху. Разве такие болельщики заслуживают побед? Восемь тысяч тифози сначала вывесили большую растяжку: «Спасибо, капитан: на поле ты всегда был чемпионом, но ты не проявил уважения к тем, кто тебя обогатил». В конце матча на трибуне появилась огромная футболка Франко Барези под скандирования: «Есть только один капитан!»

«Удинезе». 20 января 1985-го – ровно 32 года назад, состоялся дебют Паоло Мальдини за «Милан». Футболисту было 16 лет и 208 дней. Знаменательное событие произошло в Удине, столице Фриули, где «россонери» получили, как оказалось впоследствии, нечто много больше, чем ничья 1:1 с хозяевами.

Фамилия. Анаграмма к фамилии «Maldini» - «di Milan», что означает «из Милана». Не удивлюсь даже, если в спирали ДНК Паоло удастся прочитать: «Милан».

Характер. Все партнеры и тренеры, которые работали с Мальдини, отмечают его уникальную способность сплачивать вокруг себя людей. Паоло делал это не только на футбольном поле, но и за его пределами: советовал партнерам хорошие рестораны и места для отпуска, сам собирал вечеринки и вставал за пульт ди-джея. «Милан» многого добивался за счет атмосферы в коллективе, которую Мальдини с удовольствием поддерживал, не считая это обязанностью.

Цитата. «Я родился в Милане и достиг всего со своим родным клубом. Сейчас такое редко встретишь. Нельзя отрицать, что я настоящий миланист, и что я многое сделал для „Милана“. Несмотря на это, меня не раз оскорбляли. Мне это помогало стать еще сильнее».

Чемпионаты мира. Мальдини мог стать обладателем всех комплектов наград чемпионатов мира, ведь в 1990-м он выиграл «бронзу», а четыре года спустя проиграл в финале бразильцам. В 2006 году, когда итальянцы становились чемпионами мира, Паоло уже четыре года как не выступал за сборную, но ему было 38 лет, и Мальдини продолжал карьеру в «Милане».

Щедрость. Мальдини давно занимается благотворительностью, делая это тихо и без афиш в полный рост. До завершения карьеры большинством проектов заведовала жена: там и исследования ВИЧ, и шефство над бедными детьми, и борьба с разными заразами.

«Ювентус». Паоло не всегда был предан «Милану», который всегда был рядом и казался какой-то обыденностью. В детстве Мальдини фанател от «Ювентуса» и его форварда Роберто Беттеги, из-за него сам начинал в нападении, но потом повзрослел и нашел свою нишу в обороне.

Я. Напоследок три мнения, начинающиеся с «я», от Паоло Мальдини.

«Я считаю важным жить именно так, как ты хочешь».

«Я не боюсь говорить все, как есть».

«Я работал и был вознагражден многочисленными победами».