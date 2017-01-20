Мемом по зимней скуке!

«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!

О самом главном

Многомиллионную армию болельщиков «Спартака», который ушел на зимнюю паузу в чемпионате России лидером, больше всего сейчас интересует судьба любимой команды в весенней части сезона. А именно – станет ли «Спартак», наконец, чемпионом или нет? Виталия Мутко, который хитро улыбался на презентации эмблемы Санкт-Петербурга для Евро-2020, «озвучивает» наш пользователь ФКТМ.

На том же мероприятии была продемонстрирована утраченная в наш прогрессивный век техника селфи. Симоняна экстравагантным поступком смутить не удалось, Никита Павлович на своем веку повидал и не такое

Широков тоже много чего видел, а еще больше говорил. Роман Николаевич не слишком уютно чувствовал себя в торжественной обстановке, помните, он сам однажды признался: «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Мемориал Гранаткина

Зимой в России футбол не сыщешь днем с огнем. Ну, разве что вот на Мемориале Гранаткина, где всех очень впечатлил результат поединка между Россией и Индией: наши ребята выиграли со счетом 8:0!

Успехи российских спортсменов не должны оставаться незамеченными, поэтому этой без преувеличения великой победе будет посвящена песня. Все уже решено!

В четвертьфинале турнира сборная России не с таким удивительным счетом, но тоже добилась разгромной победы – над Болгарией со счетом 3:0.

В полуфинале сошлись две наших команды – сборные России и Санкт-Петербурга, первые проследовали в финал, где завтра сойдутся с Казахстаном.

Желаем нашим молодым футболистам победы и успехов в карьере. Прогресса можно добиться только каждодневным трудом, а спасительный лимит сегодня есть – а завтра его нет.

Ну, и о больших контрактах и красивой жизни думать пока рано!

Хотя, вообще «думать» - это очень хорошо! Это мы приветствуем и всем подрастающим игрокам настоятельно рекомендуем как можно чаще пользоваться этой удивительной способностью человеческого организма, чтобы не повторить чужих ошибок!

Таланты ведь у нас есть, мотивации у них маловато! Вот, к примеру, перекрасившийся в брюнета Павел Могилевец решил поучаствовать в конкурсе на ребрендинг эмблемы Бундеслиги. Оцените технику и элегантность исполнения – у парня все шансы на победу!

Мемы без границ!

А еще читатели «Соккер.ру» могут развлечься составлением мемов с «классическими» картинками, лучшие из которых отправятся покорять наши странички в социальных сетях. Что активнее всего вы обсуждали с помощью «веселых картинок»? На первом месте «Спартак» и его чемпионские перспективы.

Сложно было не затронуть в сотый раз тему ЦСКА и дисквалификации Еременко, когда картинка как будто сама провоцирует!

Судейство в РФПЛ с некоторых пор стало важной темой для обсуждения даже для бабушек у подъездов. Они как-то узнали о завидной коммунальной льготе одного рефери…

Санкт-Петербург в развлекательной сфере все чаще представляет не «Зенит», а его будущий стадион «Крестовский», информация о котором делится на два типа: та, где сообщается, что арена почти готова и больше не требует денежных затрат, и правдивая.

Безусловно, и другие горячие темы нашли отражение в народном творчестве. Например, первая громкая реформа Джанни Инфантино, с подачи которого число участников чемпионата мира было расширено до 48 команд.

Китайские зарплаты не могут не волновать нас, а заработки футболистов в АПЛ по-своему удивляют китайцев.

А вот Алексей Миранчук довольствуется малым и доволен жизнью.

Зинедин Зидан и «Реал» были на коне до того, как проиграли два матча подряд.

Очень не хватает «Мадриду» этого парня!

Несмотря на заметные улучшения в игре «Манчестер Юнайтед», остаются недовольные.

На прощание!

Несколько пожеланий «на дорожку». Во-первых, не злите модератора! В это сложно поверить, но он тоже человек, и ему хватает стрессов после принципиальных матчей.

Во-вторых, пусть в вашу голову не лезут дурные мысли!

А когда такое все же происходит – вспомните, каково было сборной Индии. Или просто спойте и станцуйте вместе с этим парнем!