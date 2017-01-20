Топ-10 подешевевших игроков в мире

«Соккер.ру» завершает изучение переменчивой динамики цен на футболистов десяткой игроков, которые по тем или иным причинам существенно подешевели за последний год.

10 место. Бастиан Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед»; Германия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 8 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 10 миллионов евро (- 55.6%)

Чемпион мира уже не первый год на спаде, иначе бы не ушел из «Баварии», а ведь на пике своей карьеры Швайнштайгер стоил 40 миллионов евро. В 2016-м Бастиан сбросил с 18-ти до 8-ми миллионов, ведь после того, как съездил на чемпионат Европы, оказался отрезанным ломтем в «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Португалец исключил Швайнштайгера из основного состава, и хотя впоследствии стал подпускать его к команде, на поле немец провел считанные минуты.

9 место. Алекс Тейшейра («Цзянсу Сунин»; Бразилия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 19 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 11 миллионов евро (- 36.7%)

Любопытный экспонат. Перейди Алекс Тейшейра прошлой зимой не в китайский клуб, а в условный «Ливерпуль», сейчас мог бы оцениваться во все 50 миллионов евро и присутствовать в списке подорожавших лотов, но бразилец на пике карьеры выбрал деньги, поэтому стал котироваться ниже. Вряд ли это удручает самого Алекса, просто такой факт.

8 место. Рамирес («Цзянсу Сунин»; Бразилия; 29 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 14 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 11 миллионов евро (- 44%)

Аналогичная история, Рамирес с соотечественником Тейшейрой даже за один китайский клуб выступает. Статус игрока «Челси», где бразилец отыграл две с половиной сотни матчей, поддерживал его ценник на высоком уровне, но стоило махнуть в Поднебесную – карета превратилась в тыкву. Это один из парадоксов китайских трансферов: большинство звезд, переехавших в Азию, очень быстро перестают быть звездами для всего мира, теряют свою футбольную репутацию, что отражается и на стоимости.

7 место. Мехди Бенатиа («Бавария»/«Ювентус»; Марокко; 29 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 11 миллионов евро (- 42.3%)

Бенатиа отлично проявил себя в «Роме», а потом на протяжении двух сезонов с переменным успехом боролся за место в основном составе «Баварии». Этим летом мюнхенцы приобрели Матса Хуммельса и отправили Мехди в «Ювентус», однако в Турине марокканец играет нечасто, а недостаток игровой практики неизбежно ведет к потере стоимости.

6 место. Карлос Тевес («Бока Хуниорс»/«Шанхай Шеньхуа»; Аргентина; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 8.5 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 11.5 миллионов евро (- 57.5%)

Карлос Тевес тоже переехал в Китай, но только что, да и нет причин винить Апача в таком выборе. У аргентинца за плечами отличная карьера и много голов, а через пару недель ему стукнет 33 года – самое время подзаработать немного денег «на старость». Карлитос подешевел по банальной причине: он, как и все люди, не может обмануть время, а у футболистов рубеж в 32-33 года почти всегда означает резкое падение личных акций.

Топ-10 подорожавших игроков в мире

5 место. Халк («Зенит»/«Шанхай СИПГ»; Бразилия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 22 миллиона евро

Снижение за 2016 год: - 15 миллионов евро (- 40.5%)

Как оказалось, свои лучшие годы Халк провел в «Зените» и в чемпионате России. Собственно, переезд в РФПЛ тоже был выбором в пользу денег, ведь бразильца тогда ждали в более интересных чемпионатах. В общем, Живанильдо в этом смысле последовательный парень: когда подвернулась возможность, выбрал вместо больших денег фантастические, заодно солидно пополнив казну «сине-бело-голубых».

4 место. Марио Гетце («Бавария»/«Боруссия Дортмунд»; Германия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 28 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 17 миллионов евро (- 37.8%)

Нехорошие новости для одного из самых талантливых футболистов своего поколения и автора решающего гола в финале чемпионата мира. Карьера Гетце основательно забуксовала, в поисках решения Марио вернулся из Мюнхена в Дортмунд, но даже в родном клубе пока не может вернуться к футболу лучших образцов. 1 гол и 1 результативный пас в 10 встречах Бундеслиги – слишком слабо для футболиста такого калибра. Хочется верить, Гетце сейчас делает вынужденные шаги назад, чтобы разбежаться и прыгнуть вперед.

3 место. Арьен Роббен («Бавария»; Нидерланды; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 11 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 17 миллионов евро (- 60.7%)

Экс-партнер Гетце по «Баварии» сбросил те же 17 миллионов. У Арьена возраст – в ближайший понедельник ему исполнится 33 года, и организм, подверженный травмам. Здесь все более чем логично, хотя понятно, что Роббен, несмотря на годы и свои болячки, остается игроком высочайшего уровня.

2 место. Радамель Фалькао («Челси»/«Монако»; Колумбия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 20 миллионов евро (- 57.1%)

Вернувшись в «Монако», Фалькао вновь почувствовал вкус забитых мячей, но остановить процесс снижения стоимости, запущенный в двух неудачных английских командировках, он уже не смог. К сожалению. Ведь форвард великолепный, но после разрыва крестообразных связок, полученного в столкновении с неким учителем географии из клуба четвертого французского дивизиона, долго приходил в себя.

1 место. Джексон Мартинес («Атлетико»/«Гуанчжоу Эвергранд»; Колумбия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 9 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 21 миллион евро (- 70%)

Вот такая удивительная история: две верхних строчки в этом рейтинге удерживают колумбийские форварды тридцати лет от роду. Мартинес рухнул с 30-ти до 9-ти миллионов, потому что не смог проявить себя в «Атлетико» и сбежал в Китай. Ровно половина из десяти представленных футболистов использовали этот сценарий.