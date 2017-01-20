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Топ-10 подешевевших игроков в мире

"Соккер" Топ // Роббен Арьен, Фалькао Радамель, Мартинес Джексон, Гетце Марио, Халк, Тевес Карлос, Бенатиа Мехди, Рамирес, Тейшейра Алекс, Швайнштайгер Бастиан
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: ФК "Монако", ФК "Ювентус", Фотогалерея "Соккер.ру", ФК "Бавария"

«Соккер.ру» завершает изучение переменчивой динамики цен на футболистов десяткой игроков, которые по тем или иным причинам существенно подешевели за последний год.

10 место. Бастиан Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед»; Германия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 8 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 10 миллионов евро (- 55.6%)

Чемпион мира уже не первый год на спаде, иначе бы не ушел из «Баварии», а ведь на пике своей карьеры Швайнштайгер стоил 40 миллионов евро. В 2016-м Бастиан сбросил с 18-ти до 8-ми миллионов, ведь после того, как съездил на чемпионат Европы, оказался отрезанным ломтем в «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Португалец исключил Швайнштайгера из основного состава, и хотя впоследствии стал подпускать его к команде, на поле немец провел считанные минуты.

9 место. Алекс Тейшейра («Цзянсу Сунин»; Бразилия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 19 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 11 миллионов евро (- 36.7%)

Любопытный экспонат. Перейди Алекс Тейшейра прошлой зимой не в китайский клуб, а в условный «Ливерпуль», сейчас мог бы оцениваться во все 50 миллионов евро и присутствовать в списке подорожавших лотов, но бразилец на пике карьеры выбрал деньги, поэтому стал котироваться ниже. Вряд ли это удручает самого Алекса, просто такой факт.

8 место. Рамирес («Цзянсу Сунин»; Бразилия; 29 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 14 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 11 миллионов евро (- 44%)

Аналогичная история, Рамирес с соотечественником Тейшейрой даже за один китайский клуб выступает. Статус игрока «Челси», где бразилец отыграл две с половиной сотни матчей, поддерживал его ценник на высоком уровне, но стоило махнуть в Поднебесную – карета превратилась в тыкву. Это один из парадоксов китайских трансферов: большинство звезд, переехавших в Азию, очень быстро перестают быть звездами для всего мира, теряют свою футбольную репутацию, что отражается и на стоимости.

7 место. Мехди Бенатиа («Бавария»/«Ювентус»; Марокко; 29 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 11 миллионов евро (- 42.3%)

Бенатиа отлично проявил себя в «Роме», а потом на протяжении двух сезонов с переменным успехом боролся за место в основном составе «Баварии». Этим летом мюнхенцы приобрели Матса Хуммельса и отправили Мехди в «Ювентус», однако в Турине марокканец играет нечасто, а недостаток игровой практики неизбежно ведет к потере стоимости.

6 место. Карлос Тевес («Бока Хуниорс»/«Шанхай Шеньхуа»; Аргентина; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 8.5 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 11.5 миллионов евро (- 57.5%)

Карлос Тевес тоже переехал в Китай, но только что, да и нет причин винить Апача в таком выборе. У аргентинца за плечами отличная карьера и много голов, а через пару недель ему стукнет 33 года – самое время подзаработать немного денег «на старость». Карлитос подешевел по банальной причине: он, как и все люди, не может обмануть время, а у футболистов рубеж в 32-33 года почти всегда означает резкое падение личных акций.

Топ-10 подорожавших игроков в мире

5 место. Халк («Зенит»/«Шанхай СИПГ»; Бразилия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 22 миллиона евро

Снижение за 2016 год: - 15 миллионов евро (- 40.5%)

Как оказалось, свои лучшие годы Халк провел в «Зените» и в чемпионате России. Собственно, переезд в РФПЛ тоже был выбором в пользу денег, ведь бразильца тогда ждали в более интересных чемпионатах. В общем, Живанильдо в этом смысле последовательный парень: когда подвернулась возможность, выбрал вместо больших денег фантастические, заодно солидно пополнив казну «сине-бело-голубых».

4 место. Марио Гетце («Бавария»/«Боруссия Дортмунд»; Германия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 28 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 17 миллионов евро (- 37.8%)

Нехорошие новости для одного из самых талантливых футболистов своего поколения и автора решающего гола в финале чемпионата мира. Карьера Гетце основательно забуксовала, в поисках решения Марио вернулся из Мюнхена в Дортмунд, но даже в родном клубе пока не может вернуться к футболу лучших образцов. 1 гол и 1 результативный пас в 10 встречах Бундеслиги – слишком слабо для футболиста такого калибра. Хочется верить, Гетце сейчас делает вынужденные шаги назад, чтобы разбежаться и прыгнуть вперед.

3 место. Арьен Роббен («Бавария»; Нидерланды; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 11 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 17 миллионов евро (- 60.7%)

Экс-партнер Гетце по «Баварии» сбросил те же 17 миллионов. У Арьена возраст – в ближайший понедельник ему исполнится 33 года, и организм, подверженный травмам. Здесь все более чем логично, хотя понятно, что Роббен, несмотря на годы и свои болячки, остается игроком высочайшего уровня.

2 место. Радамель Фалькао («Челси»/«Монако»; Колумбия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 20 миллионов евро (- 57.1%)

Вернувшись в «Монако», Фалькао вновь почувствовал вкус забитых мячей, но остановить процесс снижения стоимости, запущенный в двух неудачных английских командировках, он уже не смог. К сожалению. Ведь форвард великолепный, но после разрыва крестообразных связок, полученного в столкновении с неким учителем географии из клуба четвертого французского дивизиона, долго приходил в себя.

1 место. Джексон Мартинес («Атлетико»/«Гуанчжоу Эвергранд»; Колумбия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 9 миллионов евро

Снижение за 2016 год: - 21 миллион евро (- 70%)

Вот такая удивительная история: две верхних строчки в этом рейтинге удерживают колумбийские форварды тридцати лет от роду. Мартинес рухнул с 30-ти до 9-ти миллионов, потому что не смог проявить себя в «Атлетико» и сбежал в Китай. Ровно половина из десяти представленных футболистов использовали этот сценарий.

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