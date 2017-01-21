Гражданин Кейн. Принц английского футбола

Стоит больше, чем Роналду, идет по графику Анри и интересен клубам из Манчестера. «Соккер.ру» рассказывает о лондонце, который сегодня сыграет против Гвардиолы.

Воспитанник «Арсенала»

Харри Кейн родился в Лондоне, вырос рядом со стадионом «Тоттенхэма», мог пешком до него добраться, что и делал, когда собирался с друзьями или родителями на матчи. Всегда болел за «шпор», а теперь фанаты клуба поют о нем, как о принадлежащем исключительно им футболисте, никому больше. Но это неправда. Пухлый мальчик прошел отбор в школу «Арсенала», один год провел в его академии. Есть даже фотография, где упитанный молодой человек, отчетливо похожий на Харри – это он и есть, стоит в красной форме. Стандартная история, причем в этом случае никто не переодевал Кейна в футболку врага, как сделал дядя Джеррарда.

Нет, Харри недолго играл за «Арсенал», он не стал придумывать версию, что это его старший брат Чарли, немного похожий на него внешне. Кейн объясняет выбор тем, что был ребенком, хотел бегать за мячом профессионально. Одним словом, куда взяли – туда пошел. Позже оказался в «Уотфорде» на пару месяцев, и лишь затем в одиннадцать лет перебрался в «Тоттенхэм». Где его тоже не сильно жаловали, хотя колотил мячи с юности. Два года английский нападающий набирался ума-разума в средних клубах, порой известных, вроде «Миллуолла», «Норвича» или «Лестера». В АПЛ он дебютировал в составе «канареек», но до переезда к «лисам», которые тогда играли в Чемпионшипе, пришлось поваляться в лазарете – сломал ногу. Но Кейн всегда был крепким, гены такие, вернулся быстро и снова заиграл. Суровая школа «трясины» помогла, Харри не боится борьбы с юности.

Ирландец, выбравший Англию

Разговор о генах Кейна важно продолжить, поскольку родство могло повлиять на его карьеру и повлияло, как уверяет сам Харри. Его дедушка по папиной линии по имени Майкл Джон Кейн родился в ирландской деревне Леттерфрак на берегу океана, но в поисках работы отправился в Англию. Одним словом, Харри – внук приезжего на заработки ирландца, а его отец Патрик даже ездит навещать родственников. Хотя не эти гены помогли Кейну, по его собственным словам. Харри уверен, что Эрик – второй дедушка, неплохо игравший в футбол, передал ему свой талант. Мама не спорит, что ее отец здорово повлиял, хотя Кейн вообще большой парень, предрасположен к спорту – крепкий, любит бейсбол и американский футбол. Не удивительно, что стал футболистом, хотя в гольф тоже очень часто и прилично играет.

Также не удивительно, что ему настойчиво предлагали выбрать сборную Ирландии в свое время. Но Харри полюбил землю, где родился, он лондонец, в детстве был фанатом Бекхэма и Шерингема. Хотя пока у него есть проблемы в национальной команде, и опыт кумиров не помогает. Крис Саттон считает, что решение выдать Руни право выбирать позицию – помним, как Уэйн притворился плеймейкером на Евро-2016, повлияло на Кейна и «убивает в нем нападающего». В сборной проблема существует, Ходжсон вообще заставлял Харри угловые подавать. И тот же Варди, стараясь работать просто, а не так сложно, как сейчас играет «Тоттенхэм», может добиться больших разовых успехов. Но на длительной дистанции Кейн, конечно, является более умной ставкой – форвард может расти. И англичане должны радоваться, что ирландская кровь не завела его в сборную соседней страны. Впрочем, в этом случае шансы были минимальными, Харри с юности играл за сборные Англии разных возрастов.

Дороже Роналду и уедет в Манчестер?

На прошлой неделе произошло два события, которые Кейн отпраздновал. И одно, способное изменить его будущее так же заметно, как два личных праздника. Харри забил три мяча в ворота ВБА, чему был рад. Но при этом намного важнее, что стал отцом – у него родилась дочурка, подруга Кейт постаралась. А вот британские журналисты постарались разузнать, что у Серхио Агуэро и двух каталонцев «Манчестер Сити» Гвардиолы и Бегиристайна – спортивного директора «горожан», была неприятная встреча. Аргентинцу сообщили, что будут подыскивать ему новый клуб. Поскольку Агуэро – дорогой нападающий, то «горожане» получат деньги на солидного новичка. У них появляется Габриэль Жезус, но Кейна тоже важно вспомнить, ведь у «Тоттенхэма» такой состав, а в АПЛ – такие цены на игроков, что на этом фото сидит футболистов на 250 миллионов фунтов:

Фото опубликовано Harry Kane (@harrykane) Янв 14 2017 в 7:43 PST

Особенно если сегодня нападающий побьет оборону «Манчестер Сити». Хотя «Манчестер Юнайтед» давно подбивал клинья и заманивал деньгами. Харри, поскольку он фанат «Тоттенхэма», подписал с родным клубом новый контракт. Но вряд ли Моуриньо и Гвардиола от него отстанут. Как и Конте, если с Костой приключится нехорошее и летом уедет в Китай. Впрочем, в «Челси» Кейн вряд ли пойдет – все-таки назовут предательством лондонской банды «шпор». Но, в любом случае, только чемпионский титул «Тоттенхэма» может оставить очередного Бэйла – то есть игрока видного и интересного богатым покупателям. В пользу Кейна говорит возраст и позиция, оценка стоимости его контракта позволяет поставить Харри на шестое место в мире – выше Роналду. Недавно нападающего оценили в 139 миллионов евро, и это правильно, поскольку его контракт легко продать. Помните также о наценке на англичан в АПЛ, да и центральные форварды в ближайшие годы нужны многим.

Что о Харри думают легенды?

В истории АПЛ всего шестьдесят пять раз игроки за чемпионат забивали больше двадцати мячей, причем сначала у них было больше попыток. Харри Кейн добирался до такого результата два раза, за 2016-й календарный год он с Дефо впервые за семнадцать лет позволил похвастаться двумя результативными английскими форвардами – оба забили больше двадцати голов. Но что о нем думают люди из почетного списка мастеров голевых серий?

Лес Фердинанд: «Кейн бьет по мячу, как Алан Ширер. Вспомните голы Алана, многие из них созданы такими же чистыми ударами. Харри играет так же, если уж бьет – наверняка».

Тедди Шерингем: «Харри – выдающийся игрок. Что же до повторения моих достижений, то думаю, он соберет больше голов. Умеет все, что умел я, но у Кейна преимущество по времени. Также думаю, что Ибрагимович – это Харри через десять лет. Я думаю, ему он может много перенять у Златана».

Тьерри Анри: «Он больше, чем просто бомбардир – никто особо не говорит о его игре в глубине поля, хотя это тоже очень важно. Харри всегда предлагает хорошие решения для своей команды и всегда в движении».

Алан Ширер: «Кейн – игрок топ-класса, он должен быть первым выбором сборной Англии на своей позиции и никто в ближайшее время не сможет его потеснить».

Кейну покорятся рекорды?

Если у Деле Алли феноменальный футбольный интеллект для его возраста, то у Кейна все вроде бы обычное. Хотя он уверен в себе – заявлял, что не позволят «Челси» продолжить победную серию и слово при помощи Эриксена и Алли сдержал. Но при этом Харри не выделяется невероятной техникой, скоростью, не умеет ничего из арсенала хитреца Ибрагимовича. Но если приличный форвард с мастерским ударом выйдет на пик в «Тоттенхэме» - возможно, даже добьется определенных турнирных успехов, ведь состав молодой и тренер умный, а потом правильно выберет себе новый клуб, то сможет удивить мир АПЛ количеством голов за карьеру. В его кармане мощный старт – на уровне с легендарным Тьерри Анри, что говорит о прогрессе «шпор» и самого форварда. Даже в этой компании – с Игуаином, Левандовски и Кавани, звездами центра нападения из разных лиг, Кейн не кажется лишним:

Фото опубликовано Harry Kane (@harrykane) Янв 17 2017 в 4:59 PST

Харри может продолжить карьеру успехами в сборной Англии, где новый тренер поймет его потребности и выстроит игру с прицелом на передачи в стиле Эриксена. Также не забывайте о погоне за рекордом Алана Ширера. Двести шестьдесят голов в АПЛ реально собрать за ближайшие лет десять, если в двадцать три года и после сотни матчей у Кейна уже шесть десятков точных ударов и заметно, что на пик формы Харри пока не вышел, стартует всегда со скрипом – ужасно играет в августе месяце. Впрочем, не исключено, что его маршрут повторит маршрут другого лондонца Бекхэма, за голами будет бегать в красной футболке. Златан - мощный, но возрастной. И когда Моуриньо будет искать нападающего, то к Гризманну можно добавить Кейна, чтобы получить атаку не мечты, а реальных трофеев. Харри на наших глазах становится футболистом мирового уровня. И для него сегодняшний матч против «Манчестер Сити» - экзамен. Ведь можно будет сравнить нападающего с результативным Агуэро. Так что Кейн получит еще один повод доказать, что не зря его хвалят легенды, которые в футболе разбираются. И прекрасно видят, что у Харри есть качества, необходимые результативному центральному форварду – поставленный удар и физическая мощь.