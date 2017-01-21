Главные достижения Уэйна Руни

Впечатляющий спасительный штрафной Уэйна принес МЮ ничью, а ему – титул лучшего бомбардира в истории великого клуба. «Соккер.ру» предается футбольной ностальгии.

Лучший бомбардир МЮ в истории

Теперь единоличный и главный снайпер клуба, двести пятьдесят голов за душой у Руни. После матча со «Сток Сити» и важного гола раскрасневшийся от борьбы ветеран отвечал на вопрос, в котором перечислялись легенды, которых оставил позади. И список у МЮ солидный. Лоу, Бест, Гиггз, Хьюз и Скоулз вместе с легендами более далеких лет, вроде Роули, Вайоллета и Спенса, уступают Руни. Уэйн – лучший, спас МЮ от поражения на четвертой добавленной минуте шикарным ударом в дальнюю девятку со штрафного. Такой гол не забудут, особенно с учетом, что стал рекордным. Историческое достижение, символическая награда за отказ от Китая, когда это еще не было модным. Руни специально ради такого личного триумфа отказался уехать в Суперлигу еще в прошлом году, хотя предлагали огромные деньги. Штрих к портрету – понимая, что Моуриньо не сделает его главным нападающим, Руни остался в Англии.

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Самый опытный полевой игрок сборной

У Питера Шилтона – голкипера «Лестера», «Сток Сити», «Ноттингем Форрест» и многих других клубов, 125 поединков в сборной Англии. То есть Руни занимает второе место в общем рейтинге. Но поскольку ветеран не завершал карьеру, и у него уже 119 поединков – опередил Бекхэма с его рекордом для полевых футболистов, то есть все шансы увидеть еще одну покоренную Уэйном вершину. В сборной Англии нападающий давно – дебютировал в 2003-м году, и уход не анонсировал, поскольку любит играть за сборную, привык. В юности побил рекорд 1879 года, ведь Руни было всего семнадцать лет и 110 дней, когда вышел на поле впервые. Был младше, чем Джеймс Принсеп, который родился в Индии, поиграл в футбол немного и погиб в бою в Египте на войне в тридцать четыре. Это к теме, как меняется жизнь по столетиям – в конце девятнадцатого века рекордсмен сборной Англии мог погибнуть на войне. А Руни – знаменитость, желаем ему долгих лет жизни и 126 матчей за сборную, чтобы пал рекорд Шилтона.

Самый стабильный снайпер МЮ

В истории «Манчестер Юнайтед» были замечательные снайперы. Ван Нистелрой сразу стартовал с отметки «двадцать плюс» в АПЛ, но собрал свои голы за пять лет и уехал в «Реал». Руда в итоге обскакал Пол Скоулз всего на пять мячей и замкнул десятку лучших бомбардиров МЮ. Но если говорим о количестве голов за матч, то по этому показателю трое в первой десятке выше Руни. Уэйна обходят легенды – Денис Лоу, Джек Роули и Деннис Вайоллет. Хотя последний не смог добраться до отметки в двести голов. Зато семь сезонов подряд забивал по пятнадцать и больше мячей за клуб. Такой же показатель у Джека Роули – легенды тридцатых и сороковых годов прошлого века, и Дениса Лоу – мастера шестидесятых, тоже по семь успешных лет. Бобби Чарльтон восемь раз перешагивал отметку в пятнадцать голов. Но при этом у сэра есть год, когда шесть мячей в чемпионате оказались лучшим результатом клуба. Так что Руни, который одиннадцать сезонов провел за МЮ, забивая по пятнадцать и больше голов, оказывается самым долгоиграющим из успешных снайперов клуба. Впечатляет, особенно с учетом, что рядом с Руни всегда были знатные бомбардиры – от ван Нистелроя до ван Перси.

Не входит в списки «самых дорогих»

Даже в списке самых дорогих девятнадцатилетних игроков в истории нападающий Уэйн Руни не первый – Люк Шоу и Антони Марсьяль побили его рекорд, 37 миллионов евро за контракт теперь не деньги для футболистов этой возрастной категории. А у МЮ такие дорогие покупки, что Руни нет в десятке. Феллаини найдете, а вот Уэйна нет. Ди Мария, Мата, Бербатов, Байи, Эррера – за всех платили больше, чем за Руни в свое время в 2004-м году. И это впечатляет, это можно смело включать в список достижений. Сэр Алекс Фергюсон сделал дорогую – на тот момент рекордную для возрастной группы, но оправдавшую себя ставку. Уэйн бывал в списках самых высокооплачиваемых игроков мира, ведь у МЮ самая высокая средняя зарплата в мире футбола, а у Руни – самая высокая в АПЛ. Но при этом если возьмете Агуэро, который, по мнению Гвардиолы, уже подписал новый контракт, то с бонусами получите самого высокооплачиваемого в турнире. И здесь в денежной категории Руни не первый. Зато по голам – рекордсмен, и по умению собирать активы – первый спортсмен Великобритании. В 2016-м состояние Уэйна оценили в 82 миллиона фунтов, что больше, чем у теннисиста Маррея и гольфиста Макилроя. Не обошелся в сто миллионов евро, как Погба, но сам заработал даже больше!

Самый опасный игрок АПЛ на выезде

В начале века у Руни был еще один рекорд – стал самым молодым автором гола в истории АПЛ, ведь ему было 16 лет в день победного удара в ворота «Арсенала», когда Уэйн прервал серию «канониров» из тридцати матчей без поражений. Но чуть позже сначала Джеймс Милнер, а затем Джеймс Вон из того же «Эвертона», родного клуба Руни, смогли превзойти рекорд английского нападающего МЮ. Но есть более важный рекорд – никто не забивал чаще на выезде. Именно против «Сток Сити» побили достижение хищного Ширера. У Алана останется 87 голов в выездных матчах АПЛ, у Руни теперь 88 мячей. Дальше идут Лэмпард, Энди Коул и Майкл Оуэн – замечательная компания. Также сегодня рекордный гол Руни позволит «Манчестер Юнайтед» продолжит серию без поражений. Семнадцать матчей Моуриньо не уступает в разных турнирах. Не удивительно, что Уэйн принимает участие в такой приятной последовательности. Причем попутно в этом сезоне стал самым результативных игроком МЮ в еврокубках – побил рекорд ван Нистелроя, у которого останется тридцать восемь мячей. Причем такие достижения Руни еще может улучшить. Как и последующее, одно из самых престижных в футболе.

Лучший снайпер сборной Англии

Руни побил рекорд сэра Бобби Чарльтона в сборной раньше, чем на клубном уровне. У великого полузащитника МЮ – не забывайте, что Бобби не всегда играл в атаке, а если играл, то не по центру, было 49 голов за команду Англии. У Линекера – 48 точных ударов, дальше идут Гривз и Оуэн, но ни одного действующего футболиста, кроме Руни, в первой десятке не обнаружите. Уэйн поднялся на первое место, первый и единственный, кто забил больше 50 мячей. Но если играешь за Англию, то надо быть готовым к разочарованиям – такая уж это сборная. Со времен сэра Бобби Чарльтона она не поднималась на вершину, а Фергюсон ее тренировать не мог, как МЮ, чтобы воскресить надежды на титулы. Так что по успешности в сборной Чарльтон, разумеется, остается выше Руни. Но после двух побитых рекордов, такое ощущение, готов сказать наследнику слова Гризманна при встрече с Роналду: «Я тебя ненавижу». Но только в шутку, ведь перед нами посвященный в рыцари человек, поэтому Чарльтон заявил следующее: «Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован потерей рекорда. Тем не менее, могу честно сказать – рад за Руни». Можно согласиться с легендой. Уэйн, который с шестнадцати лет играет на высоком уровне, заслужил этот рекорд, ведь не разлюбил футбол за столько лет тренировок, перелетов, стрессов и борьбы на поле.

Как вам рекорд и рекордсмен?

Интересно, многие помнят дебютный хет-трик Руни за МЮ в 2004-м в ворота «Фенербахче» в ЛЧ? Уже тогда многие верили, что крепкий парень, дышащий силой – особенный. Длительное время, с семидесятых годов, не появились в составе «красных дьяволов» такие стабильные нападающие. Даже по меркам АПЛ Руни – особенный человек. Да, достижение Ширера в чемпионате вряд ли покорится Руни, ведь там 260 голов. Зато рекордсмен МЮ может стать вторым в истории, кто забьет двести мячей, немного осталось. Кому кажется, что в такой лиге быть вторым – не показатель класса, пусть пробует забить больше. Но есть и другой фланг вопроса – ваше отношение к рекордсмену, которого нельзя упрекнуть в желании.

Huge honour to become leading goalscorer for @manchesterunited. Thanks to Sir Bobby for his kind words after the game. Special thanks to the fans for your support along the way! Фото опубликовано Wayne Rooney (@waynerooney) Янв 21 2017 в 10:23 PST

Уэйн всегда боролся и шел до конца, агрессивный и напористый нападающий. Но при этом Руни немало критиковали. Фанаты «Манчестер Юнайтед», хотя нападающий значительно моложе Ибрагимовича, не попросят Моуриньо заменить Златана в основе именно на Уэйна. Все и давно привыкли, что англичанин рядом с центральным форвардом, никто на него всей командой никогда не играл. Именно поэтому сам Уэйн не верил, что побьет рекорд Чарльтона. Понятно, что к Руни всегда будут относиться двояко, особенно после сбивчивых выступлений последних лет. А в самой Англии - после неудач, пережитых на крупных турнирах со сборной. Но в истории самого «Манчестер Юнайтед» никогда не было более успешного автора голов. Даже сэр Бобби Чарльтон после матча был в раздевалке и отдал должное новому первому номеру. История создается на наших глазах.