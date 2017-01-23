«Локомотив» - много шума из ничего

Нет форварда, на сборах Семин вынужден выставлять команду центрхавов с пониманием, что резервы исчерпаны. На «Соккер.ру» - о незавидном положении железнодорожников.

Железнодорожники, а где подписания?

Из клуба ушла Смородская, но ее уход стал предвестником безденежной поры, а не начала Ренессанса. Начались разговоры о развитии академии, а это всегда синоним «но вы держитесь». Конечно же, школа «Локомотива» имеет отношение к воспитанию Измайлова, Кокорина, Полоза, Бурлака, Фильцова, Дьякова, Камболова, Жемалетдинова и Билялетдинова с братьями Миранчуками. Сейчас вот на сборах новая порция молодых ребят получает практику и проигрывает. Но откроем страшную тайну – в основе клуба из перечисленных выше футболистов нет никого. Даже защитника Лысцова, которым интересуется «Зенит», загодя отдали в Португалию. Так что судить лучше по фактам. Приехал недешевый форвард Портнягин и не пригодился. Игоря Денисова взяли в аренду и хотят подписать полноценный контракт. Но потеряли Жемалетдинова, Дюрицу, Самедова, разочаровались в Хенти, Шкулетиче и давно не помогал Буссуфа.

За зиму не было ни одного толкового слуха о покупке сильного новичка. На сборах появился форвард, рыночная стоимость контракта которого – недельный заработок Кокорина. И это не шутка. Неужели кто-то наивно верит, что немец Эрик Штоффельсхаус – новый спортивный директор «Локомотива», выведет академию клуба на уровень «Шальке», где деньги того же спонсора, что у «Зенита»? Или что его отпустили бы в канадский клуб «Оттава», если бы речь шла о таланте уровня Мончи из «Севильи»? Конечно же, Эрика отдали из Германии в Канаду только потому, что не посчитали его уход потерей. Сложно поверить, что связи Штоффельсхауса позволят в существующих финансовых реалиях качественно закрыть проблемные позиции. Разумеется, надо отдать должное Илье Геркусу – в публичном поле делается все, чтобы складывалось ощущение подконтрольности процессов. Но на самом деле фанатам нужны действия, а не слова. Подписаний нет, поскольку очевидно, что нет денег. Зато есть старая привычка странно работать с трансферами. Ведь сейчас ищут форварда, выбирают из самых дешевых вариантов, хотя деньги от «Спартака» должны были получить.

Давние мастера бредовых трансферов?

Ветерана Самедова переводили в дубль, поскольку Александр поссорился с Семиным и хотел обратно в «Спартак». В нем неожиданно проснулась любовь к «ромбику». Кто в итоге выиграл? Сумма сделки не разглашается, но выиграли «красно-белые» – они скорее заплатили 3.5 миллиона евро, чем пять, как хотелось «Локомотиву». При этом клуб тянет с продлением контракта с Алексеем Миранчуком – одним из самых ликвидных активов, что может привести к переезду молодого россиянина в другой клуб. У него запросы, как у внука Пеле, но если железнодорожники затянут с решением – допустят очередную ошибку. Можно посмеиваться над определенными ставками «Зенита», но у бывшего чемпиона денег куры не клевали, они себе могли позволить выбрасывать миллионы на сомнительных футболистов. А у «Локомотива» всегда была другая история, солидный, но не такой большой бюджет.

При этом посмотрите на тех, кого москвичи позволяли себе приобретать или использовать неграмотно, теряя деньги и футбольную энергию. Был Буссуфа – чистейший провал, ведь игрок сильный. Непонятный Хенти стоил больше, чем Сычев в свое время, а Дмитрий забил за «Локомотив» почти сто мячей, в отличие от Эсекьеля. Дорогой гость Павлюченко вкусно пожил в Москве, не более. Оздоев уехал и не спешит возвращаться. Обинна был, тоже не до конца использованный игрок. Помним эффективного Ндойе, но он за копейки по меркам форварда для Англии ушел в «Халл Сити». Скандальный Диарра, хитрый Сапатер, Смольников, проданный за 700 тысяч евро… Ибричич, Баша, Шарлес, Фалл… Немало ставок, которые вызывали недоумение или просто себя не оправдывали. Трудно назвать покупки «Локомотива» осмысленным процессом. Когда были деньги, принимали странные решения. Почему вдруг станут гениями селекции? У москвичей хватает конкурентов в плане неудачных трансферов, но перечисленные фамилии огорчают количеством и бэкграундом. «Локомотив» всегда умел потерять, но нечасто удавалось найти нужного игрока быстро и дешево. Разумеется, есть удачные подписания за много лет, денежные продажи, но даже Ниасс ушел за хорошие деньги, а форварда на замену не нашли.

Истощили резервы и потеряли фанатов?

Возможно, в защиту «Локомотива» выступят те, кто помнит былые времена, кто заявит, что основа сформирована, новички не нужны. А как тогда быть с тем фактом, что в контрольных матчах Семин без центра обороны и с хавбеками на непривычных позициях? Молодежь наигрывать посреди сезона – не лучший симптом. И еще две вещи настораживают, а вторая еще и вызывает возмущение. Во-первых, обратите внимание, что только «Оренбург» и «Арсенал» - два клуба, которым предстоит вести борьбу за выживание в РФПЛ, выше по среднему возрасту. И если в случае с «Краснодаром» - идут за «Локомотивом», эта проблема продиктована невозможностью включить воспитанников в заявку, а в случае с «Зенитом» решается – Луческу заявил, что хочет омолодить состав, то «Локомотиву» светит разве что неотвратимое старение основы. До конца сезона их средних командный возраст доберется до отметки в 29 лет, а возраст стартовых одиннадцати может быть даже выше.

Причем через месяц исполнится тридцать лет Виталию Денисову, а через два – Дмитрию Тарасову. В переводе на язык цифр – в основе «Локомотива» даже без Самедова, которому за тридцать, окажется восемь-девять человек пенсионного футбольного возраста. Плохой факт в биографию прежних руководителей – отпустили ситуацию на самотек. Но омоложение нужно качественное, выпускниками школы все дыры в составе не закрыть. У «Локомотива» только база фанатов молодая. Но с ними успешно поссорилась Смородская. А заманить народ обратно на стадион в Москве всегда непросто. Даже результативные победы последних матчей прошлого года скорее намекнут на небольшой прогресс весной, нежели решат глобальные проблемы. Что будет, когда ветераны команды не смогу или не захотят играть за «Локомотив»? Самедов, как парень неглупый, быстро понял, куда ведут рельсы. Самое ведь плохое, что никто не знает, будут у клуба привычные деньги, или нет? Причем многочисленные вирусы – финансовый, трансферный, фанатский, не единственные. На поле все примитивно, невзирая на умение драться, отбиваться, мало пропускать.

В столице отваливается пятое колесо?

У Юрия Павловича пока не замечено свежих тренерских идей, которые смогли бы компенсировать нехватку квалифицированных кадров. На поле катастрофически нет мыслящих игроков. Команда может бороться. В этом убеждаемся годами, но дальше что? «Локомотив» побудет в качестве «Мордовии» того же Семина? А вы помните, что случилось с клубом из Саранска? Старость не в радость в футболе за редчайшими исключениями. Физически им сложно доминировать и играть как лидер, а не середняк. Обычно команда пассивно смотрится до перерыва. Не случайно девять из тринадцати пропущенных голов допустили во вторых таймах, когда устают и начинается размен ударами. Семин на сборах прямо говорит – сказываются факторы усталости, отсутствия резервов. Да, есть намеки на небольшой подъем в таблице, даже в район шестой строчки при счастливом стечении обстоятельств. Но не забывайте, что стратегически беда за пределами поля. «Локомотив» не нужен спонсорам. О чем говорит даже руководство клуба, только вежливо и намеками. А это значит, что заверение Семина о возвращении чемпионства похожи на мечты Венгера из «Арсенала». У «канониров» есть деньги, звезды, болельщики, яркая игра, но им вряд ли светит первое место. У «Локомотива» нет ничего, но все будет хорошо, как в сказке?

Пятое колесо в столичной исторической футбольной телеге может оказаться лишним. Проще развалить, чем построить заново, и первую часть плана успешно реализовали. Лучшие шансы на большие достижения упустили. Сейчас железнодорожники скорее будут терять, чем приобретать. Помним, как после победы в Кубке России подкалывали всех футболками: «Это мы - пятое колесо?» И современный ответ фанатам клуба не понравится. «Локомотив» изображает бурную деятельность, но Гильерме прав – даже попадание в пятерку станет огромным успехом. Хотя как вспомним некоторые их провалы в Европе – сразу хочется попросить не спешить в еврокубки. Ведь шумят, не имея стратегии развития. Даже новость о выходе на поле Дмитрия Лоськова весной не столько красивый жест по отношению к легенде, как попытка зрелищем отвлечь от отсутствия хлеба. Сорокадвухлетний новичок выведет в ЛЧ? Классно, но пиар-акцию «Локомотива» не подкрепили поставленной игрой или финансовыми гарантиями. В таких случаях хочется задать вопрос, а в чем разница между «Локомотивом» и «Томью»? Москвичи тратили деньги компании, которая так или иначе получала их от россиян, то есть параллель с «Томью» налицо, ведь там тоже не всегда прямо из бюджета получали помощь. Но управляли активами в Москве не лучше, чем в Томске, как видим по фактам. Так кому нужен «Локомотив»? Достаточно ли этих людей, чтобы у спонсоров осталось желание и силы не допустить превращение «железнодорожников» в «Торпедо»?