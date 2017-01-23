Зимние антитрансферы РФПЛ. Банда Кариоки

Раньше зимой в России было межсезонье, готовили большие трансферы. Но где удачи – там и повод собрать команду удивительных промашек ведущих клубов на «Соккер.ру».

Вратарь

Элдин Якупович («Локомотив»)

1 января 2006 года из «Грассхоппера» за 2 млн. евро

Берем в команду небесталанного голкипера, который в прошлом году разозлил «Арсенал» - в кубковом матче за «Халл Сити» отбился от опасных ударов. А в «Локомотиве» все было не так весело. Зимой клубы РФПЛ вратарей, особенно иностранных, обычно не покупали. И местных голкиперов приличного уровня полно, и летом удобнее менять первого номера, чтобы сыгрался с командой. Но «Локомотив» нашел Якуповича. Приобрели за 2 миллиона евро, боснийский швейцарец провел пару удачных матчей, но как Гильерме не прижился. Потерял хватку, стал допускать ошибки. Отправился сначала в аренду, а потом ушел, причем бесплатно. Неудачная ставка, особенно если вспомнить, что Рыжикова в те времена отдали «Рубину» за 650 тысяч евро.

Защитники

Фернанду Мейра («Зенит»)

10 марта 2009 года из «Галатасарая» за 6 млн. евро

За опытного португальца заплатили шесть миллионов евро, хотя изначально говорили о восьми с половиной миллионах. С тем же успехом могли пожертвовать их на стройку «Крестовского». Мейра в составе «Штутгарта» даже был чемпионом Германии и умел играть качественно. А в России Фернанду повторять за собой отказывался. Приехал зарабатывать щедрую пенсию и не спешил играть в футбол. Даже если травмы коллег заставляли выходить в основе. Спонсор «Зенита» ему щедро платил, а вместо нормального отношения к работе получили заметные ошибки и жалобы. Мейра не Бруну Алвеш, конечно же. Но этот зимний трансфер стоит того летнего. Португальцы не отнеслись серьезно к игре в России. И зря, ведь из-за них «Зенит» пропускал лишние голы.

Луиш Нету («Зенит»)

1 февраля 2013 года из «Сиены» за 6.5 млн. евро

Нету заявил, что у «Зенита» сильный уровень обороны? «Сильный», как уровень радиации в реакторе АЭС? Тот же Самба, который мало поиграл за «Анжи», хотя бы уехал быстро и за хорошие деньги обратно в Англию. А Нету остается, хотя чего нету у «Зенита» здесь и сейчас, так это надежной и грамотной обороны. Эта покупка неудачная, поскольку португальцу доверяют, а он подставляет себя, напарников и голкиперов. Удивительным образом получается, что всегда виноват не Нету. Но этот переход можно отнести к неудачным. Если смотреть трезво на качество футбола от защитника, которого не взяли в сборную Португалии на Евро, хотя в заявке был Бруну Алвеш, то перед вами пример покупки, которая вредит не кратковременно, а долго, почти четыре года.

Джанер Эркин (ЦСКА)

1 января 2007 года из «Манисаспора» за 4 млн. евро

Можно вспомнить флангового защитника Андрея Иванова, который перешел в «Локомотив» за три миллиона евро, но команде Гинера удалось обойти ту неудачу на повторе – за левого латераля из Турции, имея в составе Жиркова, заплатили четыре миллиона евро. Неплохие деньги, правда? Особенно за парня, которого Зико пытался перековать в левого защитника, на что Джанер реагировал не всегда спокойно, а иногда открытым недовольством. Позже, уже ветераном, Эркин будет играть слева в защите на родине. Но в ЦСКА попусту потратили деньги, силы и время, покупка Эркина себя не оправдала, досрочный Фернандес с левого края из него не получился.

Полузащитники

Динияр Билялетдинов («Спартак»)

29.01.2012 из «Эвертона» в «Спартак» за 6.7 млн. евро

Все сразу вспомнят Квинси, того что Овусу-Обейе. Но бесполезный африканский гонщик обошелся «Спартаку» намного дешевле, чем Билялетдинов. В Москву приехал футболист из АПЛ, игрок сборной, человек, которому не нужна адаптация. Приехал за немалые деньги и для зимы, и вообще. В итоге получили обузу, парня с нестабильной игрой и непонятным моральным состоянием. Билялетдинов сломался, ушел свободным агентом в «Рубин», но в сумме на его трансфере потеряли больше десяти миллионов евро. Явно неудачный трансфер, причем надо было внимательнее проводить медицинский осмотр – могли оценить риски и не дарить «ирискам» деньги.

Кристиан Нобоа («Динамо»)

1 января 2012 из «Рубина» за 8 млн. евро

Нобоа хорошо играет в России именно у Бердыева. Наверное, если бы динамовцы вовремя перехватили Курбана Бекиевича и дали ему право управлять политикой клуба, то именно москвичи были на месте «Ростова». Но вспомните, что в Казань отдали восемь миллионов евро – один из самых дорогих трансферов зимы. Не забывайте, что Кристиан пережил непростые периоды в столице и удачно играл эпизодически. Поэтому можете смело включать эквадорца в состав антисборной. Для «Динамо» его покупка не стала успешной. И потенциал игрока не реализовали. Так получилось, что подарили «Ростову» через третьи руки прекрасного игрока, которого прежнее руководство москвичей ссылало в дубль и отдало свободным агентом.

Рафаэл Кариока («Спартак»)

1 января 2009 года из «Фламенго» за 4.7 млн. евро

Великий полузащитник. Не включение Кариоки в заявку сборной Бразилии на домашний чемпионат мира привело к поражению от Германии со счетом 1:7. И «Спартак» не становился чемпионом именно потому, что только Карпин по-настоящему любил и уважал таланты Кариоки. Рафаэла несправедливо критиковали, ставили ему «двойки». Непонятый гений не мог терпеть подобное отношение. В результате стал ходячим проклятием для «Спартака». А в Бразилии Кариока, к слову, на неплохом счету, ведь он – игрок настроя. Долго быть в хорошем настроении, если играешь в «Спартаке» 21-го века, крайне сложно. Ребенок смеется несколько сотен раз в день, взрослый человек – меньше десяти раз. Оборонительные игроки «Спартака» не смеются вообще.

Сенияд Ибричич («Локомотив»)

1 января 2011 года из «Хайдука» за 5 млн. евро

Фразу Смородской, что в Москву приехал человек из первой десятки плеймейкеров Европы, многие запомнили. Очевидно, что атакующий боснийский полузащитник не входил ни в десятку, ни в двадцатку, ни в первые пятьдесят лучших. Но пять миллионов евро отправили бывшему клубу Сенияда. А взамен получили хавбека, который не мог повторить того, что игравший в России за «Динамо» не лучшим образом Звездан Мисимович мог делать лежа. Его соотечественник Ибричич – средний футболист, способный сыграть удачно лишь маленький отрезок матча. Таким был и таким остался. Ему дали шанс, но даже не старался. Уехал в Турцию, а теперь играет в словенском середняке.

Рамон (ЦСКА)

1 января 2007 года из «Фламенго» за 5.65 млн. евро

Для ЦСКА, где за Вагнера Лава платили шесть миллионов евро, потраченные на Рамона миллионы – солидные деньги, крупное вложение. Но оказалось, что молодой бразилец совсем не как второй Карвальо. Рамон с красивой фамилией Лаже – «лажевик» тот еще. Уверенно входит в списки главных разочарований российских клубов, поскольку при нем было все. Мог обыграть, отдать передачу и забить. Но забивал в основном на футбол. Гинер поставил ему неутешительный диагноз – дисциплина подвела, были загулы, много загулов. Рамону сейчас и тридцати нет, а играет в бразильской Серии С. Ну, как играет...

Нападающие

Роман Павлюченко («Локомотив»)

3 февраля 2012 года из «Тоттенхэма» за 9 млн. евро

Конечно, Шкулетича и Хенти любой назовет, выбирая худших нападающих, которые попадали в РФПЛ за приличные деньги. Но Павлюченко не низкопробный форвард, а приличный. У него школа, успехи, играл за сборную России. Ходил героем в финальной части крупного турнира. Всегда был спящим, но гигантом. Поэтому для нападающего, который забил двадцать один мяч только в АПЛ, выступая за «Тоттенхэм», пятнадцать голов за три с половиной года в «Локомотиве» - позорный результат. Знаем о факторе травм, но говорим о не сыгравших ставках, независимо от причин. За девять миллионов евро, вдвое больше, чем цена перехода Сычева, «Локомотив» получил шестнадцать голов. Добавьте зарплату – получите, что гол Павлюченко обходился в более чем в миллион евро, а ушел бесплатно.

Диего Тарделли («Анжи»)

7 марта 2011 года из «Атлетико Минейро» за 7.5 млн. евро

Выбор нападающих хороший – кроме железнодорожников, которые еще и Фалля покупали, можно вспомнить покупки «Рубина», например. Гениальное решение вспоминается, ведь заплатили за Давыдова пять миллионно евро, а Сергей забил целый гол на эти деньги. Разумеется, необходимо вспомнить Маазу – выдающийся переход авторства ЦСКА. Взяли парня, который не очень-то любил дисциплину в футболе и с большими тараканами в голове. Но чтобы не забыть о невероятных трансферных приключениях «Анжи», нужно добавить в коллекцию Тарделли. Подходит по всем параметрам. Дорогой, ничем не помог, зарплату забрал. Диего не подходил для европейского футбола, но трансферы в «Анжи» совершали хаотично.

Резерв антисборной

Как видите из списка, первого января в России лучше не покупать футболистов на похмельную новогоднюю голову. У каждого клуба свой полновесный список подобных трансферов. «Новый Недвед» Калоуда и поляк Янчик – повод пнуть ЦСКА. Не только Маазу можно вспомнить. У «Локомотива», кроме «выдающихся» нападающих, приобретенных зимой, был также такой себе Марьян Гад. Недешевый и бесполезный защитник, если кто его еще помнит. Родри – смешное, хотя и не самое дорогое подписание «Спартака». Тамаша и Фати не раскрыли, манчестерский Рохо не заиграл в «Спартаке», но там деньги вернули. Лемос загадочным образом попал в «Рубин». Лазович – спорная ставка «Зенита». Смена у основных участников этой компании есть и будет новая…

Но у основного состава антисборной есть страшная особенность – уровень мастерства у футболистов не низкий, а часто даже высокий. Перед вами не только унесенные ветром деньги, нервы, силы и время, но и понимание, что в «Локомотиве», ЦСКА, «Спартаке», «Зените» и других ведущих клубах далеко не всегда знают, зачем им братья капитана Кариоки и как мотивировать приличного футболиста сыграть со всех сил. Так что всем – «двойка»!