Лучше «Реала» и «Барселоны»

Они прервали серию «Реала», играют дико, но могут потерять создателя клуба и тренера. «Соккер.ру» рассказывает о парнях, заслуживших ваше внимание.

Морально сильнее грандов

Жалуюсь, что колода плохо перемешана, только до тех пор, пока не придет хорошая карта.

Джонатан Свифт.

Стоит признать, что «Реал» и «Барселона» обожают поныть, спихнуть вину за свои просчеты на других, особенно в этом сезоне. У Рамоса виноваты каталонцы, даже если сам плюется. У Пике – наоборот, Мадрид крайний, заговор арбитров. Зидан, которому пророчили непростые матчи после завершения серии без поражений, успешно прерванной именно «Севильей», тоже вчера заявил: «Меня заколебали все эти травмы». Можно подумать, только Марсело и Модрич могут оказаться в лазарете. У остальных клубов их Бускетсы защищены от повреждений?

У всех есть травмы, но не все имеют право жаловаться, ведь надо смотреть на возможности. Зизу как тренера ценили и за то, что смог прочитать ошибки при подготовке, предупредить травмы. Его жалобы не вызовут сочувствия. Ведь посмотрели бы на тренеров и директоров «Реала» и «Барселоны», если бы они после каждого успеха вынуждены были продавать лучших игроков, как «Севилья». Представьте, что мадридцы и каталонцы теряют Месси и Роналду, затем Иньесту и Модрича, Рамоса и Пике. И дальше по списку. Гранды бы успевали набрать и наиграть качественных игроков, а не нахватали бы Матье и Метцельдера? Одолевают сильные сомнения.

Также вообразите, что «Барселона» Луиса Энрике за лето остается без Месси, Неймара и Суареса. Как думаете, в начале или в конце сентября уволили бы испанского тренера? А «Севилья» в лице спортивного директора Мончи, тренеров Эмери и Сампаоли и игроков обычно не ноет, что травмы или потери должны отменить установку клуба – добиваться успехов на поле и за его пределами, за столом переговоров. В результате видим еще одно воскрешение надежд после новых продаж. Никогда в истории после первого круга Примеры у «Севильи» не было так много пунктов, как сейчас, поставили рекорд. И давненько не шли выше «Барселоны», хотя и ниже «Реала».

Прогресс по всем фронтам

Мир делится на два класса. Одни веруют в невероятное, а другие совершают невозможное.

Оскар Уайльд.

Цифры помогут понять, прибавила ли «Севилья», даже если не пересекаетесь с матчами команды. Мончи продал летом игроков на 93 миллиона евро, купил – на 66. Разница – двадцать семь миллионов прибыли. При этом ушли Крыховяк, Гамейро, Иммобиле и Льоренте. А пришли Бен Йеддер, Сарабия, а недавно и Йоветич, с которым многие боялись связываться. Но у Стевана в последних трех матчах два гола и голевая передача. Насри тоже успел помочь пару раз, хотя француз не такой стабильный и находится в группе риска из-за давнего скандала со странными медицинскими процедурами.

А вот Пабло Сарабия – новый успех Мончи. У «Хетафе» взяли футболиста за миллион евро, а теперь у него семь голов и шесть передач во всех турнирах за «Севилью». Неплохо, правда? Команда не только набрала больше пунктов, чем обычно, но и прибавила по количеству забитых мячей – «плюс шестнадцать», что вылилось в «плюс тринадцать» по очкам. Да и в плей-офф Лиги чемпионов в этот раз вышли, не выиграют Лигу Европы. Попали на «Лестер», чью прошлогоднюю судьбу не прочь повторить в чемпионате Испании. И кого надо обыгрывать в Лиге чемпионов, ведь по организации футбола «лисы» заметно уступают будущему сопернику в этом сезоне и новом году.

В Андалусии совершают невозможное. Привыкли так жить, от подъема к подъему. Для «Севильи» не в новинку прибавить, потеряв основных игроков. И умудряться выигрывать, когда в обороне Рами и Пареха – мягко говоря, не самые надежные защитники мира. Зато есть невероятный Нзонзи – парень, который приехал из «Сток Сити» за восемь миллионов евро, а может отправиться обратно в АПЛ за двадцать восемь. Играет опорный полузащитник просто феноменально. Посмотрите, как четко показал Роналду, что выход один на один еще надо заслужить, а скорость и техника – ничто, если у игрока обороны есть и сила, и резвость движения:

Fair to say that Steven N'Zonzi is the best La Liga midfielder this season? pic.twitter.com/89l9GlbG7l — allasFCB (@allas4) 16 января 2017 г.

Будущий тренер «Барселоны»

Никого не слушаю и не наследую, ведь большая часть того, что делает меня живым – запрещено.

Группа «Кальехерос».

Серхио Рамос не допустит, чтобы «Барселона» достала «Реал» в чемпионате Испании, хотя каталонцы предпримут попытку и сократили отставание? Посмотрим, ведь забавно, что воспитанник «Севильи» недавно более чем лестно отозвался о вероятном будущем наставнике каталонского гранда. Серхио поблагодарил Хорхе Сампаоли за поддержку после того, как фанаты «Севильи» устроили ему обструкцию – посчитали гол «паненкой» неуважением к родному клубу. Тренер заступился за Серхио, поскольку Сампаоли – искренний человек, добрый дядька.

Не промолчит, если думает, что не стоит устраивать войну между легендой «Реала» и фанатами «Севильи». Хочет играть в три защитника – сыграет. Видит, что это чревато последствиями – перестроит команду и будет очень строгая схема с четверкой в обороне. Крайние защитники – высоко, контратаки – для слабаков. В Хорхе видна наивность, которую не ждешь от парня, работавшего в банке. Сампаоли ведь не был футболистом, как и Сарри – еще один бывший банкир, наставник «Наполи». Оба они немного странные. Но Хорхе - романтик, что видно по манере игры, а Сарри из «Наполи» больше похож на Бердыева в этом смысле.

Сампаоли, добившись успехов со сборной Чили, может стать значимым клубным тренером в Европе. Но уже не в «Севилье», а в «Барселоне». Впрочем, такого наставника команда Луиса Энрике может морально уничтожить. Опасно отдавать человека, который сделал себе татуировку на руке со словами песни, вынесенными в эпиграф, в пасти монстрам из Каталонии. Ведь Хорхе за свободу во всех ее проявлениях, за равные права в футболе. Но если Сампаоли выстроит до конца сезона достойную «Севилью», то может получить шанс в Каталонии и изменить «Барселону» к лучшему. Тем более, этого тренера персонально выделял некто Месси.

Важно подчеркнуть факт из биографии – они с Лионелем воспитанники одной школы «Ньюэллс Олд Бойс». Просто Хорхе рано получил травму и даже не начал карьеру игрока. Но стал сильным тренером, новым для Европы. Опасно похожий на Бьелсу в отдельных аспектах, но способный не повторять ошибки Марсело или экс-тренера каталонцев Мартино. Сампаоли невероятно любит свою работу, умеет искать персональный подход к каждому игроку. И тактически если не гениальный, то уж точно неординарный. Европа давно подсела на популярную музыку, а Южная Америка еще может себе позволить ска-панк или рок-н-ролл, который нравится Сампаоли. Хорхе против запретов и не держится за прошлое – интересный создатель «Севильи» этого сезона.

Гений селекции по дороге в Рим

Через двадцать лет вы будете сильнее сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали.

Марк Твен.

Теперь спортивного директора и тренера «Севильи» проще спутать, ведь у них одна лысина на двоих. Но Мончи давно знают в мире футбола все, кому интересны причины успехов «Севильи» на трансферном рынке и на футбольном поле. И его с трудом удержали, планировал уйти прошлым летом, даже говорили о пункте назначения. Если Мончи согласится возглавить «Рому» в этом году, то чемпионскому «Ювентусу» будет сложнее. Римляне и без испанца неплохо смотрятся в домашних поединках в Серии А, хотя пока уступают такому же безупречному конкуренту с огромным опытом. Но если Рамон наведет порядок в трансферных делах – туринцев могут догнать и перегнать. Хотя Мончи кажется слишком сильным специалистом для Италии и «Ромы». Ему нужно попробовать пожить в Англии.

Клуб, куда перейдет этот умный человек, сможет делать феноменальные покупки, особенно если задачей не будут продажи. Но почему рассуждают об уходе создателя феномена живучей «Севильи»? Потому что Мончи устал. В прошлом году был шокирован то ли серьезным позывом Коноплянки выброситься из окна, то ли не понял шутку украинского хавбека, ведь сам был как несчастный кит, который хочет выброситься на берег. Кит Мончи устал от воды, устал от вечного спасения «Севильи». И не случайно пишет у себя на странице загадочные сообщения: «Ваш поезд не приходит раз в жизни. Он может прийти в любой день, в любое время, в любом месте. Просто успейте сесть на него, когда решите изменить пункт назначения». Такие слова спортивного директора клуба здорово пугают фанатов. Хотя рефлексия не вчера появилась.

Мончи красиво сказал: «Я люблю „Севилью“, но спортивный директор съел во мне человека». Экзестенциальный кризис трансферного гуру похож на будущий выбор их главного тренера между Андалусией и Каталонией. «Севилья» играет, побеждает, спасается, будет драться в Лиге чемпионов, но эта красивая сказка подходит к завершению. Когда в очередной раз разберут нынешнюю основу, Мончи может уже быть в Англии или в Италии. Будет отбирать у внутреннего каннибала спортивного директора остатки человека Рамона и радоваться новому вызову… В последнее время Мончи стал высказываться радостнее, но не случайно цитировал Марка Твена: «Через двадцать лет вы будете сильнее сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте».

История с читаемой развязкой

Мы любим сказки, но не верим в них.

Александр Грин.

У феникса заканчивается энергия для нового воскрешения из пепла продаж и трансферов. Футболисты «Севильи» персонально намного слабее, чем игроки «Реала» и «Барселоны». Но их команда, их клуб сейчас лучше по многим параметрам – поведению, отношению, ставке на футбольный прогресс. По тактической изощренности и искренности игры «Реалу» и «Барселоне» сложно тягаться со второй командой чемпионата. И по тому, как работают со списанными игроками с плохой репутацией. «Реал» и «Барселона» давно на всем готовом и им постоянно мало, недовольны, высказывают претензии. Но у грандов есть класс, они индивидуально сильнее, богаче, мощнее, у них миллионы фанатов по всему миру, которые мотивируют.

Скорее всего, «Севилья» уступит фаворитам в чемпионате. Хотя может воспользоваться проблемами прекрасного «Атлетико» Симеоне и занять место «третьей силы». Но игроки «Севильи», за которую сам Диего выступал, проиграют как мужчины. И как команда, которая любит красивый футбол. Сампаоли начал с экспериментов в Суперкубке УЕФА против «Реала» и продолжит выстраивать ту дивную тактику, которая ему нужна и позволила побить Зидана его же оружием. Впрочем, эта история закончится трагично. «Севилью» летом снова разграбят. А когда уйдет Мончи – им конец. Но пока существует клуб с таким непокоренным командным духом - самое время насладиться их игрой. Последний матч «Севильи» завершился со счетом 3:4. Недавно была ничья с «Реалом» 3:3, хотя даже если счет скромнее – яркие моменты найти в поединках андалусийцев не сложно. С командой Сампаоли не заскучаешь!