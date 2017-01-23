Звезды РФПЛ уедут в Китай?

Смолов, Дзюба и Глушаков могут уехать в Китай? «Соккер.ру» интересно ваше мнение по актуальному вопросу. Собираем звезд чемпионата в дальнюю дорогу.

Зачем китайским клубам игроки из России?

Если в РФПЛ приехал видный иностранцев, вроде Халка и Витселя, то для него зачастую важен денежный фактор – это понимают в Азии. Также в китайской Суперлиге есть лимит на легионеров. Заметно переплачивают за китайских футболистов, которые не ровня Смолову, Дзюбе или Дзагоеву. Слабенький китайский игрок уровня ФНЛ обойдется в десять миллионов евро? Легко, иногда дороже. И раз китайский покупатель понимает, что для футболиста из РФПЛ важна финансовая сторона вопроса, то заманивают не только Халка. Тесные связи на уровне бизнеса дополнительно помогают китайским миллиардерам найти выход на руководителей российских клубов.

Даже нововведения не мешают обсуждать новые покупки легионеров. Ведь не все китайские клубы одного уровня. Есть фавориты – мечтают увидеть в составах Руни и Роналду. Есть середняки или аутсайдеры – планируют улучшить уровень игры. Не забывайте, что Китай – огромная страна. Там и вторая лига имеется, где тоже богатые клубы найдутся. Луис Фабиано совсем недавно зарабатывал во второй лиге Китая, бывший форвард сборной Бразилии. Поэтому сейчас актуальна тема предложений Смолову, Дзюбе и не только им. Кто же мог бы переехать в Китай в первую очередь и почему? Выясним, представим оценочную стоимость и прикинем, что теряют звезды сборной России, если откажутся от последнего китайского предложения?

Федор Смолов («Краснодар»)

Стоимость для Китая: 45 млн. евро, хотя даже при таком ценнике «Краснодар» мог бы торговаться.

Тут все просто, сам футболист подтвердил предложение. Верим на слово, ведь если китайские селекционеры заметили Одила Ахмедова, хотя прошлый год полузащитник провел неважно, то не могли пропустить Смолова, просматривая игры «Краснодара». Федору предлагали контракт в Турции, где достаточно денег, но меньше, чем у китайцев. В любой момент лучший игрок России прошлого года может выбрать именно финансовые условия.

И не сможет правильно выговорить с первого раза название нового клуба. Смолов нужен китайцам из-за футбольных параметров. Если бывший нападающий «Рубина» Обафеми Мартинс пригодился в Китае, то молодой и полный сил Федор точно не ухудшил бы тамошний чемпионат. Если китайцы считают Мартинса интересной звездой, то Смолов станет любимцем публики. Нападающий может играть на скорости, ставить на силу, действовать на фланге и в центре. Результативный форвард, такой многим нужен.

Что на кону? Смолов намекнул, что предложенный контракт был выше самого щедрого в РФПЛ. Значит, речь о соглашении на три года с зарплатой семь миллионов евро, не считая бонусов. Миллионов 25 евро – много!

Вероятность трансфера: низкая. Смолов – обеспеченный молодой человек, в футбол играет ради побед, его оклад скромнее, чем у многих в РФПЛ.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Стоимость для Китая: 25-30 млн. евро, что устроит Евгения Гинера и ЦСКА.

Дзагоев может играть не хуже Витселя, что доказывал. Также смотрите на ситуацию глазами главного тренера. Тот же «Шаньдун Лунэн» предложил контракт Эшли Янгу – известному игроку МЮ, но точно не звезде уровня Халка. Тогда почему их тренер Феликс Магат, который едва не оказался в Москве, должен отказываться от предложения приобрести Дзагоева? Для Гинера главной преградой на пути расставания с Аланом всегда были деньги. Запрашивали столько, что никто из Англии и Италии не рисковал. Кроме того, раньше у Дзагоева были спады и перепады в игре, его взрывном характер мешал.

Но китайцы вербуют футболистов, которые не показывают ничего невероятного в последнее время. А Дзагоев в прошлом году был в хорошей форме и весной, и после возвращения на поле. Его помнят еще по Евро-2012. А клуб ЦСКА может получить спасительные миллионы. Ганчаренко приобретет нужных игроков. Ведь пока оценивает возможности клуба как скромные. Но если грамотно распорядиться активами – китайцы увеличат трансферный бюджет ЦСКА. Кроме того, по оценкам Дзагоев получает в год 1.75 млн. евро. Можете сравнить с тем, на что может рассчитывать.

Что на кону? Если Янгу дают 18.5 миллионов евро за три года, то Дзагоев может получить 12 миллионов за три сезона, более чем двукратное увеличение.

Вероятность трансфера: высокая, если найдется серьезный покупатель – Гинер шанс не упустит.

Денис Глушаков («Спартак»)

Стоимость для Китая: 20 млн. евро. Ахмедов стоил примерно 8 млн. евро, за Глушакова можно запросить больше.

Честно говоря, в этом списке звезд только Смолова и Глушакова можно представить критически важными для своих клубов игроками. По остальным можно смело думать и решать. Вот серьезно, ЦСКА найдет себе новичков, если им дать деньги. Жаль будет, что уходят многолетние игроки основы, но смогут всех заменить. Даже Акинфеев, если бы китайцы покупали вратарей, мог бы уйти, и вряд ли Ганчаренко заявил бы, что все пропало. Москвичам не привыкать продавать игроков разной важности. Дзюба и «Зенит» - отдельная тема, но Артем не является нападающим, чьи показатели никто никогда не повторит. А вот Глушаков именно сейчас остро нужен «Спартаку».

Но при этом сам Денис, который в последнее время активно шутит, поделился серьезной информацией. В конце прошлого года агенты спрашивали его отношение к переезду в Китай. Это значит, что понравился кому-то из тренеров. На Глушакова выходили и заявляли, что ищут центрального хавбека. Но раз пришли первый раз – заглянут позже, когда еще один тренер китайской Суперлиги поймет, что с десятком форвардов уровня и возраста Тевеса сложно побеждать. Нужны хавбеки, защитники и вратари нормального уровня. Глушаков по мастерству потянет, как и Ахмедов, вопрос лишь в том, что «Спартаку» тоже нужен.

Что на кону? Здесь отталкиваемся от оценочного оклада Глушакова в «Спартаке», если китайцы предложат вместо двух целых шесть – Денису сложно будет отказаться от 18 млн. евро.

Вероятность трансфера: низкая, «Спартаку» важнее довести до ума сезон, чем получить деньги. И личная мотивация игрока скажется.

Марио Фернандес (ЦСКА)

Стоимость для Китая: 25-30 млн. евро. Молодой игрок с бразильскими корнями и российским паспортом.

Защитник армейцев и будущий бек сборной России заявил: «„Спартак“? В моем сердце только ЦСКА!» Но это не вся цитата, на самом деле было так: «В моем сердце только ЦСКА… И еще немножко места для „Шанхай Шэньхуа“. Шутки шутками, а Марио точно в „группе риска“, он даже ближе к отъезду в Китай, чем любой игрок сборной России без бразильских корней. Его ведь ничто в Москве особо не держит, в сборную Черчесов из Шанхая позовет.

Его агенты опекают футболистов, которые пока избежали переезда в Китая – Дракслера, Фирмино. Но еще один клиент того же агентства Луис Густаво собирался на Восток. Поэтому рано или поздно к Марио приедет в гости его представитель и выложит на стол бумаги с цифрами, которые сведут с ума не столько правого защитника, как Евгения Гинера. Марио – человек, который может в будущем улучшить финансовое положение армейцев. Как минимум, можно выручить деньги на парочку новых игроков.

Что на кону? Поскольку агенты Марио могут убедить китайцев, что он сыграет и в атаке на фланге, то Фернандес может рассчитывать на десять миллионов в год. Половина зарплаты Оскара – реальное предложение, 30 миллионов евро убедят даже Марио.

Вероятность трансфера: высокая. Речь о ЦСКА, бразильце, таланте в идеальном возрасте. И Гинере, который не откажется обменять Марио на возможность усилить состав.

Артем Дзюба („Зенит“)

Стоимость для Китая: 30 млн. евро. Если хорватский форвард Калинич стоит для китайцев 45 млн. евро, то Артем не может стоит намного меньше.

Артем подходит „Зениту“, но с Халком подходил еще лучше. Легко поверить, что два китайских клуба нуждаются в новом центральном нападающем. Ведь голы видно сразу, поэтому такое внимание игрокам атаки. Но многие сильные нападающие или требуют больше, чем можно предложить Дзюбе и „Зениту“, или вообще отказываются перебираться в Китай. Артему будет сложно объяснить агенту, подруге, близким и друзьям, зачем ему оставаться в Санкт-Петербурге в двадцать девять неполных лет и отказываться от китайского запроса. Нет ни одной внятной причины, чтобы Дзюба при получении конкретного предложения думал дольше трех секунд.

Нынешний клуб и город не родной – раз. Играет не в Англии и не за „Челси“ - два, он не Диего Коста. Вряд ли попадет в команду Абрамовича – три. „Зенит“ может снова остаться без Лиги чемпионов - четыре. Даже этот стимул отметаем. Хотя Дзюба играл за „Томь“ и „Ростов“, без еврокубков корона не упала. Поскольку короны нет. Артем пошел из „Спартака“ в „Зенит“ свободным агентом, поскольку ему было выгодно во всех смыслах. Но когда удобно полететь на самолете „красно-белых“ в Москву - форварду пошли навстречу. На что фанаты отреагировали негодованием. Одним словом, поклонники „Зенита“ не станут жаловаться, если клуб получит деньги на нового форварда. В лимит впишут Кокорин, Шатов и оборона.

Что на кону? 7 млн. евро в год – как минимум, ведь у Дзюбы и в „Зените“ хороший оклад. Если Лавесси платят в Китае примерно столько же, как Роналду – свыше 23 миллионов евро в год, то Дзюба может отхватить свой большой кусок пирога, 21 млн. евро за все время.

Вероятность ухода: высокая, „Зенит“ не держался за Халка. Не убеждал Витселя выбрать „Ювентус“. И не станет держаться за Дзюбу. Ничего личного – только бизнес.

Возможны принципиальные отказы?

На это и рассчитываем. Не хотелось бы формировать заявку на ЧМ-18 из легионеров китайской Суперлиги. Но будут разные мнения. Кто-то скажет, что туда им и дорога. Другие – что надо продавать Дзюбу и покупать нового Халка, это „Зениту“ выгоднее. Как ЦСКА выгодно продать с наценкой двоих человек и купить пятерку новичков. Но давайте выслушаем не последнего в мире футбола человека.

Жозе Моуриньо разбил в пух и прах позицию Конте и Клоппа, ведь его коллеги критиковали выбор китайских легионеров: „Некоторые коллеги считают, что они важнее, чем есть на самом деле. Думают, что могут вмешиваться в жизнь других людей, но я не такой. Каждый несет ответственность за свою жизнь. Не люблю критиковать футболистов, которые решили играть в Китае. Это их жизнь, их карьера. Там предлагают огромные деньги, новый опыт также может быть интересным“.

Жозе прав, не нам решать, но очень интересно проследить, кто уйдет? Российские футболисты - большие мальчики с немаленькими запросами, для некоторых из них предложение из Китая стало бы подарком судьбы. Но кого вы отправили бы в Китай из РФПЛ? Предлагаем сделать прогнозы. Кто первым уедет? И кто первым пожалеет, как Оскар? И самое главное - чей отъезд лично вас огорчит?