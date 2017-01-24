Справочник ЛЧ: «Спартак» 30-й, Луческу 5-й среди тренеров

УЕФА выпустил справочник Лиги чемпионов, в котором масса ценной информации. «Соккер.ру» подготовил гид для читателей: экстракт из самого-самого интересного для вас!

Сводная таблица за всю историю турнира

Обратите внимание, что в нижеследующих цифрах и фактах раскрывается исключительно история Лиги чемпионов с момента ее образования в сезоне 1992/1993, данные турнира-предшественника – Кубка чемпионов, здесь не учитываются. Так, если у «Реала» общее число побед в главном клубном турнире Старого Света – 11, то в рамках ЛЧ «Королевский клуб» первенствовал пять раз. Очки в данную таблицу начислялись согласно стандартной процедуре подсчета коэффициентов клубов и ассоциаций для различных рейтингов УЕФА: 2 очка за победу, 1 – за ничью.

Лидирующий в сводной таблице «Мадрид» чаще других клубов выигрывал Лигу чемпионов и принял участие в 21 розыгрыше, как и «Барселона», занимающая вторую строчку с 4-мя титулами. Дальше следуют двукратные «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», а еще чуть ниже проявляется один из любопытных моментов. «Арсенал», не побеждавший в ЛЧ, идет на 5-й строчке, набрав больше очков, чем трехкратный победитель «Милан», расположившийся на 7-м месте.

- «Реал» опережает «Барселону» всего лишь на 5 очков (319 против 314), то есть лидер может смениться даже по итогам текущего розыгрыша.

Первая десятка выглядит следующим образом: «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Порту», «Лион».

- 21 участие – максимальное число заходов в Лигу чемпионов. Этим достижением владеют три клуба: «Реал», «Барселона» и «Порту». При этом по количеству сыгранных матчей (231) и одержанных побед (136) «Королевский клуб» лидирует единолично.

- 135 клубов выступали в основной сетке ЛЧ за время существования турнира (квалификационные раунды не считают). Места со 131-го по 135-е занимают команды, которые прошли в групповую стадию, но не сумели набрать ни единого очка: «Оцелул» (Румыния), «Кошице» (Словакия), «Дебрецен» (Венгрия), «Жилина» (Словакия), «Левски» (Болгария).

- Лучший из российских клубов, московский «Спартак», расположился на 30-м месте в сводной табели о рангах. ЦСКА – 38 место, «Зенит» - 42, «Локомотив» - 60, «Рубин» - 75, «Ростов» - 109.

- Обе украинские команды, участвовавшие в Лиге чемпионов, расположились выше представителей РФПЛ: «Динамо» (Киев) – 21 место, «Шахтер» (Донецк) – 26.

Сводный рейтинг национальных ассоциаций

Представители какой страны коллективно самые успешные в Лиге чемпионов? Наверное, вы уже догадались. Первая десятка рейтинга, где отыщется и Россия, чуть ниже.

1. Испания. 13 клубов: «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Атлетико», «Депортиво», «Севилья», «Вильярреал», «Малага», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Сельта», «Мальорка», «Бетис» – 997 очков.

2. Англия. 10 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Лидс», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Лестер», «Блэкберн» - 884 очка.

3. Италия. 9 клубов: «Ювентус», «Милан», «Интер», «Рома», «Лацио», «Фиорентина», «Наполи», «Парма», «Удинезе» - 711 очков.

4. Германия. 11 клубов: «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Байер», «Шальке», «Вердер», «Вольфсбург», «Штутгарт», «Кайзерслаутерн», «Герта», «Боруссия Менхенгладбах», «Гамбург» - 662 очка.

5. Франция. 10 клубов: «Лион», ПСЖ, «Монако», «Марсель», «Бордо», «Лилль», «Нант», «Осер», «Ланс», «Монпелье» - 471 очко.

6. Португалия. 5 клубов: «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Боавишта», «Брага» - 325 очков.

7. Нидерланды. 7 клубов: «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд», «Твенте», «АЗ Алкмар», «Херенвен», «Виллем II» - 236 очков.

8. Греция. 3 клуба: «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК (Афины) – 176 очков.

9. Россия. 6 клубов: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Ростов» - 173 очка.

10. Украина. 2 клуба: «Динамо» (Киев), «Шахтер» - 150 очков.

- Испанским клубам достаточно одержать одну победу и свести один матч к ничьей, чтобы отпраздновать 1000-й набранный балл в Лиге чемпионов.

- За почти четверть века существования ЛЧ испанские клубы набрали вдвое больше очков, чем французы, идущие пятыми, и в четыре раза представители Примеры превосходят голландцев, удерживающих седьмую строчку.

- Клубы из 32 европейских стран пробивались в основную сетку Лиги чемпионов.

- Россия всего лишь на 3 очка отстает от Греции. Обогнать эллинов и выйти на 8-е место можно уже в следующем розыгрыше турнира.

«Гвардейцы» среди тренеров

Кто из наставников чаще всего слышал пробирающий до мурашек гимн Лиги чемпионов от кромки поля? Если дать вам минутку, то обязательно догадаетесь, что это сэр Алекс Фергюсон. Первая десятка выглядит так:

1. Сэр Алекс Фергюсон (Шотландия) – 190 матчей. Все – у руля «Манчестер Юнайтед».

2. Арсен Венгер (Франция) - 176 матчей. «Монако» - 7, «Арсенал» - 169.

3. Карло Анчелотти (Италия) – 148 матчей. «Парма» - 6, «Ювентус» - 10, «Милан» - 73, «Челси» - 18, ПСЖ – 10, «Реал» - 25, «Бавария» - 6.

4. Жозе Моуриньо (Португалия) – 127 матчей. «Порту» - 17, «Челси» - 57, «Интер» - 21, «Реал» - 32.

5. Мирча Луческу (Румыния) – 103 матча. «Интер» - 3, «Галатасарай» - 26, «Бешикташ» - 6, «Шахтер» - 68.

6. Луи ван Гал (Нидерланды) – 95 матчей. «Аякс» - 32, «Барселона» - 36, «Бавария» - 21, «Манчестер Юнайтед» - 6.

7. Оттмар Хитцфельд (Германия) – 95 матчей. «Боруссия Дортмунд» - 19, «Бавария» - 76.

8. Рафаэль Бенитес (Испания) – 95 матчей. «Валенсия» - 14, «Ливерпуль» - 62, «Интер» - 6, «Челси» - 1, «Наполи» - 6, «Реал» - 6.

9. Хосеп Гвардиола (Испания) – 91 матч. «Барселона» - 49, «Бавария» - 36, «Манчестер Сити» - 6.

10. Марчелло Липпи (Италия) – 76 матчей. Все – у руля «Ювентуса».

- Всего лишь 5 тренеров перешли отметку в 100 матчей в Лиге чемпионов. Вне всяких сомнений, шестым в скором времени должен стать Хосеп Гвардиола.

- Наставник «Зенита» Мирча Луческу входит в пятерку главных гвардейцев Лиги чемпионов среди тренеров. Наверняка румынский специалист рассчитывает в следующем сезоне выступить в ЛЧ с пятым клубом и пополнить личный счет в главном турнире Старого Света.

- 190 матчей сэра Алекса Фергюсона не просто лучший результат, но и «вечный» рекорд у руля одного клуба. Правда, Арсен Венгер может побить это достижение, если еще на несколько лет задержится в «Арсенале».

- Карло Анчелотти выступал в основной сетке Лиги чемпионов с семью разными командами. Никому, кроме него, такое больше не удавалось.

- Анчелотти – единственный наставник, трижды поднимавший ушастого над головой (дважды побеждал с «Миланом», один раз во главе «Реала»). По две победы в ЛЧ у Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолы, Моуриньо, Фергюсона и Дель Боске.

- Лучший из российских тренеров занимает 16-ю строчку в рейтинге «гвардейцев». На счету Олега Романцева 56 матчей в Лиге чемпионов (все – со «Спартаком»). Это больше, чем у Фабио Капелло, Клаудио Раньери, Диего Симеоне, Эктора Купера, Лучано Спаллетти, Гуса Хиддинка, Лорана Блана и многих других именитых наставников.

Продолжение следует…