Как Коутиньо стал таким крутым?

«Ливерпуль» рассчитывает подписать новый контракт с Коутиньо, ведь бразильцем интересуются в Париже и Барселоне. «Соккер.ру» - о парне, который стал звездой на «Энфилде».

Досье

Полное имя: Филиппе Коутиньо Коррейра;

Гражданство: Бразилия;

Возраст: 24 года (12 июня 1992);

Антропометрия: 171 сантиметр, 69 килограмм;

Клубы: «Васко да Гама» (2008 - 2010), «Интер» (2010 – 2013), «Эспаньол» (2012, аренда), «Ливерпуль» (с 2013);

Позиция: атакующий полузащитник.

Контракт с «Ливерпулем»: до 30 июня 2020 года

Статистика карьеры

Всего за клубную карьеру: 268 матчей, 50 голов.

«Васко да Гама» = 43 матча, 5 голов.

«Интер» = 47 матчей, 5 голов.

«Эспаньол» = 16 матчей, 5 голов.

«Ливерпуль»: 162 матча, 35 голов.

Сборная Бразилии: 23 матча, 6 голов.

Статистика в сезоне-2016/2017

Матчей (в основе): 15 (13); минут: 1053; голы: 5; результативные передачи: 5;

Желтые карточки: 2; красные карточки: 0.

Удары: 3.3 (первый показатель в «Ливерпуле», шестой – в АПЛ);

Дриблинг (успешные попытки): 3.7 (1.4);

Передачи (точность): 47.5 (83.5%); обостряющие передачи: 2.3 (лучший в «Ливерпуле», седьмой в АПЛ).

Эмил Хески, экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Англии: «Коутиньо может достичь уровня Месси и Роналду. Думаю, у него огромный потенциал, и иногда мы видим его проблески. Филиппе должен стать более стабильным, но у него феноменальный талант. Я заметил его еще во время выступлений за „Интер“ и был поражен. Это фантастический игрок».

Слишком рано пересек океан

Обратите внимание, что до «Ливерпуля» Коутиньо забивал за каждый из своих клубов («Васко да Гама», «Интер», «Эспаньол») неизменное количество голов – 5. Рассуждая о карьере одногодка Неймара (Маленький Волшебник на 4 месяца младше звезды «Барселоны»), напрашивается простой вывод: Коутиньо слишком рано покинул Бразилию. Если Неймар задержался в «Сантосе» и прибыл в Европу уже мировой знаменитостью и футболистом, готовым играть в основном составе «Барселоны», то его товарищ притормозил в развитии из-за того, что в 18 лет вынужден был адаптироваться к новому футболу и образу жизни. А ведь мог оказаться в Милане двумя годами раньше: «Интер» договорился о переходе 16-летнего таланта за 4 миллиона евро, но, согласно правилам УЕФА, несовершенно летний футболист из страны, не входящий в Евросоюз, не мог выступать в европейском чемпионате.

Коутиньо о периоде в «Интере»: «Определенно, мне было нелегко. Тогда я был очень стеснительным, и этот переезд из Бразилии в Европу вместе с адаптацией дались мне тяжело, хотя Лусио мне очень помогал. Можно сказать, я прибыл в клуб с большим количеством звездных имен, когда у меня еще гулял ветер в голове».

«Ветер в голове» - это всего лишь молодость и неопытность, а не ночные клубы с девушками и алкоголем. Коутиньо переехал в Европу вместе со своей подругой Айне, с которой познакомился еще в 14 лет. С девушкой, без которой бразилец наверняка раскис бы на чужбине, он ходил в церковь и рано познал прелести семейной жизни. Тем более, футбольными успехами в «Интере» он похвастаться не мог, забив за полтора года два гола за «нерадзурри».

Сильные качества

Видение поля, техника, владение искусством паса – все это можно предположить, взглянув на антропометрию Коутиньо и его позицию на поле. Несколько сложнее при взгляде на субтильного паренька определить, что он обладает просто фантастическим ударом с дальней и средней дистанций. «Пушка» у бразильца знатная, и в Англии он уже «настрелял» приличное количество трофейных голов, хотя впервые Коутиньо ярко проявил себя в Европе в том городе, куда его сейчас отправляет молва. Вторую часть сезона-2011/2012 хавбек провел в Барселоне, выступая за «Эспаньол», где имел счастье встретиться с нынешним наставником «Тоттенхэма» Почеттино. Аргентинец доверял Коутиньо, предоставлял ему тактическую свободу и раскрыл некоторые секреты физической и технической подготовки, сам Маурисио по сей день остается поклонником таланта бразильского полузащитника.

Маурисио Почеттино: «Филиппе, как и большинство бразильцев, способен творить особую магию своими ногами. У него удивительная скорость и работоспособность, и это качество отличает его от типичного бразильского футболиста, делая более похожим на европейца. Коутиньо – трудолюбивый игрок, а также он хороший и скромный парень. По таланту могу поставить его на один уровень с Роналдиньо и Месси. Думаю, он сможет раскрыть свой потенциал и достичь высочайшего уровня».

Счастливый билет в Ливерпуль

После возвращения из успешной командировки в «Эспаньол» прошли еще полгода неоправданных надежд прежде, чем Коутиньо отправился в «Ливерпуль» за 13 миллионов евро. Болельщики и специалисты отнеслись к этому трансферу с изрядной долей скепсиса (просто взгляните на статистику бразильца до его переезда в Англию), зато Брендан Роджерс спустя несколько месяцев имел полное право бравировать: «Мне потребовалось что-то около 10 секунд, чтобы в полной мере оценить талант Коутиньо». Авансы были выданы не только на словах: бразилец получил в знаменитом клубе «десятку», которую носит на спине с гордостью. И сам делает ей честь.

Путь к славе

Уже в первом своем полноценном сезоне за «Ливерпуль» Коутиньо мог стать чемпионом Англии. «Красные» с Суаресом, Коутиньо и Джеррардом творили чудеса, но многолетний капитан поскользнулся в самый неподходящий момент. В кампании 2013/2014 бразилец забил 5 голов и отдал 8 результативных передач, а по итогам следующего сезона был признан лучшим игроком «Ливерпуля» и вошел в символическую команду АПЛ. При этом показатели результативности продолжали расти, а количество брака постепенно уменьшалось. Коутиньо упорно шлифовал свой талант, становясь более качественным игроком, в удачное время состоялась встреча с Клоппом: футболисту требовался новый вызов, и Юрген создал условия для прогресса. Во-первых, бразилец оказался в окружении классных партнеров, с которыми приятно творить и конкурировать за право первой скрипки в «Ливерпуле». Во-вторых, немецкий специалист определенно поработал над психологией Коутиньо, помог ему окончательно избавиться от «внутреннего застенчивого мальчика» и показал, каких высот он может достичь в футболе. К сожалению, внушительный кусок текущего сезона Филиппе пропустил из-за травмы, сейчас он только обретает игровой тонус, но впереди еще четыре месяца, чтобы проявить себя во всей красе.

Джейми Каррагер о травме Коутиньо: «Это огромная потеря. Он лучший игрок „Ливерпуля“».

Все дороги ведут в «Барселону»?

В последние полгода активно муссируются слухи о возможном переходе Коутиньо в «Барселону». Якобы каталонцы приготовили солидную сумму (по разным данным, от 70 до 90 миллионов евро) на приобретение хавбека «Ливерпуля», а Неймар лично убеждает партнера по сборной сменить «Энфилд» на «Камп Ноу». Были слухи об интересе со стороны ПСЖ и «Реала», но широкое обсуждение получил только возможный переход в «Барселону», причем многие легенды «сине-гранатовых» одобряют кандидатуру Коутиньо.

Ривалдо: «Я считаю Коутиньо замечательным игроком. Он знаком с Неймаром – они друзья, оба хорошо проявляют себя. Трансфер вполне может состояться, потому что „Барселона“ всегда привлекала лучших. Если переход состоится, это будет замечательно для „Барселоны“. Коутиньо способен принести пользу „Барсе“».

Хави: «Я всегда знал, что Коутиньо – особенный игрок, но Клопп вывел его на следующий уровень. Если судить по текущей форме (комментарий был дан в середине ноября), в Европе нет полузащитников, которые играют лучше него. Не так много игроков могут усилить „Барселону“, но Коутиньо является одним из тех, кто может сделать это. Он очень хорош в техническом плане».

Роналдиньо: «Надеюсь, что, восстановившись от травмы, Коутиньо вновь выйдет на тот уровень, что он показывал в этом сезоне. Он был одним из самых заметных игроков Европы в нынешнем сезоне, и я знаю, что в „Барселоне“ им восхищаются.„Ливерпуль“ захочет сохранить его, ведь они построили вокруг него команду. Но если вы играете на таком уровне, вами всегда будут интересоваться сильнейшие клубы планеты».

«Ливерпуль» действительно предпринимает попытки сохранить Коутиньо. Бразильцу, несмотря на долгосрочный контракт, предложено подписать новое соглашение на более выгодных для него условиях. «Барселона» - это очень привлекательно, но Филиппе должен прислушаться к Юргену Клоппу, если тот говорит, что на «Энфилде» можно продолжать прогрессировать, а возраст позволяет отложить большой переход на будущее.

Юрген Клопп: «Я считаю, что Коутиньо отлично подходит „Ливерпулю“. Мы все надеемся и думаем, что его будущее связано с „Ливерпулем“. Все забывают о том, что он все еще очень молод. Ему 24, и он еще долго может прогрессировать. Сейчас он находится в таком возрасте, когда смесь таланта и опыта позволяет ему выступать более стабильно. Он становится лучше и лучше. Уверен, это только начало. Было бы здорово, если бы большие клубы отказались от идеи приобретения Коутиньо. К сожалению, они не собираются этого делать. Чем лучше он будет играть – тем сильнее интерес».