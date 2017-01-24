Бандит Суарес: голы, укусы и Эвра

Каталонское издание насчитало 8 лишних очков у «Реала», а «Соккер.ру» насчитал 30 лет у Луиса Суареса. Поздравляем уругвайского юбиляра, прокручивая ленту его жизни!

24 января 1987 года

В нашем представлении Луис Суарес – зимний мальчик, а ведь на самом деле будущий звездный форвард появился на свет в разгар лета: в южном полушарии самое теплое время года длится с декабря по февраль. Городок Сальто, расположившийся на северо-западе страны, неподалеку от границы с Аргентиной – малая родина Луиса. На самом деле, этот «городок» второй по численности населения в Уругвае после столичного Монтевидео: чуть больше ста тысяч человек и немало знаменитых выходцев. В том числе футболисты Хосе Андраде, Педро Роча, Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

2 года

Нужно сказать пару слов о семье Суареса: он был четвертым ребенком в семье грузчика и домохозяйки из Сальто. Трое родились после Луиса, у которого, таким образом, 3 родных брата и 3 сестры.

4 года

Отец Луиса – отставной военный, поэтому он справедливо рассудил, что сыновьям нужна дисциплина. А что может стать ее источником в столь нежном возрасте? Конечно же, спорт. Карапуз Суарес обожал пинать мяч, а с четырех лет он стал делать это под присмотром профессионалов в детской секции клуба «Депортиво Артигас».

7 лет

В поисках лучшей жизни семейство Суаресов переезжает в Монтевидео, где Луис не бросил занятия футболом, поступив в клуб «Уррета». Впрочем, главные уроки жизни и футбола парень из бедной семьи получает на улице.

9 лет

Событие, которое всегда оказывает влияние на детей: развод родителей. Луисито остался жить с матерью и братьями, но отец, к счастью, не исчез из его жизни окончательно, продолжая помогать финансово и советом.

11 лет

История о новом шаге Суареса к мечте звучит так: «Уррета» проводила какой-то товарищеский матч, и Луис остался на скамейке запасных. Его команда проигрывала со счетом 0:2, но после выхода на поле юркого форварда «с зубами наружу» ситуация на поле изменилась кардинальным образом: Суарес оформил хет-трик. Тут-то его и заприметил скаут одного из крупнейших клубов Уругвая – «Насьоналя».

13 лет

В какой-то момент футбол отошел для Луиса на второй план из-за ситуации в семьи и чреватого ошибками периода взросления. К счастью, Суареса угораздило влюбиться – в правильный момент и в хорошую девушку. София стала музой Луиса, и он получил мощную мотивацию, чтобы прорваться в жизни. «Я встретил девушку, которая смешала все в моей голове. Странно, но именно тогда я осознал, насколько важен для меня футбол», - резюмирует Суарес.

16 лет

Новый удар поджидал Суареса через несколько лет: София с семьей переехала в Европу, в Барселону, что обернулось для будущей звезды клуба из этого города депрессией. К счастью, непродолжительной, ведь молодые люди нашли возможность поддерживать связь на расстоянии, а Луис решил для себя, что использует первую же возможность, чтобы отправиться в Европу.

😍🌞🌊 divinos FELIZ. @sofibalbi Фото опубликовано Luis Suarez (@luissuarez9) Июл 14 2016 в 12:50 PDT

19 лет

В «Насьонале», кажется, не подозревали о том, с форвардом какого масштаба имеют дело. Не изменилась ситуация даже после дебютного сезона Луиса, в котором было завоевано чемпионство, а молодой нападающий отметился голами в решающей схватке за титул. 12 голов в 34 встречах – это мощно, тем не менее, «трехцветные» заработали на трансфере Суареса всего лишь 800 тысяч евро. Счастливый билет вытащил голландский «Гронинген», чьи скауты просматривали совсем другого игрока в Уругвае, но обратили внимание на шустрого форварда и решились на одно из самых дорогих приобретений в своей истории.

20 лет

Суарес не говорил ни на голландском, ни на английском, поэтому в Нидерландах столкнулся с бытовыми сложностями. С тренером объяснялся жестами, с партнерами почти не общался, напоминал отшельника. Но стоило ему немного освоиться – 15 голов, яркий футбол, феноменальная работа с мячом. За год стоимость Луиса подскочила почти в десять раз: летом 2007-го «Гронинген» продал уругвайца в «Аякс» за 7.5 миллионов евро. «Бело-зеленые» рискнули и сорвали куш.

21 год

Суаресу не понадобилось время на раскачку в Амстердаме, где отпали всякие сомнения: речь шла о феноменальном футболисте. В первый же сезон Луис забил 22 мяча во всех турнирах и получил в свое распоряжение капитанскую повязку «Аякса», которую примеряли великие футболисты.

22 года

22 гола были только раскачкой! Во втором сезона за «Аякс» Суарес отличился 28 раз, а в третьем – 49! Всего Луис провел 159 матчей в составе «Детей Бога» и отметился 111-ю взятиями ворот. Стоит сказать, что София присоединилась к своему возлюбленному уже в Нидерландах, а официально оформила свои отношения пара в 2009-м году.

23 года

Осенью 2010 года произошел инцидент, который впоследствии будут вспоминать из-за других похожих проступков Суареса. Уругвайский форвард не совладал с собой и укусил полузащитника ПСВ Отмана Баккала, за что получил семиматчевую дисквалификацию и кличку «Каннибал». Позже Луис покушался на Бранислава Ивановича в поединке АПЛ (апрель 2013-го) и на Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014. Тему «Челюстей» на этом будем считать исчерпанной, а вот о выступлении на Мундиале-2010 нельзя не сказать. На чемпионате мира в ЮАР «волейбол» в исполнении Луиса в четвертьфинальном поединке с Ганой привел к его справедливому удалению, но и помог сборной Уругвая войти в четверку сильнейших команд планеты. Кто-то жалел «Черных звезд», но у себя на родине Суарес стал настоящим героем!

24 года

Через неделю после своего 24-летия в карьере Суареса произошел резкий поворот: он перешел в «Ливерпуль», где призван был заменить Фернандо Торреса. Начал в составе «красных» Луис не слишком ярко – все-таки в АПЛ совсем другой уровень сопротивления по сравнению с Эредивизией, но уругваец еще доберется до своих голов. Летом же Луис укрепился в статусе национального героя Уругвая: «Селесте» выиграли Копа Америка, а форвард «Ливерпуля» был признан лучшим игроком турнира.

25 лет

Нельзя обойти стороной еще один скандал – расистский. Патрис Эвра обвинил Луиса Суареса в расизме. Внук, между прочим, темнокожего дедушки назвал выходца из Сенегала «негритенком» и похлопал его по затылку. Вся Англия бурлила, Луиса отстранили на 8 матчей, и он не собирался жать руку Патрису при следующей встрече. Суарес себя виноватым не считал: «Назвать Эвра негром – то же самое, что назвать моего партнера по команде Кейта блондином».

26 лет

Два последних сезона Суареса в «Ливерпуле» получились великолепными: 30 и 31 гол, а в кампании 2013/2014 «красные» претендовали на титул, но стечение трагических обстоятельств не позволило Джеррарду, а вместе с ним и другим славным футболистам обзавестись золотыми медалями АПЛ. Луис вышел на мировой уровень в «Ливерпуле», но завоевал с мерсисайдцами всего лишь один трофей – Кубок Английской Лиги.

27 лет

Летом 2014-го только-только восстановившийся после травмы Суарес похоронил сборную Англии в матче группового этапа чемпионата мира, оформив дубль в ворота Джо Харта. А потом были «нежности» с Кьеллини, прощание с Мундиалем и расставание с футболом на четыре месяца. Но даже это обстоятельство не помешало переходу Луиса в «Барселону» почти за 82 миллиона евро. На тот момент это был четвертый по дороговизне трансфер в мире, а после переходов Погба и Игуаина уругваец занимает шестую строчку.

28 лет

Сезон, который начинался для Суареса столь печально – можно было только тренироваться, но не играть, завершился сверхудачно. Луис в первой же кампании за каталонцев завоевал все титулы, какие только мог пожелать: Кубок чемпионов, Примера, Кубок Короля. Позже Луис стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира, а невероятная тройка MSN (Месси – Суарес – Неймар) по сей день наводит ужас на противников и является лучшим атакующим трезубцем в мире.

29 лет

«Барселона» оступилась в Лиге чемпионов, зато защитила титулы в Ла Лиге и Кубке Короля, а Луис забил за сезон фантастические 59 голов, завоевав вторую в своей карьере «Золотую бутсу». В январе Суарес забил 100-й гол за «Барселону», сделав это быстрее, чем кто бы то ни было в клубной истории. Так, Самуэлю Это’О потребовалось 157 матчей для достижения круглой отметки, Лионелю Месси – 188, а Суарес уложился в 120 поединков!

30 лет

Теперь до «круглого» числа добрался сам Суарес. Одному из лучших форвардов мирового футбола 30 лет, и он, определенно, собирается задержаться на топ-уровне еще на несколько лет. Человек непростого характера и огромного футбольного таланта, который признают все. Даже Патрис Эвра, имевший конфликт с Суаресом: «В моем инстаграме нет места ненависти, здесь только любовь. Луис, ты великий игрок, ты лучшая „девятка“. Мои поздравления!»