Тренеры, которые найдут работу в 2017 году

Тренерская доля сурова, но каждое разочарование должно сменяться удачей, если человек того заслуживает. «Соккер.ру» называет наставников, которые скоро напомнят о себе.

Марсело Бьелса (Аргентина)

Последнее место работы: «Марсель» (2014 – 2015)

Где может оказаться? Везде! По слухам, «Лилль» готов предложить трехлетний контракт.

Большой оригинал по прозвищу «Эль Локо» (Сумасшедший, Псих) прошедшим летом в очередной раз сыграл на свою репутацию. Сначала аргентинский специалист подписал контракт с «Лацио», а через два дня расторг это соглашение из-за несогласия с трансферной политикой римлян. Очень сильный специалист, с которым крайне трудно договориться и поддерживать отношения, но первое часто перевешивает второе. Бьелса соскучился по работе, тем более с «Лацио» поработать так и не удалось. Может оказаться где угодно: все зависит от смелости потенциальных работодателей и настроения Марсело в день переговоров.

Шота Арвеладзе (Грузия)

Последнее место работы: «Маккаби» (2016)

Где может оказаться? Например, в «Краснодаре».

Грузинский наставник в начале года был уволен по прямому распоряжению владельца клуба, так что специалист, который говорит на русском языке и которым уже интересовались клубы РФПЛ, теперь свободен. Не исключено, что в 2017-м году Шота получит возможность поработать в чемпионате России, хотя вряд ли он сам будет ограничивать предложения географически. Во всяком случае, Игорю Шалимову нужно держать ушки на макушке и не давать Сергею Галицкому поводов.

Андре Шуберт (Германия)

Последнее место работы: «Боруссия Менхенгладбах» (2015 – 2016)

Где может оказаться? В одном из немецких клубов.

Молодой специалист неожиданно принял бразды правления в «Боруссии» после того, как команда под руководством Люсьена Фавра впала в полосу неудач. Теперь сам Шуберт уходит с формулировкой: «Нужен новый импульс извне». «Жеребцы» под руководством Андре сыграли немало прекрасных матчей, достойно выглядели в Лиге чемпионов, так что на него наверняка обратят внимание клубы Бундеслиги, оказавшись перед необходимостью сменить наставника.

Марселино Гарсия Тораль (Испания)

Последнее место работы: «Вильярреал» (2013 – 2016)

Где может оказаться? В любом из топ-5 европейских чемпионатов.

Марселино ушел из «Вильярреала» из-за разногласий с игроками и клубом, но у него серьезная тренерская репутация. В прошлом году испанца называли в числе претендентов на пост наставника «Шальке» и «Интера», а пауза в работе связана с желанием отдохнуть и ожиданием стоящего предложения. Тораль, сделавший из «Желтой подводной лодки» мини-филиал мадридского «Атлетико», точно востребован. Не исключено даже, что именно он станет преемником Диего Симеоне, если тот решит покинуть «матрасников» ради нового вызова.

Лоран Блан (Франция)

Последнее место работы: ПСЖ (2013 – 2016)

Где может оказаться? В любом из топ-5 европейских чемпионатов.

Многократный чемпион Франции с ПСЖ, экс-тренер национальной французской дружины сидит без работы после ухода из «Пари Сен-Жермен». Наверное, Лорану будет нелегко перестроиться на другие цели после стольких лет у руля национального гегемона, но он должен откликнуться на одно из предложений, если собирается продолжать свою профессиональную карьеру. Недавно ходили слухи об «Интере», не исключено участие Блана в кастинге на роль преемника Арсена Венгера, если тот покинет «Арсенал».

Леонид Слуцкий (Россия)

Последнее место работы: ЦСКА (2009 – 2016)

Где может оказаться? В Европе.

В текущем сезоне Слуцкий не собирается возвращаться к активной тренерской работе, но собирается выучить английский язык, возможно, присоединится к научно-аналитической группе «Челси», чтобы убить двух зайцев одним выстрелом – и новые знания получить, и лингвистические знания расширить. А вот летом Леонид Викторович должен возобновить самостоятельную деятельность. Скорее всего, новый клуб Слуцкого будет не из России.

Франк де Бур (Нидерланды)

Последнее место работы: «Интер» (2016)

Где может оказаться? В одном из ведущих чемпионатов.

Франк Де Бур подготовил себя к большому вызову работой в «Аяксе», но совершил ошибку, приняв «Интер», в котором увидел полный бардак. Голландец не сумел навести порядок, сейчас он свободен и будет отклонять предложения до конца сезона (известно, что к нему обращались, в частности, из «Суонси»). Летом Франк наверняка найдет новую работу.

Павел Врба (Чехия)

Последнее место работы: «Анжи» (2016)

Где может оказаться? В другом российском клубе.

Врба пал жертвой обстоятельств в «Анжи», хотя на определенном этапе его работа вызывала исключительно положительный отклик. К примеру, махачкалинцы под руководством чешского специалиста в двух матчах не проиграли «Зениту» (2:2 в чемпионате и 4:0 в Кубке России). Врба оставил о себе хорошее впечатление и вправе рассчитывать на новые предложения из РФПЛ. А если нет – без работы Павел надолго не останется в любом случае.

Роберто Манчини (Италия)

Последнее место работы: «Интер» (2014 – 2016)

Где может оказаться? Там, где хорошо заплатят.

У Манчини очень хорошие агенты: всегда найдут ему интересную и высокооплачиваемую работу. Так, в конце прошлого года ходили слухи о «Марселе» и ПСЖ, когда парижане под руководством Унаи Эмери впали в полосу неудач. В январе Роберто отдыхал на Антильских островах, но он там не задержится: в 52 года итальянец точно не собирается бросать свое ремесло, приносящее удовольствие и солидный доход.

Олег Кононов (Россия)

Последнее место работы: «Краснодар» (2013 – 2016)

Где может оказаться? В России, и не только.

Кононов, при котором «Краснодар» играл в романтичный футбол, активно провел месяцы свободы от забот, посещая стажировки и ведя активную жизнь в социальных сетях. В общем, Олега Георгиевича сложно было упустить из виду, а на днях он сообщил, что ведет переговоры с неназванным клубом, где хочет работать. Если не получится – готов обсудить вопрос о том, чтобы возглавить сборную Беларуси. Беспроигрышный вариант: Кононов в 2017 году точно будет при деле.

Бонус. Валерий Карпин (Россия)

Последнее место работы: «Торпедо Армавир» (2015 – 2016)

Где может оказаться? Везде. Любой адекватный клуб должен иметь в виду, что Карпин свободен и ждет предложения, от которого не сможет отказаться.

На самом деле, это пожелание, а не обещание – потому что нет уверенности, что у Карпина есть желание возвращаться к тренерской работе. Без этого никак. Сейчас Валерий Георгиевич создает ажиотаж вокруг футбола в качестве эксперта на ТВ, но это все равно, что гвозди микроскопом забивать. Карпина бы «в поле»! Можно по-разному относиться к тренерскому гению Карпина, но наблюдать за его работой было всегда интересно. Многим наставникам недостает такого «огонька» и харизмы, коими обладает Валерий Георгиевич.