Справочник ЛЧ: неудачник Златан, Месси на пятках у Роналду

«Соккер.ру» продолжает знакомить вас с любопытными фактами из истории Лиги чемпионов. У кого больше всего матчей? Кто лидирует по забитым мячам?

Футболисты с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов

Кто же главный гвардеец Лиги чемпионов среди действующих футболистов? Попробуйте угадать! Подсказка – это вратарь, который трижды держал в руках «ушастого». Впрочем, не будем томить, смотрим десятку футболистов с наибольшим количеством матчей в ЛЧ:

1. Икер Касильяс (Испания) – 162 матча. «Реал» - 150, «Порту» - 12.

2. Хави (Испания) – 151 матч. Все – в составе «Барселоны».

3. Рауль (Испания) – 142 матча. «Реал» - 130, «Шальке» - 12.

4. Райан Гиггз (Уэльс) – 141 матч. Все - в составе «Манчестер Юнайтед».

5. Криштиану Роналду (Португалия) – 133 матча. «Манчестер Юнайтед» - 52, «Реал» - 81.

6. Кларенс Зеедорф (Нидерланды) – 125 матчей. «Аякс» - 11, «Реал» - 25, «Милан» - 89.

7. Пол Скоулз (Англия) – 124 матча. Все – в составе «Манчестер Юнайтед».

8. Роберто Карлос (Бразилия) – 120 матчей. «Реал» - 107, «Фенербахче» - 13.

9. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119 матчей. «Аякс» - 19, «Ювентус» - 19, «Интер» - 22, «Барселона» - 10, «Милан» - 16, ПСЖ – 33.

10. Андрес Иньеста (Испания) – 118 матчей. Все – в составе «Барселоны».

- Лидер рейтинга Касильяс продолжает пополнять личный счет в Лиге чемпионов, в отличие от своего друга Хави, с которым они шли ноздря в ноздрю до того момента, как полузащитник решил уехать в Катар. Икер тоже покинул «Реал», но продолжил играть в ЛЧ за «Порту», с которым пробился в плей-офф текущего розыгрыша.

- Только 2 футболиста из 30 главных гвардейцев Лиги чемпионов (100 матчей и больше) никогда не выигрывали этот турнир. Это Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Буффон.

- Лучший из российских футболистов – Сергей Игнашевич, который провел 77 матчей. 23 поединка за «Локомотив» и 54 в составе ЦСКА.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

Футболистов, расположившихся на двух первых строчках, угадает каждый.

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 95 голов. МЮ – 15, «Реал» - 80.

2. Лионель Месси (Аргентина) – 93 гола. Все – в составе «Барселоны».

3. Рауль (Испания) – 71 гол. «Реал» - 66, «Шальке» - 5.

4. Рууд ван Нистелрой (Нидерланды) – 56 голов. ПСВ – 8, МЮ – 35, «Реал» - 13.

5. Карим Бензема (Франция) – 50 голов. «Лион» - 12, «Реал» - 38.

6. Тьерри Анри (Франция) – 50 голов. «Монако» - 7, «Арсенал» - 35, «Барселона» - 8.

7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 48 голов. «Аякс» - 6, «Ювентус» - 3, «Интер» - 6, «Барселона» - 4, «Милан» - 9, ПСЖ – 20.

8. Андрей Шевченко (Украина) – 48 голов. «Динамо Киев» - 15, «Милан» - 29, «Челси» - 4.

9. Филиппо Индзаги (Италия) – 46 голов. «Ювентус» - 17, «Милан» - 29.

10. Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) – 44 гола. «Марсель» - 5, «Челси» - 36, «Галатасарай» - 3.

- Златан Ибрагимович – единственный футболист, который забивал в Лиге чемпионов за шесть разных команд.

- Главная интрига в бомбардирском списке – кто первым достигнет сотни? У Криштиану Роналду было серьезное преимущество перед началом текущего розыгрыша, но в групповом турнире он забил всего лишь два мяча, в то время как Месси отличился 10 раз.

- Ни один российский футболист не может похвастаться даже десятью голами в Лиге чемпионов.

- Максимальное количество голов за российский клуб в Лиге чемпионов забил Халк, отличившийся 10 раз в составе «Зенита». Всего на счету бразильца 17 голов в ЛЧ (7 за «Порту»).

Самые быстрые голы

1. Рой Макай (Нидерланды; «Бавария») – 10.12 секунды. Матч: «Бавария» – «Реал» 2007 года (2:1)

2. Жонас (Бразилия; «Валенсия») – 10.96 секунды. Матч: «Валенсия» - «Байер» 2011 года (3:1)

3. Жилберто Силва (Бразилия; «Арсенал») – 20.07 секунды. Матч: ПСВ – «Арсенал» 2002 года (0:4)

4. Алессандро Дель Пьеро (Италия; «Ювентус») - 20.12 секунды. Матч: «Манчестер Юнайтед» - «Ювентус» 1997 года (3:2)

5. Кларенс Зеедорф (Нидерланды; «Милан») – 21.06 секунды. Матч: «Шальке» - «Милан» 2005 года (2:2)

Самые быстрые удаления

1. Александр Кучер (Украина; «Шахтер») – 3 минуты 59 секунд. Матч: «Бавария» – «Шахтер» 2015 года

2. Валерьен Исмаэль (Франция; «Вердер») – 5 минут 52 секунды. Матч: «Интер» - «Вердер» 2004 года

3. Крейг Беллами (Уэльс; «Ньюкасл») – 5 минут 59 секунд. Матч: «Ньюкасл» – «Интер» 2002 года

4. Фредерик Дею (Франция; «Ланс») – 6 минут. Матч: «Ланс» - «Динамо Киев» 1998 года

5. Эктор Эррера (Мексика; «Порту») – 6 минут, 47 секунд. Матч: «Порту» - «Зенит» 2013 года

Голы вратарей

Ханс-Йорг Бутт (Германия). 13 сентября 2000 за «Гамбург» в ворота «Ювентуса» с пенальти (3:3)

Ханс-Йорг Бутт (Германия). 12 марта 2002 за «Байер» в ворота «Ювентуса» с пенальти (3:1)

Ханс-Йорг Бутт (Германия). 8 декабря 2009 за «Баварию» в ворота «Ювентуса» с пенальти (4:1)

Синан Болат (Турция). 9 декабря 2009 за «Стандард» в ворота «АЗ Алкмаар» головой (1:1)

Винсент Эньяма (Нигерия). 29 сентября 2010 за «Хапоэль Тель-Авив» в ворота «Лиона» с пенальти (1:3)

Не может не удивлять, что лучший вратарь-бомбардир в истории Лиги чемпионов – Ханс-Йорг Бутт, все свои три мяча забил в ворота «Ювентуса» в составах разных немецких команд. Для этого ему потребовалось чуть больше девяти лет.

Молодые и «старые» в Лиге чемпионов

Самый молодой дебютант: 23 ноября 1994 года Селестин Бабаяро (Нигерия; «Андерлехт») – 16 лет и 87 дней в матче против «Стяуа».

Самый молодой автор гола: 1 октября 1997 года Питер Офори-Куайе (Гана; «Олимпиакос») – 17 лет, 195 дней в матче против «Русенборга».

Самый «старый» игрок: 11 декабря 2007 года Марко Балотта (Италия; «Лацио») – 43 года и 253 дня в матче против «Реала».

Самый «старый» автор гола: 25 ноября 2014 года Франческо Тотти (Италия; «Рома») – 38 лет и 59 дней в матче против ЦСКА.

Самые молодые в Лиге чемпионов – африканцы, а самые «старые» - итальянцы, более того, представители римских клубов. Занятно.

Юбилейные голы в Лиге чемпионов

1-й гол. Даниэль Амокачи (Нигерия; «Брюгге») – 25 ноября 1992 в ворота ЦСКА (1:0)

100-й гол. Ромарио (Бразилия; «Барселона») – 16 марта 1994 в ворота «Спартака» (5:1)

1000-й гол. Дмитрий Хохлов (Россия; ПСВ) – 9 декабря 1998 в ворота «Бенфики» (2:2)

2000-й гол. Эрвин Санчес (Боливия; «Боавишта») – 19 сентября 2001 в ворота «Динамо Киев» (3:1)

3000-й гол. Давид Трезеге (Франция; «Ювентус») – 10 декабря 2003 в ворота «Олимпиакоса» (3:0)

4000-й гол. Питер Крауч (Англия; «Ливерпуль») – 11 апреля 2007 в ворота ПСВ (1:0)

5000-й гол. Луизао (Бразилия; «Бенфика») – 14 сентября 2010 в ворота «Хапоэля» (2:0)

6000-й гол. Марио Гетце (Германия; «Боруссия Дортмунд») – 5 марта 2013 в ворота «Шахтера» (3:0)

7000-й гол. Анхель Ди Мария (Аргентина; ПСЖ) – 25 ноября 2015 в ворота «Мальмё» (5:0)