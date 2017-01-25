Справочник ЛЧ: неудачник Златан, Месси на пятках у Роналду

«Соккер.ру» продолжает знакомить вас с любопытными фактами из истории Лиги чемпионов. У кого больше всего матчей? Кто лидирует по забитым мячам?
Футболисты с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов
Кто же главный гвардеец Лиги чемпионов среди действующих футболистов? Попробуйте угадать! Подсказка – это вратарь, который трижды держал в руках «ушастого». Впрочем, не будем томить, смотрим десятку футболистов с наибольшим количеством матчей в ЛЧ:
1. Икер Касильяс (Испания) – 162 матча. «Реал» - 150, «Порту» - 12.
2. Хави (Испания) – 151 матч. Все – в составе «Барселоны».
3. Рауль (Испания) – 142 матча. «Реал» - 130, «Шальке» - 12.
4. Райан Гиггз (Уэльс) – 141 матч. Все - в составе «Манчестер Юнайтед».
5. Криштиану Роналду (Португалия) – 133 матча. «Манчестер Юнайтед» - 52, «Реал» - 81.
6. Кларенс Зеедорф (Нидерланды) – 125 матчей. «Аякс» - 11, «Реал» - 25, «Милан» - 89.
7. Пол Скоулз (Англия) – 124 матча. Все – в составе «Манчестер Юнайтед».
8. Роберто Карлос (Бразилия) – 120 матчей. «Реал» - 107, «Фенербахче» - 13.
9. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119 матчей. «Аякс» - 19, «Ювентус» - 19, «Интер» - 22, «Барселона» - 10, «Милан» - 16, ПСЖ – 33.
10. Андрес Иньеста (Испания) – 118 матчей. Все – в составе «Барселоны».
- Лидер рейтинга Касильяс продолжает пополнять личный счет в Лиге чемпионов, в отличие от своего друга Хави, с которым они шли ноздря в ноздрю до того момента, как полузащитник решил уехать в Катар. Икер тоже покинул «Реал», но продолжил играть в ЛЧ за «Порту», с которым пробился в плей-офф текущего розыгрыша.
- Только 2 футболиста из 30 главных гвардейцев Лиги чемпионов (100 матчей и больше) никогда не выигрывали этот турнир. Это Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Буффон.
- Лучший из российских футболистов – Сергей Игнашевич, который провел 77 матчей. 23 поединка за «Локомотив» и 54 в составе ЦСКА.
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
Футболистов, расположившихся на двух первых строчках, угадает каждый.
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 95 голов. МЮ – 15, «Реал» - 80.
2. Лионель Месси (Аргентина) – 93 гола. Все – в составе «Барселоны».
3. Рауль (Испания) – 71 гол. «Реал» - 66, «Шальке» - 5.
4. Рууд ван Нистелрой (Нидерланды) – 56 голов. ПСВ – 8, МЮ – 35, «Реал» - 13.
5. Карим Бензема (Франция) – 50 голов. «Лион» - 12, «Реал» - 38.
6. Тьерри Анри (Франция) – 50 голов. «Монако» - 7, «Арсенал» - 35, «Барселона» - 8.
7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 48 голов. «Аякс» - 6, «Ювентус» - 3, «Интер» - 6, «Барселона» - 4, «Милан» - 9, ПСЖ – 20.
8. Андрей Шевченко (Украина) – 48 голов. «Динамо Киев» - 15, «Милан» - 29, «Челси» - 4.
9. Филиппо Индзаги (Италия) – 46 голов. «Ювентус» - 17, «Милан» - 29.
10. Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) – 44 гола. «Марсель» - 5, «Челси» - 36, «Галатасарай» - 3.
- Златан Ибрагимович – единственный футболист, который забивал в Лиге чемпионов за шесть разных команд.
- Главная интрига в бомбардирском списке – кто первым достигнет сотни? У Криштиану Роналду было серьезное преимущество перед началом текущего розыгрыша, но в групповом турнире он забил всего лишь два мяча, в то время как Месси отличился 10 раз.
- Ни один российский футболист не может похвастаться даже десятью голами в Лиге чемпионов.
- Максимальное количество голов за российский клуб в Лиге чемпионов забил Халк, отличившийся 10 раз в составе «Зенита». Всего на счету бразильца 17 голов в ЛЧ (7 за «Порту»).
Самые быстрые голы
1. Рой Макай (Нидерланды; «Бавария») – 10.12 секунды. Матч: «Бавария» – «Реал» 2007 года (2:1)
2. Жонас (Бразилия; «Валенсия») – 10.96 секунды. Матч: «Валенсия» - «Байер» 2011 года (3:1)
3. Жилберто Силва (Бразилия; «Арсенал») – 20.07 секунды. Матч: ПСВ – «Арсенал» 2002 года (0:4)
4. Алессандро Дель Пьеро (Италия; «Ювентус») - 20.12 секунды. Матч: «Манчестер Юнайтед» - «Ювентус» 1997 года (3:2)
5. Кларенс Зеедорф (Нидерланды; «Милан») – 21.06 секунды. Матч: «Шальке» - «Милан» 2005 года (2:2)
Самые быстрые удаления
1. Александр Кучер (Украина; «Шахтер») – 3 минуты 59 секунд. Матч: «Бавария» – «Шахтер» 2015 года
2. Валерьен Исмаэль (Франция; «Вердер») – 5 минут 52 секунды. Матч: «Интер» - «Вердер» 2004 года
3. Крейг Беллами (Уэльс; «Ньюкасл») – 5 минут 59 секунд. Матч: «Ньюкасл» – «Интер» 2002 года
4. Фредерик Дею (Франция; «Ланс») – 6 минут. Матч: «Ланс» - «Динамо Киев» 1998 года
5. Эктор Эррера (Мексика; «Порту») – 6 минут, 47 секунд. Матч: «Порту» - «Зенит» 2013 года
Голы вратарей
Ханс-Йорг Бутт (Германия). 13 сентября 2000 за «Гамбург» в ворота «Ювентуса» с пенальти (3:3)
Ханс-Йорг Бутт (Германия). 12 марта 2002 за «Байер» в ворота «Ювентуса» с пенальти (3:1)
Ханс-Йорг Бутт (Германия). 8 декабря 2009 за «Баварию» в ворота «Ювентуса» с пенальти (4:1)
Синан Болат (Турция). 9 декабря 2009 за «Стандард» в ворота «АЗ Алкмаар» головой (1:1)
Винсент Эньяма (Нигерия). 29 сентября 2010 за «Хапоэль Тель-Авив» в ворота «Лиона» с пенальти (1:3)
Не может не удивлять, что лучший вратарь-бомбардир в истории Лиги чемпионов – Ханс-Йорг Бутт, все свои три мяча забил в ворота «Ювентуса» в составах разных немецких команд. Для этого ему потребовалось чуть больше девяти лет.
Молодые и «старые» в Лиге чемпионов
Самый молодой дебютант: 23 ноября 1994 года Селестин Бабаяро (Нигерия; «Андерлехт») – 16 лет и 87 дней в матче против «Стяуа».
Самый молодой автор гола: 1 октября 1997 года Питер Офори-Куайе (Гана; «Олимпиакос») – 17 лет, 195 дней в матче против «Русенборга».
Самый «старый» игрок: 11 декабря 2007 года Марко Балотта (Италия; «Лацио») – 43 года и 253 дня в матче против «Реала».
Самый «старый» автор гола: 25 ноября 2014 года Франческо Тотти (Италия; «Рома») – 38 лет и 59 дней в матче против ЦСКА.
Самые молодые в Лиге чемпионов – африканцы, а самые «старые» - итальянцы, более того, представители римских клубов. Занятно.
Юбилейные голы в Лиге чемпионов
1-й гол. Даниэль Амокачи (Нигерия; «Брюгге») – 25 ноября 1992 в ворота ЦСКА (1:0)
100-й гол. Ромарио (Бразилия; «Барселона») – 16 марта 1994 в ворота «Спартака» (5:1)
1000-й гол. Дмитрий Хохлов (Россия; ПСВ) – 9 декабря 1998 в ворота «Бенфики» (2:2)
2000-й гол. Эрвин Санчес (Боливия; «Боавишта») – 19 сентября 2001 в ворота «Динамо Киев» (3:1)
3000-й гол. Давид Трезеге (Франция; «Ювентус») – 10 декабря 2003 в ворота «Олимпиакоса» (3:0)
4000-й гол. Питер Крауч (Англия; «Ливерпуль») – 11 апреля 2007 в ворота ПСВ (1:0)
5000-й гол. Луизао (Бразилия; «Бенфика») – 14 сентября 2010 в ворота «Хапоэля» (2:0)
6000-й гол. Марио Гетце (Германия; «Боруссия Дортмунд») – 5 марта 2013 в ворота «Шахтера» (3:0)
7000-й гол. Анхель Ди Мария (Аргентина; ПСЖ) – 25 ноября 2015 в ворота «Мальмё» (5:0)
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Ни одного из России
Минусуй сколько одному месту влезет YESYESYES
ПС раз мои коменты все равно троллинг, тогда я буду месси называть как и положено - Гном YESYESYES
Гном никогда рядом не стоял и стоять не будет YESYESYES!!!
Хави ушел Барса не смогли пройти 1\4 финала, уйдет Иньеста они не выйдут из группы.