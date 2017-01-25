Ремонтада или смерть?

«Реал» постарается исправить ситуацию в противостоянии с «Сельтой», чтобы выйти в полуфинал Кубка Короля, а «Соккер.ру» предлагает набор ремонтад мадридцев в новом веке.

- В XXI веке мадридский «Реал» 9 раз переламывал в свою пользу ход двухматчевого противостояния после поражения в первом поединке.

- «Сливочные» совершили по 3 ремонтады в 3-х турнирах: Кубке Короля, Лиге чемпионов и Суперкубке Испании.

- В каждом из представленных ниже случаев «Мадрид» сначала проигрывал в гостях, а потом исправлял ситуацию на «Сантьяго Бернабеу».

- «Сельте» команда Зинедина Зидана проиграла на своем поле, так что если ремонтада состоится, то она будет десятой по счету в новом веке и уникальной по сути, ведь предстоит поработать над ошибками в логове врага.

Лига чемпионов 2000/2001, 1/4 финала

«Галатасарай» - «Реал» - 3:2

«Реал» - «Галатасарай» - 3:0

Сезон 2000/2001 «Мадрид» проводил в качестве действующего обладателя трофея. «Сливочные» под руководством Висенте Дель Боске выиграли свои квартеты на обеих групповых стадиях, а в первом раунде плей-офф попали на «Галатасарай» Мирчи Луческу. Турки в ранге победителя Кубка УЕФА летом 2000-го сразились с «Реалом» за Суперкубок Европы и победили, а теперь вызвались потрепать нервы фавориту в четвертьфинале ЛЧ. После первого тайма в Стамбуле мадридцы вели со счетом 2:0, но после перерыва расслабились и пропустили три мяча, зато на «Сантьяго Бернабеу» смели «Галатасарай» со своего пути – 3:0 после дубля Рауля и гола Эльгеры, причем все вопросы были сняты уже к перерыву.

Кубок Короля 2001/2002, 1/8 финала

«Химнастик Таррагона» - «Реал» - 1:0

«Реал» - «Химнастик Таррагона» - 4:2

У «Реала» хватает позорных вылетов из Кубка Короля от клубов вроде «Алькоркона» и «Реал Юнион», вот и «Химнастик» хотел свергнуть королей. В конце выездной встречи Айтор Каранка срезал мяч в свои ворота, а все стало выглядеть серьезно на «Сантьяго Бернабеу», где дерзкие гости открыли счет уже на 1-й минуте. Это означало, что «Реалу» нужно было выигрывать в два мяча. Рауль оперативно ответил, однако на 15-й минуте «Химнастик» снова забил. И все-таки «сливочные» добились нужно результата: Рауль оформил хет-трик, еще один мяч забил Гути.

Кубок Короля 2001/2002, 1/2 финала

«Атлетик Бильбао» - «Реал» - 2:1

«Реал» - «Атлетик Бильбао» - 3:0

В том розыгрыше Кубка Короля «Реал» совершил две ремонтады, вторая состоялась в полуфинале. В классической баталии с «Атлетиком» первым забил Зидан, но баски добились волевой победы во втором тайме, а вот в Мадриде продержались только один тайм. В разгроме снова поучаствовали голами Рауль и Гути: эти парни словно были проводниками духа Хуанито. Кстати, несмотря на два подвига, в финале «Реал» проиграл «Депортиво» и остался без трофея.

Лига чемпионов 2001/2002, 1/4 финала

«Бавария» - «Реал» - 2:1

«Реал» - «Бавария» - 2:0

Зато следующая ремонтада стала важным звеном на пути к большому успеху. Выезд в Мюнхен сложился неудачно, хотя до поры все шло хорошо, ведь Жереми забил уже на 11 минуте. Эффенберг и Писарро забили по голу в последние десять минут, заставив «Реал» брать реванш на своем поле. Было нелегко, «Бавария» не поддавалась вплоть до 69-й минуты, когда Иван Эльгера забил важнейший мяч. Контрольный выстрел в концовке совершил Гути.

Суперкубок Испании 2003

«Мальорка» - «Реал» - 2:1

«Реал» - «Мальорка» - 3:0

«Реал» начал поход за трофеем с поражения в Пальме, где победный мяч с особым цинизмом забил Самуэль Это’О, не пригодившийся мадридскому клубу. Впрочем, на «Сантьяго Бернабеу» островитян ждал разгром с голами Рауля, Роналдо и Бекхэма, только-только присоединившегося к «Королевскому клубу».

Суперкубок Испании 2008

«Валенсия» - «Реал» - 3:2

«Реал» - «Валенсия» - 4:2

Пожалуй, самая яркая ремонтада. Во-первых, противостояние получилось дико результативным: 11 голов в двух поединках. Во-вторых, отыгрался «Реал» совсем уж по голливудскому сценарию. Давид Силва упрочил преимущество «Валенсии», забив в Мадриде, потом было удаление ван дер Варта и ответный гол ван Нистелроя с пенальти. На 72-й минуте при счете 1:1 и этот голландец увидел перед собой красную карточку. И тут начались чудеса! Вдевятером мадридцы забили три мяча, отличились Рамос, Де Ла Ред и Игуаин, потом пропустили от своего друга Морьентеса, но его гол уже ничего не решал. Фантастика!

Суперкубок Испании 2012

«Барселона» - «Реал» - 3:2

«Реал» - «Барселона» - 2:1

Обходил «Реал» подобным образом и «Барселону», правда, в Суперкубке Испании 2012 года все решил «лишний» гол на выезде. Ди Мария поступил мудро, отличившись в концовке встречи на «Камп Ноу», а в Мадриде Игуаин и Роналду спустя двадцать минут игры сделали счет 2:0. Месси забил свой мяч, но гостевых голов оказалось больше у «сливочных», которые и стали обладателями трофея.

Кубок Короля 2012/2013, 1/8 финала

«Сельта» - «Реал» - 2:1

«Реал» - «Сельта» - 4:0

Особенно актуальная запись накануне сегодняшней встречи: не далее как четыре года назад «Реал» уже проходил «Сельту» в Кубке Короля, воспользовавшись усилиями воли. Галисийцы тоже выиграли 2:1 в первой игре, правда, она проходила на «Балаидосе», козырь «Бернабеу» был у мадридцев в рукаве. В родных стенах Криштиану Роналду оформил хет-трик, еще один гол забил Сами Хедира, и команда Моуриньо тогда добралась до самого финала, чтобы там проиграть «Атлетико».

Видео можете посмотреть здесь.

Лига чемпионов 2015/2016, 1/4 финала

«Вольфсбург» - «Реал» - 2:0

«Реал» - «Вольфсбург» - 3:0

Памятная ремонтада уже есть и на счету Зидана-тренера. Если помните, в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Вольфсбургу» в гостях, чтобы затем разгромить «волков» на своем поле. Криштиану Роналду снова оформил хет-трик, так что это неотъемлемый атрибут двух последних спасательных операций. Есть и еще одна любопытная закономерность: в 5 из 6 случаев, когда «Мадрид» совершал камбэки в Лиге чемпионов и Кубке Короля, он добирался до финалов турниров. Решающие схватки в ЛЧ после таких событий неизменно выигрывались, а вот во внутреннем турнире следовали поражения.