Битва эпох. «Ювентус» Трапаттони vs «Милан» Сакки

Перед встречей «Милана» и «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии «Соккер.ру» проводит параллели между двумя эпохальными командами в истории великих клубов.

Накануне декабрьского сражения «Милана» и «Ювентуса» за Суперкубок Италии в битве эпох участвовали «Ювентус» Липпи и «Милан» Анчелотти. Идею для следующего противостояния подал наш читатель Abbath: «Надеюсь, в будущем порадуете второй частью - „Ювентус“ Трапаттони против „Милана“ Сакки, благо, эпохи не менее легендарные». Что ж, будущее наступило, а эпохи, действительно, грандиозные!

Джованни Трапаттони в «Ювентусе» - с 1976 по 1986; c 1991 по 1994

Трофеи (13): чемпион Италии (6), Кубок Италии (2), Кубок чемпионов (1), Кубок Обладателей Кубков (1), Кубок УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (1), Межконтинентальный Кубок (1).

Арриго Сакки в «Милане» - с 1987 по 1991; c 1996 по 1997

Трофеи (8): чемпион Италии (1), Суперкубок Италии (1), Кубок чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (2).

Вратари

Дино Дзофф (Италия) 7 - 3 Джованни Галли (Италия)

Дзофф – один из величайших вратарей в истории футбола, в масштабах личности Галли не по силам тягаться с великим Дино, дублером которого Джованни был на победном чемпионате мира 1982 года. Галли посчастливилось стать частью блестящего «Милана» Сакки, и хотя он тоже внес лепту в успехи «россонери», были люди гораздо важнее. Например, непроходимая четверка защитников и вдохновенные голландцы.

Защитники

Клаудио Джентиле (Италия) 6 – 4 Мауро Тассотти (Италия)

Очки в пользу Джентиле, который, несмотря на фамилию (в переводе «мягкий», «любезный») был одним из самых жестких защитников высокого уровня в свое время, останавливал самого Марадону. Клаудио добивался успехов не только с «Ювентусом», он чемпион мира в составе «Скуадра Адзурры», в то время как у легенды «Милана» Тассотти международная карьера не сложилась.

Серджио Брио (Италия) 3 – 7 Франко Барези (Италия)

В каждой большой команде есть звезды, футболисты, поддерживающие конструкцию, и те, кто хорошо вписывается в действительность. Брио – отличный защитник, но не герой, если сравнивать его с Истинным Капитаном «Милана» Франко Барези, у которого в активе не только победы на клубном уровне, но и полный комплект наград чемпионатов мира.

Гаэтано Ширеа (Италия) 6 – 4 Алессандро Костакурта (Италия)

Ширеа - гений своей эпохи, его связка с Клаудио Джентиле считается одной из самых эффективных в истории итальянского футбола, поэтому «Билли» Костакурте придется проиграть легенде всея Италии, несмотря на все свои достижения и пять завоеванных Кубков чемпионов.

Антонио Кабрини (Италия) 4 – 6 Паоло Мальдини (Италия)

Сравнивая великих футболистов давно минувших эпох, приходится прибегать к шкале их значимости в мировой истории. Правда, тут что ни имя – то обязательно легенда, но в дуэли Кабрини и Мальдини выделяем последнего. Паоло с его чудесной карьерой выделяется даже на фоне такого весомого оппонента, выигрывавшего Мундиаль и шесть Скудетто в составе «Ювентуса».

Полузащитники

Массимо Бонини (Сан-Марино) 4 – 6 Франк Райкард (Нидерланды)

Лучший футболист в истории Сан-Марино против одного из ярчайших выходцев с Суринама, проявивших себя в футболе. Бонини был чистым разрушителем, «волнорезом», а Райкард был ходячим арсеналом разнообразных футбольных умений. Голландец стоит на ступень выше.

Марко Тарделли (Италия) 6 – 4 Карло Анчелотти (Италия)

Главное качество Анчелотти, которое он перенес и на тренерскую карьеру, заключается в том, что Карлетто удивительным образом умеет быть полезным и уместным везде. Вот и в «Милане» Сакки он нашел себе достойное место, но Тарделли, чей звездный час пришелся на ЧМ-1982, более великий для Италии игрок, здесь сомнений быть не может.

Збигнев Бонек (Польша) 4 - 6 Руд Гуллит (Нидерланды)

Поляк вместе с Мишелем Платини определял игру «Ювентуса» при Трапаттони, а Гуллит был одной из главных движущих сил «Милана» Сакки. Оба вызывают огромное уважение, но Руд более яркий, запоминающийся футболист, поэтому выходит победителем из этой дуэли.

Мишель Платини (Франция) 7 – 3 Роберто Донадони (Италия)

Будет честно признать, что Донадони просто не повезло с оппонентом, и хотя трудолюбивый Роберто вытянул себя на высокий уровень и почувствовал вкус больших побед, рядом с гением обладателя трех «Золотых мячей» его личное величие меркнет.

Нападающие

Паоло Росси (Италия) 7 – 3 Альбериго Эвани (Италия)

Карьера Паоло Росси знавала взлеты и падения: он забивал в финале чемпионата мира и был дисквалифицирован на два года. Карьера форварда в «Ювентусе» не получилась цельной, хотя он захватил и победы со «Старой Синьорой», в частности, в Кубке чемпионов. Альбериго Эвани – уважаемый человек в Милане, отыгравший 13 лет за «россонери», но Росси серьезно «больше».

Роберто Беттега (Италия) 3 – 7 Марко ван Бастен (Нидерланды)

Возможно, и не зажглась бы звезда Паоло Росси, не получи Беттега тяжелую травму накануне ЧМ-1982, где он должен был стать основным форвардом. Нападающий, которому в детстве подражал Паоло Мальдини, отыграл 14 лет в «Ювентусе», но талант Марко ван Бастена попросту выходит за рамки нормальных представлений. Недаром у голландца три «Золотых мяча».

Джованни Трапаттони (Италия) 5 – 5 Арриго Сакки (Италия)

Единственная ничья в этой схватке, никто из великих тренеров не собирается отступать. Трапаттони собрал в «Ювентусе» мощнейшую команду, причем не только завоевал кучу трофеев с «бьянконери», но и, можно сказать, построил фундамент для Энцо Беарзота, выигравшего со сборной Италии ЧМ-1982. «Милан» Сакки – это феномен, Арриго применил новые методы управления коллективом и прослыл тактическим гением. Соперники достойны друг друга!

Итоговый счет. «Ювентус» Трапаттони 62 - 58 «Милан» Сакки

Победу с минимальным преимуществом одерживает «Ювентус», что можно объяснить обилием в составе чемпионов мира, переживших свой расцвет в «Старой Синьоре» под руководством Трапаттони. Впрочем, это мизерный перевес, чтобы говорить о чем-то, кроме равенства, тем более и оценщики небезгрешны. Да мы и не претендуем на истину первой инстанции, к тому же, оценки – это скорее сопутствующее развлечение, куда важнее просто вспомнить о великих командах и великих футболистах.