​Халк вернется в Россию?

«Соккер.ру» допускает, что «Зенит» вернет нападающего. Повторно прибывали Быстров, Аршавин, Тимощук и Кержаковы. А у Халка еще и железный футбольный повод имеется.

Товарищ Халк сыграл во имя светлой футбольной идеи партии Китая и за их капиталистические денежные перечисления семь поединков в Суперлиге. Забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

- в первом интервью после ухода в «Шанхай СИПГ» наш герой не исключал возможность возвращения в Россию и «Зенит», поскольку расстались по-хорошему, провел в команде немало лет;

- Живанильдо выступает за коллектив Виллаш-Боаша – третий клуб завершившегося в прошлом году чемпионата Китая, но соперники приличные – непросто будет стать чемпионом;

- Халк делит почетное десятое место в списке самых результативных игроков лиги. Но при этом является всего 37-м в списке голеадоров, причем рядом с ним ваши хорошие знакомые – итальянец Грациано Пелле, сенегалец Паписс Сиссе и бывший армеец Жо;

- лучшим снайпером чемпионата Китая 2016 стал бразильский атакующий хавбек Рикардо Гуларт (19 голов), которому двадцать пять лет. У него ни одного вызова в сборную Бразилии за последние два года. Запомните этот факт – важен для разговора о возможном возвращении одного из героев «Виража».

Зачем Халку возвращаться?

Перед новым годом Широков пошутил после заявлений агента о реинкарнации футбольной карьеры, что ждет звонок от «Зенита». И хавбек дошутится – в багажнике на базу клуба привезут, контракт на два года подпишут. Сам Широков был свидетелем ряда возвращений в одну команду одного города. Михаил Кержаков не первый и не последний. Халк вполне может продолжить ряд, ведь к китайским приключениям звезды футбола относятся без уважения. Окружение Оскара не удержало в себе знания о недовольстве парня Китаем, как брат Гризманна не смог прожить без намека на переход Антуана в «Манчестер Юнайтед» летом.

Халк не чувствует себя птицей в золотой клетке, поскольку в личных разговорах убеждал Оскара и Витселя, что китайские харчи не такие уж плохие, с соевым соусом залетают нормально. Но у старины Халка есть один пунктик. Не нужно держать свечку, чтобы разглядеть хитросплетения сложных отношений нападающего со сборной Бразилии. Будучи редким приличным форвардом для «селесао» своего поколения, Халк успел вызвать гнев Дунги. Карлос в свое время обвинял игрока «Зенита» в симуляции травмы, наказывал, игнорировал. А стоило бразильцу завоевать место в заявке на Кубке Америки – его команда ничего не выиграла, и сам героем не стал. Потом был переезд в Китай, и на карте Тите такая лига идет фоном, Халк выпал из обоймы. Суперлига пока не относится к турнирам, которые новый наставник уважает. А вот Жулиано за хороший старт в «Зените» поощрили вызовом…

«Зенит» обожает возвращения?

Наверное, это что-то личное, мушкетерское, «двадцать лет спустя», тысяча чертей. И зенитовское, даже немножко сакральное. Похоже на творческие мистификации знаменитого жителя Петербурга Николая Васильевича. Но Гоголь скорее специализировался бы по мертвым душам миллиардов, похороненным под вибрирующим ковром стадиона, если бы жил в двадцать первом веке. А вот руководители «Зенита» очевидно очень сентиментальные люди. Им подавай обратно тех, кто уже гладиаторствовал на старой арене. Без труда назовете железный пример склонности боссов северного клуба к историческим привязанностям. Намекаем – достаточно посмотреть матчи команды и послушать комментарии.

Если важен знакомый голос, то о футболистах и говорить не нужно. Ничего невероятного, что многие – Быстров, Тимощук, Аршавин или братья Кержаковы, уходили и возвращались. Денисову, помимо хамства при прощании, пришлось сделать себе огромную татуировку ромбика на груди, чтобы отказались от его возвращения, отдали Игоря «Локомотиву». А Данни даже знаменитый знак вражеского «Динамо» на теле не помешал вернуться после официального прощания. И после того, как Мигель сделал прощальный рисунок на теле – разводной мост на левой руке. В такой тяге к возвращениям даже есть определенный шик. Особенно если ветеран знает, зачем ему «Зенит». А еще лучше – если приходит бесплатно, и может при этом попасть по мячу. Халк ведь определенно из второй категории, никто не будет его выкупать, а вот аренда – повод позвонить давнему другу.

Как старые знакомые играют за «Зенит»?

По-разному, но без фанатичной самоотдачи, без подвигов небывалых масштабов. Но тут разбор прошлых эпизодов сериала выстраивает концепцию, а не помогает понять, что случится в следующей серии. Заметьте, что только за Быстрова заплатили девять миллионов евро при возвращении, обычно берут свободными агентами. Помешали «Спартаку» Карпина пожинать плоды от подач вингера, который был тогда в хорошей форме, но не получили лидера для «Зенита» на долгие годы, ведь дальше пришел Халк. Владимир конкуренцию и не мог выдержать. Легенды Аршавин и Александр Кержаков в силу возраста, а младший Кержаков – в силу ограниченных игровых возможностей, не смогли показать ничего нового после того, как повторно надели футболки «Зенита». О Тимощуке можно сказать так же, возраст сказывался.

Разве что можно добавить свежей информации - Анатолий раздумывает на тему повторного возвращения. Но боится комментировать слухи и сходу принимать решение о внедрении в штаб Луческу или о переходе в «Зенит-2» в качестве напарника Зырянову, такое решение вызовет бурную реакцию с разных сторон. Бурно реагировали на «ваши проблемы», но теперь родными краями Аршавина стали казахские степи. В «Кайрате» Андрей играет легче, заметнее, вдохновеннее, чем в «Зените» после возвращения. Тут можно добавить фактор «ищите женщину», но не стоит слушать товарища Мутко, который хотел бы увидеть Андрея Сергеевича на чемпионате мира в составе сборной. Черчесов не сможет смотреть себе в глаза в зеркальном отражении, если возьмет на ЧМ-18 тридцатисемилетнего ветерана, поскольку об этом обмолвился начальник.

Живанильдо нужен команде Луческу?

Все разговоры, что «Зенит» существенно изменился, с одной стороны правильные – команда в новом году будет играть иначе. А с другой опережают график подготовки клуба, за ходом которой можно следить в прямом эфире при желании, ведь принято решение показать эти матчи для широкого круга зрителей. Полагаем, «Зенит» хочет измениться. Поэтому отказался от еще одного возвращения – поговаривают, давний знакомый Шкртел не приедет защищать тренерскую честь Луческу в обороне, нужен более молодой оборонец. Но еще по осеннему варианту команды Мистера легко могли заметить, чего не хватало у чужих ворот, в атаке. Взрывных включений Данни левее центра ворот. И Халка с его поумневшими передачами на форварда – правее.

Дзюба пытается задержаться на прошлогоднем уровне, но верните ему царскую поддержку Мигеля и Живанильдо, помноженную на возможности Жулиано - Артем может даже передумать и отказаться от китайских контрактов, если там дойдет до конкретики. Впрочем, если российский нападающий уедет до начала нового китайского сезона, то возвращение Халка летом станет еще актуальнее. Ведь зимой найти хорошего снайпера сложно, все при деле, потеряют время, нарушат связи, Кокорина переведут в атаку – Халк пригодится, чтобы все эти клубки распутать. А поскольку речь об аренде бразильца, цель которой – засветиться в еврокубках и убедить Тите включить себя вместе с новичком «Манчестер Сити» Жезусом в заявку на ЧМ в России, то такой вариант выгоден «Зениту» и финансово, и в плане игры. Мотивированный Халк на многое способен даже в тридцать один год. Ведь не забывайте, что он на семь лет моложе Тимощука, на пять - Аршавина, на четыре – Александра Кержакова.

У «Зенита» появится свой Вагнер Лав?

Формально Лав в наличии, просто его уходы связаны в основном со сложными травмами, и разок – с окончанием контракта. Но Данни не успел далеко отбежать, резко повернул обратно на север. Впрочем, нельзя не вспомнить дитя лейтенанта Шмидта и генерала Гинера, когда говорим о новом бразильце, который задумал крутой способ оставить китайцев с носом, а «Зенит» - с привычной звездой в заявке. Деньги за Халка получили рекордные, футболист на чужбине сыграл пока мало, но скоро продолжил и сможет набрать до лета форму. Живанильдо сходу вошел в число лучших игроков именно по качеству футбола, вместе с израильтянином Захави и многочисленными бразильцами. Но китайцы зимой захватили достаточно знаменитых заложников денег, чтоб Халка не считали главным Тевесом чемпионата. Бразилец может вернуться в Россию и в «Зенит», поскольку его ничто не держит в Китае, кроме денег. А деньги заработает и после ЧМ-18, контракт длительный.

Тите скорее доверится нападающему «Зенита» из ЛЧ или ЛЕ на худой конец, чем из «Шанхай СИПГ». В Санкт-Петербурге, который и так становится бразильским, знакомый латиноамериканец не помешает. Впрочем, как всегда, существуют и контраргументы. Во-первых, Виллаш-Боаш вряд ли будет в восторге от идеи потерять Халка. Во-вторых, Луческу хорошо бы выстроить другую команду, а Живанильдо стал играть так, как современный Месси – из человека голов, которым был в «Порту», стал футболистом управления игры. Любит оттягиваться вглубь, связывать линии. Луческу надо выбрасывать Кокорина, или передвигать его в центр в случае ухода Дзюбы, набирать россиян для лимита, чтобы возвращение Халка сработало. Перед нами хороший футболист, как и Кержаков, Аршавин или Тимощук, и физически крепче каждого. Но не помешает ли возвращение Халка уже после того, как окончательно сформируется стиль при Луческу? Давно известно, что Мирча лучше подпишет десять Халков, чем одного Миранчука. Но и о клубных задачах и интересах надо подумать. Интересно узнать мнение фанатов «Зенита» и других клубов об этом ритуале. Ведь здесь важно не переборщить и не оказать ненароком ритуальные услуги обновляемой команде. Что дают подобные возвращения и не являются они доказательством, что никак не удается отпустить прошлое и идти вперед?