«Матадор». Самый успешный форвард Европы

Догнал Паулету, но за спиной у Златана. Забивает больше всех, но Суареса отмечают чаще. «Соккер.ру» рассказывает о мощном нападающем, которого зря недооценивают.

Человек, который превзойдет Златана

В истории ПСЖ долгое время был лучший снайпер, причем побил рекорд двадцатилетней давности. Звали его Педру Паулета, играл здорово, хотя никогда не считался звездой мировой. Лишь региональной, французской. И португалец собрал 109 голов в 211 матчах. В среднем получаем 0.52 гола за игру – неплохо для начала века. Но у человека, который побил рекорд Педру, этот показатель выше – 0.87 гола за матч, причем 50 мячей из 157 его величество Ибрагимович забил в последнем прощальном сезоне. Но швед на шесть лет старше, чем Эдинсон Кавани, который смог повторить достижение Паулеты, причем его 109 голов забиты быстрее, чем у Педро. Но коэффициент эффективности ниже, чем у Златана – 0.62. Впрочем, второй форвард в истории клуба – достижение. Да и времени для выхода на первое место предостаточно.

Особенно если результативность будет такой, как сейчас. Кавани забил 28 голов в 27 матчах в новом сезоне – сумасшедший показатель. Даже с учетом, что к Кавани были претензии в Париже, а сам постоянно искал новый клуб, что не скрывает, уругвайский нападающий семь лет подряд забивает от двадцати пяти голов и выше. В пяти случаях из семи перешагнет отметку в три десятка голов. Семь лет – большой срок в футболе, признак класса. И достаточный отрезок, чтобы убедить, что по харизме уругваец явно не Ибрагимович, но путь к чужим воротам найдет всегда. Особенно если расслабится, окажется в штрафной площадке, сможет вернуть уверенность, которая была в «Палермо» и «Наполи». Полтора года тому назад Кавани здорово подпортил настроение его отец Луис. Сев за руль после употребления алкоголя, сбил насмерть девятнадцатилетнего мотоциклиста. Понятно, что Эдинсон взял паузу, чтобы прийти в себе, а защитники его еще и провоцировали словами: «Твой отец сядет на двадцать лет. Он убийца». В такие моменты футболисту сложно работать в привычном ключе. Но время лечит, не только калечит…

Самый недооцененный форвард мира?

Вряд ли многие заметили, что в УЕФА включили не Левандовски, а именно Кавани в основу сборной группового этапа ЛЧ вместе с Мертенсом и Месси, забыв о Роналду. У каждого свой список недооцененных или переоцененных футболистов, но есть ведь цифры и факты. Кавани по итогам прошлого года может занять место в первой тройке звезд, которых проигнорировали, невзирая на приличный футбол. Заметили многих. Португальцев, французов, других героев Евро-2016, даже чилийцев после Кубка Америки. Заметили звезд «Реал» и «Барселоны» в основном, если говорим о сборной года имени ФИФА. Теперь говорят о Златане, поскольку перешел в АПЛ и забивает голы. Диего Коста на радары вернулся с Азаром и другими подопечными Конте. А о Кавани заговорили лишь после удачных голевых отрезков нового сезона. И то, недостаточно громко и часто.

Особенно если учитывать результаты статистического анализа CIES. После Роналду и Месси, ведь эти ребята с цифрами дружат всегда – у них насчитали 94 и 93 балла на начало января в специальном рейтинге, идут Кавани и Джеко. У обоих по 92 пункта. С учетом игры Криштиану последних недель, можно смело предположить, что Лионель и Эдинсон его успели обойти. Но среди центральных нападающих Кавани оказался лучшим здесь и сейчас, в текущем сезоне. Хотя привык быть в тени. В сборной Уругвая всегда были Форлан или Суарес, а в Париже – Златан Ибрагимович. После Италии понадобилось время, но Эдинсон буквально выждал и получил право быть центральной фигурой в игре ПСЖ. И вправду эффективен. Что доказывает анализ лаборатории футбола, которая собрала вместе много данных и поставила Кавани на третье место после Роналду и Месси. Почетная позиция, но незавидная роль в мире футбола. Кавани такой себе Бэйл – во Франции и ПСЖ осознают его важность лишь в случае потери. Пока же будут вспоминать промахи, когда играл со Златаном, словно удары мимо случаются только у одного нападающего в мире.

Кавани вернулся на пик формы

Эдинсон считает лучшим своим годом 2011-й. Абсолютно прав, тогда в «Наполи» смотрелся мощно. Но его нынешние основные игровые показатели можно смело сравнивать с теми. Причем таблица, где представлены важные для нападающего ПСЖ параметры за три с половиной сезона во Франции, четко помогает выяснить закономерности и отследить смену роли на поле:

Статистика Кавани в составе ПСЖ в Лиге 1 Сезон 2013/14 Сезон 2014/15 Сезон 2015/16 Сезон 2016/17 Матчи 30 35 32 19 Минуты 2 298 2 628 2 309 1 469 Голы 16 18 19 20 Процент голов* 19% 22% 19% 49% Время для гола** 144 минуты 146 минут 122 минуты 73 минуты Голевые передачи 1 1 5 0 Удары (в створ) 89 (37) 116 (60) 85 (45) 67 (35) Точность передач 85.5% 82% 85.4% 81.9% Процент передач*** 3% 2% 7% 2%

* - доля голов Кавани от общего количества командных; ** - количество времени на гол в среднем; *** - процент передач игрока от общего количества пасов ПСЖ.

Обратите внимание на массу интересных фактов. Кавани стал первым в этом сезоне в топовой лиге, кто забил два десятка голов. А на дворе до сих пор январь. Эдинсон почти двое сократил среднее время между голами, что впечатляет. Если поднажмут Дракслер, Ди Мария и другие напарники, то Кавани выйдет на невероятный показатель - гол за час игры в чемпионате. Феноменальным также является процент голов Кавани от общего количества командных ударов. Забивает половину мячей, держит ПСЖ в чемпионской борьбе. Даже у Лаказетта из «Лиона» влияние чуть ниже в процентах.

Также обратите внимание, как четко показатель по количеству передач показывает смену позиции Кавани. Эдинсон играл на фланге и жаловался, что его заставляют носить снаряды за Ибрагимовичем. И тогда собрал 7% передач команды. Теперь вернулся на показатели центрального нападающего – процент упал. Из плохих перемен можно отметить, что уругваец никогда в жизни не играл так небрежно, как сейчас. Кроме того, настолько физически сильный футболист, что собирает нарушения, а не зарабатывает для команды стандарты. С другой стороны, у человека всего 35 ударов в створ и 20 голов. От прежних неудач – два года тому назад было 60 ударов и лишь 18 голов, не осталось и следа. При этом нет следов голевых передач – Кавани занял место на острие, ждет передачи.

Эдинсон сможет остановить «Барселону»?

Ответ узнаем менее чем через месяц в одной из самых сложных пар плей-офф. До возвращения Лиги чемпионов осталось немного времени, пора готовиться, знакомиться с состоянием участников будущих битв. Заметно, как Кавани старается подойти к этой попытке в лучшей форме, хотя и уступает Обамеянгу в гонке за «Золотую бутсу». Но здесь ему снова не повезет, ведь коэффициент чемпионата Франции ниже. Но командный успех важнее личных призов, для Эмери подходит очень важный момент, ведь кубковые победы не убедят боссов. Кавани – основное оружие испанца в атаке. Причем имеем дело с нападающим, против которого каталонцам с одной стороны удобно будет играть – Пике и Умтити могут потолкаться.

А с другой, экзекуции на фланге сделали уругвайца хитрее, многому научился у Златана. В мире очень мало центральных нападающих, которых можно сейчас сравнивать с Эдинсоном. Но если «Матадор» и его команда проиграют «Барселоне» в Лиге чемпионов, даже четыре десятка голов за сезон во Франции никто не заметит. Голы не будут иметь значения, если ПСЖ не перешагнет через каталонскую машину с Месси, Неймаром и Суаресом во главе. Эдинсону приятно, что вернулся в атаку, что может не беспокоиться о передачах на партнеров или об игре на неудобных для его формата позициях. Но главная задача сезона у ПСЖ сформировалась давно – успешно выступить в еврокубках. Как думаете, с такими игроками, как Кавани, можно остановить нынешнюю «Барселону»? Ведь Эдинсон очевидно сделал большой шаг вперед – сыграл две трети матчей, а уже поставил личный рекорд по голам в чемпионате Франции за сезон.