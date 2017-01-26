«Зенит»-2017. Мощнейшая атака РФПЛ

Луческу на сборах упивается кадровым разнообразием в атаке, и «Соккер.ру» непросто найти лучшую схему «Зенита» в нападении – помогите выбрать.

Поскольку «Зенит» на сборах провел немало поединков, меняя тактику и сочетания игроков, а по доступному широкому кругу болельщиков каналу задумали показывать контрольные матчи команды Луческу, то полезно понять их схемы в атаке. Ведь в матчах, где счет 14:1 или 4:0, вряд ли придется любоваться защитой. И для официальных матчей в ЛЕ полезно разобраться, и для РФПЛ, ведь «Зенит» - самая результативная команда первой части сезона.

Выбор у Мирчи царский. В центре атаки могут сыграть Дзюба, Александр Кержаков, Кокорин и Джорджевич, хотя все, кроме Артема готовы работать и не в центре. В атакующих звеньях ждут своей очереди Могилевец, Жулиано, Данни, Мак, Шатов, Молло, Цаллагов и Эрнани. Даже не считаем игроков «Зенита-2» и экспериментов, вроде Смольникова справа впереди. Перед нами такая толпа, что надо постараться их всех правильно растасовать.

Вариант 1. «4-3-3». Российская тройка и Жулиано

Плюсы тактики. 1. Просто вписаться в лимит, трое в атаке россияне. 2. Наличие Эрнани рядом с Гарсией по центру развяжет руки Жулиано, который не любит черновую работу. 3. Бразилец сможет играть ближе к Дзюбе – отсылка к связке Артема с Халком. 4. Высокая игра Кокорина и ситуативное использование Александра в качестве второго форварда – намек на ударное возвращение Смольникова как правого латераля, экстра-бонус. 4. Шатов может подстраховать левого защитника, если им будет Жирков. 5. Можно делать замены игроков тройки атаки на иностранцев. 6. Если сыграются в таком варианте – выгодно сборной.

Минусы тактики. 1. Форма Шатова и Кокорина осенью не впечатляла. Не случайно в команде появилось столько иностранцев, играющий на краях в атаке. 2. В этой четверке с лидерскими качествами порядок лишь у двоих – у Жулиано и Дзюбы, Александр и Олег не всегда умеют взять на себя игру в сложный день. 3. Между Кокориным и Дзюбой нет игровой связи, они наступают друг другу на пятки, а Жулиано заставит Шатова отрабатывать в обороне, будет замещать Олега слева по ситуации, то есть возможен игровой конфликт.

Вывод. Луческу даст право на жизнь такой тактике, сама схема имеет шанс быть основной. Хотя позиции Шатова уязвимы – много конкурентов.

Вариант 2. «4-2-3-1». Дзюба и группа легионеров

Плюсы тактики. 1. Дзюба рискует получить больше пасов верхом, и Артем умеет играть на втором этаже. 2. Можно сыграть шире, чем обычно, ведь Мак – вингер, в отличие от Шатова. 3. Молло умеет сместиться в центр, не случайно вспомнил Халка, когда рассказывал о себе в «Зените» - хочет быть важным, как бразилец, может играть справа. 4. Здесь, в отличие от первого варианта, Жулиано лишен разрушительной работы, его страхуют два центральных хавбека, можно спокойно созидать. 5. Визуально Мак еще быстрее Шатова, а Кокорин уступит по выносливости Молло – возможно, такой вариант резче и немножко быстрее.

Минусы тактики. 1. Сложно вписаться в лимит, нужно насытить оборону россиянами, в центре поля использовать Могилевца, Шатова, Юсупова или Цаллагова. 2. Дзюба сильнее оторван от команды, чем в схеме «4-3-3», что не всегда хорошо. 3. Жулиано не Витсель, а Мак – не Шатов, они вместе с Молло не очень любят обороняться. В таком сочетании может ослабнуть прессинг. 4. Игроки сборной России будут лишены игровой практики, это минус, даже если Луческу наплевать.

Вывод. Мистер использует схему с тремя атакующими, когда будет нужен штурм, или Дзюба получит перевес по силовым показателям. Но вряд ли Мак и Молло пропишутся одновременно в основе, одного из двух лучше поменять на игрока с российским паспортом.

Вариант 3. «4-2-2-2». «Бразильская» схема без Дзюбы

Плюсы тактики. 1. Игра по схеме «4-4-2» или даже «4-2-2-2» - заведомо эксперимент, попытка удивить соперника. 2. Дзюба не только из-за отъезда в Китай может оказаться вне игры, нужно сыграться и без него. 3. В этой схеме вырастает роль Жиркова (Кришито) и Смольникова в атаке, а это современно. 4. Инсайды – Данни и Жулиано, или Эрнани и Цаллагов, могут работать ближе к центру и отрезать оборону соперника от полузащиты и атаки. 5. Кокорину всегда удобнее в центре, чем непосредственно на фланге, а поддержка двух человек с опытом в защите (Цаллагов и Смольников) – его сон наяву.

Минусы тактики. 1. Кержаков и Кокорин не сыграют в силовой манере, оба примерно одинаково выносливые, невзирая на разницу в возрасте, устанут, выдохнутся. 2. Жулиано не правый полузащитник, хотя тут не столько привязка к имени, как к роли – играть в стиле Халка с оттяжкой в центр и вглубь поля непросто. 3. «Зенит» любит работать широко, а не узко, и не оставлять пустоты перед штрафной соперника. Но справятся ли центральные хавбеки с новыми задачами в такой непростой схеме?

Вывод. Мистер в «Шахтере» применял иногда бразильскую схему непосредственно с бразильцами, но менял ее и подстраивал под одного чистого форварда, а второго делал ложным. Здесь это тоже возможно, если Кокорин настроится на серьезный труд, то есть главный итог по схеме ясен. Потеря Дзюбы на пару матчей не скажется, если наиграть крепкий альтернативный вариант.

Кто ближе всех к основе?

Интересный вопрос, причем прямо привязан к тактике и задачам. Если надо играть широко – Мак в основе. Если нужна подстраховка в центре поля – Шатов ближе к старту. Нужно выходить в атаку из глубины и закрутить карусель слева – связка ветеранов Данни и Жиркова пригодится, если Кришито у «Зенита» и дальше остается центральным защитником. Понятно, что в атаке есть лишь два основных игрока, которым логично отдать место в основе. Это Дзюба и Жулиано. Остальным надо доказывать на сборах, что их присутствие сделает команду сильнее.

Кокорин результативен в подготовительных матчах? Но Молло ведь приобрели, вместе с Цаллаговым выпускали по правому краю. Эрнани пока прочно засел рядом с Хави Гарсией, команда больше не играет с одним опорным. Но какую роль в атаке видят для Могилевца и Джорджевича? Им, пожалуй, вместе с Александром Кержаковым, который рискует остаться на скамейке, будет сложнее всего заслужить игровую практику. Вероятно, у Могилевца появятся предложения об аренде. Хотя разбрасываться россиянами, когда столько легионеров, опрометчиво. Получается, лишь Дзюбу и Жулиано ждем в основе всегда, по остальным надо выбирать.

У «Зенита» самая богатая атака РФПЛ?

Осенью – без вопросов. Разнообразная, по голам успешная. Хотя тут и конкуренты отчасти виноваты. У «Спартака» левее центра играл центральных хавбек Зобнин. И может играть дальше. Не было альтернативы Зе Луишу и Промесу, а играли до первого забитого мяча. Слуцкий плачет большими слезами каждый раз, когда вспоминает, что с Мусой можно лишь сфотографироваться в Англии, а в ЦСКА Леонида Викторовича подставляли своей не игрой в футбол Ионов и Траоре. Ну и Еременко выдал, подрезал Пегасу крылья. Получается, у «Зенита» один конкурент по атаке – у «Краснодара» также отличный выбор. Ведь Смолов силен, а остальные тянутся за ним. Но травма Мамаева не позволила развить наработки Кононова. Как и перепады Ари. Поэтому у «Зенита», где десять человек претендуют на четыре позиции и все, кроме Дзюбы, могут играть по-разному – идеальная ситуация. При этом лучшее сочетание не подобрали.

У «Зенита» нет основной четверки в атаке. Любая смена на каждой из позиций влечет за собой перемены в тактике. Смотрите на людей, которые могут сыграть в центре впереди: Дзюба, Кержаков, Кокорин, Молло и Джорджевич. Разного формата форварды. Слева ждите Шатова, Данни, Мака, Джорджевича или Эрнани. У пятерки даже уточненные тактические задачи и амплуа разные. Атакующего полузащитника могут сыграть Жулиано, Эрнани, Могилевец, Данни и Молло – еще раз пятеро разноплановых игроков. Луческу явно собирает универсальный конструктор, ведь справа у него могут быть Кокорин, Молло и Цаллагов – тоже представители разных футбольных профессий. И место под Халка и его возвращение хитро Мистер оставил. Справа в атаке пятерки на выбор нет. Но круг кандидатов широкий, глубина состава такая, что многим не угнаться. У Луческу и подопечных не может быть оправданий, должны завершить чемпионат с самими лучшими показателями по голам.