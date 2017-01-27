Омерзительные боссы: Дзампарини, Тан и Хиль

В «Палермо» пришел десятый тренер за год, но Дзампарини вряд ли когда-нибудь уймется. «Соккер.ру» рассказывает о президентах клубов, которые вызывают сильное отвращение.

Маурицио Дзампарини (Италия; «Палермо»)

Грех: маниакальная потребность в смене тренеров.

«Мое главное хобби в жизни – увольнять тренеров».

Дзампарини с 1987 года увяз в «кальчо», 15 лет он посвятил «Венеции», а президентом «Палермо» стал в 2002 году, когда выкупил контрольный пакет акций сицилийского клуба за 20 миллионов евро. С этого момента начинается история «Пожирателя Тренеров», одного из самых сумасбродных футбольных президентов нашего времени. При этом нельзя отказать Маурицио в нескольких комплиментах. Во-первых, он сразу поднял уровень «Палермо», до этого прозябавшего в низших лигах. При нем островитяне доходили до финала Кубка Италии и выступали в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Во-вторых, «орлы» умудряются воспитывать и выгодно продавать игроков высочайшего уровня – Кавани, Пасторе, Дибала. В последние годы дела идут не очень хорошо, вот и «хобби» Дзампарини достигло апофеоза: Диего Лопес, возглавивший утопающий в зоне вылета Серии A «Палермо», стал десятым наставником с прошлого января. Будь у одиозного президента больше терпения и веры в людей, он со своими талантами мог бы добиться высот в футболе. А представителям постоянно притесняемой на Сицилии профессии давно пора создать «Гильдию тренеров бойкотирующих Дзампарини», то-то он попляшет!

«Лучший из 52 тренеров, которых я когда-либо нанимал – это Франческо Гвидолин. Мне есть с кем сравнивать, ведь на меня работали и Гасперини, и Спаллетти, и Дзаккерони, и Пранделли, и Вентура».

Винсент Тан (Малайзия; «Кардифф»)

Грех: наплевательское отношение к традициям.

«Я молюсь, чтобы „Кардифф“ вернулся в АПЛ. Тогда я продам его и куплю другой клуб в Британии».

Азиатский тиран в валлийском клубе пришел в «Кардифф» в 2010 году, оказавшись главным в компании малазийских бизнесменов, решивших вложиться в британский футбол. Тан погасил долги «синих птиц» и инвестировал в клуб порядка 200 миллионов евро, но в Кардиффе нарвался на непонимание и лютую ненависть варваров-европейцев. Дело в том, что Винсент оказался настоящим тираном в кожаных перчатках, который плевал на эти ваши английские футбольные традиции и более чем вековую историю. Бизнесмен провел ребрендинг, который вверг всех болельщиков в состояние крайнего шока: синие футболки были заменены на красные, а «синие птицы» вдруг превратились в «драконов», чтобы понравиться соотечественникам Тана. Вообще-то, «Кардифф Сити» должен был еще и название сменить на «Кардифф Драгонз», но до этого не дошло, а спустя три года под давлением общественности пришлось вернуться к классике во всем. Тан красиво выкрутился из ситуации, признавшись, что к отступлению его подтолкнула его мать.

«Моя мама Лoу Сью Бэнг – набожная буддистка. Она присутствовала на одном из матчей команды и говорила со мной о важности единства. Я хочу видеть всех, кто имеет отношение к „Кардиффу“, счастливыми».

Хесус Хиль (Испания; «Атлетико»)

Грехи: многочисленные преступления, отношение к тренерам, сквернословие, расизм.

«Пусть сдохнут те, кто завидует моему богатству и лидерству „Атлетико“.

Хесус Хиль – масштабная личность и неординарный человек, но он определенно слуга „темной стороны“. Делец, коррупционер, игрок, преступник и грубиян, сломавший немало человеческих жизней. Еще в 1969 году Хиль оказался в тюрьме из-за того, что 58 человек погибли во время обрушения здания, построенного его компанией с нарушением элементарных норм безопасности. Хесус, конечно, скоро вышел на свободу и даже выслушал извинения от самого Франко. Так он „отмазывался“ на протяжении всей жизни: на него было заведено 80 дел в гражданском суде! „Атлетико“ при нем становился чемпионом и проваливался в трясину, однажды Хиль решил закрыть клубную академию, вследствие чего злейший соперник и главный объект ненависти самого Хесуса, мадридский „Реал“, обзавелся легендой на все времена – Раулем.

„Я вышибу из Марбельи всех бомжей, наркоманов и шлюх!“ (предвыборный лозунг)

Удивительно получалось, что обстоятельства всегда складывалась в пользу Хесуса: дела неожиданно закрывались, бесследно исчезали улики и свидетели, а прокурор, как и судья, всегда имел шанс одним прекрасным утром проснуться богатым или мертвым. И конечно, человек с таким количеством недоказанных преступлений просто не мог не стать успешным политиком. Хиль вступил в должность мэра Марбельи и действительно навел порядок в городе-бриллианте на побережье, который стал практически личным курортом и маленькой страной успешного дельца. В зоне экономического и политического влияния Хиля, то есть практически у него в гостях, оказываются итальянские мафиози, ирландские, русские и британские бандиты, политики и воротилы со всего мира, замешанные в коррупционных скандалах, знаменитости вроде Шона Коннери и даже нацисты, служившие Гитлеру.

„Для меня уволить тренера – все равно, что прикончить бутылку пива. Могу прикончить 20 в год, а могу и сотню, если это необходимо“.

Дзампарини – непревзойденный рекордсмен, но старик Хесус тоже кое-что понимал в этом тонком искусстве. За 17 лет у руля „Атлетико“ (1987 – 2004) Хиль сменил 30 главных тренеров. Рекорд одного сезона – 6 разных наставников. А о том, как президент „Атлетико“ относился к представителям другой расы, пусть лучше расскажет он сам.

„Что я могу сказать об „Аяксе“… Говорю со всем уважением, но мне казалось, что я нахожусь в Конго. Смотрю в одну сторону – там четыре негра, поворачиваю голову – еще пять! И три посередине“.

(о темнокожем футболисте „Атлетико“ колумбийце Адольфо Валенсии): „У него лучше получится разгружать ящики с рыбой в порту, а не играть в футбол. Я собираюсь отрезать этому нигеру его проклятую черную башку и приделать на ее место белую“.

Хесус Хиль пережил несколько сердечных приступов и носил в себе имплантированный кардиостимулятор. Врачи настоятельно не рекомендовали ему посещать футбольные матчи. Дон Хесус плевать хотел на такие советы, как вы уже догадались, и в 2004 году встретил сердечный удар, который его победил.

„Эти врачи могут засунуть свои советы и мое сердце хоть в задницу“.