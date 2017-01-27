Мировые трансферы: Китай сходит с ума, Россия снова тратит

Пресс-служба ФИФА опубликовала данные годового отчета о трансферах TMS-системы. «Соккер.ру» рекомендует взглянуть на эти цифры, особенно, если нужно поправить разрез глаз.

Про коррекцию разреза – это вовсе не намек на новых богатых игроков на мировом футбольном рынке, а всего лишь простая констатация факта: глаза действительно лезут на лоб, если увидеть картину футбольного бизнеса целиком. Расскажем о самых впечатляющих моментах и постараемся провести любопытные параллели.

22.67 миллиард долларов было потрачено на приобретение игроков во всем мире с октября 2010 года, то есть с того момента, как Международная федерация футбола запустила Transfer Matching System и взяла все переходы под пристальное наблюдение. Эта сумма сравнима с бюджетами целых стран. Взять хотя бы родину слонов и многих известных игроков – Кот-д’Ивуар. Целая страна с населением в 24 миллиона человек тратит столько в год, а в нашем случае были совершены всего лишь 78323 сделки, объектом которых являлись живые товары – футболисты.

14591 трансферная сделка совершена в 2016 году, что является мировым рекордом. Это на 7.3% больше в количественном содержании, чем в 2015 году, и на 8.2% - в финансовом, что говорит о росте футбольного рынка. На все эти трансферы было потрачено 4.79 миллиарда долларов, а куплей-продажей занимались 4379 клубов из 178 стран мира. Футболисты 173 разных национальностей сменили клубную прописку, 69.2% из них в возрасте от 20 до 28 лет, причем самый популярный тип сделки – переход в статусе свободного агента:

* 66.1% - переходы в статусе свободного агента;

* 13.7% - переходы на правах аренды;

* 11.8% - полноценные переходы с компенсацией;

* 8.4% - возвращения из аренд.

Англия – вне конкуренции

Английские клубы переживают период финансового благоденствия, что отражается на расходах. Представители Туманного Альбиона не стесняются переплачивать за игроков и не всегда получают отдачу, адекватную расходам, но они впереди планеты всей с серьезным отрывом – и это факт! Кстати, средний возраст приобретаемых английскими клубами футболистов составляет 22 года и 8 месяцев. То есть отдача должна быть, но не сразу?

1.37 миллиардов долларов – такую сумму спустили на футболистов в 2016 году английские клубы. Это больше четверти всего мирового рынка – 28.6%! Большая часть этих денег была потрачена, естественно, представителями АПЛ, а «Манчестер Юнайтед», как известно, провернул рекордный трансфер в мировой истории, вернув из «Ювентуса» Поля Погба. Англичане за год совместными усилиями потратили сумму, вложенную в строительство стадиона «Крестовский». Вот где расточители!

Тень Китая

451.3 миллиона долларов – траты китайских клубов. Это на 344% больше, чем оборот на всем остальном азиатском рынке. Суммарная стоимость трансферов тоже существенно возросла по сравнению с 2015 годом, когда было 168.3 миллиона долларов.

Таким образом, Китай разбил традиционную большую европейскую пятерку, теперь Поднебесную опережают только представители четырех стран: Англии, Германии, Италии и Испании. Причем две последние со всеми своими «Ювентусами», «Реалами» и «Барселонами» ушли не очень-то далеко: испанцы потратили 508.7 млн. долларов, а итальянцы на 200 тысяч меньше. Наверное, к счастью, что у китайских клубов теперь появился сдерживающий фактор: в январе официальный Пекин выразил обеспокоенность «безответственными расходами денежных средств», после чего был принят лимит, ограничивающий количество иностранцев. Эксперты сходятся во мнении, что такой шаг ограничит число трансферов в Поднебесную, при этом цены на отдельных звездных игроков и их зарплаты могут возрасти даже по сравнению с сегодняшними космическими цифрами: дело в том, что лимит обострит конкуренцию между местными клубами за статусных легионеров, готовых ехать в Китай.

Испанцы – мастера заработка

Тратят больше всех англичане, Китай сходит с ума, а в чьи же карманы утекают денежки?

545.5 миллионов долларов заработали на трансферных сделках испанские клубы. Это больше, чем у кого бы то ни было в мире, причем испанцы на 50% подняли свой собственный показатель 2015 года. Пиренейские клубы не прочь побыть «донорами», но умудряются не ронять свой уровень из-за самого высокого на планете среднего класса местных футболистов.

Россия возвращается в игру?

114.1 миллиона долларов потратили российские клубы в 2016 году на приобретение игроков из зарубежных команд. И это хорошая цифра по сравнению с тем, что было в 2015-м – 23.6 млн. долларов. Рост составил 383%.

184.6 миллиона долларов – впрочем, продаж все равно больше, но учтите, что в 2016 году уехали в зарубежные чемпионаты Халк, Гарай и Муса. Здесь тоже наблюдается рост – на 131%. Можно сказать, российские клубы продали «предпоследние» ценные активы и перезапустились, снова начав вкладывать деньги в составы. Составы клубов российской лиги за последние два-три года заметно подешевели из-за сложившейся экономической ситуации. Суммарная стоимость всех игроков РФПЛ на сегодняшний день составляет 686.5 миллионов евро, что вболее чем в два раза меньше максимального показателя, зафиксированного в 2013 году – 1.54 миллиарда евро.